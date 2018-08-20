Трансферный дайджест. 14-20 августа

Неймар

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 26 лет

Вновь ожила казалось бы умершая интрига: нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар по-прежнему может перейти в мадридский «Реал».

После перехода в «Ювентус» Криштиану Роналду, мадридский клуб так и не подписал высококлассного нападающего, способного заменить португальца.

Как утверждает Sport.es, президент «сливочных» Флорентино Перес по итогу матча за Суперкубок УЕФА с «Атлетико», в котором «Реал» проиграл со счётом 4:2, принял решение начать срочные поиски нового звездного форварда.

В качестве главного кандидата на замену Роналду Перес определил Неймара. ПСЖ по-прежнему не намерен расставаться с игроком, однако давление со стороны УЕФА в связи с вопросом финансового фейр-плей может изменить настрой парижан.

Переход может состояться, если только УЕФА наложит санкции на ПСЖ. Дисциплинарное решение должно быть принято в конце августа. «Реал» готов потратить 300 млн евро на приобретение бразильца.

26-летний Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. До этого он с 2013 года являлся игроком «Барселоны».

Наш прогноз: ПСЖ

Лорис Кариус

«Ливерпуль», голкипер, 25 лет

Лорис Кариус uefa.com

В прошлом сезоне немецкий голкипер, благодаря опрометчивым словам Симона Миньоле, пожаловавшегося на ротацию, стал основным голкипером мерсисайдцев — Юрген Клопп решил проучить бельгийца.

Казалось, жизнь удалась, но все перевернулось в одночасье, в финале Лиги чемпионов, где непростительные и дикие ошибки вратаря привели к поражению от «Реала».

Далее последовала травля со стороны фанатов, тысячи шуток и мемов разной степени безвкусности, поддержка со стороны партнеров по команде и тренера...и трансфер за огромные деньги бразильца Алисона, который поставил крест на перспективах в «Ливерпуле».

По данным RMC Sport, о переходе игрока с мерсисайдцами договорился турецкий «Бешикташ». Стамбульский клуб арендует немецкого голкипера на два года с опцией выкупа.

До официального трансфера осталась лишь подпись Кариуса под контрактом.

Наш прогноз: «Бешикташ»

Френки де Йонг

«Аякс», полузащитник, 21 год

Френки де Йонг uefa.com

Молодой талант из амстердамского клуба, играющий на позиции центрального защитника и опорного полузащитника стал одним из открытий Эредивизии прошлого сезона. Неудивительно, что молодой игрок заинтересовал европейские топ-клубы. Активнее всех была «Барселона».

В мае появилась информация, что «Барса» купит де Йонга летом 2019 года, но возрастающая конкуренция со стороны других клубов, в частности, английских, вынудила «Барселону» форсировать сделку.

В июне каталонцы встречались с агентами игрока, но договориться не удалось, после чего «Барса» сосредоточилась на трансфере Поля Погба.

После того, как Моуринью заблокировал его переход, каталонцы вновь вернулись к переговорам по голландскому игроку.

По информации Sport.es, технический директор голландского клуба Марк Овермарс согласовал с «Барсой» переход 21-летнего игрока.

Судьба сделки зависит от успехов «Аякса» в Лиге чемпионов. Если клуб не пробьется в групповой этап турнира, то де Йонг перейдет в «Барселону». Сумма трансфера — 50 млн евро.

Если же голландцы пройдут в групповой этап, тогда трансфер отложат до сезона-2019/2020. Действующий контракт де Йонга с «Аяксом» рассчитан до 2022 года.

В квалификации Лиги чемпионов «Аякс» играет с киевским «Динамо». Первый матч 22 августа, а ответный 28-го.

Наш прогноз: «Аякс»

Маттейс де Лигт

«Аякс», защитник, 19 лет

Маттейс де Лигт uefa.com

Еще одно голландское дарование амстердамцев тоже нарасхват. Несмотря на юный возраст, за плечами де Лигта игра в финале Лиги Европы в 2017 году. Уже в 18 лет универсальный центральный защитник выходил на поле с капитанской повязкой.

За сборную Маттейс де Лигт дебютировал в марте 2017 года в матче против Болгарии, что сделало его самым молодым дебютантом сборной со времен Маука Вебера, дебютировавшего за сборную в 1931 году.

В мае этого года защитником активно интересовался наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который увидел в нем замену Венсану Компани.

В июне де Лигт ездил в Турин, на переговоры с «Ювентусом», который хотел купить игрока «Аякса», если клуб покинут Даниэле Ругани и Медхи Бенатия.

В июле на де Лигта, вместе с де Йонгом, положила глаз «Барселона» и дело вновь дошло до серьезных переговоров. А в августе к ним подключился мадридский «Реал».

По сведениям издания AS, королевский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. «Реал» рассматривает Де Лигта в качестве замены Хесусу Вальехо, который не тянет уровень команды.

Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро. В этом сезоне 19-летний Де Лигт провел за «Аякс» 5 матчей и забил 2 гола.

Наш прогноз: «Аякс»

Клаудио Маркизио

Полузащитник, 32 год

Клаудио Маркизио uefa.com

На днях в «Ювентус» сменилось эпоха. Вслед за Джанлуиджи Буффоном команду покинул еще один легендарный ветеран — Клаудио Маркизио, игравший за «Старую Синьору» 25 лет.

Хотя контракт с клубом был заключен еще на два годы, стороны расторгли его по взаимному соглашению, а защитник получил денежную компенсацию.

Сразу же появились сообщения сообщалось об интересе к Маркизио со стороны ПСЖ (где уже играет его бывший партнер Буффон), «Ниццы» и «Монреаль Импэкт». Также обсуждался и вариант с переходом в чемпионат Китая.

Но, по информации Football Italia 32-летний итальянец сейчас находится в Монте-Карло и готов подписать контракт с «Монако».

В августе 2006 года Маркизио дебютировал за основу «Ювентуса» в Кубке Италии. В 389 матчах за клуб во всех турнирах он забил 37 мячей.

Семь раз Маркизио становился чемпионом Италии, трижды — обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке.

Наш прогноз: «Монако»

Джером Боатенг

«Бавария», защитник, 29 лет

Джером Боатенг uefa.com

О скором уходе Боатенга из мюнхенского клуба говорят уже не первый месяц. Основными претендентами на игрока сборной Германии в конце июля — августе были английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Пари Сен-Жермен».

«МЮ» предлагал за игрока 25 миллионов евро, был также вариант с включением в сделку Антони Марсьяля, но он не устроил «Баварию». А сам Джером отказался от перехода в «МЮ» после встречи с Жозе Моуринью — «по спортивным причинам».

Главным претендентом на Боатенга остался ПСЖ. По информации Bild, агент игрока провел переговоры с парижанами. «Бавария» намерена получить за защитника 50-60 миллионов евро.

Ули Хенесс Президент «Баварии» Джером сообщил, что хочет сменить клуб. Если Боатенг покинет «Баварию», то мы будем искать альтернативный вариант. Каковы шансы, что трансфер состоится? 50 на 50. Думаю, Боатенг может продолжить карьеру в «ПСЖ». Вариант с арендой возможен только в случае обязательства выкупа в следующем году. Мы будем рады, если он останется, Боатенг — фантастический игрок.

Джером перешёл в мюнхенский клуб из «Гамбурга» в 2011 году. В прошлом сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за «Баварию».

Наш прогноз: ПСЖ

Филипе Луис

«Атлетико», защитник, 33 года

Филипе Луис uefa.com

Бразильский защитник провел в мадридском клубе в общей сложности семь сезонов, прерываемых неудачной попыткой попробовать свои силы в АПЛ.

Но, похоже, идиллическая история подходит к концу. Часть прошлого сезона защитник пропустил из-за перелома ноги, успел восстановиться к ЧМ-2018, но вот позиции в клубе пошатнулись, или же он так считает.

Луису не нравится, что Симеоне не включил его в стартовый состав на матч за Суперкубок Европы против «Реала». Недовольство бразильца копится еще с финала Лиги Европы, где он так и не появился на поле.

Защитник также недоволен, что его не включили в список капитанов «Атлетико». По информации Cadena Ser, у 33-летнего защитника есть выгодное предложение от ПСЖ.

Парижане ищут игрока на позицию левого защитника после ухода Берчиче в «Атлетик». Луис уже уведомил руководство о том, что собирается уйти, но отпускать его не хотят.

Диего Симеоне Главный тренер «Атлетико» Я могу сказать, что Луис знает — мы рассчитываем на него, он важен для нашей команды. Завтра он будет играть, и я сосредоточен на завтрашней важной игре. Очевидно, что я не хочу, чтобы Филипе ушел

По данным Cadena SER Мадридцы просят за ветерана минимум 30 миллионов евро. Парижане же предлагают только 5 миллионов.

«Атлетико» постарается убедить игрока остаться, но если бразилец окончательно решится на переезд, то, ожидается, что мадридцы согласятся и на 12-15 миллионов евро.

ПСЖ предлагает Луису контракт по схеме «2+1», но если французы не договорятся с «Атлетико», то подпишут Хуана Берната из «Баварии» за 14 миллионов евро и еще 3 миллиона в виде бонусов.

Наш прогноз: «Атлетико»

Игорь Дивеев

«Уфа», защитник, 18 лет

Игорь Дивеев cotifalcudia.com

Лондонский «Арсенал», похоже, решил купить хоть кого-нибудь из РФПЛ. Если не Кокорина или Головина, так хотя был юного защитника уфимцев — на вырост.

Скауты лондонского клуба обратили внимание на россиянина во время его выступления за сборную России (U-20) в международном турнире COTIF-2018, где национальная команда дошла до финала, в котором уступила аргентинцам (1:2). В финальной встрече соревнования Дивеев отметился забитым голом.

По крайней мере, об интересе канониров к игроку пишет английское издание Mirror. А генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не подтверждает его, но и не торопится опровергать.

Пока без комментариев. Думаю, под этим есть основания. Он хороший футболист, мы его давно подводим к основе. Он хорошо сыграл на международном турнире COTIF. Там было много скаутов, мне звонили. Но я не знаю, кто именно им интересуется. Пока официальных предложений не было. Шамиль Газизов

Дивеев является воспитанником «Уфы», он пока не выступал за команду в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне защитник провёл 24 матча за молодёжную команду «Уфы» в первенстве России и забил 3 гола, в этом сезоне он отыграл одну встречу за «Уфу-2» во втором дивизионе.

Наш прогноз: «Уфа» 0