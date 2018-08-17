Чудо на «Петровском»: Дзюба уничтожил минское «Динамо»

Питерский «Зенит», проигравший в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы минскому «Динамо» со счетом 0:4, сумел в ответном матче разгромить белорусов со счетом 8:1. Хет-триком отметился Артем Дзюба, обещавший после первого матча «повоевать» с «раздухарившимися» минчанами.

Везение «Зенита» и невезение «Динамо»

Обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов отмечает, что питерцы могли распрощаться с еврокубками еще в первом тайме.

«Часто на установке тренеры говорят: "Забудьте про счет, играйте в свою игру". Но как?! Здесь, как раз, могли быть слова — не забывайте, что нам нужно отыгрывать ЧЕТЫРЕ мяча.

"Зенит" полетел вперед в первых секунд. Особо активничал Эрнани, ставший вдруг основным из-за травмы Олега Шатова. Он бил, прыгал на мяч в самых лучших акробатических традициях, зачастую мешая своим партнерам.

На острие у хозяев постоянно находились, как минимум, трое — Дзюба, Александр Ерохин и Эрнани. Остальные, за исключением, вратаря Андрея Лунева были готовы придти к ним на помощь в любую секунду.

Гол вытекал из хода событий, но случился благодаря бабочке стража ворот "Динамо" Андрея Горбунова. Штрафной Паредеса был, конечно, опасным и хорошим, но Горбунов поленился даже поднять руки и мяч залетел "за шиворот" вратарю — 1:0.

"Зенит" усилил натиск и… пропустил. Хорошо, что арбитры определили положение "вне игры". В противном случае, все закончилось бы уже на 30-й минуте…

На перерыв хозяева могли уйти при более комфортных 2:0. Но сначала Дзюба не дотянулся до мяча, а затем Нобоа бил головой — тихо и прямо во вратаря. Все события происходили во вратарской площади и в компенсированное время».

Удаление на руку Питеру

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов, вспоминая второй тайм, проводит параллели с куда более престичным матчем, но с похожей интригой.

«В перерыве Семак замен не сделал, надеясь, что стартовый состав дожмет соперника. Но в первую четверть часа супермоментов у ворот минчан не было. И "Зенит" снова спас штрафной: на этот раз к мячу подошел Нобоа и поразил "девятку".

Шла 66-я минута, так что времени оставалось много. Но тут надежду на чудо подорвал Паредес — Дриусси нырком попытался заработать пенальти, арбитр на это не отреагировал, и через несколько секунд в другом стыке Паредес нарушил правила и получил вторую желтую карточку.

Однако удаление у оппонента, видимо, расслабило динамовцев. А, может быть, сказалась и общая усталость. Но всего через шесть минут "Зенит" сравнял счет в противостоянии, причем в обоих мячах налицо позиционные ошибки белорусских защитников. Хотя какая разница "Зениту"? Главное, что это произошло — петербуржцы забили четыре мяча! И, кстати, в тот момент, когда надежда стала стремительно угасать — явная параллель с матчем между "Барселоной" и ПСЖ».

Лето Дзюбы продолжается

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров находит в составе «Зенита» и героя и антигероя.

«После перестановок Александр Анюков ушел на левый фланг обороны, а справа разместился как раз Кузяев. Шикарная игра в исполнении Нобоа с вишенкой на торте в виде гола со штрафного. Эквадорец на старте сезона доказывает, что достоин места в составе даже в случае усиления на трансферном рынке. Чьи же акции заметно упали в цене, так это Леандро Паредес. Он по-прежнему считает себя в "Зените" примой, вокруг которого все должно вращаться. Отсюда и постоянные передерживания мяча. Да, забил, но это больше ошибка Андрея Горбунова. Вы же наверняка отметили это — после удаления аргентинца команда сбросила оковы с ног и даже в меньшинстве заиграла заметно лучше.

Ну и конечно, Артем Дзюба. Когда в интернете будет выплывать запрос на объяснение фразы "от любви до ненависти один шаг", там должна всплывать фотография форварда. Но только лишь в обратном направлении. За одно лето Артем заставил всех ненавистников забыть о прошлом и жить днем сегодняшним. Хет-трик в игре с "Динамо" и пенальти, заработанный в во втором экстра-тайме — продолжение той сказки, которая началась для Дзюбы на чемпионате мира. Если боссы "Зенита" хоть на минуту задумывались о том, чтобы продать форварда на фоне успешной игры на ЧМ — 2018, то должны вспомнить фразу "Такая корова нужна самому". Столь мотивированного и поймавшего струю игрока будет найти крайне сложно».

Хет-трик Дзюбы

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов в восторге от того, что экстра-таймы оказались не менее зрелищными, чем второй тайм.

«По истечении 90 минут игры статистика ударов была просто дикой: 26-6 (в створ 13-1). "Зенит" наиграл на какую угодно победу, однако в дополнительное время пропустил на ровном месте. Да ещё и Нобоа получил травму. Теперь от команды Семака требовался второй подвиг. Вдесятером…

Но сегодня на "Петровском" был день чудес. Уставшее "Динамо" совсем развалилось, а судья наконец-то проснулся и стал фиксировать фолы в штрафной минчан. Поставил два пенальти. Дриусси сделал счёт 5:1, Дзюба оформил с "точки" хет-трик за фол на Маке, а великолепно заменивший Ерохина словак добил минчан двумя своими точными ударами в компенсированное к добавленному время. "Зенит" победил — 8:1! Этот сумасшедший матч его болельщики не забудут никогда».

Паредес «животворящий»

Автор Soccer.ru Синклейр считает удаление Леандро Паредеса самым удачным моментом матча для питерской команды.

«Безусловно, "Зенит" этим матчем вписал славную страницу в историю всего российского и европейского футбола. Своей халатностью он себя же заставил проявлять беспрецедентный героизм. Как заставил это сделать команду Леандро Паредес.

Он мог стать антигероем наподобие Луиса Адриано в "Спартаке", а на деле оказалось, что поспособствовал преображению "Зенита". И речь не только о прекрасном голе со штрафного, который положил начало разгрому и дал надежду петербуржцам. Речь об удалении во второй половине матча при счете 2:0, когда казалось, что этим он ставит крест на им же подаренной надежде.

Это удаление за отмашку — дисциплинарное — стало словно звонким ударом о дно, которое услышали все футболисты "Зенита", оттолкнулись от него и взмыли вверх: в течение шести минут после красной карточки счет по сумме двух встреч уже был равным — Дзюба просто растоптал оборону "Динамо", начав свой путь к подвигу.

Удаление Паредеса окончательно разозлило "Зенит", петербуржцы поняли, что от них требуется подвиг, именно в тот момент. И уже не было оглядок на оборону, и уже забыли о возрасте Анюков и Иванович, летевшие до последнего в атаку — подключилась совсем другая энергетика. Возможно, без удаления Паредеса "Зенит" продолжил бы свой напор, действуя по схемам и линейкам, транжиря моменты. Без Леандро команда порвала рубашку на груди, махнула рукой и ринулась добывать славу и успех, не озираясь по сторонам».

Ура, можно осваивать деньги

Колумнист Евроспорта Павел Городницкий находит еще одну, скрытую причину для радости Сергея Семака.

«Когда Дзюба вонзил шестой гол, камера выхватила Сергея Фурсенко. Он спокойно разговаривал с соседями по випу и совсем не выглядел человеком, которого только что спасли от позора. Отрешенность президента "Зенита" объясняется очень просто — он был изначально против назначения Семака, и в случае вылета мог бы развести руками и констатировать: "Вот, я же говорил, парень не тянет — слили каким-то андерам".

Теперь ситуация совершенно иная. Вместо унижения в еврокубках коуч питерцев провел гениальную операцию: сначала показал, как слаб резерв, а затем выпустил основу и смял "Динамо", несмотря на голые трибуны, чудовищное судейство, удаление при 2:0 и обиднейший гол при 4:0. "Зенит" показал и характер, и физику, и даже вариативность в атаке — проход скромных (и, как выяснилось, никакущих) белорусов однозначно войдет в историю.

Но триумф Семака совсем не в том, что осенью в Питер приедут очередные мешки из Лиги Европы (типа "Вардара"), а в том, что Дзюба выстрелом с пенальти наконец разморозил трансферный бюджет. До этого "Зенит" вел переговоры с кучей игроков, но технично выходил из диалога, как только доходило до торга».

Проверка на прочность

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев рассуждает о том, как Сергей Семак в рутине повседневности проверил свою команду по максимуму.

«…И что Черчесову взбрело в голову Дзюбу заменить с Хорватией? Если вы смотрели "Зенит" с Минском, то об этом подумали не раз и не два, правда же?

А Сергей Семак — не заменил. Он-то понимает, сколько Дзюба значит сегодня для команды "Зенит". И ему, помимо прочего, важно было проверить потолок и своего лидера, и своей команды в контексте максимального форс-мажора, какой только был возможен.

Может, действительно — все это специально? Ведь как иначе можно было придать "Зениту" предельное ускорение, проверить и силы, и волевые качества на максимальном напряге? В чемпионате-то, с учетом слабо обозначившейся конкуренции, вполне можно довольствоваться минимальными выигрышами и спокойно продвигаться оными к запланированному чемпионству.

Заметьте: формируя стартовый состав, Семак вновь мобилизовал не весь имевшийся ресурс. Он придержал и Смольникова, и Мака. Притом что оба гарантированно дали бы с первых минут ощутимое усиление (сколько моментов испортил Эрнани…) — и задача могла быть с лихвой решена в основное время.

Значит, Сергею Богдановичу было важно, чтобы 0:4 отыграл тот состав, который он назначил. А двух джокеров он вынул из рукава, когда пришлось решать уж совсем сверхзадачу».

Бабло прошло дальше

Блогер белорусской «Трибуны» Александр Гурин оправдывает разгромное поражение минской команды несравнимой разницей в уровне финансирования клубов.

«Минское "Динамо" уничтожили в Питере — 1:8. Дома белорусы выиграли 4:0, но растеряли все в гостях и были разгромлены в дополнительное время. Впрочем, ничего удивительного в конечном результате нет. "Зенит" и "Динамо" находятся на разных уровнях в денежном плане.

Бюджет Питера в 45 раз больше — 4 млн долларов против 180. Суммарная стоимость игроков двух клубов тоже несравнима: не в 40 раз, но очень сильно различается: 8,5 млн евро против 149,85.

Некоторые футболисты "Зенита" получают в год по бюджету минского "Динамо". У Дзюбы — почти бюджет — 3,6 млн. евро» 0