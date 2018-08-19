ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Добро пожаловать, Криштиану. Марадоне тут тоже было нелегко

    Дебютный матч Криштиану Роналду в Серии А — в нашем разборе

    Ювентус Кьево Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДобро пожаловать, Криштиану. Марадоне тут тоже было нелегко «Спартак»РПЛ. «Зенит» обыграл «Урал», ЦСКА разгромил «Арсенал», «Краснодар» уступил «Спартаку» «Челси»АПЛ. «Челси» победил «Арсенал», «Ман Сити» разгромил «Хаддерсфилд», «МЮ» уступил «Брайтону»
  • 23:46
    • «Интер» проиграл «Сассуоло»
  • 23:33
    • «Ростов» отгрузил четыре мяча «Енисею»
  • 21:47
    • Нобоа выбыл на долгий срок, считает Семак
  • 21:10
    • «Рома» вырвала победу у «Торино»
  • 20:56
    • «Зенит» разгромил «Урал», Дриусси оформил дубль
  • 20:52
    • Российские гандболистки выиграли юниорский чемпионат мира
  • 19:58
    • «МЮ» проиграл «Брайтону» на выезде
    Все новости спорта
    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
  • 50 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду провел свой первый матч в Серии А. Туринский клуб с трудом обыграл «Кьево» (3:2), португалец провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. В концовке встречи с его передачи гол забил Марио Манджукич, однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Потерявшийся Роналду

    Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков отмечает неуверенное начало матча португальцем, которому пришлось играть на непривычной позиции.

    «Дебюта Роналду в "Ювентусе" ждали многие. Выездной матч против "Кьево", в прошлом сезоне лишь в последних двух турах спасшегося от вылета из серии А, был хорошей площадкой для старта — казалось, ничто не должно помешать португальцу начать забивать в первой же официальной игре за новый клуб. В конце концов, именно за этим его в Турин и позвали.

    Но со стартового свистка создалось ощущение, что позиция центрфорварда, на которую Аллегри отправил Криштиану, не позволяет ему раскрыть все свои козыри. Он терялся в плотной гуще веронских защитников, в первую четверть часа практически не получая мяч, нервничал и опускался глубже, чем сбивал с толку Дибалу, который из-за этого не мог найти себе места на поле, то сваливаясь на правый фланг, то вовсе пропадая из виду на продолжительный отрезок времени. В "Реале" Роналду действовал ближе к левому краю, но в субботу, выполняя указания итальянского тренера, не сдвигался туда, пока не понял — больше так продолжаться не может.

  • Криштиану Роналду. Сможет ли звезда «Юве» вернуть Серии A былую славу?
  • Чемпионат Италии вновь может стать интересен широкой публике
  • 18/08/2018

    • Первый удар по воротам португалец нанес на 18-й минуте — плотно приложился после передачи Куадрадо, но не попал в дальний угол. Следующей попытки пришлось ждать довольно долго, зато этот момент на исходе получаса игры Роналду создал в излюбленной манере: рванул на заброс, продавил защитника на левом фланге и мощно пробил с ходу, пусть и выше ворот. С тех пор он практически не возвращался на позицию "девятки", интуитивно сдвигался левее и старался обострять уже оттуда».

    Роналду пришлось стать лидером

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов выделяет проблемные зоны в игре «Ювентуса», отмечая, что португальской звезде пришлось брать инициативу на себя.

    «В первом тайме Роналду совершил 24 касания мяча, сделал 15 передач (с точностью 86,7%), нанёс три удара (в створ — 0), совершил две потери и выиграл два верховых единоборства. Удачных обводок и пасов под удар у него не оказалось.

    Тем временем "Кьево" осмелел. Хозяева почувствовали: "Ювентус" ослабил хватку из-за того, что игра даётся слишком просто. "Летающие ослы" в какие-то отрезки матча стали даже высоко прессинговать. Помимо Роналду в основе гостей появились ещё два летних новичка — защитники Жоау Канселу и Леонардо Бонуччи, вернувшийся из "Милана".

