«Краснодар» играл лучше, но удача была на стороне «Спартака»

Центральный матч четвертого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» завершился победой москвичей со счетом 1:0. Единственный гол на счету форварда «Спартака» Зе Луиша, который отличился после подачи углового.

«Спартак» в нокдауне

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров оценивает игру красно-белых очень и очень негативно.

«Легкое освежение состава не повлияло положительно на футбол красно-белых — они выглядели очень скверно. Словно снова играли не в полном составе, а вдесятером или даже вдевятером, на фоне лютой усталости после приседаний с тяжеленной штангой. У команды не получалось вообще ничего: ни выход в атаку, ни единоборства, ни даже быстрые выпады в моменты, когда "Краснодар" оставлял пространство.

Луиз Адриану не цеплялся за мячи, Промес не мог переиграть 33-летнего ветерана Маркова, еще год назад выступавшего в ФНЛ, Ещенко раз за разом выполнял бестолковые навесные подачи, летевшие в ближнего соперника. И опять, снова, в очередной раз паниковал в центральной зоне Фернанду. Бразильца можно было отправить на скамейку не на 61-й минуте, как это сделал Каррера, а уже в дебюте, когда он в своей же вратарской задумал чудо-пас на Максименко, чудом не перехваченный Мамаевым.

За такой "Спартак", пребывающий в нокдауне после оплеухи от ПАОК и неспособный выполнить даже пять точных передач подряд, было стыдно. "Краснодар" до перерыва тоже не поражал воображение — но он хотя бы выглядел заряженным. Давил, побеждал в микродуэлях и создавал подходы усилиями Классона, Вандерсона и Ари — традиционного обидчика красно-белых».

Ари психанул, а Зе Луиш — забил

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что концовка встречи оказалась наполнена событиями.

«В концовке игра шла на три результата, и "Спартак" поймал удачу за хвост. "Краснодар" давил, имел сумасшедший момент, когда Ари убегал один на один с Максименко, но замешкался и позволил Мельгарехо себя догнать. Бразилец показывал, что мяч коснулся руки защитника, но судью Сергея Лапочкина в этом не убедил. Спустя несколько минут он упал в штрафной "Спартака", но вновь не получил пенальти, психанул и ткнул головой подбежавшего Жиго. У Лапочкина не было вариантов — удаление.

Болельщики хозяев встретили это решение массовым выбросом на поле бутылок. К тому моменту "Спартак" уже вел в счете. Красно-белые трижды классно разыгрывали угловые. С ударами Мельгахеро и Джикии Крицюк справился, но Зе Луиш ему шансов не оставил — Промес подал на дальнюю штангу, Жиго вернул мяч на линию вратарской, и форвард расстрелял вратаря.

Таким образом, "Спартак" хотя и не провел свой лучший матч, но взял в Краснодаре три очка и вновь доказал, что стиль "Краснодара" для него очень удобен. "Быки" однозначно не заслуживали поражения, но даже за ничью не зацепились. Каррера после финального свистка выглядел счастливым, в как в чемпионском сезоне двухлетней давности. Собственно, и победы тогда "Спартак" добывал частую именно такие, на сопротивлении. Хороший знак для красно-белых?»

«Краснодар» был лучше

Колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоровпризнает, что «Краснодар» выглядел куда лучше красно-белых.

«И если оценивать сегодняшнюю победу "Спартака" над "Краснодаром", то она по законам вселенной была именно за Карреру. В остальном же команда Сергея Галицкого была лучше.

Именно "быки", несмотря на отсутствие важнейших фланговых игроков, вели игру. Именно "быки", потерявшие или отдавшие Смолова, создавали моменты.

Именно они могли рассчитывать на два пенальти — даже в эпизоде с Ари касание с ногой Промеса всё-таки было.

Именно "Краснодар", у которого увели (в клубе так и говорят — "по-свински") Жиго, не должен был пострадать от этого великолепного защитника.

Именно хозяева должны были побеждать, и поэтому за них искреннее обидно.

Но победил "Спартак". И после таких матчей, когда в концовке как мужики ведут себя даже вроде бы мальчики (да, я имею в виду Максименко), команда и может прийти к решению своих больших проблем.

У "Краснодара" же всё будет хорошо. Как говорил Галицкий: "Лучше я 25 лет буду сидеть в ФНЛ, чем поступлюсь своими принципами". И эти принципы президент "быков" точно не предаёт…».

