Накажет ли УЕФА ПСЖ?

УЕФА в ближайшее время может наказать ПСЖ за нарушение финансового фэйр-плэй. По информации испанских медиа, это может заставить клуб не выкупать у «Монако» Килиана Мбаппе.

Преступление

В июле УЕФА снова начал расследование по поводу нарушения ПСЖ правил финансового фэйр-плэй, согласно которому превышение расходов над доходами имеет определенный лимит, хотя за месяц до этого соответствующее дело было закрыто.

«В свете недавнего решения главного следователя финансового контроля клубов (ФКК) о закрытии расследования по поводу "Пари Сен-Жермен", которое начиналось 1 сентября 2017 года, глава ФКК направил это решение на пересмотр судебной палатой», — говорится в заявлении УЕФА.

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что в начале лета возглавляемая им организация попросила УЕФА возобновить расследование по поводу ПСЖ.

Ранее функционер возмущался тем, что финансовая мощь хозяев французского чемпиона, а также «Манчестер Сити» исказили адекватность цен на трансферном рынке.

Наказание

Если «Пари Сен-Жермен» будет признан нарушителем правил, тогда для финансового баланса он, вероятно, будет вынужден отказаться от выкупа за 180 млн евро у «Монако» подрастающей суперзвезды современного футбола Килиана Мбаппе, который в минувшем сезоне выступал на «Парк де Пренс» в аренде.

Как сообщает AS, в связи с этим навострил уши «Реал» все еще не нашедший замену Криштиану Роналду. Поскольку в Италии и Англии трансферный рынок закрыт, королевский клуб выглядит явным кандидатом на приобретение француза.

Впрочем, кроме невыкупа молодого форварда (или же продажи другой звезды парижан Неймара, что выглядит совсем нереалистично), ПСЖ не обязательно ожидает именно такая необходимость. Двумя другими вероятными наказаниями для клуба являются крупный штраф и запрет на регистрацию новичков в течение определенного периода.

Тот же Тебас не верит в серьезное наказание для «Пари Сен-Жермен», аргументируя это тем, что УЕФА слишком мягко реагирует на нарушения финансового фэйр-плэй, хотя глава судебной палаты УЕФА Жозе Куна Родригеш этим же летом отстранил «Милан» из еврокубков, после чего, правда, Арбитражный спортивный суд отменил данное решение.

Быть бы живу, но до жиру

Судя по всему, в лагере французского гранда действительно не опасаются решения УЕФА, ведь тогда клуб не проявлял заинтересованность в приобретение ключевого полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

По информации СМИ, на покупку хорватского игрока ПСЖ готов потратить большие средства и платить ему больше, чем в столице Каталонии. Более того, как отмечают медиа, судьба исполнителя решится 27 августа, когда тот должен понять для себя, что будет дальше.

Во Франции хавбек может получить большую свободу действий и железное место в основном составе. Если также учесть то, что исполнителю уже 30 лет, больший контракт, чем сейчас в Париже, он вряд ли когда-нибудь и где-нибудь получит. Если верить некоторым публикациям в прессе, чемпион Испании готов продать его за 90 млн евро, а ПСЖ смогут найти эти средства.

Что ожидать?

Трудно сказать, что ожидать в ситуации с Ракитичем, ведь эта сделка имеет все шансы состояться, особенно если помнить, что финансовая ситуация в «Барселоне» может заставить клуб пойти на предложение парижан.

Предыдущий финансовый год сине-гранатовые потратили рекордные 84 процента доходной части своего бюджета на оклады, потому вряд ли готовы серьезно улучшить контракт футболиста, а так есть возможность не только заработать на трансфере, но и облегчить зарплатную ведомость. Поскольку летом пришли сразу двое центрхавов (Артур и Артуро Видаль), а ушел один (Паулиньо), каталонцы могут позволить себе расстаться с хорватом, тем более при наличии интереса к Полю Погба.

Если вернуться к теме возможного нарушения ПСЖ финансового фэйр-плэй, то, скорее всего, французский чемпион избежит необходимости отказаться от выкупа Мбаппе или продажи того же Неймара.

По данным COPE, УЕФА изучает только искусственные доходы клуба по фиктивным спонсорским контрактам в 2015-2017 годах, а значит Тебасу стоит верить. Более того, вопреки сообщениям ряда медиа, что УЕФА вынесет решение в августе, оно ожидает в сентябре, а тогда трансферное окно будет закрыто и в Испании. 0