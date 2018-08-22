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    «Арсенал» должен верить в идеи Эмери

    Почему менеджер плохо начал в новом клубе?

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    Унаи Эмери
    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери проиграл первые два официальных матча на посту менеджера «Арсенала». Разбираемся, что не так, и чего ожидать дальше.
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    Нестабильность Обамеянга — проблема для Эмери

    «После поединка с "Челси" Унаи Эмери пытался выглядеть спокойным, понимая, что его работе во главе "Арсенала" исполнилось только два матча, и никто не способен исправить весь этот беспорядок за такой короткий период времени. Будем надеяться, что он сохранит такое терпение и спокойствие, однако в этом ему также необходима помощь своих подопечных. Что ему точно не нужно, так это неиспользование игроками простых моментов для взятия ворот, хотя именно такие исполнители у него в распоряжении», — пишет на страницах The Guardian Ник Миллер.

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    • «Регулярные наблюдатели Пьера-Эмерика Обамеянга в "Боруссии" Дортмунд расскажут вам, что нападающий способен на невероятное, хорошее и плохое: он будет чередовать блестящие голы и поразительные промахи, которые случились в поединке против "Синих", когда он послал снаряд мимо открытых ворот ударом в упор. Непредсказуемость этого форварда — еще один аспект, с которой предстоит справиться баскскому тренеру».

    Эмери пока не справился с бичем Венгера

    «К сожалению для менеджера "Канониров", плохая реализация моментов — не нова для них, и это та слабость, которую он, похоже, унаследовал от своего предшественника. На протяжении предыдущих пяти сезонов — начиная с кампании 2013/2014 — ни одна команда АПЛ не упустила столько "больших шансов", чем лондонцы. В 192 поединках за этот период "Арсенал" загубил 273 момента, которые могли бы создать нужную ему разницу, чтобы выступать в Лиге чемпионов, а не Лиге Европы», — отмечает в материале Goal.com Крис Бёртон.

    «Неспособность реализовывать большинство своих моментов оставляет коллектив на 16-м месте Премьер-лиги по данному показателю (41,54 процента), тогда как конкуренты по топ-шестерке чемпионата "Манчестер Сити" (первое место), "Челси" (второе), "Ливерпуль" (пятое), "Манчестер Юнайтед" (седьмое) и "Тоттенхэм" (девятое) показывают, как должно быть. Что тревожно для Эмери, который уже увидел этот тренд под своим руководством, "Канониры" также много мажут в больших матчах, где "МЮ", "Челси" и "Сити" занимают первые три места среди тех, в чьи ворота они наносят наибольшее число ударов, и при этом также попадают реже. Если учесть это, то не лучший старт в сезоне 2018/2019 говорит не о том, что Эмери — это "переодетый Арсен Венгер", как пели фанаты "Челси" во время матча, а старый добрый 'Арсенал', к которому все привыкли».

    «Арсенал» уже не тот, что был в прошлом году

    «Между линиями обороны и атаки у команды 25-30 метров — это та расстановка, которую я много лет не видел у 'Канониров': защитники выдвигаются вперед навстречу мячу, что, я считаю, в целом, игроки делают неохотно, и постоянно отвоевывают снаряд. Поэтому главное, над чем работает Эмери — устранение изъянов в игре команды, которые были характеры на протяжении последних пяти-шести лет. И суть в том, что это большие изменения, большой шаг вперед, и если б я был Эмери, то после этих игр я бы обращал внимание на позитив — то, как оборона взаимодействует с остальными исполнителями уже большой успех», — считает эксперт Sky Sports, экс-защитник «МЮ» Гари Невилл.

    Высокая оборона «Арсенала» при Эмери
    Фото: Sky Sports

    «Еще в прошлом сезоне мысль о том, что 'Арсенал' всегда хорошо действует при выходе из обороны, была бы нонсенсом, ведь я сам думал, что у них попросту исчезает мяч в центре поля на протяжении двух-трех предыдущих кампаний, из-за чего часто не наблюдалось комбинаций и каких-либо вариантов в атаке. Теперь, при Эмери создается численный перевес шестерых против четверых во время владения мячом, и они ищут возможность использовать это — прошло 45 секунд с того момента, как сфера была у вратаря, и до того, как она оказалась в сетке ворот 'Челси'. Я не видел, чтобы они играли так в прошлом сезоне с точки зрения наличия вариантов в нападении, и хотя их периодически ловили на контратаках, а сами моменты упускались, говорить о том, что это тот же коллектив, что и в прошлом году, вздор и неуважение».

    Выход «Арсенала» из обороны в атаку при Эмери
    Фото: Sky Sports

    Игрокам «Арсенала» нужно измениться

    «В июне СМИ спекулировали о том, что философия баскского специалиста может создать проблемы для Месута Озила, и после его безликого выступления против 'Челси' будет показательно, если менеджер оставить его в запасе на следующем матче против 'Вест Хэма', а также сможет ли его сменщик лучше подойти для прессинга Эмери. Немецкий плеймейкер — не единственный видный исполнитель клуба, который создает трудности коллектив, поскольку на днях медиа писали, что Аарон Рэмси и еще ряд футболистов были шокированы, что остались вне основы на матч против соседей по городу или же были заменены. То, что теперь в 'Арсенале' играют заслуживающие этого люди в сравнении с годами снисхождения Венгера, уже является положительным», — пишет в материале ESPN Том Адамс.

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    • «Если 'шедевру' Эмери и суждено быть нарисованным в лондонском клубе, тогда он этого не поймет, откажись он от своих идей после первых же неудач или решись на воплощение их с помощью неправильных инструментов. В конце прошлого сезона специалист заявил в одном интервью, что он научился готовности использовать все средства и опыт, чтобы не замедлить реализацию своего проекта. Поставив на Эмери в роли преемника Венгера, 'Канониры' оказали ему большое доверие, и если его мировоззрение не подходит футболистам, которые годами не соответствуют необходимым стандартам, тогда, возможно, заменить нужно последних». 0

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