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    Новый король Парижа

    Неймар — больше не главная звезда ПСЖ

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    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    ESPN после блестящего выступления Мбаппе на чемпионате мира в своей статье называет его новой главной звездой ПСЖ, отмечая, что Неймару в новом сезоне придется разделить роль лидера команды с французским нападающим. Однако сам Мбаппе пока не станет отбирать корону у Неймара.
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    Разное возвращение Неймара и Килиана Мбаппе в ПСЖ после чемпионата мира говорит о том, как стоит рассматривать роли этих игроков в новом сезоне.

    Самый дорогой футболист мира Неймар после чемпионата мира присоединился к ПСЖ в Китае, где парижане сражались за Суперкубок Франции против «Монако». Однако бразильца не встречали, как героя. Для Неймара все прошло довольно скромно — он вышел на игру со скамейки запасных при легкой победе ПСЖ со счетом 4:0.

    На контрасте с этим Мбаппе присоединился к ПСЖ через несколько дней в Париже. Он сделал это, как настоящий босс. Клуб вывесил огромный баннер над входом на тренировочную базу, поздравляя Килиана, а также Преснеля Кимпембе и Альфонса Ареолу с победой на ЧМ-2018. На тренировке их приветствовали праздничные ленты, дымовые машины и много аплодисментов. И даже место для парковки, закрепленное за Мбаппе, было специально украшено.

    MERCI 🤩 @psg @christiangavellepsg

    Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe)

    Мбаппе — чемпион мира. Неймар — нет. Француз сделал турнир в России чемпионатом своего имени. Бразилец же был выбит Бельгией на стадии четвертьфинала, а по ходу и после турнира подвергался критике и насмешкам за свои падения и симуляции.

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    • Прямо сейчас Мбаппе — это имя, которое у всех на устах. Он звезда ПСЖ, он тот, кого болельщики будут больше остальных поддерживать на старте сезона, он тот, кого все хотят видеть. У ПСЖ есть игрок с невероятным потенциалом — самый впечатляющий талант со времен появления Лео Месси в первой команде «Барселоны». И это не Неймар. Это Мбаппе.

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    • Чемпионат мира уже почти превратил Мбаппе в короля футбола. И это за пять месяцев до его двадцатилетия. Экс-игрок «Монако» все еще тинэйджер. Тем не менее, он, возможно, уже обогнал своего партнера по команде в иерархии лучших игроков мира.

    Килиан Мбаппе
    twitter.com/equipedefrance

    Еще год назад летом Мбаппе был лишь игроком с огромным потенциалом — таким большим, что ПСЖ решил заплатить 160 миллионов после годичной аренды. В то же время Неймар с его рекордным трансфером за 222 миллиона, множеством наград и трофеев был самым большим именем в клубе и, что естественно, его лидером. Однако через 12 месяцев роли поменялись.

    Неймар не справился с задачей вывести ПСЖ на новый уровень в прошлом сезоне. Несмотря на некоторые прекрасные моменты, 19 голов и 13 передач в 20 матчах Лиги 1, его отношение разочаровывало. А травма, полученная в феврале, еще и укоротила сезон.

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    • Да, ПСЖ выиграл чемпионат и все кубки на внутренней арене. Однако Неймар так и не смог повести за собой команду во время первого матча 1/8 финала ЛЧ против «Реала», который завершился поражением парижан со счетом 1:3. Ответную игру бразилец пропустил из-за травмы, наблюдая за еще одним поражением своей команды — 2:5 по сумме двух встреч.

    Добавьте к этому трансферные слухи, которые связывали Неймара с возвращением в Испанию, предположения о том, что он симулировал травму, чтобы опять попасть на день рождения сестры, конфликт с Эдинсоном Кавани как на поле, так и за его пределами. Было много вещей, которые ему нужно искупить в новом сезоне.

    Неймар и Эдинсон Кавани
    goal.com

    В то же время Мбаппе в основном оставался за пределами сплетен и околофутбольных новостей, тем самым не мешая восхождению своей звезды. Он забил 13 голов и сделал 7 передач в 28 матчах Лиги 1 и многое понял об ожиданиях и давлении, которые взвалили на его плечи. Прошлый сезон в новой обстановке прошел для него, как неровная линия на графике. Однако то, как Мбаппе расцвел на чемпионате мира, говорит о том, что он готов к большему.

    Приведет ли новый статус Мбаппе к изменениям ПСЖ? Безусловно. Неймар остается Неймаром, однако теперь ему придется разделить внимание и некоторую ответственность на поле с Мбаппе.

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    • В прошлом сезоне у игроков ПСЖ была тенденция в первую очередь искать на поле Неймара. В этом сезоне будет больший баланс между двумя игроками. Учитывая то, что показал Мбаппе, новый тренер ПСЖ Томас Тухель во многом будет полагаться на него.

    При этом Мбаппе понимает, что он может многому научиться у Неймара. Он скромный парень, который осознает, что ему еще предстоит пройти долгий путь, чтобы стать более зрелым, более решительным и в целом более сильным игроком. На данный момент он с удовольствием позволит Неймару быть лидером. По крайней мере, на бумаге. Он пока не хочет корону, хотя, безусловно, готов к ней.

    Неймар и Мбаппе
    twitter.com/kmbappe

    Одна вещь точно изменится в новом сезоне. Если в прошлом сезоне Мбаппе носил футболку с №29, в честь дня рождения своего младшего брата Итана, теперь он будет играть под №7 — под тем же, что и его кумир Криштиану Роналду. Номер 29 был недостаточно эффектным для того направления, в котором движется Мбаппе. «Семерка» сейчас подходит ему куда больше.

    «Десятка» Неймара была первой вписана в протокол в стартовом матче сезона, в котором ПСЖ обыграл «Кан» со счетом 3:0. Но не сомневайтесь — как только Мбаппе наберет форму после чемпионата мира и отдыха, он будет тем, кто поведет ПСЖ за собой.

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