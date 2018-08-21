Вундеркинды Серии A. За ними стоит следить в этом сезоне

Серия A воспринимается многими как чемпионат, в котором молодым футболистам непросто прогрессировать. Впрочем, в составах итальянских команд сейчас легко найти вундеркиндов, которые не затерялись бы в других топ-лигах Европы.

На фоне старта нового сезона журналист составил список из десяти самых перспективных молодых игроков, за которыми стоит следить. Некоторые из них уже хорошо известны, а другие только пробиваются на вершину мирового футбола.

1. Педру Нету

Педру Нету squawka.com

Возраст: 18

Клуб: «Лацио»

Позиция: вингер

Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)

Ряд топ-клубов клубов, среди которых «Барселона», были заинтересованы в приобретении португальского вингера, однако после серии переговоров его родная «Брага» достигла договоренности с «Лацио».

Ожидается, что Нету, который провел на взрослом уровне всего три официальных матча, найдет свое место на поле под руководством Симоне Индзаги.

2. Давиде Беттелла

Давиде Беттелла squawka.com

Возраст: 18

Клуб: «Аталанта»

Позиция: центральный защитник

Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)

Выпускник престижной академии миланского «Интера», выступающий на позиции центрального защитника, совсем недавно перешел из «нерадзурри» в «Аталанту», где у него будет больше возможностей попасть в первую команду.

Впереди его ждет дебют в Серии A, который, вероятно, случится в этом сезоне, однако сейчас ему нужно не думать об этом, а упорно трудиться.

3. Энрико Бриньола

Энрико Бриньола squawka.com

Возраст: 19

Клуб: «Сассуоло»

Позиция: вингер

Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 18 (1354)

Бриньола громко заявил о себе в прошлом сезоне, когда на взрослом уровне смог забить три мяча, играя в составе своего родного клуба «Беневенто».

Также он дважды ассистировал своим партнерам. Если рассматривать игроков младше 21 года, то только Федерико Кьеза поучаствовал в большем количестве голов в Серии A.

В новом сезоне талантами Бриньолы попробует воспользоваться «Сассуоло», купивший игрока за 3,5 миллиона евро.

4. Муса Барроу

Муса Барроу squawka.com

Возраст: 19

Клуб: «Аталанта»

Позиция: форвард

Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 12 (444)

Мы преуменьшим, если скажем, что Барроу начал нынешний сезон очень хорошо. Еще перед стартом Серии A он успел дать сигнал защитникам, что его стоит опасаться. Дело в том, что форвард из Гамбии забил четыре гола и сделал две результативные передачи в трех матчах Лиги Европы.

Даже не сомневайтесь, что с текущей игровой формой в Серии A он не один раз попадет в заголовки газет.

5. Джастин Клюйверт

Джастин Клюйверт squawka.com

Возраст: 19

Клуб: «Рома»

Позиция: левый вингер

Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)

Джастин Клюйвер, возможно, стал самым лучшим трансфером этого лета, если мы говорим о многообещающих талантах Серии A.

Забив десять голов и сделав пять результативных передач в чемпионате Нидерландов в прошлом сезоне, сын Патрика Клюйверта, последовал по стопам отца, сменив «Аякс» на чемпионат Италии.

Он отлично действует на позиции вингера, но освоиться в новой команде должен не сразу, а ближе ко второй части сезона. Будем надеяться, что он выступит намного лучше, чем его отец, с переменным успехом игравший за «Милан».

6. Роналду Виейра

Роналду Виейра squawka.com

Возраст: 20

Клуб: «Сампдория»

Позиция: центральный полузащитник

Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)

Этим летом Криштиану стал не единственным Роналду, перебравшимся в Серию A. Его тезка Виейра завершил трехлетнее пребывание в «Лидсе», присоединившись к «Сампдории».

На счету квалифицированного центрального полузащитника три матча в составе молодежной сборной Англии, так что он надеется, что Гарет Саутгейт будет следить за его выступлениями в Италии.

7. Федерико Кьеза

Федерико Кьеза squawka.com

Возраст: 20

Клуб: «Фиорентина»

Позиция: правый вингер

Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 36 (3022)

Быть сыном клубной иконы — непростая задача. Впрочем, Федерико Кьеза, сын Энрико, идет по собственному пути, который позволил ему стать одним из важнейших игроков «Фиорентины».

В прошлом сезоне вингер поучаствовал в 11 голах, шесть из которых забил сам, сыграв в 36 матчах чемпионата. Стоит ожидать, что в новом сезоне он выступит еще лучше.

8. Патрик Кутроне

Патрик Кутроне squawka.com

Возраст: 20

Клуб: «Милан»

Позиция: форвард

Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 28 (1512)

Станет ли Кутроне очередной великой «девяткой» в составе сборной Италии? Его нынешний тренер Дженнаро Гаттузо уже сравнивает форварда с Филиппо Индзаги в связи со схожим стилем по поиску моментов в чужой штрафной площади.

Задача Кутроне на новый сезон — улучшить свой показатель в десять забитых голов. Ранее ему удалось вытеснить из состава Андре Силву, приобретенного за 38 миллионов евро, а теперь на пути стоит Гонсало Игуаин.

9. Николо Барелла

Николо Барелла squawka.com

Возраст: 21

Клуб: «Кальяри»

Позиция: центральный полузащитник

Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 2348 (2966)

Серия A всегда славилась элегантными центральными полузащитниками, а Николо Барелла — последнее подтверждение данному факту.

Игрок основного состава «Кальяри» рассчитывает провести успешный сезон, чтобы заработать первый вызов в состав сборной Италии.

10. Андреа Фавилли

Андреа Фавилли squawka.com

Возраст: 21

Клуб: «Дженоа»

Позиция: нападающий

Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)

Закрывает список талантов Серии A 21-летний Андреа Фавилли. Этим летом он не понадобился «Ювентусу», что привело к его переходу в «Дженоа» на правах аренды.

Если главный тренер команды Давиде Баллардини даст ему регулярное место в составе, то Фавилли точно оправдает доверие. 0