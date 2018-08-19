Добро пожаловать, Криштиану. Марадоне тут тоже было нелегко

Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду провел свой первый матч в Серии А. Туринский клуб с трудом обыграл «Кьево» (3:2), португалец провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. В концовке встречи с его передачи гол забил Марио Манджукич, однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора.

Потерявшийся Роналду

Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков отмечает неуверенное начало матча португальцем, которому пришлось играть на непривычной позиции.

«Дебюта Роналду в "Ювентусе" ждали многие. Выездной матч против "Кьево", в прошлом сезоне лишь в последних двух турах спасшегося от вылета из серии А, был хорошей площадкой для старта — казалось, ничто не должно помешать португальцу начать забивать в первой же официальной игре за новый клуб. В конце концов, именно за этим его в Турин и позвали.

Но со стартового свистка создалось ощущение, что позиция центрфорварда, на которую Аллегри отправил Криштиану, не позволяет ему раскрыть все свои козыри. Он терялся в плотной гуще веронских защитников, в первую четверть часа практически не получая мяч, нервничал и опускался глубже, чем сбивал с толку Дибалу, который из-за этого не мог найти себе места на поле, то сваливаясь на правый фланг, то вовсе пропадая из виду на продолжительный отрезок времени. В "Реале" Роналду действовал ближе к левому краю, но в субботу, выполняя указания итальянского тренера, не сдвигался туда, пока не понял — больше так продолжаться не может.

Первый удар по воротам португалец нанес на 18-й минуте — плотно приложился после передачи Куадрадо, но не попал в дальний угол. Следующей попытки пришлось ждать довольно долго, зато этот момент на исходе получаса игры Роналду создал в излюбленной манере: рванул на заброс, продавил защитника на левом фланге и мощно пробил с ходу, пусть и выше ворот. С тех пор он практически не возвращался на позицию "девятки", интуитивно сдвигался левее и старался обострять уже оттуда».

Роналду пришлось стать лидером

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов выделяет проблемные зоны в игре «Ювентуса», отмечая, что португальской звезде пришлось брать инициативу на себя.

«В первом тайме Роналду совершил 24 касания мяча, сделал 15 передач (с точностью 86,7%), нанёс три удара (в створ — 0), совершил две потери и выиграл два верховых единоборства. Удачных обводок и пасов под удар у него не оказалось.

Тем временем "Кьево" осмелел. Хозяева почувствовали: "Ювентус" ослабил хватку из-за того, что игра даётся слишком просто. "Летающие ослы" в какие-то отрезки матча стали даже высоко прессинговать. Помимо Роналду в основе гостей появились ещё два летних новичка — защитники Жоау Канселу и Леонардо Бонуччи, вернувшийся из "Милана".

Их связка в правой зоне рискует превратиться в проблему для туринцев. Канселу — авантюрист с точки зрения игры в обороне, Бонуччи тоже ошибается, теряя концентрацию. Когда Мариуш Стемпиньки забил своему соотечественнику Войцеху Щенсны, Бонуччи пустил форварда за спину. Канселу при счёте 1:1 потерял Эмануэле Джаккерини и сфолил на нём. Гол Джаккерини с пенальти шокировал болельщиков "Ювентуса", ведь ничто не предвещало такого развития событий.

При счёте 1:2 Роналду начал всё чаще брать игру на себя, что и требуется от лидера. На самом деле португалец сыграл в Вероне очень неплохо, пусть и не забил. Массимилиано Аллегри грамотно перестроил игру заменами: "Ювентус" стал действовать по схеме 4-3-3 с Роналду (слева), Дибалой (справа) и Марио Манджукичем (по центру) в линии атаки. С 61-й по 77-ю минуты "Ювентус" создал не менее пяти голевых моментов при участии Криштиану».

Неслучившийся ассист

Автор Sportbox.ru Егор Кузнец разбирает эпизод с неслучившимся голом Манджикича и признает, что судья справедливо лишил Роналду первого результативного действия в новой лиге.

«Казалось, что победный мяч случился на 87-й минуте. После прострела мяч попал в Роналду и взлетел над штрафной. Первым на подборе был Манджукич, который и забил третий гол: Очень сложный эпизод:

1. Травму получил вратарь "Кьево". На голову вратарю наступил партнер, который боролся с Криштиану. Потребовалась замена.

