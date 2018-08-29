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    Топ-9 вратарей — виртуозов дриблинга

    Девять лучших вратарей топ-чемпионатов Европы, которые любят идти в обводку

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    Автор Swuawka Мохамед Моаллим изучил два последних сезона европейского футбола и нашел девять голкиперов, на счету которых как минимум три успешных попытки дриблинга за период с августа 2017 года по 27 августа 2018 года.
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    Вратари, как правило, являются эксцентричными персонажами, и на то есть веская причина. Учитывая, сколько времени они проводят в одиночестве, можно ли обвинить их в том, что они иногда слегка чудят?

    К тому же, в современном футболе требования к ним выросли. На них теперь лежит не только задача сохранения своих ворот в неприкосновенности, но, иногда, и начало атак команды.

    Некоторые из них справляются с этим хорошо, в то время как другие оставляют желать лучшего. Но как насчет контроля мяча?

    В прошлом некоторые игроки (например, Фабьен Бартез) любили брать игру на себя. А как обстоят дела с этим прямо сейчас?

    9. Ян Облак

    «Атлетико», 26 лет


    Попыток успешного дриблинга за последний год: 3 из 3

    Ян Облак
    uefa.com

    Один из лучших европейский голкиперов, Ян Облак, был нарасхват этим летом, но шансы на то, что он покинет столицу Испании в ближайшее время, выглядят небольшими.

    То, как он отражает удары всегда было достойно похвалы, но Облак также довольно изящно работает и ногами. Что подтверждается его тремя успешными попытками на протяжении сезона 2017/18.

    8. Йонас Лёссль

    «Хаддерсфилд Таун», 29 лет


    Попыток успешного дриблинга за последний год: 3 из 3

    Йонас Лёссль
    performgroup.com

    Лессль стал настоящим открытием прошлого сезона. Датский вратарь отыграл 10 «сухих» матчей из 38 встреч АПЛ, играя значительную роль в сохранении поднявшимся из Чемпионшипа «Хаддерсфилд Тауном» места в Премьер-лиге.

    Никогда не боящийся мяча, Лёссль совершил больше маневров с мячом, чем любой другой голкипер в АПЛ с Августа 2017 года.

    7. Баптист Рейне

    «Дижон» и «Тулуза», 27 лет


    Попыток успешного дриблинга за последний год: 4 из 4

    Баптист Рейне
    twitter.com

    Рейне закончил свое четырехлетнее пребывание в «Дижоне», перейдя в стан их соперников по Лиге 1 — «Тулузы», но свои старые трюки он захватил с собой.

    Уже в сезоне 2018/19 уроженец Роман-сюр-Изер стал одним из трех голкиперов (наряду с Бенуа Костилем и своим преемником Рунаром Алексом Рунарссоном), которые успешно завершили хотя бы один дриблинг. Ожидайте, что это число значительно возрастет к маю.

    6. Бенуа Костиль

    «Бордо», 31 год


    Попыток успешного дриблинга за последний год: 4 из 4

    Бенуа Костиль
    Les Transferts

    Костиль на сегодняшний день сменил уже пять клубов в своей родной Франции, но все они не потратили ни копейки на его трансферы, поскольку он переходил в качестве свободного агента.

    Сейчас ветеран-вратарь обсуждает продление контракта с Бордо, являясь капитаном команды, никогда не боящимся выбираться за пределы своей штрафной.

    5. Марко Дмитрович

    «Эйбар», 26 лет


    Попыток успешного дриблинга за последний год: 5 из 6

    Марко Дмитрович
    Scoopnest.com

    Бывший вратарь «Чарльтон Атлетика» делает себе карьеру в Испании, впечатляя публику своим спокойствием при контроле мяча.

    В прошлом сезоне, например, он пошел в дриблинг в шести эпизодах и успешными оказались все, кроме одного.

    4. Леандро Чичизола

    «Лас-Пальмас» и «Хетафе», 28 лет


    Попыток успешного дриблинга за последний год: 5 из 5

    Леандро Чичизола
    udlaspalmas.net

    С тех пор, как родившийся в Сан-Хусто голкипер покинул родную Аргентину в 2014 году, он успешно отыграл три года в Италии, прежде чем присоединиться к испанскому «Лас-Пальмасу».

    И там он действительно привлек внимание публики. После вылета «Лас-Пальмаса» в Сегунду Чичизола перебрался в «Хетафе», но пока лишь полирует лавку под Пепе Бордаласом.

    3. Антонио Адан

    «Бетис» и «Атлетико», 31 год


    Попыток успешного дриблинга за последний год: 5 из 5

    Антонио Адан
    performgroup.com

    «Атлетико» опередил несколько конкурентов в борьбе за подписание Адана, который впечатлил Симеоне своей шикарной игрой в «Бетисе».

    В качестве дублера Облака шансов проявить себя у Адана будет меньше (если словенец останется в клубе), но когда он получит свой шанс, Антонио будет не менее отважен в игре ногами, чем его напарник.

    2. Алиссон

    «Рома» и «Ливерпуль», 25 лет


    Попыток успешного дриблинга за последний год: 7 из 7

    Алиссон
    fifa.com

    По крайней мере пару дней Алиссон был самым дорогим вратарем в мире, когда поменял Рим на Мерсисайд. Сказать, что он хорошо приспособился к Премьер-лиге, будет преуменьшением.

    До сих пор, после трех выходов в в АПЛ, он сохранил свои ворота в неприкосновенности в каждом из матчей, а также был единственным вратарем в высшем дивизионе Англии на сегодняшний день, кто сделал хотя бы одну попытку обводки.

    И нужно ли говорить о том, как он успешно прокинул мяч над набегающим нападающим Энтони Нокартом.

    1. Майк Меньян

    «Лилль», 23 года


    Попыток успешного дриблинга за последний год: 9 из 10

    Майк Меньян
    losc.fr

    Воспитанник «Пари Сен-Жермен» довольно быстро понял, что его будущее не связано с французским грандом.

    С тех пор Меньян стал оплотом надежности в «Лилле», где вывел вратарское искусство на новый уровень: из десяти попыток, девять приемов мяча и обводок были успешны, что говорит о недюжинной уверенности француза в своих силах. 0

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