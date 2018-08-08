Блестящий Бейл не может скрыть проблемы «Реала»

В рамках Международного кубка чемпионов «Реал» победил «Рому» со счетом 2:1. Приводим самые интересные публикации СМИ по этому поводу.

Лопетеги избегает сравнений Бейла с Роналду

«Гарет Бейл продолжил демонстрировать свою хорошую форму во время предсезонки "Реала", отметившись голом в победном матче против "Ромы", чем вернул к жизни знакомые для себя сравнения. По словам наставника мадридцев Хулена Лопетеги, над валлийцем не довлеет давление по поводу того, что он должен стать новым Криштиану Роналду. Атакующий игрок в этом поединке снова был результативен, блестяще сделав счет 2:0 после гола Марко Асенсио», — пишет AS.

«Уход португальца в "Ювентус" взгромоздил дополнительное бремя на Бейла накануне нового сезона. И в то время, как Лопетеги восхищен его формой, сам 29-летний футболист не стремится возлагать на свои плечи давление бесполезным сравнением. "Дело не в том, чтобы заменить кого-то или выполнять чью-то роль, а в том, чтобы стать частью команды", — охарактеризовал миссию Гарета после ухода Роналду».

Коллективная изобретательность «Реала» сделала разницу

«Римский коллектив не ошеломлен и возвращается в Италию с достойным поражением — вторым в трех американских матчах. Неудача случилась во многом из-за коллективной изобретательности в исполнении "Реала", ведь даже с кучей резервистов и без усиления в межсезонье, не считая Винисиуса Жуниора, это ему удалось с тревожной легкостью. Первый тайм, который в контрольных поединках является ключевым, завершился со счетом 2:0 в пользу мадридцев», — отмечает на страницах Corriere dello Sport Роберто Маида.

«И для "Сливочных" все могло бы сложиться хуже, если бы не оборонительное равновесие (все фазы обороны, а не только защитников) у испанской команды, благодаря чему та могла позволить себе лишь время от времени действовать остро в атаке. "Рома" же показала себя с бледной стороны, но положительным были моменты испытаний в прошлой игре против "Барселоны", которые она выдержала. А во второй половине "Волки" даже сумели свести к минимуму разницу в счете».

Бейл готов стать лидером «Реала»

«Пока ослепительные таланты Асенсио, Иско, Луки Модрича и Тони Крооса будут в новом сезоне двигать королевский клуб вперед, Бейл вырывается из тучи травм и небытия, а также демонстрирует, что должен быть главным в коллективе. Позиция центрфорварда, которую сейчас занимает Карим Бензема, может быть его, либо же он будет действовать на одном из атакующих флангов — все зависит от того, чего хочет сам валлиец. Гарет сыграл в общей сложности 149 минут в трех матчах МКЧ, но два гола и одна результативная передача говорит о возобновлении формы игрока, который стал главным героем Мадрида в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля": любые мысли о его пригодности для коллектива должны были быть забыты после такого, но сильная предсезонка после летнего отдыха показала, что он продолжает набирать форму», — хвалит валлийца в материале ESPN Джеймс Тайлер.

«Это говорит о бесконечном потенциале Бейла, даже в 29 лет, что 21 гол и шесть ассистов в 44 матчах за "Реал" (все соревнования) были восприняты как недостаточное количество с точки зрения публики на "Сантьяго Бернабеу". Возможно, эти показатели бледнеют по сравнению со статистикой Роналду, но с учетом ухода пятикратного обладателя "Золотого мяча" можно ожидать, что цифры валлийца резко улучшатся. История травм форварда (он пропустил в общей сложности 301 день, но только 63 поединка) может угрожать его восходящей траектории, однако после пяти сезонов, где он был продуктивным дублером, для него открыта сцена».

Форма «Реала» не может скрыть необходимость трансферов

«Какие выводы можно сделать из предсезонных результатов королевского клуба остаются неоднозначными, ведь он не может прятаться за второй победой кряду над итальянским соперником. "Сливочных", с учетом чрезвычайно длинного сезона и стареющего состава, ожидают травмы в самое неподходящее время. И хотя Хулен Лопетеги воплощает в жизнь свои свежие идеи накануне первой кампании у руля команды, особенно использование в атаке троицы Бейл-Бензема-Асенсио, где Марко действует на позиции "фальшивой" девятки, Мадриду не стоит отметать необходимость новых лиц в раздевалке, которые усилили бы голод за победами», — отмечает на страницах Marca Пабло Диас.

«Бейл определенно заменяет Роналду во время американского турне, что означает неопределенность в желании клуба подписать нападающего. Еще одна позиция, где "Реалу" не нужен новый исполнитель — это позиция левого защитника. Тео Эрнандез уходит в аренду для получения большего игрового времени, но его может заменить Серхио Регилон, который хорошо проявил себя в Нью-Джерси». 0