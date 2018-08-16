«Атлетико» снял проклятие. Команда Симеоне победила «Реал»

«Атлетико» завоевал Суперкубок УЕФА, победив «Реал» в Таллине. В основное время на дубль Диего Косты «сливочные» ответили точными ударами Карима Бензема и Серхио Рамоса, забившего с пенальти. В овертайме подопечные Диего Симеоне дожали соперника благодаря голам Сауля и Коке. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Отличный «Атлетико»

Обозреватель AS Альфредо Реланьо впечатлен игровой формой «Атлетико», футболисты которого сыграли просто замечательно.

«Капитан "Атлетико" Диего Годин поднял Суперкубок УЕФА на фоне неба Таллина! Этим моментом снято старое проклятие: до сих пор, когда "Реал" и "Атлетико" пересекались в Европе, победу непременно праздновали "сливочные". Это правило срабатывало с далекого плей-офф 1959 года в Сарагосе и до финального матча в Милане в 2016 году.

Примечательно, что этот трофей "Атлетико" завоевал в день Virgen de la Paloma и в таком красивом городе, как Таллин.

Конечно, к этому успеху приложил руку Диего Симеоне, но не только он. "Атлетико" переживает отличные времена, а завоеванный Суперкубок УЕФА служит этому ярким примером.

Новички команды Родриго и Тома Лемар проявили себя отлично, но героем все же стал Диего Коста, который в дебюте встречи обокрал Рафаэля Варана и Серхио Рамоса, чтобы открыть счет, а затем перевел игру в овертайм, оформив дубль.

Мы увидели просто отличный "Атлетико", за исключением, наверное, Гризманна, который по объективным причинам лишь недавно возобновил подготовку к сезону. Все же остальные игроки "матрасников" действовали именно так, как хотел тренер. У него длинная скамейка запасных, что дало ему дополнительные возможности для управления игрой», — подчеркивает Реланьо.

Диего Симеоне Главный тренер «Атлетико» Игроки, вышедшие на замену, были очень хороши. Корреа, Томас и Витоло придали свежести и дополнительной энергии. Они придали мощь вечером, который стал выдающимся для Диего Косты. У нас, определенно, отменный состав. Это нам и требуется — игроки, готовые к игре и рвущиеся в бой. В предыдущих финалах у нас не все шло так, как нам бы хотелось, но мы выиграли Кубок и Суперкубок Испании, а сейчас Суперкубок УЕФА. Это придает нам сил, уверенности. Надо это отметить, но уже завтра надо смотреть в будущее и думать о ближайшей встрече с «Валенсией». Надо прибавлять от матча к матчу и начать этот тяжелый сезон как можно лучше. Мы считаем, что лучшее для нас — это думать об интересах клуба, что в итоге служит наилучшим интересам команды. Что касается эмоций, то наше состояние очень хорошее. Первый гол Косты нас окрылил. Пенальти случился в странный момент, когда игра была равной. После того, как мы сделали счет 2:2, мы почувствовали в себе большие силы.

У «Реала» нет явного лидера

Журналист газеты Marca Хосе Феликс Диас заметил, что ни один из игроков «Реала» не смог повести команду за собой, что является проблемой Хулена Лопетеги.

«В летние дни люди, как правило, думают не о футболе, но на "Сантьяго Бернабеу" все сосредоточены именно на нем, ведь нужно готовить команду к новому сезону.

В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" был всего в нескольких минутах от победы. Лишь неоправданный подарок от Марсело на фланге позволил "Атлетико" отыграться в конце второго тайма. Пропущенный мяч посеял сомнения в головах игроков "Реала", а "Атлетико" придал дополнительную мотивацию.

Пока эта досадная ошибка не произошла, казалось, что "сливочные" полностью контролируют ход встречи, и мало кто верил, что они упустят очередной трофей. Но, как только счет стал равным, да и после голов Сауля и Коке, в составе "Реала" не хватало одного важного игрока.

Матч за Суперкубок УЕФА оказался тестом, по результатам которого мы увидели, что "Реалу" нужен явный лидер, а Лопетеги не в состоянии его найти.

Гарет Бейл неплохо начал матч. Он чувствовал себя комфортно в паре с Асенсио, создававшим ему пространство, и часто делился с ним или с Иско мячом. Но в какой-то момент Лопетеги пошел на странный ход, убрав Асенсио, из-за чего валлиец перестал быть столь же опасным, как ранее, и почти потерялся на поле.

Суперкубок послужит для "Реала" определенной проверкой, показавшей, как нужно строить игру и кого не хватает в составе. Безусловно, Лопетеги хочет привлечь еще больше новичков. Он уже попросил у руководства клуба "девятку" и игрока в центр. Другой вопрос, что нынешние лидеры команды вряд ли примут новых игроков с распростертыми объятиями», — считает Диас.

Хулен Лопетеги Главный тренер «Реала» Обычно в финалах проигрывают те, кто допускает больше ошибок, и «Атлетико» — эксперт в том, чтобы этими ошибками пользоваться. Соперник сделал счет 2:2 именно в тот момент, когда мы были в ударе. Мы соберемся с силами и продолжим двигаться дальше. «Атлетико» грамотно использовал те опасные момент, что создал. Мы подошли к дополнительному времени при счете 2:2. У меня создалось впечатление, что большую его часть мы контролировали ход игры. После этого «Атлетико» сделал счет 3:2. Нам пришлось рисковать, и мы утратили привычный стиль игры. В первом экстра-тайме команда играла хорошо, но третий гол надломил нас эмоционально. В этот момент матч мы и проиграли. Мы тщетно пытались отыграться, но не смогли, а соперник забил четвертый.

Новая эра «Реала»

Корреспондент El Mundo Хулиан Руиз раскритиковал работу Хулена Лопетеги, который, по его мнению, не добьется больших успехов в «Реале».

«Наконец-то! Впервые Диего Симеоне выиграл финальный матч в еврокубках у "Реала", сделав очередной шаг к вершине.

Результат матча в Таллине стал доказательством неправильных решений Флорентино Переса. Он позволил уйти Зидану, после чего впал в некую депрессию, которая парализовала всю систему. Вскоре он отпустил Роналду, а затем едва не лишился Модрича.

"Атлетико" провел образцовый матч с точки зрения тактики. Он не показал сверхъестественную игру, но "Реал", обладающий более качественными игрокам, не воспользовался техническим превосходством. Почему? Да потому что Кейлор Навас — слабый вратарь, пропустивший два первых мяча не без помощи Рамоса и Варана.

Мне категорически не понравилось тактическое расположение команды при Лопетеги, за исключением некоторых отдельных случаев. Мадрид не может заниматься самообманом — с этим тренером клуб скатывается к провинциализму. Неоднозначный наставник сделал себе имя в работе с молодежью, так что его философия связана с такими игроками, как Иско, Себальос, Асенсио. "Реал" практически обречен на неудачи. Уже сейчас можно услышать, как раздается смех Роналду из Турина.

Для "Реала" наступила новая эра. Даже самый худший аналитик мог догадаться, что после стольких победных лет придет упадок. Как долго он будет продолжаться? Многое будет зависеть от денег и стратегии руководства клуба.

Сейчас же наступает новая эра "Атлетико". Неужели этот клуб готов к великим победам? Ответа мы пока не знаем, но уже сейчас можем восхвалять Симеоне», — пишет Руиз.

Гарет Бейл Полузащитник «Реала» Думаю, мы сыграли очень хорошо. Мы допустили несколько ошибок, они стоили нам победы. Мы извлечем уроки и станем сильнее. «Реал» не любит проигрывать, поэтому мы сделаем шаг вперед и станем еще сильнее, чем были.

Нехватка Роналду

Автор ESPN Дермот Корриган похвалил Карима Бензема и Гарета Бейла, но признал, что «Реалу» все равно не хватает Криштиану Роналду.

«Поражение в первом официальном матче без Криштиану Роналду является серьезной проблемой нового главного тренера Хулена Лопетеги, даже несмотря на то, что Карим Бензема и Гарет Бейл моментами показали, что способны выйти из тени португальской звезды.

Отличное взаимопонимание между двумя оставшимися членами трио BBC было заметно во время первого гола "сливочных", когда Бейл сделал точный навес на дальнюю штангу, а Бензема, оторвавшись от Стефана Савича, нашел свободное пространство и ловко отправил мяч в сетку. И это был далеко не единственный момент, когда валлийско-французский дуэт хорошо сочетался на поле.

Именно Бензема заставил Хуанфрана ошибиться и сыграть рукой в своей штрафной площади. Пенальти взялся бить Рамос и сделал счет 2:1. Позже Бейл проскочил мимо пяти защитников, но мяч после его удара был заблокирован. Также валлиец создал момент для Марсело, который не попал по мячу в падении.

Марко Асенсио тоже неплохо действовал на позиции Роналду в атаке, но Лопетеги все же заменил его, а в дополнительное время дал шанс Борхе Майоралю, показав, что "Реал" еще не полностью покрыл потерю действующего обладателя "Золотого мяча". До закрытия трансферного окна Флорентино Пересу нужно держать чековую книжку наготове», — убежден Корриган. 0