Трансферный дайджест. 21-27 августа

Куинси Промес

«Спартак», полузащитник, 26 лет

О том, что голландский хавбек засиделся в чемпионате России и начал деградировать не говорит уже только ленивый. Сам Промес тоже не прочь сменить команду.

Летом сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Ромы» и «Лестера». Срок действующего контракта Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2021 года. Его трансфер оценивали в 25-30 миллионов евро.

Кроме того, по информации российских СМИ, Куинси входил в шорт-лист «Милана». В итоге, высокая стоимость сделки и сжатые сроки заставили «Милан» переключиться на других кандидатов.

Новый виток разговоров начался после того, как крупный голландский журнал Elfvoetbal.nl сообщил, что на игрока претендуют «Монако», «Севилья» и «Бенфика». Клубы постараются оформить сделку до закрытия трансферного окна, которое состоится 1 сентября.

По информации RMC «Спартак» требует у «Монако» 20 млн евро за Промеса, а «Чемпионат» уверен, что монегаски не заинтересованы в приобретении игрока.

По версии «Спорт-Экспресса», «Бенфика» тоже не интересуется Промесом.

Единственным реальным претендентом на покупку полузащитника «Спартака» осталась «Севилья». Испанцы готовы выложить за футболиста 20 миллионов евро.

«Спартак» определил отступные за Промеса в размере 30 миллионов евро. При этом 15% прав на игрока принадлежат ему самому.

Наш прогноз: «Спартак»

Кевин Стротман

«Рома», полузащитник, 28 лет

Кевин Стротман corrieredellosport.it

Голландский клуб проводит за римлян уже шестой сезон, но, похоже, скоро сменит команду и переберется в чемпионат Франции.

На голландца положил глаз «Марсель». Провансальцев тренирует Руди Гарсия, который уже работал вместе со Стротманом в «Роме» и хочет усилить команду знакомым ему сильным профессионалом.

По информации Il Romanista, клубы согласовали трансфер 28-летнего игрока за 25 млн евро плюс 4 млн в виде бонусов.

«Марсель» готов подписать со Стротманом контракт с зарплатой 4,5 млн евро в год, в «Роме» его оклад — 3 млн.

По информации СМИ, «Рома» позволила голландскому хавбеку принять решение о переходе самостоятельно. Впрочем, Corriere dello Sport приводит слова Стротмана, которые он сказал своим друзьям: «Они продали меня. Я вынужден уйти».

Наш прогноз: «Марсель»

Гонсалу Гедеш

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 21 год

Гонсалу Гедеш sportynews.com

Португальский хавбек, права на которого принадлежат парижанам, прошлый сезон провел в аренде в «Валенсии». В ее составе он забил 6 мячей и сделал 11 результативных передач в 40 матчах.

Летом на молодого хавбека, который вошел в число лучших молодых игроков ЧМ-2018 по версии Le Monde, был спрос, а ПСЖ не против продать его — на клуб давить финансовый фэйр-плей.

В начале августа появилась информация, что «Уотфорд» предложил порядка 60 млн евро за 21-летнего португальца. Но трансферное окно во франции закрылось, а Гедеш остался в ПСЖ.

В середине августа СМИ сообщали, что Гедеш перейдет в «Севилью» за 45 миллионов евро. Клубы, якобы, практически согласовали трансфер 21-летнего игрока на «Рамон Санчес Писхуан».

Впрочем, по другим данным, ПСЖ хотел за португальца около 80 миллионов евро, и именно это долгое время мешало «Валенсии» вступить в борьбу за игрока — столько платить за него левантийцы были не готовы.

Теперь же Mundo Deportivo сообщает, что «Валенсия» ведет переговоры о годичной аренде игрока с опцией выкупа за 40 миллионов евро, ПСЖ хочет увеличить эту сумму до 50 миллионов.

Наш прогноз: «Валенсия»

Хуан Бернат

«Бавария», защитник, 25 лет

Хуан Бернат uefa.com

Испанский защитник, перебравшийся в «Баварию» из «Валенсии» в 2014 году, так и не стал игроком основного состава, с каждым годом все чаще оставаясь в запасе.

В это межсезонье Бернат может сменить команду — он попал в сферу интересов ПСЖ, который ищет игрока на позицию левого защитника после ухода Берчиче в «Атлетик». Основным вариантом для парижан был Филиппе Луис, но «Атлетико» не собирается отпускать бразильца.

По информации Cadena SER, трансфер 25-летнего испанца давно согласован между клубами. Если он состоится, то «ПСЖ» заплатит 14 миллионов евро и еще 3 миллиона в виде бонусов.

Как сообщает Sky Germany, Бернат просит у «ПСЖ» зарплату 5 миллионов евро в год, в клубе считают эту сумму завышенной и попытаются сбить ее.

