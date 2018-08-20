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    Трансферный дайджест. 14-20 августа

    Состоится ли очередной «трансфер года», отпустит ли «Аякс» своих вундеркиндов, куда подастся легенда «Ювентуса» и другие трансферные новости последних дней

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    Слухи, сплетни, большие деньги и комментарии действующих лиц — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
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    Неймар

    «Пари Сен-Жермен», нападающий, 26 лет

    Вновь ожила казалось бы умершая интрига: нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар по-прежнему может перейти в мадридский «Реал».

    После перехода в «Ювентус» Криштиану Роналду, мадридский клуб так и не подписал высококлассного нападающего, способного заменить португальца.

    Как утверждает Sport.es, президент «сливочных» Флорентино Перес по итогу матча за Суперкубок УЕФА с «Атлетико», в котором «Реал» проиграл со счётом 4:2, принял решение начать срочные поиски нового звездного форварда.

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  • 14/08/2018

    • В качестве главного кандидата на замену Роналду Перес определил Неймара. ПСЖ по-прежнему не намерен расставаться с игроком, однако давление со стороны УЕФА в связи с вопросом финансового фейр-плей может изменить настрой парижан.

    Переход может состояться, если только УЕФА наложит санкции на ПСЖ. Дисциплинарное решение должно быть принято в конце августа. «Реал» готов потратить 300 млн евро на приобретение бразильца.

    26-летний Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. До этого он с 2013 года являлся игроком «Барселоны».

    Наш прогноз: ПСЖ

    Лорис Кариус

    «Ливерпуль», голкипер, 25 лет

    Лорис Кариус
    uefa.com

    В прошлом сезоне немецкий голкипер, благодаря опрометчивым словам Симона Миньоле, пожаловавшегося на ротацию, стал основным голкипером мерсисайдцев — Юрген Клопп решил проучить бельгийца.

    Казалось, жизнь удалась, но все перевернулось в одночасье, в финале Лиги чемпионов, где непростительные и дикие ошибки вратаря привели к поражению от «Реала».

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    • Далее последовала травля со стороны фанатов, тысячи шуток и мемов разной степени безвкусности, поддержка со стороны партнеров по команде и тренера...и трансфер за огромные деньги бразильца Алисона, который поставил крест на перспективах в «Ливерпуле».

    По данным RMC Sport, о переходе игрока с мерсисайдцами договорился турецкий «Бешикташ». Стамбульский клуб арендует немецкого голкипера на два года с опцией выкупа.

    До официального трансфера осталась лишь подпись Кариуса под контрактом.

    Наш прогноз: «Бешикташ»

    Френки де Йонг

    «Аякс», полузащитник, 21 год

    Френки де Йонг
    uefa.com

    Молодой талант из амстердамского клуба, играющий на позиции центрального защитника и опорного полузащитника стал одним из открытий Эредивизии прошлого сезона. Неудивительно, что молодой игрок заинтересовал европейские топ-клубы. Активнее всех была «Барселона».

    В мае появилась информация, что «Барса» купит де Йонга летом 2019 года, но возрастающая конкуренция со стороны других клубов, в частности, английских, вынудила «Барселону» форсировать сделку.

    В июне каталонцы встречались с агентами игрока, но договориться не удалось, после чего «Барса» сосредоточилась на трансфере Поля Погба.

    После того, как Моуринью заблокировал его переход, каталонцы вновь вернулись к переговорам по голландскому игроку.

    По информации Sport.es, технический директор голландского клуба Марк Овермарс согласовал с «Барсой» переход 21-летнего игрока.

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    • Судьба сделки зависит от успехов «Аякса» в Лиге чемпионов. Если клуб не пробьется в групповой этап турнира, то де Йонг перейдет в «Барселону». Сумма трансфера — 50 млн евро.

    Если же голландцы пройдут в групповой этап, тогда трансфер отложат до сезона-2019/2020. Действующий контракт де Йонга с «Аяксом» рассчитан до 2022 года.

    В квалификации Лиги чемпионов «Аякс» играет с киевским «Динамо». Первый матч 22 августа, а ответный 28-го.

    Наш прогноз: «Аякс»

    Маттейс де Лигт

    «Аякс», защитник, 19 лет

    Маттейс де Лигт
    uefa.com

    Еще одно голландское дарование амстердамцев тоже нарасхват. Несмотря на юный возраст, за плечами де Лигта игра в финале Лиги Европы в 2017 году. Уже в 18 лет универсальный центральный защитник выходил на поле с капитанской повязкой.

    За сборную Маттейс де Лигт дебютировал в марте 2017 года в матче против Болгарии, что сделало его самым молодым дебютантом сборной со времен Маука Вебера, дебютировавшего за сборную в 1931 году.

    В мае этого года защитником активно интересовался наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который увидел в нем замену Венсану Компани.

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    • В июне де Лигт ездил в Турин, на переговоры с «Ювентусом», который хотел купить игрока «Аякса», если клуб покинут Даниэле Ругани и Медхи Бенатия.

    В июле на де Лигта, вместе с де Йонгом, положила глаз «Барселона» и дело вновь дошло до серьезных переговоров. А в августе к ним подключился мадридский «Реал».

    По сведениям издания AS, королевский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. «Реал» рассматривает Де Лигта в качестве замены Хесусу Вальехо, который не тянет уровень команды.

    Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро. В этом сезоне 19-летний Де Лигт провел за «Аякс» 5 матчей и забил 2 гола.

    Наш прогноз: «Аякс»

    Клаудио Маркизио

    Полузащитник, 32 год

    Клаудио Маркизио
    uefa.com

    На днях в «Ювентус» сменилось эпоха. Вслед за Джанлуиджи Буффоном команду покинул еще один легендарный ветеран — Клаудио Маркизио, игравший за «Старую Синьору» 25 лет.

    Хотя контракт с клубом был заключен еще на два годы, стороны расторгли его по взаимному соглашению, а защитник получил денежную компенсацию.

    Сразу же появились сообщения сообщалось об интересе к Маркизио со стороны ПСЖ (где уже играет его бывший партнер Буффон), «Ниццы» и «Монреаль Импэкт». Также обсуждался и вариант с переходом в чемпионат Китая.

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    • Но, по информации Football Italia 32-летний итальянец сейчас находится в Монте-Карло и готов подписать контракт с «Монако».

    В августе 2006 года Маркизио дебютировал за основу «Ювентуса» в Кубке Италии. В 389 матчах за клуб во всех турнирах он забил 37 мячей.

    Семь раз Маркизио становился чемпионом Италии, трижды — обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке.

    Наш прогноз: «Монако»

    Джером Боатенг

    «Бавария», защитник, 29 лет

    Джером Боатенг
    uefa.com

    О скором уходе Боатенга из мюнхенского клуба говорят уже не первый месяц. Основными претендентами на игрока сборной Германии в конце июля — августе были английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Пари Сен-Жермен».

    «МЮ» предлагал за игрока 25 миллионов евро, был также вариант с включением в сделку Антони Марсьяля, но он не устроил «Баварию». А сам Джером отказался от перехода в «МЮ» после встречи с Жозе Моуринью — «по спортивным причинам».

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    • Главным претендентом на Боатенга остался ПСЖ. По информации Bild, агент игрока провел переговоры с парижанами. «Бавария» намерена получить за защитника 50-60 миллионов евро.

  • Ули Хенесс
  • Президент «Баварии»
  • Джером сообщил, что хочет сменить клуб. Если Боатенг покинет «Баварию», то мы будем искать альтернативный вариант. Каковы шансы, что трансфер состоится? 50 на 50. Думаю, Боатенг может продолжить карьеру в «ПСЖ». Вариант с арендой возможен только в случае обязательства выкупа в следующем году. Мы будем рады, если он останется, Боатенг — фантастический игрок.

    • Джером перешёл в мюнхенский клуб из «Гамбурга» в 2011 году. В прошлом сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за «Баварию».

    Наш прогноз: ПСЖ

    Филипе Луис

    «Атлетико», защитник, 33 года

    Филипе Луис
    uefa.com

    Бразильский защитник провел в мадридском клубе в общей сложности семь сезонов, прерываемых неудачной попыткой попробовать свои силы в АПЛ.

    Но, похоже, идиллическая история подходит к концу. Часть прошлого сезона защитник пропустил из-за перелома ноги, успел восстановиться к ЧМ-2018, но вот позиции в клубе пошатнулись, или же он так считает.

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    • Луису не нравится, что Симеоне не включил его в стартовый состав на матч за Суперкубок Европы против «Реала». Недовольство бразильца копится еще с финала Лиги Европы, где он так и не появился на поле.

    Защитник также недоволен, что его не включили в список капитанов «Атлетико». По информации Cadena Ser, у 33-летнего защитника есть выгодное предложение от ПСЖ.

    Парижане ищут игрока на позицию левого защитника после ухода Берчиче в «Атлетик». Луис уже уведомил руководство о том, что собирается уйти, но отпускать его не хотят.

  • Диего Симеоне
  • Главный тренер «Атлетико»
  • Я могу сказать, что Луис знает — мы рассчитываем на него, он важен для нашей команды. Завтра он будет играть, и я сосредоточен на завтрашней важной игре. Очевидно, что я не хочу, чтобы Филипе ушел

    • По данным Cadena SER Мадридцы просят за ветерана минимум 30 миллионов евро. Парижане же предлагают только 5 миллионов.

    «Атлетико» постарается убедить игрока остаться, но если бразилец окончательно решится на переезд, то, ожидается, что мадридцы согласятся и на 12-15 миллионов евро.

    ПСЖ предлагает Луису контракт по схеме «2+1», но если французы не договорятся с «Атлетико», то подпишут Хуана Берната из «Баварии» за 14 миллионов евро и еще 3 миллиона в виде бонусов.

    Наш прогноз: «Атлетико»

    Игорь Дивеев

    «Уфа», защитник, 18 лет

    Игорь Дивеев
    cotifalcudia.com

    Лондонский «Арсенал», похоже, решил купить хоть кого-нибудь из РФПЛ. Если не Кокорина или Головина, так хотя был юного защитника уфимцев — на вырост.

    Скауты лондонского клуба обратили внимание на россиянина во время его выступления за сборную России (U-20) в международном турнире COTIF-2018, где национальная команда дошла до финала, в котором уступила аргентинцам (1:2). В финальной встрече соревнования Дивеев отметился забитым голом.

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    • По крайней мере, об интересе канониров к игроку пишет английское издание Mirror. А генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не подтверждает его, но и не торопится опровергать.

  • Пока без комментариев. Думаю, под этим есть основания. Он хороший футболист, мы его давно подводим к основе. Он хорошо сыграл на международном турнире COTIF. Там было много скаутов, мне звонили. Но я не знаю, кто именно им интересуется. Пока официальных предложений не было.
  • Шамиль Газизов

    • Дивеев является воспитанником «Уфы», он пока не выступал за команду в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне защитник провёл 24 матча за молодёжную команду «Уфы» в первенстве России и забил 3 гола, в этом сезоне он отыграл одну встречу за «Уфу-2» во втором дивизионе.

    Наш прогноз: «Уфа» 0

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