Вундеркинды Лиги 1. Ровесники Мбаппе, готовящиеся к резкому взлету

Имея все это ввиду, обозреватель Squawka Мохамед Моалим составил список из десяти самых перспективных футболистов Лиги 1.
1. Энцо Луаодис
Возраст: 17
Клуб: «Дижон»
Позиция: центральный полузащитник
Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 4 (164)
В начале этого года Луаодис перешел из молодежной команды «Дижона» в основную, сыграв несколько матчей под занавес сезона 2017/18.
Перспективный полузащитник, выполняющий в среднем три перехвата за игру, на старте текущего сезона уже успел провести два полноценных матча в Лиге 1. Он является самым молодым игроком в нашем списке.
2. Бубакар Камара
Возраст: 18
Клуб: «Марсель»
Позиция: опорный полузащитник
Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 6 (455)
Рожденный и выросший в Марселе, Камара появился на большой сцене в прошлом сезоне, когда действовал повсюду в оборонительной линии. Впрочем, его тренер Руди Гарсия считает, что будущее подростка — позиция «шестерки».
Когда «Марсель» изберет схему 4-2-3-1 с двумя оттянутыми назад полузащитниками, будьте уверены, что 18-летний игрок найдет свое место на поле.
3. Тимоти Веа
Возраст: 18
Клуб: «Пари Сен-Жермен»
Позиция: нападающий
Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 3 (122)
Тимоти Веа — сын легендарного Джорджа Веа, недавно занявшего пост президента Либерии. 18-летний парень пошел по стопам отца, тоже выступая за «Пари Сен-Жермен». При этом пока не заметно, чтобы он испытывал психологическое давление.
Несмотря на юный возраст, Веа успел забить свой первый гол в Лиге 1 в стартовом матче сезона 2018/19. Первый же официальный мяч в составе парижан он провел в недавней игре за Суперкубок Франции против «Монако».
4. Жюль Кунде
Возраст: 19
Клуб: «Бордо»
Позиция: центральный защитник
Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 18 (1588)
Центральный защитник Кунде хотел бы повторить успехи прошлого сезона, когда его невероятный прогресс был вознагражден дебютом за основную команду, в которой он сыграл 18 из 19 последних матчей (лишь в одной встрече он был заменен).
«Жирондины» неудачно начали новый сезон, проиграв два стартовых матча. Впрочем, можно не сомневаться, что Кунде еще сыграет свою роль в этом определяющем сезоне.
5. Мизиан Маолида
Возраст: 19
Клуб: «Ницца»
Позиция: нападающий
Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 13 (324)
Конкуренция за место в составе — не самое худшее, что может случиться с футболистом. Однако порой игроки начинают теряются, что и случилось с Маолида в «Лионе», откуда этим летом он перешел в «Ниццу».
Уроженец Парижа не выдержал конкуренции со стороны целого ряда нападающих, но в «Ницце» у него гораздо больше шансов заявить о себе под руководством Патрика Виейра.
6. Маланг Сарр
Возраст: 19
Клуб: «Ницца»
Позиция: центральный защитник
Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 21 (1316)
Если мы говорим о молодых талантливых центральных защитниках, то с ними у Франции уже давно нет проблем. Недавно в эту категорию вошел и Сарр, которого специалисты из CIES Football Observatory считают пятым самым перспективном футболистом в мире в возрасте до 20 лет.
Возможно, он пока не готов играть в составе действующих чемпионов мира. Тем не менее, отыграв больше 3500 минут на взрослом уровне, он может значительно приблизить дату своего дебюта за сборную Франции.
7. Бубакари Сумаре
Возраст: 19
Клуб: «Лилль»
Позиция: центральный полузащитник
Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 14 (501)
Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» был заинтересован в приобретении Сумаре, и все это неспроста, ведь выпускник академии «Пари Сен-Жермен» считается одной из новых звезд в Лиге 1.
Выступая в качестве старомодного полузащитника «бокс-ту-бокс», он представляет угрозу на каждом участке поля, поскольку разрушает атаки соперника, начинает собственные и заканчивает их. За ним определенно нужно следить.
8. Хорди Мбула
Возраст: 19
Клуб: «Монако»
Позиция: правый вингер
Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 3 (28)
Существует не так много клубов, подходящих для молодой звезды лучше, чем «Монако». За последние годы «монегаски» воспитали таких игроков, как Тьерри Анри и Килиан Мбаппе. Теперь же по их стопам попробует пойти и Хорди Мбула, закончивший легендарную академию «Барселоны».
Показав отличный футбол в юношеской лиге УЕФА, испанец перешел в «Монако» в начале сезона 2017/18. За прошедший год он успел обжиться в княжестве, так что сейчас готов побороться за место в стартовом составе.
9. Уссем Ауар
Возраст: 20
Клуб: «Лион»
Позиция: центральный полузащитник
Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 32 (2434)
Стоит сказать, что Ауар в прошлом сезоне пропустил всего шесть матчей Лиги 1, полностью отыграв не менее 18 игр. Кроме того, он сыграл в двух стартовых матчах сезона 2018/19.
Забив шесть мячей и сделав пять голевых передач в сезоне 2017/18, Ауар сформировал один из самых мощных тандемов в полузащите с Танги Ндомбеле.
Оба отлично играют с мячом, имея низкий процент брака. Ндомбеле не попал в наш список только потому, что 28 декабря ему исполнится 22 года.
10. Исмаила Сарр
Возраст: 20
Клуб: «Ренн»
Позиция: Левый вингер
Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 24 (1866)
Имея невероятный игровой темп, Исмаила Сарр быстро стал одним из самых опасных футболистов Лиги 1.
Футболист сборной Сенегала, стремящийся повторить карьерный путь экс-форварда «Ренна» Усмана Дембеле, в этом сезоне уже успел поиздеваться над защитниками, когда в матче с «Анже» забил единственный гол, позволивший его команде набрать три очка. 0