Каррере нужно что-то делать с атакой

Автор Sport24 Максим Алланазаров отмечает, что наставнику красно-белых предстоит еще много работы, чтобы привести игру своей команды в порядок.

«То, что "Спартак" был плох, видели все. В первом тайме команда Массимо Карреры еще как-то пыталась отвечать на атаки "Краснодара" контрвыпадами, но после перерыва не было и этого. "Краснодар" должен был забивать "Спартаку" минимум три, если бы не реализация: Ари не забивает один на один, Каборе попадает в крестовину, Максименко тащит удар с лета Мамаева.

Каррера продолжает использовать схему 4-3-3 и не хочет ничего менать, даже когда игра совсем не получается. Сумбур в центральной зоне, где полузащитники "Спартака" часто дублируют функции друг друга, атаки через фланги, непонимание, что делать с мячом вблизи чужих ворот — вот игровой почерк команды в этом сезоне.

Да, из Краснодара "Спартак" увозит три очка (это третья победа в четырех матчах), но по игре по-прежнему есть вопросы. Если Каррера экстренно не решит проблемы в атаке, про разговоры о результате можно забыть — такими темпами его просто не будет.».

«Спартаку» больше повезло

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что хоть удача и была на стороне «Спартака», везение было наградой за отвагу.

«В самом конце "Спартак" забил и спас репутацию — и этой вывески, и лично Зе Луиша, и, конечно, свою. Не бывать унылым нулям в таком матче!

Но сама игра, пожалуй, могла закончиться совсем с другим счетом. "Быки" превзошли москвичей по владению, ударам, подходам. Да что там подходы. Если говорить откровенно, игру "Спартак" провел далеко не выдающуюся. В какой-то момент "Краснодар" плотно прижал соперника к воротам, выглядел свежее и ярче, а самое главное — интереснее.

Важный момент — Каррера рано заменил Фернанду, человека, от состояния которого очень сильно зависит весь "Спартак". Бразильцу это не понравилось чрезвычайно. И можно было предположить, что после этого игра у красно-белых развалится окончательно. Но даже если это и произошло, не развалилось кое-что другое — характер, воля и — везение.

Нет ничего постыдного в том, что тебе повезло. Тем более что в этом сезоне (да и в конце прошлого) удача от Карреры отворачивалась несколько раз. И это еще мягко сказано. Когда-нибудь ему должно было повезти. Ну а в матче, где "Спартак" снова сыграл отважно, это не кажется совсем уж шальным подарком».

У «Краснодара» рассинхрон в обороне

Блогер Soccer.ru Синклейр критикует «Краснодар», проигравший несмотря на преимущество по игре.

«Перед игрой мы говорили о том, что у "Краснодара" с уходом Смолова образовались проблемы в атаке. Хотя и с ним они тоже, конечно, были. Однако в этом матче стало понятно, что при таком настрое и форме Ари переживать за нападение не стоит. Форвард выиграл массу единоборств, постоянно напрягал оборону "Спартака", создавал угрозу, заставлял на себе фолить, лез напролом и отчаянно сражался. Чтобы все испортить в итоге.

Да, можно пенять ему за упущенные моменты, но он сам доводил их до остроты. А вот оставление команды в меньшинстве по глупости — это серьезная такая ложка дегтя к старательно проведенному матчу. Сначала картинное падение на ровном месте, потом удар головой защитника. Это ведь гарантированная красная карточка, особенно перед носом арбитра. Ари не мог этого не знать, но пошел на такой бездумный шаг.

Ко всему прочему "Краснодар" еще не может никак найти своей игры в защите. Заключительная часть второго тайма показала, почему "быки" вынуждены придерживаться принципа о том, что лучшая оборона — это нападение. Потому что защитники команды далеки от взаимопонимания и слаженности. И лучше в таких условиях с помощью более мощной полузащиты и атаки держать мяч подальше от ворот Крицюка. Даже это не уберегало от ошибок на ровном месте, которые, по счастью, "Спартаком" не использовались.

И все же на стандарте оборона "быков" дала сбой. Свои единоборства в этом эпизоде проиграли без вариантов оба центральных защитника. Тут еще работать и работать. Тут, кстати, на контрасте стоит сказать слова похвалы в адрес Джикии и Жиго, которые во многом сдерживали тот самый мощный напор много атакующего Краснодара». 0