Тренерские команды. Сульшер и Джеррард приедут в Россию

«Зенит» и «Уфа» продолжают борьбу в Лиге Европы, хотя их противостояния с минским «Динамо» и «Прогрессом Нидеркорн» вышли очень напряженными. И все же расслабляться еще рано, ведь впереди игры с «Мольде» и «Рейнджерс» за право сыграть в групповом этапе. Мы решили узнать, что СМИ пишут о соперниках российских клубов.

Соперник «Зенита» — «Мольде»

Тренерские успехи Сульшера

Редакция ТАСС подготовила материал о «Мольде», в котором акцентировала внимание на том, что этот клуб стал регулярно играть в еврокубках, когда пост главного тренера занял экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер.

«Клуб "Мольде" из одноименного города был основан в 1911 году, но главные успехи команды пришлись на XXI век, после того как ее в 2011-м возглавил бывший нападающий сборной Норвегии и английского "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер. Он сразу привел клуб к первому в истории чемпионству, после повторив успех дважды (2012, 2014). Еще два раза "Мольде" завоевал Кубок страны (2013, 2014).

После прихода Сульшера команда трижды не смогла пройти квалификацию Лиги чемпионов. В Лиге Европы клуб стартовал впервые с сезона-2015/16, когда команда смогла выйти из группы с турецким "Фенербахче", голландским "Аяксом" и шотландским "Селтиком", а в 1/16 финала проиграла испанской "Севилье".

"Мольде" один раз в истории стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов — в сезоне-1999/00. При этом во втором квалификационном раунде норвежцы прошли действующего вице- чемпиона России ЦСКА. Армейцы победили в первом матче со счетом 2:0, но дома "Мольде" забил четыре безответных мяча», — напоминают авторы.

Весь состав стоит 11,5 млн евро

Александр Петров в статье для газеты «Коммерсант» подчеркнул, что состав «Мольде» дешевле состава «Зенита» больше чем в десять раз, однако недооценивать эту команду все же не стоит.

«Прошлогодний чемпионат команда завершила на втором месте, пропустив вперед "Русенборг", а в текущем первенстве после 18 матчей идет четвертой.

Что касается Лиги Европы, то выступление в ней норвежцы начали с поражения от заштатного североирландского "Гленавона" (1:2), но в ответной встрече они победили 5:1. Следом с общим счетом 5:0 по итогам двух матчей обыграли албанский "Лачи", а затем уверенно прошли шотландский "Хиберниан".

К играм против "Зенита" "Мольде" подошел, имея в активе 14 забитых мячей и только три пропущенных. Пять из голов на счету полузащитника Эйрика Хестада, играющего пока явно лучше, чем его оценивают на трансферном рынке — всего в €600 тыс.

А трансферная стоимость всего "Мольде" составляет €11,5 млн против почти €150 млн у "Зенита". Впрочем, в истории "Мольде" уже были случаи, когда команда обыгрывала куда более представительные коллективы. Такие, например, как ЦСКА, который норвежцы выбили из Кубка УЕФА в 1999 году», — пишет Петров.

Холанд — главная надежда сборной

Журналист «Спорта День за Днем» Антон Кудинов выделил в составе «Мольде» молодого Эрлинга Холланда, который ранее мог оказаться в ЦСКА.

«Любимец нынешней публики "Акера" — 18-летний Эрлинг Холанд. Лучший бомбардир "Мольде" и второй снайпер чемпионата Норвегии мог бы сейчас вместе с Федором Чаловым играть в ЦСКА. Сам Сульшер то ли в шутку, то ли всерьез предложил армейцам купить нападающего, когда клубы соседствовали на сборах в Кампоаморе этой зимой. В любом случае рекомендации экс-нападающий "МЮ" выдал шикарные, а талантливым норвежцем уже заинтересовались как раз в офисе "красных дьяволов". Возможно, именно Холанд, а не Мартин Эдегор, главная надежда своей сборной.

Нападающий, не так давно выступавший в Финляндии на юниорском ЧЕ, просто не мог не стать футболистом, родившись в семье Альфа-Инге Холанда — экс полузащитника "Ноттингем Форест", "Лидса" и "Манчестер Сити".

Любопытно, что один из самых ярких эпизодов в карьере норвежца — конфликт с Роем Кином, решившим отомстить травмой за травму. Именно после подката хорошего друга и одноклубника Сульшера Холанду пришлось завершить карьеру и вложить футбольный талант в сына», — отмечает Кудинов.

«Зенит» решил взять на испуг

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов заметил, что «Зенит» через свой Twitter поприветствовал «Мольде» кадром из фильма «Пила», который, вероятно, должен испугать норвежский клуб.

«Сразу же после матча с минским "Динамо" "Зенит" в своем англоязычном аккаунте в "Твиттере" поприветствовал следующего соперника — норвежский "Мольде".

В отличие от российского клуба, "Мольде" в плей-офф Лиги Европы пробился без особых проблем. В третьем раунде отбора уверенно раскатал дома шотландский "Хиберниан" после нулевой ничьей на чужом поле.

