ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лига чемпионов, как шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус»

    Превью чемпионата Италии

    Серия A Футбол Италии Аталанта Болонья Дженоа Интер Кальяри Кьево Лацио Милан Наполи Парма Рома СПАЛ Сампдория Сассуоло Торино Удинезе Фиорентина Фрозиноне Эмполи Ювентус Календарь Серии А
    Вся лентаСамое главное
    Роналду призван укрепить гегемонию «Юве» в ИталииЛига чемпионов, как шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус» Жозе МоуриньюОсторожно, матчи начинаются. У Англии проблемы с трансферным окном «Спартак» — ПАОКНе уровень ЛЧ: ПАОК запустил обратный отсчет для Карреры
  • 19:01
    • Задача-минимум «Спартака» — четвертьфинал Лиги Европы
  • 18:49
    • УЕФА открыл дело против Луиса Адриано
  • 18:13
    • Семак: Шансы «Зенита» сложно измерить математически, но они есть
  • 16:56
    • РФС назвал срок дисквалификации Набабкина
  • 16:10
    • Кержаков не понимает своих функций в «Зените»
  • 15:54
    • Иньеста забил за «Виссел Кобе» во втором матче подряд
  • 14:54
    • Субашич завершил международную карьеру
    Все новости спорта
    Роналду призван укрепить гегемонию «Юве» в Италии
    Роналду призван укрепить гегемонию «Юве» в Италии
  • 50 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    Представляем анонс нового сезона в итальянской Серии А, который стартует 18 августа матчем «Кьево» — «Ювентус».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Борьба за выживание

    В новом сезоне Серии А снова будет выступать «Эмполи», который вернулся в элиту спустя год после вылета — наставнику команды Аурелио Андреаццоли удалось выиграть чемпионство в Серии B за четыре тура до завершения первенства. Коллектив забил наибольшее число мячей (88), но теперь ему необходимо усилить оборону, чтобы удержаться в главном дивизионе кальчо. Нынешний состав не позволяет рассчитывать на это, хотя нельзя не отметить, что еще четыре года назад из-за финансовых проблем тосканцы опустились в Серию D.

    Также в Серию А вернулась легендарная «Парма», что случилось в последний день прошлого сезона. Ностальгические чувства по этому поводу уже улеглись, и сейчас тифози «Крестоносцев» столкнулись с тяжелой реальностью того, что кадры коллектива не позволяют соревноваться на таком уровне. И даже главный бомбардир клуба в Эммануэле Калайо получил длительную дисквалификацию за участие в договорных матчах, что сулит не лучшие перспективы «джаллоблу» на выживание.

    Компанию им в элите составил «Фрозиноне», который во второй раз в клубной истории после вылета 2016 году повысился в классе благодаря победе над «Палермо» в матчах плей-офф. Этим успехом «Канарейки» во многом обязаны новому главному тренеру Морено Лонго, назначенному прошлым летом, а также сокращению бюджета. Остаться в Серии А клубу будет проблематично, ведь он видится главным кандидатом на вылет, хотя экс-тренер молодежной команды «Торино» способен на сенсацию.

    Под угрозой пребывание в элите «Болоньи» и СПАЛа, которые стали худшими командами в прошлом сезоне среди выживших в Серии А. Тем не менее, неплохое усиление обоих клубов сулит им лучшие шансы сохранить прописку.

    Борьба за еврокубки

    В прошлом сезоне «Лацио» драматично лишился возможности выступить в Лиге чемпионов, когда в последнем туре проиграл «Интеру» 2:3, выигрывая 2:1, при том, что коллектив устраивала ничья. Если не учитывать это, то «Орлы» провели успешную кампанию, заняв пятое место. Теперь подопечные Симоне Индзаги попытаются исправиться в новом розыгрыше Серии А. Коллектив понес две существенные потери в лице центрбека Стефана де Врея и атакующего полузащитника Фелипе Андерсона, но их призваны заменить качественные преемники Франческо Ачерби и Хоакин Корреа соответственно.

  • Анонс Лиги 1: ПСЖ увеличивает отрыв
  • Превью чемпионата Франции
  • 10/08/2018

    • Конкуренцию ему среди прочих должен составить «Милан», чье управление под руководством китайских владельцев вышло недолгим и неудачным, тогда как американский хэдж-фонд успешно восстановил право клуба сыграть в Лиге Европы этого сезона. Новые владельцы сохранили пост наставника за Дженнаро Гаттузо, а также вернули в лагерь «россонери» легенд Паоло Мальдини и Леонардо, которые заняли место в директорате. Команда потеряла своего капитана Леонардо Бонуччи, вернувшегося в «Ювентус», но зато сумела заполучить оттуда же первоклассного бомбардира Гонсало Игуаина.

    Трагическая смерть капитана Давиде Астори в марте этого года заставила «Фиорентину» собраться на финальную часть сезона. «Фиалки» решили сделать ставку на молодежь, и она проявила себя отлично. Джованни Симеоне, Марко Пьяца и Никола Миленкович должны стать лидерами нового коллектива флорентийцев под руководством Стефано Пьоли и побороться за еврокубки.

  • Анонс Бундеслиги: «Дортмунд» бросит вызов «Баварии»
  • Превью чемпионата Германии
  • Вчера

    • Борьба за чемпионство

    Можно усомниться в амбициях «Ромы», которая этим летом продала двоих ключевых исполнителей, вратаря Алиссона и полузащитника Раджу Наингголана, но спортивный директор клуба Мончи, похоже, знает, что делает. Главным подписание «Волков» стал плеймейкер Хавьер Пасторе — «джаллоросси» пытаются построить команду и систему, которая была бы гибкой и могла приспособиться под кадровые потери. Наставник коллектива Эусебио Ди Франческо провел вдохновляющий сезон, пробившись со своими подопечными в полуфинал Лиги чемпионов, а новые молодые игроки, как тот же Джастин Клюйверт, могут помочь побороться за скудетто.

    То, что в Лигу чемпионов после шести лет отсутствия вернулся «Интер» лишний раз говорит о перспективах команды в новом сезоне, а также стало хорошей наградой после длинного и тяжелого первого сезона для главного тренера Лучано Спаллетти. Руководство клуба не сидело сложа руки, и подписало ряд качественных исполнителей — Раджу Наингголана, Квадво Асамоа, Стефана де Врея и Симе Врсалько, тогда как Лука Модрич из «Реала» остается трансферной целью «нерадзурри». С этим потенциалом и уже стабильно игрой коллектив способен не только задержаться на добытых позициях, но и замахнуться на золото.

  • «Интер» и «Реал» в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2018
  • Где окажется Лука Модрич?
  • 07/08/2018

    • Несмотря на то, что в минувшей кампании «Наполи» набрал 91 очко, что стало наибольшим количеством для вице-чемпиона в истории Серии А, «Партенопеи» так и не суждено было выиграть скудетто, а сейчас команду уже возглавляет Карло Анчелотти, заменивший Маурицио Сарри. Титулованный мэтр призван добавить коллективу уверенности в своих силах для завоевания трофеев, ведь костяк остался практически неизменным — ушли только вратарь Пепе Рейна и центрхав Жоржиньо. Их заменили перспективные Фабиан Руис и Алекс Мерет, но сможет ли топ-тренер выиграть чемпионство с этим хоть и сбалансированным, но все же неискушенным в больших победах составом.

    Завоеванное в прошлом сезоне скудетто стало самым тяжелым для «Ювентуса» среди семи предыдущих, ведь «Наполи» удалось бросить серьезный вызов, но опыт позволил «Старой Синьоре» сохранить фокус на цели в нужный момент и довести дело до чемпионского конца. Сейчас, когда коллектив провел классную трансферную кампанию, подписав Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, Маттиа Перина и Эмре Джана главная цель клуба — победа в Лиге чемпионов, но глубина резерва позволяет ему завоевать и восьмое чемпионство кряду. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-13 августа
  • Вчера в 01:54
    •
  • Прогноз
  • «Прогресс Нидеркорн» — «Уфа»
  • 1,69
  • Завтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Артем Дзюба
  • Дзюба не поможет: почему «Зенит» выиграет, но не пройдет «Динамо»
    • Вчера в 15:00     Футболисты «Зенита»
  • Позор в Минске. «Зенит» сдался без боя
    • 11:58 10/08/2018     Федор Смолов в «Локо» — громкий трансфер лета в РПЛ
  • Когда закроется трансферное окно в Европе и РПЛ
    • 22:37 09/08/2018
    Тоже интересно
    Поль Погба Футбол Закулисье от Поля Погба. Француз намекнул на проблемы в «МЮ»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» дал неоднозначное интервью журналистам после матча с «Лестером» Вчера в 15:130
  • 16:42
    • СМИ: «Ювентус» включился в борьбу за хавбека ПСЖ
  • 16:25
    • Литманен уверен, что Еременко сможет вернуться на прежний уровень
  • 15:38
    • «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Авангард»
    Люсьен Фавр способен превратить «Дортмунд» в претендента на титул Футбол Анонс Бундеслиги: «Дортмунд» бросит вызов «Баварии»Превью чемпионата Германии Вчера в 16:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Реал» одолеет «Атлетико» и без Роналду
  • 4,73
    •
  • 20:00
    • Газизов: С «Прогресом» будем играть на победу
  • 19:52
    • Черышев: Физически готов хорошо, ЧМ-2018 придал мне уверенности
  • 19:35
    • Батурин: Программу «Свисток» закрыли, комедиантам и женщинам от ТВ она скучна
    Артем Дзюба Футбол Дзюба не поможет: почему «Зенит» выиграет, но не пройдет «Динамо»Три причины локального успеха и глобального провала «Зенита» Вчера в 15:000
  • 15:21
    • «Наполи» хочет подписать вратаря «Ливерпуля»
  • 15:07
    • Агент: Дриусси счастлив в «Зените»
  • 14:39
    • Черышев примерил футболку «Валенсии» и обратился к фанатам
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие