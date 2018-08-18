Криштиану Роналду. Сможет ли звезда «Юве» вернуть Серии A былую славу?

Итальянская Серия A никогда не считалась лигой одного человека, так что вряд ли все внимание в новом сезоне будет обращено на Криштиану Роналду. И все же не стоит недооценивать то влияние, которое он оказал на «Ювентус» и чемпионат Италии в момент своего переезда в Турин.

33-летний пятикратный обладатель «Золотого мяча» является не только одним из двух лучших игроков последнего десятилетия, но и признан одним из самых популярных людей на планете. У Роналду 313 миллионов подписчиков в социальных сетях, которые, похоже, готовы обратить внимание на Серию A.

«Наконец-то, мир снова заговорил об итальянской лиге. В 80-е и 90-е годы мы были лидерами, но вскоре сбились с пути и не смогли найти деньги на развитие инфраструктуры», — говорит Фабио Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport.

«С приходом Роналду у нас появился шанс вновь поднять голову, но этого само по себе недостаточно. Нужно действовать твердо и разумно, чтобы использовать португальца для возвращения импульса в нашу игру», — добавил известный итальянский специалист.

По данным СМИ, сделка по переходу Роналду обошлась «Ювентусу» в 99,2 миллиона фунтов. В новом клубе португалец будет зарабатывать 27,7 миллиона фунтов в год. Как видим, трансфер португальца стал самым значительным шагом на пути к восстановлению прежней славы Серии A.

«Пик припал на 2003 год, когда в финале Лиги чемпионов у нас было две команды. Мы еще не вернулись к тому времени, но точно можно сказать, что ушли от сравнений с тощими коровами», — говорит в интервью La Stampa Клаудио Раньери.

Этих условных «коров» откармливает Роналду, пишет обозреватель BBC Джеймс Хорнкасл.

Принесет ли Роналду пользу всей Серии A?

В течение последнего месяца мы только и слышим дискуссии о том, выгоден ли приезд португальца только для «Ювентуса» или для всей лиги в целом.

С финансовой точки зрения соперники «старой синьоры» только выиграют, ведь уже поднимают цены на билеты, что даже привело к протестам со стороны ультрас туринского клуба, которым выездные встречи стали не по карману.

Посвящение Роналду в игроки «Ювентуса»

Но разве мы вправе осуждать другие клубы Серии A? В Феррару, Фрозиноне или Сассуоло не каждый день приезжает один из лучших футболистов всех времен.

Когда календарь на новый сезон только вышел в свет, владелец новичка чемпионата Италии «Фрозиноне» Маурицио Стирпе затаил дыхание. Дело в том, что его команда была вынуждена провести два домашних матча при пустых трибунах. Такое наказание клуб получил за неспортивное поведение болбоя, бросившего мяч на поле, чтобы остановить атаку «Палермо» в решающей встрече плей-офф прошлого сезона.

Лишь одна мысль о том, что Роналду не станет приманкой для болельщиков, становилась причиной беспокойства, тем более что в прошлом сезоне наибольшая посещаемость в 11 клубах Серии A совпала с приездом в город «Ювентуса».

Например, «Кьево», ранее собиравший аншлаги на «Маркантонио Бентегоди» только во время дерби с «Вероной», еще несколько недель назад закрыл кассы, распродав все билеты на матч первого тура с «Ювентусом». Каждое место на 30-тысячную арену было на вес золота.

В связи с этим особенно обидно за лигу, которая продала новый пакет телеправ до того, как президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отправился в Грецию на вертолете, чтобы пожать руку Роналду. Журналист Tuttosport назвал этот момент «Il Colpo del Secolo» — сделкой века.

Дебют Роналду в «Ювентусе»

Сейчас же телеправа, вероятно, стоят на 20-30 процентов дороже. Это значит, что приход Роналду принесет мгновенную прибыль далеко не всем. А вот у «Ювентуса» доходы вырастут, во многом благодаря коммерческому использованию Роналду. Но что это говорит в отношении всей Серии A?

В то время как Gazzetta считает, что Аньелли и руководство «Ювентуса» заслуживают Нобелевской премии по экономике, La Repubblica сравнивает трансфер Роналду с сюжетом «Интерстеллара» Кристофера Нолана.

В свете известной позиции Аньелли по созданию европейской Суперлиги возникает вопрос: неужели «Ювентус» всерьез готовится к тому, что все самые сильные команды континента будут играть друг против друга едва ли не каждую неделю?

