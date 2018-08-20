Трансферный дайджест. 14-20 августа

Неймар
«Пари Сен-Жермен», нападающий, 26 лет
Вновь ожила казалось бы умершая интрига: нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар по-прежнему может перейти в мадридский «Реал».
После перехода в «Ювентус» Криштиану Роналду, мадридский клуб так и не подписал высококлассного нападающего, способного заменить португальца.
Как утверждает Sport.es, президент «сливочных» Флорентино Перес по итогу матча за Суперкубок УЕФА с «Атлетико», в котором «Реал» проиграл со счётом 4:2, принял решение начать срочные поиски нового звездного форварда.
В качестве главного кандидата на замену Роналду Перес определил Неймара. ПСЖ по-прежнему не намерен расставаться с игроком, однако давление со стороны УЕФА в связи с вопросом финансового фейр-плей может изменить настрой парижан.
Переход может состояться, если только УЕФА наложит санкции на ПСЖ. Дисциплинарное решение должно быть принято в конце августа. «Реал» готов потратить 300 млн евро на приобретение бразильца.
26-летний Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. До этого он с 2013 года являлся игроком «Барселоны».
Наш прогноз: ПСЖ
Лорис Кариус
«Ливерпуль», голкипер, 25 лет
В прошлом сезоне немецкий голкипер, благодаря опрометчивым словам Симона Миньоле, пожаловавшегося на ротацию, стал основным голкипером мерсисайдцев — Юрген Клопп решил проучить бельгийца.
Казалось, жизнь удалась, но все перевернулось в одночасье, в финале Лиги чемпионов, где непростительные и дикие ошибки вратаря привели к поражению от «Реала».
Далее последовала травля со стороны фанатов, тысячи шуток и мемов разной степени безвкусности, поддержка со стороны партнеров по команде и тренера...и трансфер за огромные деньги бразильца Алисона, который поставил крест на перспективах в «Ливерпуле».
По данным RMC Sport, о переходе игрока с мерсисайдцами договорился турецкий «Бешикташ». Стамбульский клуб арендует немецкого голкипера на два года с опцией выкупа.
До официального трансфера осталась лишь подпись Кариуса под контрактом.
Наш прогноз: «Бешикташ»
Френки де Йонг
«Аякс», полузащитник, 21 год
Молодой талант из амстердамского клуба, играющий на позиции центрального защитника и опорного полузащитника стал одним из открытий Эредивизии прошлого сезона. Неудивительно, что молодой игрок заинтересовал европейские топ-клубы. Активнее всех была «Барселона».
В мае появилась информация, что «Барса» купит де Йонга летом 2019 года, но возрастающая конкуренция со стороны других клубов, в частности, английских, вынудила «Барселону» форсировать сделку.
В июне каталонцы встречались с агентами игрока, но договориться не удалось, после чего «Барса» сосредоточилась на трансфере Поля Погба.
После того, как Моуринью заблокировал его переход, каталонцы вновь вернулись к переговорам по голландскому игроку.
По информации Sport.es, технический директор голландского клуба Марк Овермарс согласовал с «Барсой» переход 21-летнего игрока.
Судьба сделки зависит от успехов «Аякса» в Лиге чемпионов. Если клуб не пробьется в групповой этап турнира, то де Йонг перейдет в «Барселону». Сумма трансфера — 50 млн евро.
Если же голландцы пройдут в групповой этап, тогда трансфер отложат до сезона-2019/2020. Действующий контракт де Йонга с «Аяксом» рассчитан до 2022 года.
В квалификации Лиги чемпионов «Аякс» играет с киевским «Динамо». Первый матч 22 августа, а ответный 28-го.
Наш прогноз: «Аякс»
Маттейс де Лигт
«Аякс», защитник, 19 лет
Еще одно голландское дарование амстердамцев тоже нарасхват. Несмотря на юный возраст, за плечами де Лигта игра в финале Лиги Европы в 2017 году. Уже в 18 лет универсальный центральный защитник выходил на поле с капитанской повязкой.
За сборную Маттейс де Лигт дебютировал в марте 2017 года в матче против Болгарии, что сделало его самым молодым дебютантом сборной со времен Маука Вебера, дебютировавшего за сборную в 1931 году.
В мае этого года защитником активно интересовался наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который увидел в нем замену Венсану Компани.
В июне де Лигт ездил в Турин, на переговоры с «Ювентусом», который хотел купить игрока «Аякса», если клуб покинут Даниэле Ругани и Медхи Бенатия.
В июле на де Лигта, вместе с де Йонгом, положила глаз «Барселона» и дело вновь дошло до серьезных переговоров. А в августе к ним подключился мадридский «Реал».
