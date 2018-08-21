Вундеркинды Серии A. За ними стоит следить в этом сезоне

1. Педру Нету
Возраст: 18
Клуб: «Лацио»
Позиция: вингер
Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)
Ряд топ-клубов клубов, среди которых «Барселона», были заинтересованы в приобретении португальского вингера, однако после серии переговоров его родная «Брага» достигла договоренности с «Лацио».
Ожидается, что Нету, который провел на взрослом уровне всего три официальных матча, найдет свое место на поле под руководством Симоне Индзаги.
2. Давиде Беттелла
Возраст: 18
Клуб: «Аталанта»
Позиция: центральный защитник
Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)
Выпускник престижной академии миланского «Интера», выступающий на позиции центрального защитника, совсем недавно перешел из «нерадзурри» в «Аталанту», где у него будет больше возможностей попасть в первую команду.
Впереди его ждет дебют в Серии A, который, вероятно, случится в этом сезоне, однако сейчас ему нужно не думать об этом, а упорно трудиться.
3. Энрико Бриньола
Возраст: 19
Клуб: «Сассуоло»
Позиция: вингер
Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 18 (1354)
Бриньола громко заявил о себе в прошлом сезоне, когда на взрослом уровне смог забить три мяча, играя в составе своего родного клуба «Беневенто».
Также он дважды ассистировал своим партнерам. Если рассматривать игроков младше 21 года, то только Федерико Кьеза поучаствовал в большем количестве голов в Серии A.
В новом сезоне талантами Бриньолы попробует воспользоваться «Сассуоло», купивший игрока за 3,5 миллиона евро.
4. Муса Барроу
Возраст: 19
Клуб: «Аталанта»
Позиция: форвард
Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 12 (444)
Мы преуменьшим, если скажем, что Барроу начал нынешний сезон очень хорошо. Еще перед стартом Серии A он успел дать сигнал защитникам, что его стоит опасаться. Дело в том, что форвард из Гамбии забил четыре гола и сделал две результативные передачи в трех матчах Лиги Европы.
Даже не сомневайтесь, что с текущей игровой формой в Серии A он не один раз попадет в заголовки газет.
5. Джастин Клюйверт
Возраст: 19
Клуб: «Рома»
Позиция: левый вингер
Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)
Джастин Клюйвер, возможно, стал самым лучшим трансфером этого лета, если мы говорим о многообещающих талантах Серии A.
Забив десять голов и сделав пять результативных передач в чемпионате Нидерландов в прошлом сезоне, сын Патрика Клюйверта, последовал по стопам отца, сменив «Аякс» на чемпионат Италии.
Он отлично действует на позиции вингера, но освоиться в новой команде должен не сразу, а ближе ко второй части сезона. Будем надеяться, что он выступит намного лучше, чем его отец, с переменным успехом игравший за «Милан».
6. Роналду Виейра
Возраст: 20
Клуб: «Сампдория»
Позиция: центральный полузащитник
Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)
Этим летом Криштиану стал не единственным Роналду, перебравшимся в Серию A. Его тезка Виейра завершил трехлетнее пребывание в «Лидсе», присоединившись к «Сампдории».
На счету квалифицированного центрального полузащитника три матча в составе молодежной сборной Англии, так что он надеется, что Гарет Саутгейт будет следить за его выступлениями в Италии.
7. Федерико Кьеза
Возраст: 20
Клуб: «Фиорентина»
Позиция: правый вингер
Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 36 (3022)
Быть сыном клубной иконы — непростая задача. Впрочем, Федерико Кьеза, сын Энрико, идет по собственному пути, который позволил ему стать одним из важнейших игроков «Фиорентины».
В прошлом сезоне вингер поучаствовал в 11 голах, шесть из которых забил сам, сыграв в 36 матчах чемпионата. Стоит ожидать, что в новом сезоне он выступит еще лучше.
8. Патрик Кутроне
Возраст: 20
Клуб: «Милан»
Позиция: форвард
Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 28 (1512)
Станет ли Кутроне очередной великой «девяткой» в составе сборной Италии? Его нынешний тренер Дженнаро Гаттузо уже сравнивает форварда с Филиппо Индзаги в связи со схожим стилем по поиску моментов в чужой штрафной площади.
Задача Кутроне на новый сезон — улучшить свой показатель в десять забитых голов. Ранее ему удалось вытеснить из состава Андре Силву, приобретенного за 38 миллионов евро, а теперь на пути стоит Гонсало Игуаин.
9. Николо Барелла
Возраст: 21
Клуб: «Кальяри»
Позиция: центральный полузащитник
Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 2348 (2966)
Серия A всегда славилась элегантными центральными полузащитниками, а Николо Барелла — последнее подтверждение данному факту.
Игрок основного состава «Кальяри» рассчитывает провести успешный сезон, чтобы заработать первый вызов в состав сборной Италии.
10. Андреа Фавилли
Возраст: 21
Клуб: «Дженоа»
Позиция: нападающий
Сыграно матчей Серии A в сезоне 2017/18 (минуты): 0 (0)
Закрывает список талантов Серии A 21-летний Андреа Фавилли. Этим летом он не понадобился «Ювентусу», что привело к его переходу в «Дженоа» на правах аренды.
Если главный тренер команды Давиде Баллардини даст ему регулярное место в составе, то Фавилли точно оправдает доверие. 0