«Зенит» сохранил лидерство, но потерял ключевого игрока

Питерский «Зенит» уверенно обыграл «Урал» (4:1) в домашнем матче четвертого тура РПЛ. Дублем в составе победителей отметился Себастьян Дриусси, который также ассистировал Артему Дзюбе. «Зенит», на счету которого уже четыре победы в нынешнем сезоне, вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ерохин «привозит»

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов сетует на слабое начало матча в исполнении питерского клуба, которое обернулось пропущенным голом.

«Возможно, из-за 8:1 в Лиге Европы, а может, по какой-то другой причине зенитовцы начали матч несобранно. По крайней мере, с точки зрения оборонительных действий. Уже на 6-й минуте экс-полузащитник "Урала" Александр Ерохин "обрезал" неточной передачей на своей половине поля, в результате чего команда Дмитрия Парфёнова забила быстрый гол.

Здорово пробил экс-игрок фарм-клуба "Зенита" Юрий Бавин. Хозяевам ещё и не повезло в этом эпизоде, поскольку поскользнулся Игорь Смольников. Вскоре после этого едва не привёз гол Андрей Лунёв, подаривший мяч Владимиру Ильину. Похоже, нападающий и сам не верил, что его прессинг даст плоды, — простил вратаря.

"Урал" нравился тем, что не боялся играть в футбол, постоянно стремился убегать в быстрые контрвыпады с участием четырёх-пяти человек. Прессинговал сине-бело-голубых. Благодаря этому матч смотрелся и зрители не скучали, тем более что судья Станислав Васильев из Ижевска иногда, кажется, специально пропускал мелкие фолы, чтобы не тормозить игру лишними свистками.»

Связка Ерохина и Дриусси

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов хвалит Александра Ерохина, который сполна реабилитировался за «привоз» двумя ассистами.

«В быстрых пропущенных мячах есть один плюс — у команды остается гигантское количество времени на то, чтобы отыграться. Естественно, "Зенит" не стал ничего кардинально менять после гола "Урала" и очень быстро вышел вперед. Ерохин после сотни сыгранных минут в четверг нашел в себе силы для двух голевых передач в адрес Дриусси. Особенно красивой оказалась первая — похожую сделал Семак во время матча с Грецией на Евро-2008.

А во втором случае Ерохин четко бил по воротам головой, но мяч, едва коснувшись живота Дриусси, юркнул в угол. Всего за четыре минуты "Зенит" забил два мяча усилиями двух футболистов.

После игры в Минске корреспондент "СЭ" спрашивал у Семака о том, почему команда скверно играет на "стандартах" — как на своих, так и на чужих. Тренер ушел от конкретики, но явно сделал выводы. Уже в игре с "Уралом" был заметен прогресс: четкая расстановка футболистов при подачах со штрафных и угловых, ускорения в нужный момент. Неудивительно, что оба гола "Зенит" забил в результате стандартных положений».

Без Дзюбы не обошлось

Обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов отмечает, что в разгроме принял участие и главный бомбардир нынешнего «Зенита».

«Интересно, что забивал "Зенит" без помощи своей палочки-выручалочки Артема Дзюбы. Ну, разве что отвлекал на себя внимание защитников. Он-то в игре с минчанами сделал хет-трик и точно "расплескал" себя больше остальных. Против "Урала" Дзюба старался. Однажды он упал в штрафной после контакта с соперником, но свисток арбитра промолчал.

А в концовке Артем забил. Он начал атаку на своей половине поля, бросив в прорыв Дриусси, и помчался к воротам "Урала". Партнер отблагодарил Дзюбу великолепным прострелом, а Вараздат Ароян и Сергей Брызгалов остались не удел. Дзюба и Дриусси, на радостях, обменялись щелчками по носам друг друга.

А точку поставил Леандро Паредес точным ударом со штрафного. В итоге у "Зенита" — три из четырех мячей принесли розыгрыши стандартных положений».

«Зенит» по осени считают

Корреспондент «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин призывает не делать далеко идущих выводов из удачного старта питерцев в сезоне.

«На самом деле, при счете 2:1 в начале второго тайма "Урал" не выглядел совсем уж беспомощным, даже создавал моменты во многом благодаря действиям Эрика Бикфавли. Команду Парфенова сломал третий гол. Дальше мог забивать и Антон Заболотный, но сделал это Леандро Паредес.

12 мячей в 2 матчах — перед "Мольде" выглядит даже чересчур солидно. Главное, чтобы в резерве остались в первую очередь моральные силы. Все-таки "Динамо" и "Урал", который меняет Парфенов, пока не те соперники, после которых можно говорить о реальной мощи сине-бело-голубых.

Серьезные выводы лучше всего делать в начале сентября. Когда противостояние с норвежцами останется позади (»Мольде« тоже в своем чемпионате умеет забивать по 5-6 мячей), да и матч со "Спартаком" будет сыгран».

О главном парадоксе матча

Автор Rusfootball.info Вячеслав Залевский, анализируя игру «Зенита», находит в ней серьезные проблемы.