По сведениям издания AS, королевский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. «Реал» рассматривает Де Лигта в качестве замены Хесусу Вальехо, который не тянет уровень команды.
Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро. В этом сезоне 19-летний Де Лигт провел за «Аякс» 5 матчей и забил 2 гола.
Наш прогноз: «Аякс»
Клаудио Маркизио
Полузащитник, 32 год
На днях в «Ювентус» сменилось эпоха. Вслед за Джанлуиджи Буффоном команду покинул еще один легендарный ветеран — Клаудио Маркизио, игравший за «Старую Синьору» 25 лет.
Хотя контракт с клубом был заключен еще на два годы, стороны расторгли его по взаимному соглашению, а защитник получил денежную компенсацию.
Сразу же появились сообщения сообщалось об интересе к Маркизио со стороны ПСЖ (где уже играет его бывший партнер Буффон), «Ниццы» и «Монреаль Импэкт». Также обсуждался и вариант с переходом в чемпионат Китая.
Но, по информации Football Italia 32-летний итальянец сейчас находится в Монте-Карло и готов подписать контракт с «Монако».
В августе 2006 года Маркизио дебютировал за основу «Ювентуса» в Кубке Италии. В 389 матчах за клуб во всех турнирах он забил 37 мячей.
Семь раз Маркизио становился чемпионом Италии, трижды — обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке.
Наш прогноз: «Монако»
Джером Боатенг
«Бавария», защитник, 29 лет
О скором уходе Боатенга из мюнхенского клуба говорят уже не первый месяц. Основными претендентами на игрока сборной Германии в конце июля — августе были английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Пари Сен-Жермен».
«МЮ» предлагал за игрока 25 миллионов евро, был также вариант с включением в сделку Антони Марсьяля, но он не устроил «Баварию». А сам Джером отказался от перехода в «МЮ» после встречи с Жозе Моуринью — «по спортивным причинам».
Главным претендентом на Боатенга остался ПСЖ. По информации Bild, агент игрока провел переговоры с парижанами. «Бавария» намерена получить за защитника 50-60 миллионов евро.
Джером перешёл в мюнхенский клуб из «Гамбурга» в 2011 году. В прошлом сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за «Баварию».
Наш прогноз: ПСЖ
Филипе Луис
«Атлетико», защитник, 33 года
Бразильский защитник провел в мадридском клубе в общей сложности семь сезонов, прерываемых неудачной попыткой попробовать свои силы в АПЛ.
Но, похоже, идиллическая история подходит к концу. Часть прошлого сезона защитник пропустил из-за перелома ноги, успел восстановиться к ЧМ-2018, но вот позиции в клубе пошатнулись, или же он так считает.
Луису не нравится, что Симеоне не включил его в стартовый состав на матч за Суперкубок Европы против «Реала». Недовольство бразильца копится еще с финала Лиги Европы, где он так и не появился на поле.
Защитник также недоволен, что его не включили в список капитанов «Атлетико». По информации Cadena Ser, у 33-летнего защитника есть выгодное предложение от ПСЖ.
Парижане ищут игрока на позицию левого защитника после ухода Берчиче в «Атлетик». Луис уже уведомил руководство о том, что собирается уйти, но отпускать его не хотят.
По данным Cadena SER Мадридцы просят за ветерана минимум 30 миллионов евро. Парижане же предлагают только 5 миллионов.
«Атлетико» постарается убедить игрока остаться, но если бразилец окончательно решится на переезд, то, ожидается, что мадридцы согласятся и на 12-15 миллионов евро.
ПСЖ предлагает Луису контракт по схеме «2+1», но если французы не договорятся с «Атлетико», то подпишут Хуана Берната из «Баварии» за 14 миллионов евро и еще 3 миллиона в виде бонусов.
Наш прогноз: «Атлетико»
Игорь Дивеев
«Уфа», защитник, 18 лет
Лондонский «Арсенал», похоже, решил купить хоть кого-нибудь из РФПЛ. Если не Кокорина или Головина, так хотя был юного защитника уфимцев — на вырост.
Скауты лондонского клуба обратили внимание на россиянина во время его выступления за сборную России (U-20) в международном турнире COTIF-2018, где национальная команда дошла до финала, в котором уступила аргентинцам (1:2). В финальной встрече соревнования Дивеев отметился забитым голом.
По крайней мере, об интересе канониров к игроку пишет английское издание Mirror. А генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не подтверждает его, но и не торопится опровергать.
Дивеев является воспитанником «Уфы», он пока не выступал за команду в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне защитник провёл 24 матча за молодёжную команду «Уфы» в первенстве России и забил 3 гола, в этом сезоне он отыграл одну встречу за «Уфу-2» во втором дивизионе.
Наш прогноз: «Уфа» 0