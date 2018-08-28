Проблема для Эмери. Озил становится обузой для «Арсенала»

Месут Озил оказал Унаи Эмери услугу, пропустив из-за болезни победный для «Арсенала» матч против «Вест Хэма» (3:1). Он позволил новому главному тренеру «канониров», а также всем присутствующим на «Эмирейтс» взглянуть на то, как команда может выглядеть без него.

Отсутствие Озила, конечно, оказалось на первых полосах газет. Он самый большой игрок «Арсенала», а также самый высокооплачиваемый (Озил зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю). Через шесть дней после невыразительной игры во время поражения «Арсенала» от «Челси» (2:3) Месут не смог попасть в состав, что намекало на то, что терпение Эмери в отношении полузащитника заканчивается.

Унаи Эмери и Месут Озил twitter.com/arsenal

Вскоре выяснилось, что 29-летний Озил не мог играть из-за болезни. В седьмой раз за год экс-полузащитник «Реала» пропускает матч «Арсенала» из-за болезни, что определенно должно беспокоить клуб. Эту проблему нужно тщательно исследовать как минимум для физического благополучия самого Озила.

Однако если Озил и дальше будет столь предрасположен к болезням, Эмери придется строить свои планы без десятого номера. Ведь тренер просто не сможет полагаться на то, что футболист будет в состоянии играть тогда, когда это необходимо.

Уже по итогам трех матчей в АПЛ новый главный тренер «Арсенала» дает понять, что не будет столь слепо доверяться Озилу, как делал это его предшественник Арсен Венгер.

Эмери хочет большего от Озила на каждом участке поля. Венгер был готов избавить полузащитника от чрезмерно обременительных оборонительных обязанности с учетом того, что игрок мог предоставить в атаке — и количество результативных передач от Озила всегда было необыкновенным. Однако обратной стороной медали было то, что немец слишком часто оставлял команду фактически вдесятером, когда дело доходило до сдерживания соперника.

Картинкой, которая во многом характеризовала последние месяцы Венгера у руля «Арсенала, возможно, был как раз Озил, который стоит, уперев руки в боки, где-то в районе центральной линии поля в то время, как соперник ищет возможность для очередного удара по воротам.

Венгер слишком многое позволял Озилу. С полузащитником обращались как с подростком, которому разрешалось весь день лежать в постели, пока его братья и сестры делали уборку в доме. Однако Эмери появился в "Арсенале" и дал понять, что никто не получит особого отношения, каждому придется прикладывать максимум усилий.

Унаи Эмери twitter.com/arsenal

Однако также есть подозрение, что экс-тренер "Севильи" и ПСЖ не планирует тратить слишком много времени, пытаясь настроить Озила на свою волну. Он уже и без того усладил свой новый жесткий подход, назначив Озила капитаном команды и много говоря о его сильных качествах. Однако если все это было для того, чтобы получить соответствующую отдачу, то такой ответ от Озила до сих пор не подоспел.

Так что теперь Эмери спокойно может двигаться дальше, зная, что он дал Озилу шанс оказаться на борту с новым подходом к делу.

Субботняя победа над "Вест Хэмом" — окей, это был всего лишь "Вест Хэм" — была знаком того, что Озила не будет не хватать, особенно, если Аарона Рэмзи, замену для немца, можно убедить выполнять свои обязательства в клубе в последний год его контракта.

Аарон Рэмзи twitter.com/arsenal

Болельщики Озила возразят, что домашний матч против "Вест Хэма" — это не та игра, по которой можно судить об "Арсенале" без экс-игрока сборной Германии в составе. Они предположат, что его качеств будет в значительной степени не хватать в матчах против более серьезных соперников.

Может быть и так. Однако высока вероятность и того, что слабости Озила вылезут наружу в матчах как раз против "Манчестер Сити", "Ливерпуля" или "Челси".

"Арсенал" может обыгрывать более слабых соперников и без Озила. Однако, возможно, "канониров" будет сложнее победить, когда они будут играть против соперников из топ-шестерки с Озилом на скамейке запасных или даже на трибунах.

Возможно, в "Арсенале" начали осознавать, что их самый высокооплачиваемый игрок — этот тот, кто позволил современному футболу пройти мимо себя.

Месут Озил twitter.com/arsenal

Абсолютное отсутствие оборонительной работы сослужило ему плохую службу в матчах против более сильных соперников. "Арсенал" Эмери не может позволить себе выпускать Озила только по той причине, что он может создать несколько шансов для нападающих в атакующей трети поля.

То, что Озил получил столь выгодный новый контракт в начале этого года (он действует до июня 2021 года), учитывая его вклад в команду, было со стороны "Арсенала" чем-то граничащим с безрассудством.

Там не было очереди из клубов, готовых подписать его бесплатно этим летом, если бы у Озила истекло соглашение с "Арсеналом" и он не подписал новое. Так почему же "Арсенал" решил разбить копилку, чтобы удержать игрока?

Эмери вряд ли расплакался, если бы прибыл в "Арсенал", в котором уже не было бы Озила. Но поскольку он там, тренеру приходится разбираться с этой проблемой. Однако если Озил продолжит так же, как начал под руководством нового главного тренера, Эмери будет очень легко решить эту проблему. 0