Наш прогноз: ПСЖ

Винисиус Жуниор

«Реал», полузащитник, 18 лет

Винисиус Жуниор twitter.com/realmadrid

Мадридский «Реал» купил Винисиуса из «Фламенго» за 45 млн евро еще когда игроку было 16 лет. Этим летом Винисиусу исполнилось 18, и он наконец-то смог переехать в Испанию.

Мадридцы хотели отправить игрока в аренду, но новый тренер «сливочных» решил иначе — хавбек будет тренироваться с первой командой, но выступать за «Реал Мадрид Кастилью», вторую команду.

Винисиус не дебютировал за «Реал» в официальных матчах: и в игре за Суперкубок Европы, и в 1-м туре примеры бразилец остался в запасе.

По информации AS, после того как стало известно, что 18-летний бразилец проведет сезон в «Кастилье», его захотели арендовать сразу семь клубов примеры. Речь идет о «Райо Вальекано», «Вальядолиде», «Бетисе», «Сосьедаде», «Леганесе», «Жироне» и «Эспаньоле».

Кроме того, на Винисиуса претендуют французский «Нант» и итальянский «Удинезе».

При этом сам игрок не хочет покидать «Реал». Агенты Винисиуса, в свою очередь, негативно восприняли предстоящий перевод футболиста в «Кастилью».

Наш прогноз: «Кастилья»

Синдзи Кагава

«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 29 лет

Синдзи Кагава bvb.de

29-летний японский хавбек стал все реже попадать в основу «Боруссии» и готов к уходу из дортмундской команды.

Кагава рассматривает вариант с продолжением карьеры в Испании, где, по информации ElDesmarque, им интересуется «Севилья».

Андалузский клуб уже начала переговоры о возможном трансфере японца, но пока не сделала официальное предложение.

Также на игрока претендует французский «Марсель». Весной интерес к трансферу японца проявлял турецкий «Галатасарай».

В минувшем сезоне Кагава из-за травмы голеностопа сыграл в 19 матчах бундеслиги, отметившись 5 голами. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до июня 2020 года.

Наш прогноз: «Боруссия»

Антони Марсьяль

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 22 года

Антони Марсьяль skysports.com

Французскому хавбеку, купленному «МЮ» в 2015 году у «Монако» за 60 млн евро, пора менять клуб. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью в его услугах не заинтересован.

Так, по сведениям Daily Star, наставник «МЮ» попросил свой клуб до закрытия текущего трансферного окна продать 22-летнего француза. Однако руководство манкунианцев пошло против воли португальского специалиста, решив сохранить игрока на «Олд Траффорд».

Тем не менее, трансфер еще возможен. По информации издания, английский клуб планирует выручить от трансфера 22-летнего французского форварда не менее 112 млн евро, которые Моуринью намерен использовать на усиление состава в зимнее трансферное окно.

В начале августа «МЮ» предлагал Марсьяля «Баварии» и «Челси», СМИ также сообщали об интересе к французу со стороны «Милана».

Теперь же игрок «Манчестер Юнайтед» оказался в сфере интересов «Севильи», сообщает Marca.

Испанский клуб до закрытия трансферного окна хочет подписать именитого игрока в линию атаки, и 22-летний форвард, который редко получает игровое время в МЮ, является одним из приоритетных вариантов для андалузцев.

В прошлом сезоне Марсьяль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за «Манчестер Юнайтед».

Наш прогноз: «Севилья»

Хатем Бен-Арфа

Полузащитник, 31 год

Хатем Бен-Арфа the18.com

Французский хавбек здорово загубил себе карьеру, перейдя в 2016 годуиз «Ниццы» в ПСЖ. Последний раз Бен-Арфа играл за «ПСЖ» 12 марта 2017 года, тогда он появился на 2 минуты в матче против «Лорьяна».

В сезоне-2017/18 он не сыграл ни разу из-за конфликта с экс-главным тренером «ПСЖ» Унаи Эмери. Но и Тухелю он оказался не нужен.

Тем не менее, по информации Mundo Deportivo летом на одного из главных скандалистов в футболе претендовали «Лион», «Сент-Этьен» «Севилья» и дортмундская «Боруссия». А L’Equipe вообще писал об интересе «Рубина».

В начале августа представители 31-летнего игрока вели переговоры с «Райо Вальекано», который по итогам сезона-2017/18 поднялся из сегунды в примеру.

А Le10Sport сообщает, что представители игрока получили предложения по трансферу от «Ниццы» и «Ренна».

Наш прогноз: «Ницца»

В статусе свободного агента Хатем может запросить от своего нового клуба значительный подписной бонус. 0