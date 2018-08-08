ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Блестящий Бейл не может скрыть проблемы «Реала»

    Реакция прессы на матч «Реал» — «Рома»

    Международный кубок чемпионов Реал Мадрид Футбол Испании Рома Футбол Италии Календарь Международного кубка чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    «Реалу» нужны новые лицаБлестящий Бейл не может скрыть проблемы «Реала» Серхио АгуэроРэшфорд, Агуэро и другие. Рейтинг всех «десяток» АПЛ Новая форма «Вулверхемптона» Модники, на старт: топ-5 лучших форм перед стартом евросезона
  • 19:40
    • Врач: Головин успеет восстановиться к началу сентября
  • 19:11
    • ПАОК — «Спартак»: известны стартовые составы
  • 15:45
    • Головин выбыл из строя из-за травмы ноги
  • 15:33
    • Погребняк близок к переходу в клуб РПЛ
  • 15:16
    • Дзюба не прилетел с «Зенитом» на матч Лиги Европы
  • 14:37
    • Матч «Уфы» в еврокубках перенесен на два дня
  • 14:21
    • «Челси» за рекордную сумму подписал вратаря «Атлетика»
    Все новости спорта
    «Реалу» нужны новые лица
    «Реалу» нужны новые лица
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    В рамках Международного кубка чемпионов «Реал» победил «Рому» со счетом 2:1. Приводим самые интересные публикации СМИ по этому поводу.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Лопетеги избегает сравнений Бейла с Роналду

    «Гарет Бейл продолжил демонстрировать свою хорошую форму во время предсезонки "Реала", отметившись голом в победном матче против "Ромы", чем вернул к жизни знакомые для себя сравнения. По словам наставника мадридцев Хулена Лопетеги, над валлийцем не довлеет давление по поводу того, что он должен стать новым Криштиану Роналду. Атакующий игрок в этом поединке снова был результативен, блестяще сделав счет 2:0 после гола Марко Асенсио», — пишет AS.

  • Гарет Бэйл — лицо новой эпохи «Реала»?
  • Именно валлиец Гарет Бэйл может стат главной звездой нового мадридского «Реала» — без Зинадина Зидана и Криштиану Роналду
  • 29/07/2018

    • «Уход португальца в "Ювентус" взгромоздил дополнительное бремя на Бейла накануне нового сезона. И в то время, как Лопетеги восхищен его формой, сам 29-летний футболист не стремится возлагать на свои плечи давление бесполезным сравнением. "Дело не в том, чтобы заменить кого-то или выполнять чью-то роль, а в том, чтобы стать частью команды", — охарактеризовал миссию Гарета после ухода Роналду».

    Коллективная изобретательность «Реала» сделала разницу

    «Римский коллектив не ошеломлен и возвращается в Италию с достойным поражением — вторым в трех американских матчах. Неудача случилась во многом из-за коллективной изобретательности в исполнении "Реала", ведь даже с кучей резервистов и без усиления в межсезонье, не считая Винисиуса Жуниора, это ему удалось с тревожной легкостью. Первый тайм, который в контрольных поединках является ключевым, завершился со счетом 2:0 в пользу мадридцев», — отмечает на страницах Corriere dello Sport Роберто Маида.

    «И для "Сливочных" все могло бы сложиться хуже, если бы не оборонительное равновесие (все фазы обороны, а не только защитников) у испанской команды, благодаря чему та могла позволить себе лишь время от времени действовать остро в атаке. "Рома" же показала себя с бледной стороны, но положительным были моменты испытаний в прошлой игре против "Барселоны", которые она выдержала. А во второй половине "Волки" даже сумели свести к минимуму разницу в счете».

    Бейл готов стать лидером «Реала»

    «Пока ослепительные таланты Асенсио, Иско, Луки Модрича и Тони Крооса будут в новом сезоне двигать королевский клуб вперед, Бейл вырывается из тучи травм и небытия, а также демонстрирует, что должен быть главным в коллективе. Позиция центрфорварда, которую сейчас занимает Карим Бензема, может быть его, либо же он будет действовать на одном из атакующих флангов — все зависит от того, чего хочет сам валлиец. Гарет сыграл в общей сложности 149 минут в трех матчах МКЧ, но два гола и одна результативная передача говорит о возобновлении формы игрока, который стал главным героем Мадрида в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля": любые мысли о его пригодности для коллектива должны были быть забыты после такого, но сильная предсезонка после летнего отдыха показала, что он продолжает набирать форму», — хвалит валлийца в материале ESPN Джеймс Тайлер.

