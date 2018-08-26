Роналду слабо слышит «Ювентус», а тот — его

Накануне Криштиану Роналду провел свой второй официальный поединок в составе «Ювентуса», в котором снова не забил — на этот раз в ворота проигравшего со счетом 0:2 «Лацио» в рамках второго тура Серии А. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому поводу.

От Роналду ожидали большего

«Первое касание Криштиану Роналду случилось на 3-й минуте, а в первые минуты игры португалец много двигался по всему фронту атаки: он искал своих партнеров, но не ускорял игру, а выбирал простоту действий. На 16-м обороте секундной стрелки он активно прессинговал в последней трети чужой половины поля, запутывая оборону соперника, хотя в лице Уолласа он встретил сильного оппонента, который не отставал от него ни на сантиметр, и потому это была не та игра, которую ожидали от форварда, и он сам это знает. Первый момент у него возник на 22-й минуте, а гол Миралема Пьянича начался с "семерки" туринцев», — пишет на страницах La Gazzetta dello Sport Роберто Фацио.

«В середине второго тайма Роналду был близок к тому, чтобы забить, но его удар пришелся выше ворот, хотя лучший момент у него возник на 70-й минуте: выстрел Криштиану направлялся под перекладину, но Томас Стракоша помешал суперголу, после чего нападающий "Ювентуса" "загорался" вместе со стадионом, пока не случился гол Марио Манджукича, где португалец отметился результативной передачей. Тем не менее, от суперфорварда ожидали большего».

«Ювентусу» не хватает подвижности для использования Роналду

«Многие были удивлены тем, что наставник туринцев Массимилиано Аллегри оставил в запасе Пауло Дибалу и Дугласа Косту, но против "Лацио", который дважды победил его подопечных в прошлом сезоне, он не хотел предоставлять сопернику какие-либо шансы. Его решения оправдались, ведь так хозяева выглядели более организованно и компактно. Хотя у Роналду возникали проблемы, Пьянич забил красивый мяч ударом с лету, а Жоау Канселу отметился острым пасом, который не замкнул Криштиану, но зато им воспользовался Манджукич», — отмечает в материале ESPN Мина Рзуки.

«Учитывая то, что против "Кьево" у туринцев было много ошибок в обороне, было хорошо увидеть, что защита "Синьоры" действовала уверенно и грамотно, где полузащита давала чувствовать свое присутствие, когда часто отвоевывала мяч обратно. Зазоры закрывались быстро, в то время, как Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини снова доказали, что они — лучшая пара центрбеков клуба за долгое время. "Ювентусу", правда, все еще не хватает подвижности для того, чтобы использовать свою главную звезду в атаке, однако для развития командной химии нужно время, и Аллегри вскоре введет тактический код для обеспечения защитной безопасности, а также эффективной атаки».

Роналду еще не интегрировался в тактику «Ювентуса»

«Наставник "Старой Синьоры" прибег к своему первому небольшому тактическому сюрпризу в новом сезоне, отказавшись от схемы 4-2-3-1, которую он выставил в первом туре Серии А против "Кьево" для того, чтобы отодвинуть Роналду налевой в системе 4-3-3. Это драматичная перестановка, хотя туринцы именно так закончили играть в Вероне. Тем не менее, это признание того, что Криштиану еще не вписался в существующую систему игры», — рассказывает в статье The Guardian Паоло Бандини.

«Наставник "бьянконери" красноречиво говорил о необходимости проявить терпение перед этим матчем, поскольку "футбол — это игра связей", которая строится со временем совместными усилиями исполнителей на поле. Но даже так тяжело уйти от чувства, что "Ювентус" слишком сильно заставлял себя играть в том направлении, где располагался португалец. Не напрасно уже после первой четверти часа он начал меняться с Марио Манджукичем позициями, сместившись в центре, что происходило не раз по ходу поединка».

Роналду не получает должной поддержки от команды

«У Роналду все еще не забитых мячей за новый клуб, но уже есть голевая передача. Однако самое тревожное для Криштиану было в том, что у него было очень мало открываний в чужой штрафной — в действительности, он только раз коснулся мяча во владениях "Орлов" в первом тайме. Его разочарование было очевидным, равно как и разочарование фанатов», — отмечает в материале Goal.com Марк Дойл.

«Тем не менее, португалец хорошо провел оба матча, и ему не удалось забить только из-за классных действия вратаря и нефарта. Большим беспокойством для Аллегри является то, что "Ювентусу" не удается регулярно доставлять нападающему сферу. Итальянская оборона может быть лучше испанской, которой еще недавно в основном противостоял форвард, но его нужно обеспечивать большим числом моментов». 0