А как насчет паритета сил? Il Corriere dello Sport отреагировал на переход Роналду словами Аттикуса Финча, героя классического романа Харпер Ли «Убить пересмешника»: «Мужество — это когда заранее знаешь, что ты проиграл, и все-таки берешься за дело и наперекор всему на свете идешь до конца. Побеждаешь очень редко, но иногда все-таки побеждаешь».

Сможет ли кто-то побороться с «Юве» за титул?

Неужели судьба скудетто решена? В прошлом сезоне, как известно, «Ювентус» опередил «Наполи» на четыре очка и стал чемпионом Италии в седьмой раз кряду.

«Рома» финишировала третьей в сезоне 2017/18, а ее капитан Даниэле Де Росси так отозвался о «Юве»: «Они слегка уничтожили нашу лигу».

Впрочем, подобные комментарии были и тогда, когда «Ювентус» переманил Гонсало Игуаина из «Наполи» и Миралема Пьянича из «Ромы». И все это не помешало Серии A стать самой непредсказуемой лигой Европы в прошлом сезоне, когда «Наполи» боролся с «Юве» до последнего тура, а мы не понимали, кто попадет в еврокубки, а кто вылетит.

Пока все выглядит так, что наибольшую конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за титул составит «Интер». Подкрепленный гарантированными деньгами от Лиги чемпионов миланский клуб подписал Стефана де Врея, Раджу Наингголана, Шиме Врсалько и Кейта Бальде, которые точно усилят стартовый состав, тогда как Лаутаро Мартинес имеет все для того, чтобы стать новой звездой чемпионата.

Что касается «Милана», которому летом грозил дефолт по их долгу, может найти позитив во всей этой истории. Новые владельцы клуба, Elliott Management, вызывают доверие — хедж-фонд имеет активы в размере 34 миллиардов долларов, а назначение Леонардо на должность спортивного директора уже принесло результаты в работе на трансферном рынке.

Зная о том, скольких игроков «Ювентусу» нужно было продать после подписания Роналду, бывший полузащитник сборной Бразилии вернул в Турин Леонардо Бонуччи по его же желанию, а взамен получил одного из лучших бомбардиров Серии A за последние пять лет, Гонсало Игуаина, а также едва ли не самого перспективного защитника Италии, Маттиа Кальдара.

Все ожидали, что этим летом «Милан» значительно ослабнет, но вышло так, что команда стала намного сильнее той, что играла в прошлом сезоне.

«Наполи» сумел убедить Карло Анчелотти отказаться от люксовой жизни в элитных европейских клубах и взяться за работу со средней командой. Его предшественник Маурицио Сарри добился невероятных успех в Неаполе, тем более что зарплатная ведомость у клуба была лишь пятой в лиге. Остановка регресса «Наполи» станет главной проблемой для трехкратного победителя Лиги чемпионов.

«Рома» на правах полуфиналиста Лиги чемпионов прошлого сезона провела лето, подписывая вундеркиндов из Football Manager, как Джастин Клюйверт и Анте Чорич. Но в ее составе появились и более известные игроки — креативный полузащитник Хавьер Пасторе и новоиспеченный чемпион мира Стивен Н’Зонзи.

Состав собранной команды кажется очень глубоким, так что римляне должны быть вполне конкурентоспособны. Цель по завоеванию трофеев станет вполне объективной.

Также существует большой энтузиазм по поводу тинэйджеров из «Фиорентины». У «фиалок» собралась самая молодая команда в лиге, в которую входят Альбан Ляфон — французская версия Джиджо Доннаруммы, а также форварды Федерико Кьеза, Джованни Симеоне и Марко Пьяца.

Романтики, разумеется, обратят внимание на возвращение «Пармы» в Серию A. Обанкротившийся три года назад клуба прошел путь из четвертого дивизиона, став первой командой, которой удалось пройти из Серии D в Серию А ровно за три сезона, хотя сообщения в WhatsApp нападающего Эмануэле Калайо едва все не разрушили.

У лиги все еще есть проблемы — хаос и споры остаются особенностью итальянского футбола. Но все это лишь добавляет драмы и возбуждает аппетит перед стартом самого долгожданного сезона в Серии A за последнее время.

Как выразилось издание Il Corriere dello Sport: «Жизнь существует и без Криштиану Роналду». 0