  • Лига чемпионов как шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус»
  • Превью чемпионата Италии
  • 15/08/2018

    • Их связка в правой зоне рискует превратиться в проблему для туринцев. Канселу — авантюрист с точки зрения игры в обороне, Бонуччи тоже ошибается, теряя концентрацию. Когда Мариуш Стемпиньки забил своему соотечественнику Войцеху Щенсны, Бонуччи пустил форварда за спину. Канселу при счёте 1:1 потерял Эмануэле Джаккерини и сфолил на нём. Гол Джаккерини с пенальти шокировал болельщиков "Ювентуса", ведь ничто не предвещало такого развития событий.

    При счёте 1:2 Роналду начал всё чаще брать игру на себя, что и требуется от лидера. На самом деле португалец сыграл в Вероне очень неплохо, пусть и не забил. Массимилиано Аллегри грамотно перестроил игру заменами: "Ювентус" стал действовать по схеме 4-3-3 с Роналду (слева), Дибалой (справа) и Марио Манджукичем (по центру) в линии атаки. С 61-й по 77-ю минуты "Ювентус" создал не менее пяти голевых моментов при участии Криштиану».

    Неслучившийся ассист

    Автор Sportbox.ru Егор Кузнец разбирает эпизод с неслучившимся голом Манджикича и признает, что судья справедливо лишил Роналду первого результативного действия в новой лиге.

    «Казалось, что победный мяч случился на 87-й минуте. После прострела мяч попал в Роналду и взлетел над штрафной. Первым на подборе был Манджукич, который и забил третий гол: Очень сложный эпизод:

    1. Травму получил вратарь "Кьево". На голову вратарю наступил партнер, который боролся с Криштиану. Потребовалась замена.

    2. После удара Манджукича защитник вынес мяч из ворот. Только система определения гола помогла разобраться, что мяч все-таки пересек линию.

    3. После прострела мяч попал в руку Криштиану. Или в плечо. Это трудно определить даже по повтору. Судья после просмотра VAR все-таки решил отменить гол.

  • От Бонуччи до Мбаппе. Кто еще из звезд может сменить клуб?
  • Десять футболистов, чьи трансферы не останутся незамеченными
  • 02/08/2018

    • Почти сразу "Ювентус" забил еще один мяч, на этот раз засчитанный, который означал волевую победу. Отличился Бернадески.

    Сложнейший матч, в котором "Ювентус" оставил впечатление команды, которая пока не готова к большим победам. У Аллегри очень много работы: абсолютно выпал Дибала, плохо доставлялся мяч до Роналду. Криштиану в итоге не забил, но уходил с поле с улыбкой, как бы говоря: ничего страшного, что я не забил, все только начинается».

    На поле виден лидер

    Автор Gazzetta dello Sport Джакопо Герна наблюдая за игрой Роналду сравнивает его с инопланетянином.

    «Его способность находить пространство на поле не имеет себе равных, а также то, как он переворачивает игры за считанные секунды. Возможно, взаимопонимание с товарищами по команде все еще отсутствует, но на поле сразу виден лидер.

  • Раскат грома. Как прошел первый день Роналду в «Ювентусе»
  • Что говорил и как вел себя Роналду в свой первый день в Турине
  • 18/07/2018

    • Как только он наберет форму, все будет в порядке. Однако и в этом матче Криштиану не раз бил по воротам и был близок к тому, чтобы забить уже в первом тайме. Это выдающийся игрок, мы все это видели. И его встретили, как рок-звезду, причем еще на разминке. Он появился в сопровождении охраны, возможно, думал, что как и в Испании, игры в провинции довольно напряженные».

    Португальский привкус

    Автор Marca Виктор Ромеро считает дебют Криштиану главным событием тура Серии А.

    «Нравится вам это, или нет, но все события в этом сезоне будут вертеться вокруг Криштиану Роналду, а Серия А будет иметь вполне ощутимый португальский привкус.

    Мы пристально наблюдали за тем, как готовится португалец к первому матчу, как выходит на поле, как разминается. У него был не самый выдающийся дебют, из-за его игры рукой ВАР отменил один из голов "Ювентуса".

    Но все же команда победила, Криштиану может быть доволен. Это его первый триумф в Италии. Осталось еще 37 матчей».

    Роналду и Марадона

    Автор ESPN Джеймс Хорнкасл проводит параллели между первым матчем Роналду и дебютом в итальянском чемпионате еще одного звездного игрока.

    «Накануне игры менеджер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сказал, что ему "любопытно" увидеть, как Роналду и команда будут играть, проведя так маловремени вместе в предсезонке, сокращенном из-за Кубка мира. Очевидно, он был не единственным. Диего Марадона дебютировал в серии B в 1984 году, и сравнения с Роналдо отразили удовлетворение итальянцев тем, что больше не нужно ностальгировать по поводу временам, когда в Серии А играли такие великие игрока. Больше не нужно вспоминать прошлое, это здесь и сейчас.

    "Кьево" надеялся расстроить Роналду так же, как "Верона" смутил Марадону, когда они победили "Наполи" 34 года назад. Лоренцо Д'Ана, тренер "Кьево", вошел в игру как единственный менеджер Серии А с лучшим коэффициентом выигрыша, чем Аллегри, выиграв все три игры, в которых он возглавлял команду в конце прошлого сезона, чтобы спасти "Летающих ослов" от вылета в Серию Б.

  • Роналду изменил «Реал» и призван изменить «Ювентус»
  • Реакция прессы на переход Роналду в «Ювентус»
  • 11/07/2018

    • У Роналдо был шанс забить победный мяч своим первым стандартом в майке "Ювентуса". Португалец подтягивал шорты и принимал фирменную позу, а тишина становилась ревом с каждым шагом его разбега. Тем не менее, выдающийся Соррентино не дал ему отличиться. Только когда голкипер был вынужден уйти, Бернардески забил победный мяч.

    В жаркий летний день в Вероне "Ювентусу" пришлось потеть для победы. Добро пожаловать в Серию А, Криштиану. Марадоне тоже не было тут легко».

    Не та Лига

    Туринская газета La Stampa и автор Джанлука Оденнино не включила Роналду в свой заголовок, но сообщили:

    «Стартовый матч сезона с как минимум двумя пропущенными мячами в "Ювентусе" не случался с 1998 года, но это и ожидалось от команды, которая все еще не нашла баланс с Роналду в поле. Португалец сделал все возможное, чтобы оставить свой след, но быстро обнаружил, что Серия А не Ла-Лига». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Челси» — «Арсенал». Хаос и классика
  • Вчера в 16:09
    •
  • Прогноз
  • «Атлетик» — «Леганес»
  • 1,80
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Новый король Парижа
    • 18:58 16/08/2018     Артем Дзюба
  • Чудо на «Петровском»: Дзюба уничтожил минское «Динамо»
    • 02:05 17/08/2018     «Спартак» — ПАОК
  • Не уровень ЛЧ: ПАОК запустил обратный отсчет для Карреры
    • 02:17 15/08/2018
    Тоже интересно
    Маурицио Сарри и Унаи Эмери Футбол «Челси» — «Арсенал». Хаос и классикаУ Эмери и Сарри хватает пищи для размышлений после лондонского дерби Вчера в 16:090
  • 19:19
    • Ари: Судейство в матче со «Спартаком» — позор для российского футбола
  • 18:25
    • Крыховяк принес «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов»
  • 17:30
    • «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд»
    «Барселона» — «Алавес» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Реал» сыграет с «Хетафе»Обзор матчей первого тура чемпионата Испании по футболу 00:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» продолжит побеждать
  • 3,48
    •
  • 00:30
    • Аленичев: Считаю что такой крупный счет не отражает сути игры
  • 00:05
    • «Марсель» на выезде уступил «Ниму»
  • 23:59
    • «Севилья» разгромила «Райо Вальекано» благодаря хет-трику Силвы
    «Спартак» Футбол «Краснодар» играл лучше, но удача была на стороне «Спартака»Реакция спортивных СМИ на победу красно-белых в Краснодаре Вчера в 02:060
  • 17:13
    • СМИ: «Уфа» подпишет полузащитника «Прогресса»
  • 13:43
    • Евсеев возглавит клуб ФНЛ
  • 13:33
    • Азар не собирается уходить из «Челси»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие