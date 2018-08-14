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    Ди Франческо вел переговоры с «Зенитом»

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    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо сообщил, что мог работать в чемпионате России. Год назад специалиста приглашал «Зенит».

    Эусебио Ди Франческо
    Эусебио Ди Франческо
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    «Я подтверждаю, что у меня были переговоры с "Зенитом", меня спросили, интересно ли мне возглавить команду, отмечу, что это было конкретное предложение. Но на тот момент я не хотел заходить слишком далеко.

    Когда получил предложение от "Ромы", то не задумывался ни на минуту, чтобы его принять. Также у меня было много других предложений от различных клубов, но настойчивость президента "Ромы" убедила меня выбрать Рим», — цитирует 48-летнего Ди Франческо «Спорт-Экспресс».

    Ди Франческо возглавил римский клуб 13 июня 2017 года. «Зенит» в настоящий момент тренирует Сергей Семак. 0

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