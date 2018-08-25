Все запомнят не победу «Спартака», а эпичный ляп Максименко

Московский «Спартак» в родных стенах нанес поражение «Динамо» (2:1) в пятом туре РПЛ. На старте встречи с пенальти отличился Куинси Промес, второй гол в ворота «Динамо» забил Лоренсо Мельгарехо. Голкипер красно-белых Александр Максименко пропустил первый гол в сезоне. Поразил ворота 20-летнего игрока Владимир Рыков ударом со своей половины поля.

Ураганный настрой

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров отмечает заряженность красно-белых на победу в матче с «Динамо».

«Другая причина повышенной мотивации хозяев перед дерби всем прекрасно известна. Как ни пытались накануне Каррера и Джикия убедить журналистов в Тарасовке, что в прошлое заглядывать не нужно, а о том поражении от бело-голубых, оставившим в 30-м туре "Спартак" без Лиги чемпионов, сейчас никто не вспоминает, но верилось в это с трудом. Слишком уж мало прошло времени — и слишком болезненной оказалась та оплеуха, чтобы о ней не вспоминать.

Поэтому было даже не так важно, кого Каррера отправит в стартовый состав на этот раз и сколько у красно-белых травмированных. Каждый, кто вышел, в первом тайме рвал и метал: и Рассказов, заменивший Ещенко, и Самедов, ставший безальтернативным вариантом на правом фланге атаки из-за отбытия в лазарет Ломовицкого и Ташаева, и Промес, и Зе Луиш, и все остальные.

"Спартак" начал матч солидно и по-хозяйски, а из головы мигом вылетели неприятные воспоминания, остававшиеся после визита москвичей в Краснодар, где они победили при очень странном футболе. В субботу команда Карреры наконец-то выдала более-менее цельную игру (за исключением отрезка во втором тайме), где был и агрессивный прессинг, и моментальный переход в атаку, и отличная физическая готовность».

«Динамо» из ФНЛ

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов выносит неутешительный диагноз бело-голым, показавшим слабую игру в решающем дерби.

«В сегодняшнем матче тоже не обошлось без пенальти. Теперь — в ворота "Динамо". В общем-то игра с него и началась. На Тони Шуньича нашло какое-то затмение, а как ещё объяснить грубейшую ошибку центрального защитника бело-голубых? Пока босниец всматривался вдаль, размышляя, кому отдать длинную передачу, его обокрал Зе Луиш. Шуньичу оставалось только сфолить, чтобы помешать центрфорварду "Спартаку" забить. Но гол был отложен лишь на минуту. Квинси Промесс показал, что он по-прежнему абсолютно уверен в себе в качестве исполнителя пенальти: подошёл к "точке" и развел мяч и Шунина по разным углам.

"Динамо", конечно же, подкосило шокирующее начало. Вдобавок игроки команды Дмитрия Хохлова совершенно не понимали, что делать с мячом под прессингом красно-белых. Один экс-динамовец Роман Зобнин спровоцировал соперников на несколько ошибок. Казалось, что гости играют с гирями на ногах, что провели перед самым выходом на поле тяжелейшую тренировку часа на полтора. Тот же Шуньич, Абдул Теттех, Самба Соу и даже Кирилл Панченко раз за разом дарили мяч спартаковцам. Это было "Динамо" не из Премьер-Лиги, а из того турнира, в котором участвовало в сезоне-2016/17. Вдобавок потребовалось менять травмированного Алексея Козлова».

Затмение Шунича и стандарты «Спартака»

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что красно-белые снова забивают лишь после стандартных положений.

«Игра еще даже толком не началась, а динамовцы уже уступали в счете. На защитника динамовцев Тони Шунича нашло затмение, и он на ровном месте подарил сопернику пенальти. Находясь с мячом в своей штрафной, он проспал прессинг Зе Луиша и вместо мяча ударил нападающему по ноге. Промес наконец-то открыл счет своим голам в нынешнем розыгрыше РПЛ, разведя с "точки" мяч и Антона Шунина по разным углам. Очень долго у лучшего бомбардира чемпионата России прошлого сезона не получалось забить, и вот, наконец, барьер прорван.

Не успели динамовцы прийти в себя, как хозяева дважды убойно разыграли угловой. Оба раза Александр Самедов подавал в одну и ту же точку в центре штрафной, но на удар выводил разных партнеров. Еще в предыдущих турах мы обращали внимание на разнообразие спартаковских розыгрышей стандартов. И вновь получили этому подтверждение. Выстрел Зе Луиша пришелся точно в Шунина, но уже через 10 секунд вратарь вынимал мяч из сетки — Мельгарехо после повторной подачи с угла поля головой вколотил мяч под перекладину.

Вновь "Спартак" забил в РПЛ со стандарта. Сейчас это очень сильная сторона красно-белых, но с игры им до сих пор не удавалось отличиться ни разу. На последней минуте Промес прервал, казалось, и эту неприятную традицию, но арбитры углядели у него офсайд».

Проигрыш за 13 минут

Корреспондент Sportbox.ru Василий Богданов считает, что динамовские игроки и функционеры сами мотивировали соперника, который в итоге доминировал на поле.

«По большому счету Каррере даже не стоило проводить с подопечными никакой психологической работы — "Динамо" сделало все, чтобы красно-белые были предельно мотивированы и собраны. Можно было взять пример с капитана сборной Уругвая Обдулио Варелы, который перед решающим матчем ЧМ-1950 с Бразилией (2:1) обклеил весь туалет газетными статьями, где его команду заранее хоронили. Вот и красно-белым нужно было готовиться к дерби, видя постоянно перед глазами слова условного Степашина: "Порвем ли 'Спартак'? Рвать его будет ЦСКА, а мы победим!".

Не получилось ни победить, ни тем более порвать. Подобный глагол был скорее уместен в отношении "Динамо", которое умудрилось проиграть дерби в стартовые 13 минут. Эпизод с первым голом в этом плане был символичен — разве может себе позволить защитник играть в столь принципиальном матче так, как это сделал Шунич? А два подряд угловых, из которых чудом только один оказался результативным?

А два десятка ударов по воротам Шунина и около десяти попаданий в створ, при том, что "Динамо" побеспокоило Максименко в лучшем случае пару раз? Понятно, что "Спартак" выше классом, но от бело-голубых после стольких выпадов и подколов в адрес соседей ждали большего».

Сухой голевой паек

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» в Москве Егор Прокудин огорчен малым количеством голов в дерби, несмотря на огромное количество моментов, созданное красно-белыми.

«Тотальное доминирование "Спартака" до перерыва материализовалось в два гола — а могло и должно было в четыре или пять. По поводу быстрого гола Промеса с пенальти нет претензий даже у самих динамовцев: эпизод с фолом Тони Шунича против Зе Луиша другой центральный защитник бело-голубых Владимир Рыков описал как "была ошибка — с кем не случается". А после гола Мельгарехо Шунин "потащил" еще несколько сложных мячей, в том числе — из "девятки" со штрафного в исполнении Фернандо.

Спартаковский центр, кстати, переигрывал бело-голубых визави тоже за явным преимуществом — и не только по пробегу, эффективности в единоборствах и участии в атаках. Фернандо своей пахотой и подчеркнутой аккуратностью в каждом действии словно стремился заткнуть рот критикам, в последнее время начавшим считать бразильца "крайним" во всех неудачных матчах команды.

Правда, одно свое не самое лучшее качество красно-белые пока никак не могут изжить. Располагая роскошной группой атаки, команда Массимо Карреры не демонстрирует инстинкт убийцы. Именно этим в последних встречах отличается петербургский "Зенит". Для успеха с минским "Динамо", "Уралом", "Мольде" могло хватить соответственно шести, двух и снова двух мячей, но сине-бело-голубые довели эти цифры дот восьми, четырех и трех соответственно. Чувствуете разницу?»

Футбольная аномалия «Спартака»

Колумнист «Спорт-Экспресса» Михаил Борзыкин огорчен типичной для «Спартака» нервной концовкой матча.

