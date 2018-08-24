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    РПЛ. «Ростов» обыграл «Арсенал», ЦСКА сыграет в Казани

    Обзор матчей пятого тура чемпионата России по футболу

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    С 24 по 27 августа в Российской Премьер-лиге проходят матчи пятого тура
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    «Арсенал» — «Ростов» — 0:1

    В стартовом матче пятого тура Российской Премьер-лиги «Арсенал» в Туле принимал «Ростов».

    Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

    В первом тайме команды создали минимум опасных моментов, а счет в матче после перерыва был открыт с пенальти за игру рукой. Одиннадцатиметровый у «Ростова» реализовал Алексей Ионов, который развел мяч и голкипера по разным углам.

    На 82-й минуте гости могли увеличивать преимущество — после удара Аяза Гулиева Артур Нигматуллин перевел мяч в штангу.

    Российская Премьер-лига. 5-й тур
    «Арсенал» (Тула) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:0)
    Гол: Ионов, 65 — с пенальти«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 75), Беляев, Денисов, Альварес, Ткачев, Берхамов (Кангва, 72), Горбатенко, Чаушич, Бакаев (Лесовой, 72), Джорджевич«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Скопинцев, Гулиев, Гацкан, Салетрос (Юсупов, 77), Сигурдарсон (Шомуродов, 66), Ионов (Зуев, 87)Предупреждения: Зуев, 88. Шомуродов, 90+4

    «Урал» — «Ахмат»

    25 августа, 14:00

    «Рубин» — ЦСКА

    25 августа, 16:30

    «Спартак» — «Динамо»

    25 августа, 19:00

    «Оренбург» — «Краснодар»

    26 августа, 14:00

    «Уфа» — «Зенит»

    26 августа, 16:30

    «Локомотив» — «Анжи»

    26 августа, 19:00

    «Енисей» — «Крылья Советов»

    27 августа, 17:30

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