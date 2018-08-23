Вундеркинды Лиги 1. Ровесники Мбаппе, готовящиеся к резкому взлету

Этим летом сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, доказав, что ей нет равных по подбору высококачественных футболистов. Примечательно, что сразу восьми игрокам из заявки Дидье Дешама в момент проведения мундиаля было не более 23 лет.

Среди этих молодых ребят выделялся, чей невероятный прогресс является подтверждением качества французских игроков.

Имея все это ввиду, обозреватель Squawka Мохамед Моалим составил список из десяти самых перспективных футболистов Лиги 1.

1. Энцо Луаодис

Энцо Луаодис dfco.fr

Возраст: 17

Клуб: «Дижон»

Позиция: центральный полузащитник

Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 4 (164)

В начале этого года Луаодис перешел из молодежной команды «Дижона» в основную, сыграв несколько матчей под занавес сезона 2017/18.

Перспективный полузащитник, выполняющий в среднем три перехвата за игру, на старте текущего сезона уже успел провести два полноценных матча в Лиге 1. Он является самым молодым игроком в нашем списке.

2. Бубакар Камара

Бубакар Камара goal.com

Возраст: 18

Клуб: «Марсель»

Позиция: опорный полузащитник

Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 6 (455)

Рожденный и выросший в Марселе, Камара появился на большой сцене в прошлом сезоне, когда действовал повсюду в оборонительной линии. Впрочем, его тренер Руди Гарсия считает, что будущее подростка — позиция «шестерки».

Когда «Марсель» изберет схему 4-2-3-1 с двумя оттянутыми назад полузащитниками, будьте уверены, что 18-летний игрок найдет свое место на поле.

3. Тимоти Веа

Тимоти Веа squawka.com

Возраст: 18

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Позиция: нападающий

Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 3 (122)

Тимоти Веа — сын легендарного Джорджа Веа, недавно занявшего пост президента Либерии. 18-летний парень пошел по стопам отца, тоже выступая за «Пари Сен-Жермен». При этом пока не заметно, чтобы он испытывал психологическое давление.

Несмотря на юный возраст, Веа успел забить свой первый гол в Лиге 1 в стартовом матче сезона 2018/19. Первый же официальный мяч в составе парижан он провел в недавней игре за Суперкубок Франции против «Монако».

4. Жюль Кунде

Жюль Кунде squawka.com

Возраст: 19

Клуб: «Бордо»

Позиция: центральный защитник

Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 18 (1588)

Центральный защитник Кунде хотел бы повторить успехи прошлого сезона, когда его невероятный прогресс был вознагражден дебютом за основную команду, в которой он сыграл 18 из 19 последних матчей (лишь в одной встрече он был заменен).

«Жирондины» неудачно начали новый сезон, проиграв два стартовых матча. Впрочем, можно не сомневаться, что Кунде еще сыграет свою роль в этом определяющем сезоне.

5. Мизиан Маолида

Мизиан Маолида squawka.com

Возраст: 19

Клуб: «Ницца»

Позиция: нападающий

Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 13 (324)

Конкуренция за место в составе — не самое худшее, что может случиться с футболистом. Однако порой игроки начинают теряются, что и случилось с Маолида в «Лионе», откуда этим летом он перешел в «Ниццу».

Уроженец Парижа не выдержал конкуренции со стороны целого ряда нападающих, но в «Ницце» у него гораздо больше шансов заявить о себе под руководством Патрика Виейра.

6. Маланг Сарр

Маланг Сарр squawka.com

Возраст: 19

Клуб: «Ницца»

Позиция: центральный защитник

Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 21 (1316)

Если мы говорим о молодых талантливых центральных защитниках, то с ними у Франции уже давно нет проблем. Недавно в эту категорию вошел и Сарр, которого специалисты из CIES Football Observatory считают пятым самым перспективном футболистом в мире в возрасте до 20 лет.

Возможно, он пока не готов играть в составе действующих чемпионов мира. Тем не менее, отыграв больше 3500 минут на взрослом уровне, он может значительно приблизить дату своего дебюта за сборную Франции.

7. Бубакари Сумаре

Бубакари Сумаре squawka.com

Возраст: 19

Клуб: «Лилль»

Позиция: центральный полузащитник

Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 14 (501)

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» был заинтересован в приобретении Сумаре, и все это неспроста, ведь выпускник академии «Пари Сен-Жермен» считается одной из новых звезд в Лиге 1.

Выступая в качестве старомодного полузащитника «бокс-ту-бокс», он представляет угрозу на каждом участке поля, поскольку разрушает атаки соперника, начинает собственные и заканчивает их. За ним определенно нужно следить.

8. Хорди Мбула

Хорди Мбула squawka.com

Возраст: 19

Клуб: «Монако»

Позиция: правый вингер

Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 3 (28)

Существует не так много клубов, подходящих для молодой звезды лучше, чем «Монако». За последние годы «монегаски» воспитали таких игроков, как Тьерри Анри и Килиан Мбаппе. Теперь же по их стопам попробует пойти и Хорди Мбула, закончивший легендарную академию «Барселоны».

Показав отличный футбол в юношеской лиге УЕФА, испанец перешел в «Монако» в начале сезона 2017/18. За прошедший год он успел обжиться в княжестве, так что сейчас готов побороться за место в стартовом составе.

9. Уссем Ауар

Уссем Ауар squawka.com

Возраст: 20

Клуб: «Лион»

Позиция: центральный полузащитник

Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 32 (2434)

Стоит сказать, что Ауар в прошлом сезоне пропустил всего шесть матчей Лиги 1, полностью отыграв не менее 18 игр. Кроме того, он сыграл в двух стартовых матчах сезона 2018/19.

Забив шесть мячей и сделав пять голевых передач в сезоне 2017/18, Ауар сформировал один из самых мощных тандемов в полузащите с Танги Ндомбеле.

Оба отлично играют с мячом, имея низкий процент брака. Ндомбеле не попал в наш список только потому, что 28 декабря ему исполнится 22 года.

10. Исмаила Сарр

Исмаила Сарр squawka.com

Возраст: 20

Клуб: «Ренн»

Позиция: Левый вингер

Сыграно матчей Лиге 1 в сезоне 2017/18 (минуты): 24 (1866)

Имея невероятный игровой темп, Исмаила Сарр быстро стал одним из самых опасных футболистов Лиги 1.

Футболист сборной Сенегала, стремящийся повторить карьерный путь экс-форварда «Ренна» Усмана Дембеле, в этом сезоне уже успел поиздеваться над защитниками, когда в матче с «Анже» забил единственный гол, позволивший его команде набрать три очка. 0