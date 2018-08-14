Дзюба не поможет: почему «Зенит» выиграет, но не пройдет «Динамо»

Артем Дзюба на старте сезона взялся за роль теневой палочки-выручалочки. Объясняем, почему в четверг это не сработает.

В стартовых трех турах российской Премьер-лигидобыл три «сухих» победы. Однако первое текущее место в таблицедалось команде Семака нелегко. Все же две победы были минимальными.

Повезло, что в коллективе всегда было, на чье плечо опереться. В тяжелые игровые моменты питерскую команду вел за собой «добрый и сильный» Артем Дзюба. Но мы подозреваем, что в четверг «Яндекс.Навигатор» не приведет «Зенит» к нужному результату. И вот, почему.

Читабельность

Обычно этот термин используют пишущие люди для характеристики текста. Но оказывается, что к футболу он тоже применим. Когда условный опорник перехватывает мяч, говорят — прочитал передачу. Так вот, «читаться» может не только конкретный пас, но и тактика команды.

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В последнем туре «Зенит» гостил в Казани, и до 78-й минуты на табло горели нули. Поскольку уже через три дня петербуржцам предстоял ответный поединок с минским «Динамо», перенапрягать игроков было нельзя. А очки-то нужны.

По данным Википедии, рост Артема Дзюбы — 196 сантиметров. Грех не воспользоваться! Поскольку игра низом у гостей не пошла (0 ударов за первый тайм), Семак сделал ставку на банальные забросы в штрафную. Так, «мешки» выполнили 28 забросов на чужую половину поля, и 15 (!) из них припали на голову Артема Дзюбы.

Это всего на одну верховую дуэль меньше, чем у всей атакующей линии «Динамо Минск». Но сработало ведь! После очередной длинной передачи, Артем поставил корпус Байрамяну и выкатил мяч на гол Ерохину.

Так вот, «Динамо Минск» играет в чемпионате, где даже у самых техничных команд редко бывает менее 13 фолов за матч. Да и средний рост у основных защитников Сергея Гуренко далеко не самый высокий — 183,5 см.

А это значит, что игра верхом от «Зенита» будет сильно читаться наставником белорусов. Как там говорят, предупрежден — значит вооружен. «Зайти» может раз, «зайти» может два, но больше трех мячей таким образом забить не удастся.

Белорусы умеют удивлять

А вот минская команда, наоборот, может играть неожиданно. Как в первом матче. До встречи с «Зенитом» «Динамо Минск» делало ставку на вторые таймы. Так, в четырех последних поединках перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги Европы «бело-голубые» 10 голов из общих 15-ти забили после перерыва.

Сергей Гуренко посчитал, что вышибать клин клином не имеет смысла, ведь «Зенит» сам в последних играх бодрее смотрелся после разговора с тренером в раздевалке. Посчитал и правильно сделал, что направил основные усилия своих подопечных на первый тайм.

За 45 минут минского матча хозяева поля 10 раз пробили по воротам Лодыгина и забили три гола. После такого успеха не удивительно было видеть автобус в исполнении белорусов (всего два удара и 39% владения). Так что в Петербурге можно рассчитывать на обратную схему: сначала автобус, а потом — бац! — и сюрприз.

Большой задел

Четыре мяча — это весомый перевес в современном футболе, в «Динамо» не «ПСЖ». Да и «Зенит» не «Барселона». Дзюба тоже на Месси не особо похож.

Потеря в составе минчан всего одна — Александр Сачивко сменил клубную прописку. Но 32-летний защитник успел отыграть всего один матч в нынешней квалификации ЛЕ, а в чемпионате отбегал 7 игр. Словом, не велика потеря.

В то же время голы на старте сезона даются «Зениту» очень тяжело. В том же матче против «Рубина» питерцы всего два раза попали по воротам соперника. Причем большинство своих ударов «мешки» нанесли из-за штрафной (4 из 7-ми).

К слову, в первом туре против «Енисея» команда Семака было поактивнее (19 ударов), но 10 из них опять же были дальними.

Как бы не печально было признавать это — но, скорее всего, в Лиге Европы станет одним российским клубом меньше. Хотя, может, палочка-выручалочка стрельнет больше одного раза за год, а?..

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