  • Птенцы «Реала». В Мадриде растят новых Месси и Роналду
  • Рассказываем о талантах мадридского суперклуба, которые прибыли с командой на Международный кубок чемпионов
  • 01/08/2018

    • «Это говорит о бесконечном потенциале Бейла, даже в 29 лет, что 21 гол и шесть ассистов в 44 матчах за "Реал" (все соревнования) были восприняты как недостаточное количество с точки зрения публики на "Сантьяго Бернабеу". Возможно, эти показатели бледнеют по сравнению со статистикой Роналду, но с учетом ухода пятикратного обладателя "Золотого мяча" можно ожидать, что цифры валлийца резко улучшатся. История травм форварда (он пропустил в общей сложности 301 день, но только 63 поединка) может угрожать его восходящей траектории, однако после пяти сезонов, где он был продуктивным дублером, для него открыта сцена».

    Форма «Реала» не может скрыть необходимость трансферов

    «Какие выводы можно сделать из предсезонных результатов королевского клуба остаются неоднозначными, ведь он не может прятаться за второй победой кряду над итальянским соперником. "Сливочных", с учетом чрезвычайно длинного сезона и стареющего состава, ожидают травмы в самое неподходящее время. И хотя Хулен Лопетеги воплощает в жизнь свои свежие идеи накануне первой кампании у руля команды, особенно использование в атаке троицы Бейл-Бензема-Асенсио, где Марко действует на позиции "фальшивой" девятки, Мадриду не стоит отметать необходимость новых лиц в раздевалке, которые усилили бы голод за победами», — отмечает на страницах Marca Пабло Диас.

  • «Интер» и «Реал» в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2018
  • Где окажется Лука Модрич?
  • Вчера

    • «Бейл определенно заменяет Роналду во время американского турне, что означает неопределенность в желании клуба подписать нападающего. Еще одна позиция, где "Реалу" не нужен новый исполнитель — это позиция левого защитника. Тео Эрнандез уходит в аренду для получения большего игрового времени, но его может заменить Серхио Регилон, который хорошо проявил себя в Нью-Джерси». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Предсезонные итоги. Наступила решающая неделя для Моуринью
  • Вчера в 15:49
    •
  • Прогноз
  • «Хиберниан» — «Мольде»
  • 1,90
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ЦСКА проиграл на своем поле
  • Неузнаваемые «армейцы». ЦСКА грозит роль середняка
    • 00:56 06/08/2018     Килиан Мбаппе
  • От Бонуччи до Мбаппе. Кто еще из звезд может сменить клуб?
    • 00:43 02/08/2018     Винсент Янссен
  • Изгои АПЛ. 10 дорогих и невостребованных футболистов
    • 00:51 04/08/2018
    Тоже интересно
    Эден Азар Футбол Предсезонные итоги. В «Челси» осознали важность Азара«Синие» этим летом пережили довольно странную предсезонную кампанию, нарушенную чемпионатом мира и новой тренерской драмой 11:580
  • 18:54
    • «Зенит» проведет матч Лиги Европы на Петровском
  • 18:44
    • «Оренбург» подписывает хорватского полузащитника
  • 18:29
    • Шведский тренер возглавил сборную Исландии
    Лука Модрич Футбол «Интер» и «Реал» в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2018Где окажется Лука Модрич? Вчера в 21:430
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Спартаку» будет сложно выстоять в Салониках
  • 4,42
    •
  • 20:35
    • Семак: О неосновном составе в Минске речи быть не может
  • 19:50
    • Рылов с рекордом Европы завоевал золото ЧЕ по плаванию на дистанции 200 м на спине
  • 19:29
    • «Реал» нашел возможную замену для Модрича
    Федор Смолов Футбол Смолов может оказаться в «Локо». Кому и зачем это надо?В ближайшее время «Локомотив» может усилиться звездным форвардом «Краснодара» Вчера в 20:440
  • 16:02
    • Червиченко: После трансфера Смолова в «Локомотиве» произойдет разлад
  • 15:03
    • «Барселона» подписала сенегальского защитника
  • 14:51
    • «Вулверхэмптон» не оставляет попыток подписать Зинченко
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие