Анонс Бундеслиги: «Дортмунд» бросит вызов «Баварии»

Представляем анонс нового сезона в немецкой Бундеслиге, который стартует 24 августа матчем «Бавария» — «Хоффенхайм».

Борьба за выживание

Это будет первое выступление в Бундеслиге для дюссельдорфской «Фортуны» после сезона 2012/2013 годов: в клубе рассчитывают, что в элите будут играть так же, как и в прошлом сезоне, где выиграли второй по рангу дивизион, пропуская чуть больше мяча за матч. В распоряжении коллектива все еще есть четверо исполнителей, которые забили по крайней мере шесть голов в прошлой кампании, хотя ключевым как всегда для новичков будет оборона, а также дисциплина, с чем до сих пор были проблемы (в среднем 15 фолов за поединок и две желтые карточки за игру). Если команда будет меньше фолить, а ее бомбардиры избегут спада, не стоит удивляться месту «Фортуны» даже в середине турнирной таблицы.

Вместе с дюссельдорфцами, скорее всего, борьбу за выживание будет вести и «Нюрнберг», который менее активен на трансферном рынке этого лета. Новичок элиты будет полагаться на тот же состав, который пропустил наименьшее количество голов среди всех участников второй Бундеслиги. Если коллектив сохранит эти стандарты, то может оказаться даже в середине таблицы, но, похоже, ему не избежать борьбы за сохранение прописки.

После второй наихудшей разницы мячей в лиге и самым низким местом в «зоне безопасности» (15-е), «Фрайбург» понимал, какие линии нужно усилить в межсезонье — оборону и атаку. Тем не менее, клуб это не сделал, ведь большинство подписанных исполнителей либо молоды, либо необстреляны, либо подписаны для последующей аренды. Посему должно случиться чудо, чтобы он не вылетел из элиты.

Еще один претендент на понижение в классе — «Майнц», который в прошлом сезоне Бундеслиги финишировал как раз над «Фрайбургом» и немногим успешнее решил свои проблемы с качеством состава. Так, «Карнавальщиков» покинул лидер обороны Абду Диалло, которому до сих пор не найдена замена, тогда как подписание в атаку Жана-Филипа Матета из «Гавра» вряд ли сильно улучшить результативность. Если команда хочет остаться в элите, ей нужен серьезный прогресс нынешних футболистов.

Борьба за еврокубки

Это может быть странный сезон для «РБ Лейпцига», поскольку клуб ожидает назначения наставником Юлиана Нагельсманна с лета 2019 года, о чем уже объявлено публично после договоренности с тренером, а пока что нынешний спортивный директор Ральф Рангник будет исполнять обязанности рулевого команды. Тем самым специалист уже во второй раз будет возглавлять коллектив из Восточной Германии после того, как вывел его в Бундеслигу по итогам сезона 2015/2016, но интересно посмотреть, как его роль временщика повлияет на игру. В любом случае, «Быки» потратили средства на усиление флангов обороны и теперь ожидают возвращения в Лигу чемпионов от своих лидеров Эмиля Форсберга, Тимо Вернера и Жана-Кевин Огустена, хотя продажа Наби Кейта в «Ливерпуль» видится большой потерей.

Уход Леона Горецки («Бавария»), Тило Керера (ПСЖ) и Макса Майера («Кристал Пэлас») этим летом сделал состав «Шальке» слабее накануне нового сезона. Марк Ут, Суат Сердар, Омар Маскарелл и Салиф Сане кажутся неплохими подписаниями, однако «Плутам» будет тяжело повторить достижение прошлого сезона, в котором команда стала вице-чемпионом. Гельзенкирхенцы забили меньше всех мячей в прошлой кампании, и им нужно добиться серьезного прогресса, если они хотят снова попасть в главный еврокубок.

Уход Нагельсманна следующим летом может иметь неприятные последствия для «Хоффенхайма» (что, впрочем, отрицает спортивный директор Александер Розен), ведь клуб пытается продолжить свое развитие после третьего места в прошлой кампании. Коллектив покинули Серж Гнабри и Марк Ут, но «Крестьяне» усилились неплохими полузащитниками в лице Леонардо Биттенкура и Винченцо Грифо, тогда как оборонец Касим Нуху и нападающий Исхак Бельфодиль должны добавить глубины резерву для матчей в Лиге чемпионов/Лиге Европы. Сам Нагельсманн наверняка попытается завершить свою работу с командой на высокой ноте, хотя ей предстоит тяжелая борьба за сохранение место в топ-четверке.

Борьба за чемпионство

В прошлом сезоне «Байер» не попал в Лигу чемпионов, что только усилит его стремление пробиться в топ-четверку в новой кампании. Хорошей сделкой выглядит покупка вингера Паулиньо у «Васку да Гама» за 16,5 млн фунтов, тогда как подписание Митчелла Вайзера обещает качество на правом фланге обороны. С учетом того, что в клубе остаются Юлиан Брандт, Кай Хаверц и Леон Бэйли, «Аптекари» имеют хорошие шансы если не побороться за чемпионство, то пробиться в главный еврокубок.

По итогам минувшего сезона дортмундская «Боруссия» является одним из фаворитов на титул, ведь новый наставник Люсьен Фавр ранее прекрасно поработал с «Гертой», менхенгладбахской «Боруссией» и «Ниццей». Вместе с Марко Ройсом, Кристианом Пулишичем, Джейдоном Санчо, Максимилианом Филиппом и новичком Мариусом Вольфом, призванным решить проблемы в атаке, «Шмели» могут стать реальным претендентом на серебряную салатницу. Также стоит сказать о серьезном подкреплении в обороне (Абду Диалло, Мануэль Аканджи и Ашраф Хакими) и полузащите (Томас Дилэйни и Аксель Витсель).

В текущее межсезонье «Бавария» была не столь активной на трансферном рынке, как год назад, что вряд ли помешает ей выиграть седьмой кряду чемпионский титул. И даже уход столько качественного и опытного центрального полузащитника Артуро Видаля не выглядит проблемой, с учетом подписания Леона Горецки, который уже дорос до уровня борьбы за большие трофеи. Словом, любой результат, кроме золотых медалей будет для мюнхенского гранда явной неудачей, другой вопрос, готовы ли «ротен» на нечто большее, чем успех на внутренней арене. 0