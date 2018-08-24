ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Накажет ли УЕФА ПСЖ?

    Клуб, возможно, продаст Мбаппе

    ПСЖ Футбол Франции УЕФА Реал Мадрид Барселона Футбол Испании Трансферы
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеНакажет ли УЕФА ПСЖ? Тьерри АнриЛогичное продолжение длинного пути. Анри близок к возвращению в Лигу 1 Марио ФернандесРПЛ. «Ростов» обыграл «Арсенал», ЦСКА сыграет в Казани
  • 21:24
    • Ионов принес «Ростову» победу над «Арсеналом»
  • 00:30
    • Аджоев: «Ростов» забил нам с нарушением правил
  • 23:49
    • «Бавария» разобралась с «Хоффенхаймом» в первом матче Бундеслиги
  • 23:23
    • Карпин: Могли и проиграть «Арсеналу»
  • 22:13
    • Кононов: Офсайд перед пенальти скорее был, чем нет
  • 20:38
    • Россия выиграла эстафету на чемпионате мира по летнему биатлону
  • 20:10
    • СМИ: полузащитник «Легии» близок к переходу в ЦСКА
    Все новости спорта
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    УЕФА в ближайшее время может наказать ПСЖ за нарушение финансового фэйр-плэй. По информации испанских медиа, это может заставить клуб не выкупать у «Монако» Килиана Мбаппе.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Преступление

    В июле УЕФА снова начал расследование по поводу нарушения ПСЖ правил финансового фэйр-плэй, согласно которому превышение расходов над доходами имеет определенный лимит, хотя за месяц до этого соответствующее дело было закрыто.

    «В свете недавнего решения главного следователя финансового контроля клубов (ФКК) о закрытии расследования по поводу "Пари Сен-Жермен", которое начиналось 1 сентября 2017 года, глава ФКК направил это решение на пересмотр судебной палатой», — говорится в заявлении УЕФА.

  • Вундеркинды Лиги 1. Ровесники Мбаппе, готовящиеся к резкому взлету
  • Десять самых перспективных футболистов чемпионата Франции
  • 23/08/2018

    • Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что в начале лета возглавляемая им организация попросила УЕФА возобновить расследование по поводу ПСЖ.

    Ранее функционер возмущался тем, что финансовая мощь хозяев французского чемпиона, а также «Манчестер Сити» исказили адекватность цен на трансферном рынке.

    Наказание

    Если «Пари Сен-Жермен» будет признан нарушителем правил, тогда для финансового баланса он, вероятно, будет вынужден отказаться от выкупа за 180 млн евро у «Монако» подрастающей суперзвезды современного футбола Килиана Мбаппе, который в минувшем сезоне выступал на «Парк де Пренс» в аренде.

    Как сообщает AS, в связи с этим навострил уши «Реал» все еще не нашедший замену Криштиану Роналду. Поскольку в Италии и Англии трансферный рынок закрыт, королевский клуб выглядит явным кандидатом на приобретение француза.

    Впрочем, кроме невыкупа молодого форварда (или же продажи другой звезды парижан Неймара, что выглядит совсем нереалистично), ПСЖ не обязательно ожидает именно такая необходимость. Двумя другими вероятными наказаниями для клуба являются крупный штраф и запрет на регистрацию новичков в течение определенного периода.

    Тот же Тебас не верит в серьезное наказание для «Пари Сен-Жермен», аргументируя это тем, что УЕФА слишком мягко реагирует на нарушения финансового фэйр-плэй, хотя глава судебной палаты УЕФА Жозе Куна Родригеш этим же летом отстранил «Милан» из еврокубков, после чего, правда, Арбитражный спортивный суд отменил данное решение.

    Быть бы живу, но до жиру

    Судя по всему, в лагере французского гранда действительно не опасаются решения УЕФА, ведь тогда клуб не проявлял заинтересованность в приобретение ключевого полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

    По информации СМИ, на покупку хорватского игрока ПСЖ готов потратить большие средства и платить ему больше, чем в столице Каталонии. Более того, как отмечают медиа, судьба исполнителя решится 27 августа, когда тот должен понять для себя, что будет дальше.