2. После удара Манджукича защитник вынес мяч из ворот. Только система определения гола помогла разобраться, что мяч все-таки пересек линию.

3. После прострела мяч попал в руку Криштиану. Или в плечо. Это трудно определить даже по повтору. Судья после просмотра VAR все-таки решил отменить гол.

Почти сразу "Ювентус" забил еще один мяч, на этот раз засчитанный, который означал волевую победу. Отличился Бернадески.

Сложнейший матч, в котором "Ювентус" оставил впечатление команды, которая пока не готова к большим победам. У Аллегри очень много работы: абсолютно выпал Дибала, плохо доставлялся мяч до Роналду. Криштиану в итоге не забил, но уходил с поле с улыбкой, как бы говоря: ничего страшного, что я не забил, все только начинается».

На поле виден лидер

Автор Gazzetta dello Sport Джакопо Герна наблюдая за игрой Роналду сравнивает его с инопланетянином.

«Его способность находить пространство на поле не имеет себе равных, а также то, как он переворачивает игры за считанные секунды. Возможно, взаимопонимание с товарищами по команде все еще отсутствует, но на поле сразу виден лидер.

Как только он наберет форму, все будет в порядке. Однако и в этом матче Криштиану не раз бил по воротам и был близок к тому, чтобы забить уже в первом тайме. Это выдающийся игрок, мы все это видели. И его встретили, как рок-звезду, причем еще на разминке. Он появился в сопровождении охраны, возможно, думал, что как и в Испании, игры в провинции довольно напряженные».

Португальский привкус

Автор Marca Виктор Ромеро считает дебют Криштиану главным событием тура Серии А.

«Нравится вам это, или нет, но все события в этом сезоне будут вертеться вокруг Криштиану Роналду, а Серия А будет иметь вполне ощутимый португальский привкус.

Мы пристально наблюдали за тем, как готовится португалец к первому матчу, как выходит на поле, как разминается. У него был не самый выдающийся дебют, из-за его игры рукой ВАР отменил один из голов "Ювентуса".

Но все же команда победила, Криштиану может быть доволен. Это его первый триумф в Италии. Осталось еще 37 матчей».

Роналду и Марадона

Автор ESPN Джеймс Хорнкасл проводит параллели между первым матчем Роналду и дебютом в итальянском чемпионате еще одного звездного игрока.

«Накануне игры менеджер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сказал, что ему "любопытно" увидеть, как Роналду и команда будут играть, проведя так маловремени вместе в предсезонке, сокращенном из-за Кубка мира. Очевидно, он был не единственным. Диего Марадона дебютировал в серии B в 1984 году, и сравнения с Роналдо отразили удовлетворение итальянцев тем, что больше не нужно ностальгировать по поводу временам, когда в Серии А играли такие великие игрока. Больше не нужно вспоминать прошлое, это здесь и сейчас.

"Кьево" надеялся расстроить Роналду так же, как "Верона" смутил Марадону, когда они победили "Наполи" 34 года назад. Лоренцо Д'Ана, тренер "Кьево", вошел в игру как единственный менеджер Серии А с лучшим коэффициентом выигрыша, чем Аллегри, выиграв все три игры, в которых он возглавлял команду в конце прошлого сезона, чтобы спасти "Летающих ослов" от вылета в Серию Б.

У Роналдо был шанс забить победный мяч своим первым стандартом в майке "Ювентуса". Португалец подтягивал шорты и принимал фирменную позу, а тишина становилась ревом с каждым шагом его разбега. Тем не менее, выдающийся Соррентино не дал ему отличиться. Только когда голкипер был вынужден уйти, Бернардески забил победный мяч.

В жаркий летний день в Вероне "Ювентусу" пришлось потеть для победы. Добро пожаловать в Серию А, Криштиану. Марадоне тоже не было тут легко».

Не та Лига

Туринская газета La Stampa и автор Джанлука Оденнино не включила Роналду в свой заголовок, но сообщили:

«Стартовый матч сезона с как минимум двумя пропущенными мячами в "Ювентусе" не случался с 1998 года, но это и ожидалось от команды, которая все еще не нашла баланс с Роналду в поле. Португалец сделал все возможное, чтобы оставить свой след, но быстро обнаружил, что Серия А не Ла-Лига». 0