РПЛ. «Ростов» обыграл «Арсенал», ЦСКА сыграет в Казани

С 24 по 27 августа в Российской Премьер-лиге проходят матчи пятого тура

«Арсенал» — «Ростов» — 0:1

В стартовом матче пятого тура Российской Премьер-лиги «Арсенал» в Туле принимал «Ростов».

Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

В первом тайме команды создали минимум опасных моментов, а счет в матче после перерыва был открыт с пенальти за игру рукой. Одиннадцатиметровый у «Ростова» реализовал Алексей Ионов, который развел мяч и голкипера по разным углам.

На 82-й минуте гости могли увеличивать преимущество — после удара Аяза Гулиева Артур Нигматуллин перевел мяч в штангу.

Российская Премьер-лига. 5-й тур «Арсенал» (Тула) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:0) Гол: Ионов, 65 — с пенальти«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 75), Беляев, Денисов, Альварес, Ткачев, Берхамов (Кангва, 72), Горбатенко, Чаушич, Бакаев (Лесовой, 72), Джорджевич«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Скопинцев, Гулиев, Гацкан, Салетрос (Юсупов, 77), Сигурдарсон (Шомуродов, 66), Ионов (Зуев, 87)Предупреждения: Зуев, 88. Шомуродов, 90+4

«Урал» — «Ахмат»

25 августа, 14:00

«Рубин» — ЦСКА

25 августа, 16:30

«Спартак» — «Динамо»

25 августа, 19:00

«Оренбург» — «Краснодар»

26 августа, 14:00

«Уфа» — «Зенит»

26 августа, 16:30

«Локомотив» — «Анжи»

26 августа, 19:00

«Енисей» — «Крылья Советов»

27 августа, 17:30