Норвежцы лишь дважды за последние годы попадали в групповой этап Лиги Европы, а главная встреча с российским клубом состоялась еще в прошлом веке. ЦСКА играл с "Мольде" в квалификации Лиги чемпионов сезона-1999/2000. "Армейцы" выиграли на своем поле 2:0, а в ответном матче неожиданно за тайм пропустили 4 и вылетели из турнира. Игроки ЦСКА потом вспоминали, что за это поражение были немилосердно оштрафованы руководством.

"Зенит" уже проигрывал в нынешнем отборе 0:4, и не стоит повторять. Тем более что нынешний состав "Мольде" даже по скандинавским меркам не выглядит угрожающим. Главная звезда клуба — тренер. Уле-Гуннар Сульшер работает в клубе с 2015 года и за это время взял два чемпионства и один Кубок страны», — подчеркивает Романов.

Соперник «Уфы» — «Рейнджерс»

Самый титулованный клуб Шотландии

Редакция ТАСС в своей статье отметила, что «Рейнджерс» является самым титулованным клубом Шотландии.

«Британская команда является многолетним участником еврокубков, в то время как клуб из Башкортостана дебютировал летом в этих соревнованиях.

"Рейнджерс" в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Шотландии, пропустив вперед "Селтик" и "Абердин". В Шотландии "Рейнджерс" является самым титулованным клубом, команда побеждала в национальном чемпионате 54 раза и 33 раза завоевывала Кубок страны. В 1972 году "Рейнджерс" завоевал Кубок обладателей кубков.

Клуб из Глазго в 2008 году в финале Кубка УЕФА встречался с санкт-петербургским "Зенитом", уступив со счетом 0:2. В августе 1996 года "Рейнджерс" играл с владикавказской "Аланией" в квалификации Лиги чемпионов. Тогда российская команда уступила в обеих встречах с общим счетом 3:10.

"Рейнджерс" был основан в 1872 году, он является одним из старейших футбольных клубов чемпионата Шотландии. Команда проводит домашние матчи на стадионе "Айброкс", который вмещает более 50 тысяч зрителей», — говорится в материале.

Наставник — главное усиление

Портал Sport24 напомнил, что главным летним трансфером «Рейнджерс» стал главный тренер, которым стал легендарный игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

«Даже после очищения низшими лигами "Рейнджерс" остался второй командой Шотландии как по стоимости состава, так и по популярности. Наверное, путь из четвертого дивизиона (туда клуб отправился из-за многомиллионных долгов) обратно в премьер-лигу даже привлек новых фанатов.

А летом "Рейнджерс" провернули супертрансфер, подписав Стивена Джеррарда главным тренером. Сейчас это абсолютно точно самый популярный человек в команде. К тому же, Стиви Джи забрал из "Ливерпуля" несколько неплохих для шотландского чемпионата футболистов: Джона Флэнагана, Ови Эджарию, Джордана Росситера, Райана Кента. И главное усиление — воспитанник клуба, вратарь сборной Шотландии Аллан Макгрегор, который вернулся домой из "Халла".

На этот раз "Уфе" будет реально тяжело. Зато для футболистов выезд в Глазго, а для жителей города приезд легенды, — огромный опыт, незабываемые эмоции и возможность себя проявить. Будем надеяться, что получится», — отмечается в статье.

В Шотландии трибуны будут заполнены

Григорий Телингатер из «Чемпионата» пишет о том, что «Уфе» нужно быть готовой к тому, что на стадионе в Шотландии за «Рейнджерс» будут болеть около 50 тысяч зрителей.

«В этот сезон "Рейнджерс" вступил со знаменитым Стивеном Джеррардом в качестве главного тренера. После окончания карьеры футболиста он работал лишь в юношеской команде "Ливерпуля". Взрослых мужиков Джеррард тренирует впервые. В "Рейнджерс" он прихватил из "Ливерпуля" 25-летнего Флэнагана и двух игроков молодёжной команды мерсисайдцев.

Если для всего мира Джеррард является великим, то для фанатов "Рейнджерс" таковым остаётся защитник Ли Уоллес. Он в команде с 2011 года — ещё до краха. Когда стало известно, что "Рейнджерс" вылетает в четвёртую по силе лигу, Уоллес переподписал контракт с командой на четыре года и прошёл с ней весь путь наверх. Сейчас он травмирован, но Джеррард утверждает, что рассчитывает на него после восстановления.

Фанаты "Селтика" глумятся над "Глазго Рейнджерс", утверждая, что именитый соперник умер, а новое юридическое лицо не имеет отношения к старому клубу. Поклонники "Рейнджерс" уверены в обратном и считают команду полноценным наследником легендарного предка. На матче с "Уфой" в Глазго будет аншлаг. "Айброкс" в этом розыгрыше ЛЕ уже собирал полные трибуны на матчах с македонским "Скопье", хорватским "Осиеком" и словенским "Марибором". "Уфа" ещё никогда не выступала при 50 тысячах зрителей. Пришло время устранить пробел», — пишет Телингатер.

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