Ди Франческо вел переговоры с «Зенитом»

Главный тренерсообщил, что мог работать в чемпионате России. Год назад специалиста приглашал

Эусебио Ди Франческо twitter.com/officialasroma 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Я подтверждаю, что у меня были переговоры с "Зенитом", меня спросили, интересно ли мне возглавить команду, отмечу, что это было конкретное предложение. Но на тот момент я не хотел заходить слишком далеко.

Когда получил предложение от "Ромы", то не задумывался ни на минуту, чтобы его принять. Также у меня было много других предложений от различных клубов, но настойчивость президента "Ромы" убедила меня выбрать Рим», — цитирует 48-летнего Ди Франческо «Спорт-Экспресс».

Ди Франческо возглавил римский клуб 13 июня 2017 года. «Зенит» в настоящий момент тренирует Сергей Семак. 0