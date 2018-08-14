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    Дзюба: Хотел уехать в Англию, но агент меня «кинул», остаюсь в «Зените»

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о победе над «Рубином» (1:0) в Казани и слухах по поводу продолжения карьеры.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    «Казанский "Рубин" с каждым годом все сильнее и организованнее. У Курбана Бердыева все команды такие. Сегодня бились, сражались. Многое не получалось, Команда строится с нуля, и нам очень важно побеждать.

    Плюс — у нас в рукаве Саша Кокорин, который скоро поправится и вернется. Это наш "джокер" большой. Хочу пожелать также здоровья Феде Кудряшову. Главное, чтобы с ним все было хорошо.

    Могу приоткрыть секрет: я хотел уехать в Англию, но очередной агент меня "кинул". Понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди.

    Это жизнь, я очень рад, что остался в "Зените". У меня был разговор с руководством и Сергеем Богдановичем. Англия была мечтой, а в Турцию я точно не поеду. Еще раз говорю, что остаюсь в "Зените"!», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

    Ранее сообщалось, что первые переговоры по переходу Дзюбы в «Галатасарай», который хотел арендовать 29-летнего футболиста, прошли успешно. 0

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