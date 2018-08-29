Топ-9 вратарей — виртуозов дриблинга

Вратари, как правило, являются эксцентричными персонажами, и на то есть веская причина. Учитывая, сколько времени они проводят в одиночестве, можно ли обвинить их в том, что они иногда слегка чудят?

К тому же, в современном футболе требования к ним выросли. На них теперь лежит не только задача сохранения своих ворот в неприкосновенности, но, иногда, и начало атак команды.

Некоторые из них справляются с этим хорошо, в то время как другие оставляют желать лучшего. Но как насчет контроля мяча?

В прошлом некоторые игроки (например, Фабьен Бартез) любили брать игру на себя. А как обстоят дела с этим прямо сейчас?

9. Ян Облак

«Атлетико», 26 лет

Ян Облак uefa.com

Один из лучших европейский голкиперов, Ян Облак, был нарасхват этим летом, но шансы на то, что он покинет столицу Испании в ближайшее время, выглядят небольшими.

То, как он отражает удары всегда было достойно похвалы, но Облак также довольно изящно работает и ногами. Что подтверждается его тремя успешными попытками на протяжении сезона 2017/18.

8. Йонас Лёссль

«Хаддерсфилд Таун», 29 лет

Йонас Лёссль performgroup.com

Лессль стал настоящим открытием прошлого сезона. Датский вратарь отыграл 10 «сухих» матчей из 38 встреч АПЛ, играя значительную роль в сохранении поднявшимся из Чемпионшипа «Хаддерсфилд Тауном» места в Премьер-лиге.

Никогда не боящийся мяча, Лёссль совершил больше маневров с мячом, чем любой другой голкипер в АПЛ с Августа 2017 года.

7. Баптист Рейне

«Дижон» и «Тулуза», 27 лет

Баптист Рейне twitter.com

Рейне закончил свое четырехлетнее пребывание в «Дижоне», перейдя в стан их соперников по Лиге 1 — «Тулузы», но свои старые трюки он захватил с собой.

Уже в сезоне 2018/19 уроженец Роман-сюр-Изер стал одним из трех голкиперов (наряду с Бенуа Костилем и своим преемником Рунаром Алексом Рунарссоном), которые успешно завершили хотя бы один дриблинг. Ожидайте, что это число значительно возрастет к маю.

6. Бенуа Костиль

«Бордо», 31 год

Бенуа Костиль Les Transferts

Костиль на сегодняшний день сменил уже пять клубов в своей родной Франции, но все они не потратили ни копейки на его трансферы, поскольку он переходил в качестве свободного агента.

Сейчас ветеран-вратарь обсуждает продление контракта с Бордо, являясь капитаном команды, никогда не боящимся выбираться за пределы своей штрафной.

5. Марко Дмитрович

«Эйбар», 26 лет

Марко Дмитрович Scoopnest.com

Бывший вратарь «Чарльтон Атлетика» делает себе карьеру в Испании, впечатляя публику своим спокойствием при контроле мяча.

В прошлом сезоне, например, он пошел в дриблинг в шести эпизодах и успешными оказались все, кроме одного.

4. Леандро Чичизола

«Лас-Пальмас» и «Хетафе», 28 лет

Леандро Чичизола udlaspalmas.net

С тех пор, как родившийся в Сан-Хусто голкипер покинул родную Аргентину в 2014 году, он успешно отыграл три года в Италии, прежде чем присоединиться к испанскому «Лас-Пальмасу».

И там он действительно привлек внимание публики. После вылета «Лас-Пальмаса» в Сегунду Чичизола перебрался в «Хетафе», но пока лишь полирует лавку под Пепе Бордаласом.

3. Антонио Адан

«Бетис» и «Атлетико», 31 год

Антонио Адан performgroup.com

«Атлетико» опередил несколько конкурентов в борьбе за подписание Адана, который впечатлил Симеоне своей шикарной игрой в «Бетисе».

В качестве дублера Облака шансов проявить себя у Адана будет меньше (если словенец останется в клубе), но когда он получит свой шанс, Антонио будет не менее отважен в игре ногами, чем его напарник.

2. Алиссон

«Рома» и «Ливерпуль», 25 лет

Алиссон fifa.com

По крайней мере пару дней Алиссон был самым дорогим вратарем в мире, когда поменял Рим на Мерсисайд. Сказать, что он хорошо приспособился к Премьер-лиге, будет преуменьшением.

До сих пор, после трех выходов в в АПЛ, он сохранил свои ворота в неприкосновенности в каждом из матчей, а также был единственным вратарем в высшем дивизионе Англии на сегодняшний день, кто сделал хотя бы одну попытку обводки.

И нужно ли говорить о том, как он успешно прокинул мяч над набегающим нападающим Энтони Нокартом.

1. Майк Меньян

«Лилль», 23 года

Майк Меньян losc.fr

Воспитанник «Пари Сен-Жермен» довольно быстро понял, что его будущее не связано с французским грандом.

С тех пор Меньян стал оплотом надежности в «Лилле», где вывел вратарское искусство на новый уровень: из десяти попыток, девять приемов мяча и обводок были успешны, что говорит о недюжинной уверенности француза в своих силах. 0