«Редко можно встретить ситуацию, когда аутсайдер матча лучше раскатывает позиционные атаки чем фаворит. Матч "Зенит" — "Урал" как раз такой случай. У екатеринбуржцев неплохо выстроена позиционная атака, обычно упрощенная цепочка выглядит так: проход по флангу через комбинации, далее перевод низом в зону 14 перед штрафной или кросс в штрафную. Просто, но работает. Это, кстати, позволяет сделать предположение, что на дистанции у "Урала" все будет в порядке, несмотря на крайне неудачный старт.

Оценить позиционные атаки "Зенита" сложно, их почти не было. После быстрых 2-х голов к 16-й минуте "Зенит" играл в основном на контратаках через длинные забросы: так родился гол Дзюбы после прорыва Дриусси, был заработан голевой штрафной Паредеса и ещё целый ряд моментов в концовке матча. Как можно оценить позиционные атаки "Зенита", если хронология матча не предполагала большое их количество? Никак. Не стоит делать выводы о проблемах в этом аспекте, по крайней мере пока».

Дриусси скоро уберут

Автор «Бомбардир.ру» Александр Плеханов считает, что главному герою матча Себастьяну Дриусси скоро придется вернуться в запас.

«Дриусси нужен "Зениту" по нескольким причинам:

1. Это лишний конкурент для россиян в линии атаки. Дриусси пока считается амбициозным парнем, который борется за место в основе и делает рекламу самому себе. Карьера в России вечной не будет, а дальше хочется получить приличный контракт.

2. Дриусси очень здорово действует в прессинге. Его скорость позволяет полностью компенсировать недостатки габаритного Дзюбы. Даже если Себастьян ничего не делает в атаке, он напрягает соперников в борьбе и дает "Зениту" дополнительное преимущество. Даже Кокорин не любит заниматься подобными вещами, а больше хочет забивать.

3. У Дриусси может попереть. В своем последнем аргентинском сезоне парень наколотил 17 голов, хотя за предыдущий год в РПЛ их набралось только пять. Матч с "Уралом" показал, что у аргентинца есть потенциал. Два гола и голевой пас на Дзюбу — те показатели, которых ждали от Себастьяна очень давно.

Сейчас Дриусси наслаждается игрой в "Зените" и получает уверенность в себе. В перспективе ему отдадут игру в Лиге Европы, но в чемпионате России будут держать на скамейке. Игра в три нападающих может быть слишком рискованной для "Зенита" Семака, а возвращение Кокорина — большой шанс на возрождение хорошей атакующей связки с Дзюбой. По паспорту и голевым способностям Дриусси все равно проигрывает Кокорину, а парой удачных матчей конкуренцию не выиграть».

«Зенит» потерял ключевого игрока

Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков фокусируется на потере, которая может стать губительной для «Зенита».

«Новый сезон Нобоа уверенно начал игроком основы, из всех зенитовских игр пропустив лишь разгром в Минске (0:4). Зато стал одним из героев ответной встречи: после его сумасшедшего штрафного счет в матче стал 2:0 в пользу хозяев и "Динамо" дрогнуло — что было дальше, вы и сами знаете.

И вдруг, когда Нобоа, окончательно поверив в свои силы и убедив в их достаточном количестве окружающих, пошел на разгон, случилась беда. Травма колена, полученная в воскресной игре с "Уралом" (4:1), оставила эквадорца без футбола на неопределенный срок. Точных новостей о его состоянии пока нет, но поле он смог покинуть только на носилках, с перекошенным от боли лицом. Возвращаться после подобных повреждений тяжело в любом возрасте, а ведь полузащитнику уже 33 года. Еще одного такого футболиста в нынешнем "Зените" нет, Нобоа незаменим, и его потеря — большая проблема для петербуржцев, которую теперь должен решить Семак.

После игры с "Уралом" эквадорец отправился в клинику. Ее он покинул на костылях. Вероятность того, что Нобоа выбыл на длительный срок, к сожалению, очень велика, сказал на пресс-конференции главный тренер "Зенита". И все же есть надежда, что травма не так серьезна, как показалось».

Деревенского футбола нет

Креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков нахваливает тренерские таланты Сергея Семака.

«И вот на этом фоне — такой "Зенит". Который играет через три дня на четвертый. Многие игроки которого не видели отдыха после чемпионата мира. Например, Артем Дзюба, который забивает в каждом матче. И вообще, "Зенит", забивающий то по 4, то 8 — это еще вспомнить надо.

А страхи по поводу того, что вот придет Семак, и начнется "деревенский" футбол, похожий на тот, в который играла "Уфа", не оправдались. Как видим, Богданыч "идет от игроков", как и обещал. А они "идут к нему". Обратите внимание на то, с каким настроением играют при новом тренере Леандро Паредес и Себастьян Дриусси. Оборона "пожарит", да. Тем не менее, сине-бело-голубые впервые пропустили в чемпионате только в четвертом туре (лучше них только "Спартак").

При этом "Зенит" никого не приобрел. Да, тактика, не очень затейливая: пас туда, пас сюда — гол. Учитываются слабости соперника. Отличная физика. Кураж. "Стандарты". Первое место в чемпионате. И лучший футбол». 0