  • От Бонуччи до Мбаппе. Кто еще из звезд может сменить клуб?
  • Десять футболистов, чьи трансферы не останутся незамеченными
  • 02/08/2018

    • Во Франции хавбек может получить большую свободу действий и железное место в основном составе. Если также учесть то, что исполнителю уже 30 лет, больший контракт, чем сейчас в Париже, он вряд ли когда-нибудь и где-нибудь получит. Если верить некоторым публикациям в прессе, чемпион Испании готов продать его за 90 млн евро, а ПСЖ смогут найти эти средства.

    Что ожидать?

    Трудно сказать, что ожидать в ситуации с Ракитичем, ведь эта сделка имеет все шансы состояться, особенно если помнить, что финансовая ситуация в «Барселоне» может заставить клуб пойти на предложение парижан.

    Предыдущий финансовый год сине-гранатовые потратили рекордные 84 процента доходной части своего бюджета на оклады, потому вряд ли готовы серьезно улучшить контракт футболиста, а так есть возможность не только заработать на трансфере, но и облегчить зарплатную ведомость. Поскольку летом пришли сразу двое центрхавов (Артур и Артуро Видаль), а ушел один (Паулиньо), каталонцы могут позволить себе расстаться с хорватом, тем более при наличии интереса к Полю Погба.

  • Новый король Парижа
  • Неймар — больше не главная звезда ПСЖ
  • 16/08/2018

    • Если вернуться к теме возможного нарушения ПСЖ финансового фэйр-плэй, то, скорее всего, французский чемпион избежит необходимости отказаться от выкупа Мбаппе или продажи того же Неймара.

    По данным COPE, УЕФА изучает только искусственные доходы клуба по фиктивным спонсорским контрактам в 2015-2017 годах, а значит Тебасу стоит верить. Более того, вопреки сообщениям ряда медиа, что УЕФА вынесет решение в августе, оно ожидает в сентябре, а тогда трансферное окно будет закрыто и в Испании. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 14-20 августа
  • 20/08/2018 в 20:17
    •
  • Прогноз
  • «Пари Сен-Жермен» — «Анже»
  • 1.81
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Реал» находит свою игру без Роналду
  • «Реал» нашел неожиданную замену Роналду
    • 21:22 20/08/2018     Криштиану Роналду
  • Добро пожаловать, Криштиану. Марадоне тут тоже было нелегко
    • 23:27 19/08/2018     Жозе Моуринью
  • Моуринью предупреждал. «МЮ» быстро оступился в новом сезоне
    • 16:30 20/08/2018
    Тоже интересно
    Арена Артура Эша Теннис US Open-2018. Кто навяжет борьбу Халеп и Джоковичу?Анонс заключительного турнира серии «Большого шлема» в сезоне — Открытого чемпионата США Вчера в 17:030
  • 19:43
    • Тухель посадит Буффона на скамейку запасных
  • 00:13
    • СМИ: «Ахмат» подпишет хорватского защитника
  • 23:59
    • «Лион» добыл вторую победу в сезоне
    Ответный матч пройдет 30 августа Футбол «Уфе» не стоило бояться. У команды Джеррарда хватает недостатковМинимальная победа «Рейнджерс» над «Уфой в Лиге Европы — в нашем обзоре прессы Вчера в 12:060
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Старт «Баварии» и тульская проверка «Ростова»
  •
  • 23:33
    • «Хетафе» переиграл «Эйбар»
  • 20:52
    • «Торпедо» по буллитам обыграло «Магнитку»
  • 20:23
    • «Ак Барс» обыграл «Локомотив» на Кубке ЛЖД
    Артем Дзюба Футбол Семак — мастер замен, Дзюба — геройВолевая победа «Зенита» над «Мольде» — в нашем обзоре прессы Вчера в 11:110
  • 19:55
    • УЕФА оштрафовал «Спартак» и ПАОК
  • 19:31
    • Каррера: Два года простоя не повлияли на Еременко
  • 19:14
    • Полузащитник «Зенита» перенес операцию
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие