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    Вундеркинды Серии A. За ними стоит следить в этом сезоне

    Топ-10 самых перспективных футболистов чемпионата Италии

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    Серия A воспринимается многими как чемпионат, в котором молодым футболистам непросто прогрессировать. Впрочем, в составах итальянских команд сейчас легко найти вундеркиндов, которые не затерялись бы в других топ-лигах Европы.
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    На фоне старта нового сезона журналист Squawka Мохамед Моалим составил список из десяти самых перспективных молодых игроков, за которыми стоит следить. Некоторые из них уже хорошо известны, а другие только пробиваются на вершину мирового футбола.

    1. Педру Нету

    Педру Нету
    squawka.com

    Возраст: 18

    Клуб: «Лацио»

    Позиция: вингер

    Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)

    Ряд топ-клубов клубов, среди которых «Барселона», были заинтересованы в приобретении португальского вингера, однако после серии переговоров его родная «Брага» достигла договоренности с «Лацио».

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    • Ожидается, что Нету, который провел на взрослом уровне всего три официальных матча, найдет свое место на поле под руководством Симоне Индзаги.

    2. Давиде Беттелла

    Давиде Беттелла
    squawka.com

    Возраст: 18

    Клуб: «Аталанта»

    Позиция: центральный защитник

    Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)

    Выпускник престижной академии миланского «Интера», выступающий на позиции центрального защитника, совсем недавно перешел из «нерадзурри» в «Аталанту», где у него будет больше возможностей попасть в первую команду.

    Впереди его ждет дебют в Серии A, который, вероятно, случится в этом сезоне, однако сейчас ему нужно не думать об этом, а упорно трудиться.

    3. Энрико Бриньола

    Энрико Бриньола
    squawka.com

    Возраст: 19

    Клуб: «Сассуоло»

    Позиция: вингер

    Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 18 (1354)

    Бриньола громко заявил о себе в прошлом сезоне, когда на взрослом уровне смог забить три мяча, играя в составе своего родного клуба «Беневенто».

    Также он дважды ассистировал своим партнерам. Если рассматривать игроков младше 21 года, то только Федерико Кьеза поучаствовал в большем количестве голов в Серии A.

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    4. Муса Барроу

    Муса Барроу
    squawka.com

    Возраст: 19

    Клуб: «Аталанта»

    Позиция: форвард

    Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 12 (444)

    Мы преуменьшим, если скажем, что Барроу начал нынешний сезон очень хорошо. Еще перед стартом Серии A он успел дать сигнал защитникам, что его стоит опасаться. Дело в том, что форвард из Гамбии забил четыре гола и сделал две результативные передачи в трех матчах Лиги Европы.

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    • Даже не сомневайтесь, что с текущей игровой формой в Серии A он не один раз попадет в заголовки газет.

    5. Джастин Клюйверт

    Джастин Клюйверт
    squawka.com

    Возраст: 19

    Клуб: «Рома»

    Позиция: левый вингер

    Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)

    Джастин Клюйвер, возможно, стал самым лучшим трансфером этого лета, если мы говорим о многообещающих талантах Серии A.

    Забив десять голов и сделав пять результативных передач в чемпионате Нидерландов в прошлом сезоне, сын Патрика Клюйверта, последовал по стопам отца, сменив «Аякс» на чемпионат Италии.

    Он отлично действует на позиции вингера, но освоиться в новой команде должен не сразу, а ближе ко второй части сезона. Будем надеяться, что он выступит намного лучше, чем его отец, с переменным успехом игравший за «Милан».

    6. Роналду Виейра

    Роналду Виейра
    squawka.com

    Возраст: 20

    Клуб: «Сампдория»

    Позиция: центральный полузащитник

    Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)

    Этим летом Криштиану стал не единственным Роналду, перебравшимся в Серию A. Его тезка Виейра завершил трехлетнее пребывание в «Лидсе», присоединившись к «Сампдории».

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    • На счету квалифицированного центрального полузащитника три матча в составе молодежной сборной Англии, так что он надеется, что Гарет Саутгейт будет следить за его выступлениями в Италии.

    7. Федерико Кьеза

    Федерико Кьеза
    squawka.com

    Возраст: 20

    Клуб: «Фиорентина»

    Позиция: правый вингер

    Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 36 (3022)

    Быть сыном клубной иконы — непростая задача. Впрочем, Федерико Кьеза, сын Энрико, идет по собственному пути, который позволил ему стать одним из важнейших игроков «Фиорентины».

    В прошлом сезоне вингер поучаствовал в 11 голах, шесть из которых забил сам, сыграв в 36 матчах чемпионата. Стоит ожидать, что в новом сезоне он выступит еще лучше.

    8. Патрик Кутроне

    Патрик Кутроне
    squawka.com

    Возраст: 20

    Клуб: «Милан»

    Позиция: форвард

    Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 28 (1512)

    Станет ли Кутроне очередной великой «девяткой» в составе сборной Италии? Его нынешний тренер Дженнаро Гаттузо уже сравнивает форварда с Филиппо Индзаги в связи со схожим стилем по поиску моментов в чужой штрафной площади.

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    • Задача Кутроне на новый сезон — улучшить свой показатель в десять забитых голов. Ранее ему удалось вытеснить из состава Андре Силву, приобретенного за 38 миллионов евро, а теперь на пути стоит Гонсало Игуаин.

    9. Николо Барелла

    Николо Барелла
    squawka.com

    Возраст: 21

    Клуб: «Кальяри»

    Позиция: центральный полузащитник

    Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 2348 (2966)

    Серия A всегда славилась элегантными центральными полузащитниками, а Николо Барелла — последнее подтверждение данному факту.

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    10. Андреа Фавилли

    Андреа Фавилли
    squawka.com

    Возраст: 21

    Клуб: «Дженоа»

    Позиция: нападающий

    Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)

    Закрывает список талантов Серии A 21-летний Андреа Фавилли. Этим летом он не понадобился «Ювентусу», что привело к его переходу в «Дженоа» на правах аренды.

    Если главный тренер команды Давиде Баллардини даст ему регулярное место в составе, то Фавилли точно оправдает доверие. 0

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