«Нельзя сказать, что команда Хохлова отбивалась, но элементы паники в ее игры были. И чувствовалась безнадега в атаке. "Спартак" перекрывал все зоны, и Максименко готовился к очередному "сухарю".

Но это "Спартак". Команда, которая при выигрышном счете действует, возможно, бездарнее всех в мире. Громко сказано? Безусловно. Но тише тут никак. Ведя в счете, "Спартак" как будто теряет все свои навыки. Причем это касается всех игроков, включая вратаря. Рано или поздно сухая серия Максименко должна была прерваться, но вряд ли он сам, да и кто-либо еще, предполагал, что это будет сделано вот так — ударом с чужой половины поля.

Кто-то, объясняя этот хронический и пока неизлечимый недуг, скажет, что все дело в психологии. Другой будет сетовать на "физику". Третий совершенно точно вспомнит о тренерском факторе. А четвертый скажет: "Мужики, ну вы чего, ядерную физику понять проще, чем эту футбольную аномалию". Я поддержу последнего, хотя и понимаю, что это выглядит, как отказ от поиска ответа. Больше года ищем. От "Динамо" до "Динамо".

В добавленное время Промес, казалось, поставил точку — 3:1. Но гол не был засчитан из-за офсайда у Адриану. А жаль: так бы метаморфоза, случившаяся во втором тайме, когда "Динамо" поджало красно-белых, волновала общественность меньше. "Спартак" вновь был хорош, даже великолепен до перерыва. И неузнаваем — во второй половине встречи. Время идет, а глобально "Спартак" нисколько не меняется. Что ж, ушел искать ответ».

«Спартаку» не хватает стабильности

Автор Sport24 Максим Алланазаров делает из победы «Спартака» не очень приятные для красно-белых выводы.

«А "Спартак" продолжает погоню за "Зенитом", но команде Карреры сегодня не хватает стабильности. Очевидно, что играть в недельном цикле "красно-белым" проще. Да, главный тренер имеет в своем распоряжении длинную скамейку, но по сути вариантов усилить игру или что-то изменить у Карреры не так много. Мельгарехо может спокойно менять Комбарова, а Луис Адриано — Зе Луиша. Во всех остальных позициях Каррера опирается на проверенных людей. Тимофеев еще не готов полноценно заменить Глушакова или Фернандо. Ташаев и Ломовицкий не выглядят сильнее Самедова, а Промес слева попросту безальтернативен.

Для "Спартака" хорошо, что матч против "Зенита" команда проведет до начала группового этапа Лиги Европы. У игроков будет больше сил, тренерский штаб лучше изучит соперника, а если команда покажет такую игру, как в матче с "Динамо" (с незначительными поправками), то уже на следующих выходных в чемпионате России может смениться лидер».

В Питере будет весело

Автор Soccer.ru Станислав Горин оценивает столичное дерби с прицелом на матч следующего тура, между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

«Похоже, в Санкт-Петербурге тоже будет жарко и весело. Пусть у "Динамо" не получился камбэк, на дерби сразу смотришь через призму следующего испытания для Карреры. Ждем с нетерпением выезда "Спартака" в Санкт-Петербург, ведь футбольная практика вначале нового сезона подсказывает — дома и в гостях у Карреры словно две разные команды. Сегодня не тратили много времени и сил на безрезультатные атаки в дебюте, получили преимущество 2:0 в дебюте и дальше не играли идеально.

Разочарование проигравших можно понять, они имели возможность наиграть на большее, а радость "Спартака" нужно делить на два. Свои моменты после второго гола привычно не реализовали, хотя счет заставил соперника раскрываться, и пропустили с более чем пятидесяти метров. Рыков забил шикарный мяч, да и весь матч получился ярким — десятки атак, 33 удара на две команды, мяч чаще был у "Динамо", причем находился в игре — увидели мало карточек, фолов и стыков.

Отбегали знатно, но на первом плане остались все-таки дикие ошибки. Результат и настроение дерби предопределило пенальти имени Шунича, а затем ляп Максименко, ведь все запомнят не только победу "Спартака", но и эпичный удар Рыкова». 0