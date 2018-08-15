Лига чемпионов, как шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус»

Представляем анонс нового сезона в итальянской Серии А, который стартует 18 августа матчем «Кьево» — «Ювентус».

Борьба за выживание

В новом сезоне Серии А снова будет выступать «Эмполи», который вернулся в элиту спустя год после вылета — наставнику команды Аурелио Андреаццоли удалось выиграть чемпионство в Серии B за четыре тура до завершения первенства. Коллектив забил наибольшее число мячей (88), но теперь ему необходимо усилить оборону, чтобы удержаться в главном дивизионе кальчо. Нынешний состав не позволяет рассчитывать на это, хотя нельзя не отметить, что еще четыре года назад из-за финансовых проблем тосканцы опустились в Серию D.

Также в Серию А вернулась легендарная «Парма», что случилось в последний день прошлого сезона. Ностальгические чувства по этому поводу уже улеглись, и сейчас тифози «Крестоносцев» столкнулись с тяжелой реальностью того, что кадры коллектива не позволяют соревноваться на таком уровне. И даже главный бомбардир клуба в Эммануэле Калайо получил длительную дисквалификацию за участие в договорных матчах, что сулит не лучшие перспективы «джаллоблу» на выживание.

Компанию им в элите составил «Фрозиноне», который во второй раз в клубной истории после вылета 2016 году повысился в классе благодаря победе над «Палермо» в матчах плей-офф. Этим успехом «Канарейки» во многом обязаны новому главному тренеру Морено Лонго, назначенному прошлым летом, а также сокращению бюджета. Остаться в Серии А клубу будет проблематично, ведь он видится главным кандидатом на вылет, хотя экс-тренер молодежной команды «Торино» способен на сенсацию.

Под угрозой пребывание в элите «Болоньи» и СПАЛа, которые стали худшими командами в прошлом сезоне среди выживших в Серии А. Тем не менее, неплохое усиление обоих клубов сулит им лучшие шансы сохранить прописку.

Борьба за еврокубки

В прошлом сезоне «Лацио» драматично лишился возможности выступить в Лиге чемпионов, когда в последнем туре проиграл «Интеру» 2:3, выигрывая 2:1, при том, что коллектив устраивала ничья. Если не учитывать это, то «Орлы» провели успешную кампанию, заняв пятое место. Теперь подопечные Симоне Индзаги попытаются исправиться в новом розыгрыше Серии А. Коллектив понес две существенные потери в лице центрбека Стефана де Врея и атакующего полузащитника Фелипе Андерсона, но их призваны заменить качественные преемники Франческо Ачерби и Хоакин Корреа соответственно.

Конкуренцию ему среди прочих должен составить «Милан», чье управление под руководством китайских владельцев вышло недолгим и неудачным, тогда как американский хэдж-фонд успешно восстановил право клуба сыграть в Лиге Европы этого сезона. Новые владельцы сохранили пост наставника за Дженнаро Гаттузо, а также вернули в лагерь «россонери» легенд Паоло Мальдини и Леонардо, которые заняли место в директорате. Команда потеряла своего капитана Леонардо Бонуччи, вернувшегося в «Ювентус», но зато сумела заполучить оттуда же первоклассного бомбардира Гонсало Игуаина.

Трагическая смерть капитана Давиде Астори в марте этого года заставила «Фиорентину» собраться на финальную часть сезона. «Фиалки» решили сделать ставку на молодежь, и она проявила себя отлично. Джованни Симеоне, Марко Пьяца и Никола Миленкович должны стать лидерами нового коллектива флорентийцев под руководством Стефано Пьоли и побороться за еврокубки.

Борьба за чемпионство

Можно усомниться в амбициях «Ромы», которая этим летом продала двоих ключевых исполнителей, вратаря Алиссона и полузащитника Раджу Наингголана, но спортивный директор клуба Мончи, похоже, знает, что делает. Главным подписание «Волков» стал плеймейкер Хавьер Пасторе — «джаллоросси» пытаются построить команду и систему, которая была бы гибкой и могла приспособиться под кадровые потери. Наставник коллектива Эусебио Ди Франческо провел вдохновляющий сезон, пробившись со своими подопечными в полуфинал Лиги чемпионов, а новые молодые игроки, как тот же Джастин Клюйверт, могут помочь побороться за скудетто.

То, что в Лигу чемпионов после шести лет отсутствия вернулся «Интер» лишний раз говорит о перспективах команды в новом сезоне, а также стало хорошей наградой после длинного и тяжелого первого сезона для главного тренера Лучано Спаллетти. Руководство клуба не сидело сложа руки, и подписало ряд качественных исполнителей — Раджу Наингголана, Квадво Асамоа, Стефана де Врея и Симе Врсалько, тогда как Лука Модрич из «Реала» остается трансферной целью «нерадзурри». С этим потенциалом и уже стабильно игрой коллектив способен не только задержаться на добытых позициях, но и замахнуться на золото.

Несмотря на то, что в минувшей кампании «Наполи» набрал 91 очко, что стало наибольшим количеством для вице-чемпиона в истории Серии А, «Партенопеи» так и не суждено было выиграть скудетто, а сейчас команду уже возглавляет Карло Анчелотти, заменивший Маурицио Сарри. Титулованный мэтр призван добавить коллективу уверенности в своих силах для завоевания трофеев, ведь костяк остался практически неизменным — ушли только вратарь Пепе Рейна и центрхав Жоржиньо. Их заменили перспективные Фабиан Руис и Алекс Мерет, но сможет ли топ-тренер выиграть чемпионство с этим хоть и сбалансированным, но все же неискушенным в больших победах составом.

Завоеванное в прошлом сезоне скудетто стало самым тяжелым для «Ювентуса» среди семи предыдущих, ведь «Наполи» удалось бросить серьезный вызов, но опыт позволил «Старой Синьоре» сохранить фокус на цели в нужный момент и довести дело до чемпионского конца. Сейчас, когда коллектив провел классную трансферную кампанию, подписав Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, Маттиа Перина и Эмре Джана главная цель клуба — победа в Лиге чемпионов, но глубина резерва позволяет ему завоевать и восьмое чемпионство кряду. 0