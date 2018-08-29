Топ-9 вратарей — виртуозов дриблинга

К тому же, в современном футболе требования к ним выросли. На них теперь лежит не только задача сохранения своих ворот в неприкосновенности, но, иногда, и начало атак команды.
Некоторые из них справляются с этим хорошо, в то время как другие оставляют желать лучшего. Но как насчет контроля мяча?
В прошлом некоторые игроки (например, Фабьен Бартез) любили брать игру на себя. А как обстоят дела с этим прямо сейчас?
9. Ян Облак
«Атлетико», 26 лет
Попыток успешного дриблинга за последний год: 3 из 3
Один из лучших европейский голкиперов, Ян Облак, был нарасхват этим летом, но шансы на то, что он покинет столицу Испании в ближайшее время, выглядят небольшими.
То, как он отражает удары всегда было достойно похвалы, но Облак также довольно изящно работает и ногами. Что подтверждается его тремя успешными попытками на протяжении сезона 2017/18.
8. Йонас Лёссль
«Хаддерсфилд Таун», 29 лет
Попыток успешного дриблинга за последний год: 3 из 3
Лессль стал настоящим открытием прошлого сезона. Датский вратарь отыграл 10 «сухих» матчей из 38 встреч АПЛ, играя значительную роль в сохранении поднявшимся из Чемпионшипа «Хаддерсфилд Тауном» места в Премьер-лиге.
Никогда не боящийся мяча, Лёссль совершил больше маневров с мячом, чем любой другой голкипер в АПЛ с Августа 2017 года.
7. Баптист Рейне
«Дижон» и «Тулуза», 27 лет
Попыток успешного дриблинга за последний год: 4 из 4
Рейне закончил свое четырехлетнее пребывание в «Дижоне», перейдя в стан их соперников по Лиге 1 — «Тулузы», но свои старые трюки он захватил с собой.
Уже в сезоне 2018/19 уроженец Роман-сюр-Изер стал одним из трех голкиперов (наряду с Бенуа Костилем и своим преемником Рунаром Алексом Рунарссоном), которые успешно завершили хотя бы один дриблинг. Ожидайте, что это число значительно возрастет к маю.
6. Бенуа Костиль
«Бордо», 31 год
Попыток успешного дриблинга за последний год: 4 из 4
Костиль на сегодняшний день сменил уже пять клубов в своей родной Франции, но все они не потратили ни копейки на его трансферы, поскольку он переходил в качестве свободного агента.
Сейчас ветеран-вратарь обсуждает продление контракта с Бордо, являясь капитаном команды, никогда не боящимся выбираться за пределы своей штрафной.
5. Марко Дмитрович
«Эйбар», 26 лет
Попыток успешного дриблинга за последний год: 5 из 6
Бывший вратарь «Чарльтон Атлетика» делает себе карьеру в Испании, впечатляя публику своим спокойствием при контроле мяча.
В прошлом сезоне, например, он пошел в дриблинг в шести эпизодах и успешными оказались все, кроме одного.
4. Леандро Чичизола
«Лас-Пальмас» и «Хетафе», 28 лет
Попыток успешного дриблинга за последний год: 5 из 5
С тех пор, как родившийся в Сан-Хусто голкипер покинул родную Аргентину в 2014 году, он успешно отыграл три года в Италии, прежде чем присоединиться к испанскому «Лас-Пальмасу».
И там он действительно привлек внимание публики. После вылета «Лас-Пальмаса» в Сегунду Чичизола перебрался в «Хетафе», но пока лишь полирует лавку под Пепе Бордаласом.
3. Антонио Адан
«Бетис» и «Атлетико», 31 год
Попыток успешного дриблинга за последний год: 5 из 5
«Атлетико» опередил несколько конкурентов в борьбе за подписание Адана, который впечатлил Симеоне своей шикарной игрой в «Бетисе».
В качестве дублера Облака шансов проявить себя у Адана будет меньше (если словенец останется в клубе), но когда он получит свой шанс, Антонио будет не менее отважен в игре ногами, чем его напарник.
2. Алиссон
«Рома» и «Ливерпуль», 25 лет
Попыток успешного дриблинга за последний год: 7 из 7
По крайней мере пару дней Алиссон был самым дорогим вратарем в мире, когда поменял Рим на Мерсисайд. Сказать, что он хорошо приспособился к Премьер-лиге, будет преуменьшением.
До сих пор, после трех выходов в в АПЛ, он сохранил свои ворота в неприкосновенности в каждом из матчей, а также был единственным вратарем в высшем дивизионе Англии на сегодняшний день, кто сделал хотя бы одну попытку обводки.
И нужно ли говорить о том, как он успешно прокинул мяч над набегающим нападающим Энтони Нокартом.
1. Майк Меньян
«Лилль», 23 года
Попыток успешного дриблинга за последний год: 9 из 10
Воспитанник «Пари Сен-Жермен» довольно быстро понял, что его будущее не связано с французским грандом.
С тех пор Меньян стал оплотом надежности в «Лилле», где вывел вратарское искусство на новый уровень: из десяти попыток, девять приемов мяча и обводок были успешны, что говорит о недюжинной уверенности француза в своих силах. 0