«Атлетико» разрушит двоевластие в Примере. Семь веских причин

Команда Диего Симеоне потрясла футбольный мир, когда опередила «Реал» и «Барселону» в борьбе за чемпионский титул в сезоне 2013/14. Она смела всех противников со своего пути за счет мощной игры и прогресса малоизвестных игроков, ставших звездами.

В завоевание титула тогда мало кто верил из-за господства «Реала» и «Барселоны» в 21 веке. Что говорить, если с 2005 по 2018 год только «Атлетико» смог разрушить двоевластие этих клубов в чемпионате Испании.

В эпоху Криштиану Роналду и Лионеля Месси трофеи словно магнитом прилипали к «Реалу» и «Барселоне». Однако «Атлетико» один раз нарушил традицию, и может сделать это вновь.

Обозреватель Squawka Стив Дженнингз выделил семь причин, почему команда Диего Симоне вновь может стать сильнейшей в Испании.

1. Диего Коста набрал идеальную форму

Диего Коста squawka.com

После впечатляющей игры на чемпионате мира в составе сборной Испании, сыгравшей ниже своих возможностей, Диего Коста вновь напомнил о себе в матче за Суперкубок УЕФА, забив потрясающий гол уже на 49-й секунде и принеся своей команде преимущество.

Мы вновь увидели традиционного Косту, который ведет силовую борьбу с защитниками, спорит с судьей из-за каждой мелочи и, самое главное, забивает важные мячи.

29-летний футболист постепенно приходит в себя после возвращения в «Атлетико» в январе. Во второй половине прошлого сезона он забил девять голов в 24 матчах.

Теперь он, похоже, готов регулярно действовать на острие атаки, где вместе с Антуаном Гризманном сформирует убойный тандем и потенциально может привести «Атлетико» к чемпионскому титулу.

Если бы Коста не покинул поле в связи с травмой в первом тайме финального матча Лиги чемпионов в сезоне 2013/14, то «Атлетико», вполне вероятно, смог бы оформить исторический дубль.

Благодаря своему упорству и вере в собственные силы, которые вернулись к нему после скандального ухода из «Челси», Коста мечтает войти в историю по итогам нового сезона.

2. Уверенность Гризманна после победы на ЧМ-2018

Антуан Гризманн squawka.com

Нельзя отрицать тот факт, что до этого лета Антуан Гризманн входил в список лучших футболистов мира. Однако его победа на мировом первенстве в составе сборной Франции и забитый гол в финале дают ему неоспоримое преимущество перед конкурентами.

Гризманн стал талисманом «Атлетико» после того, как Диего Коста ушел в «Челси» в 2014 году. Француз забил 112 голов в 209 матчах, два из которых — в ворота «Марселя» в недавнем финале Лиги Европы.

Его решение остаться в «Атлетико» на фоне интереса со стороны «Барселоны» только укрепило связь с клубом и болельщиками. А его медаль чемпионата мира только добавит позитива, принеся больше свободы и уверенности.

Как уже упоминалось выше, в новом сезоне мы увидим мощный дуэт Гризманна и Диего Косты. Если оба игрока смогут оставаться в хорошей форме, то потенциал «Атлетико» не имеет границ.

3. Роналду остался в прошлом

Криштиану Роналду и Антуан Гризманн squawka.com

Трудно представить, что «Реал» проиграл бы матч за Суперкубок УЕФА «Атлетико» с разницей в два мяча, если бы на поле был Криштиану Роналду.

Действительно, количество раз, когда Роналду решал исход подобных встреч кивком головы или ударом с правой ноги, даже сложно подсчитать.

И все же мы можем обратиться к статистике Роналду в матчах против «Атлетико». За время пребывание в столице Испании капитан сборной Португалии забил 22 мяча в 31 мадридском дерби, в том числе 12 голов в 16 встречах Примеры.

«Атлетико» должен быть благодарен судьбе, что ему больше не придется сталкиваться с пятикратным обладателем «Золотого мяча», по крайней мере в испанских турнирах — он все еще может противостоять «матрасникам» в Лиге чемпионов.

Конечно, у «Реала» еще есть время, чтобы найти замену своей бывшей суперзвезде. Сейчас же в качестве альтернативы рассматривается Гарет Бейл, который мог бы выйти на новый уровень без Роналду, хотя вряд ли он будет забивать так же часто.

В прошлом сезоне «Атлетико» опередил «Реал» в турнирной таблице, несмотря на 26 голов Роналду в Примере. Если Хулен Лопетеги не найдет тех, кто сможет возместить потерю португальца, то «матрасники», скорее всего, вновь окажутся выше своих соседей.

4. У обновленной атаки «Барселоны» нет стабильности

Усман Дембеле squawka.com

Атакующее трио «Барселоны» в составе Неймара, Луиса Суареса и Лионеля Месси наводило ужас на всех соперников в Европе, но это длилось недолго.

Все изменилось тогда, когда Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен». С тех пор «Барселона» перепробовала массу вариантов в попытке отыскать такой же качественный формат для атакующей линии.

И хотя «Барселоне» удалось выиграть Примеру в прошлом сезоне, Эрнесто Вальверде так и не определился с основными форвардами. Усман Дембеле страдал от травм и нестабильной формы, а Фелиппе Коутиньо никак не мог найти постоянного места на футбольном поле.

Этим летом чемпионы подписали бразильского нападающего Малкома из «Бордо». Но даже с ним быстро найти правильный баланс не получится, чем «Атлетико» и постарается воспользоваться.

Более того, этим летом старая гвардия «Барселоны» ослабла, потеряв Андреса Иньесту. Пока неясно, насколько сильно повлияет его уход на менталитет команды.

5. Логичные трансферы

Тома Лемар squawka.com

Тома Лемар — несомненно главный летний трансфер «Атлетико». Прибывший из «Монако» француз станет еще одним мощным орудием в руках Симеоне, принеся команде дополнительный темп и игровое чутье.

Кроме того, «Атлетико» сделал ряд более спокойных и логичных приобретений. Мадридцы улучшили глубину на флангах обороны, где Хонни Кастро усилит левую бровку, а Сантьяго Ариас — правую.

Родри, перешедший из «Вильярреала», нацелен на то, чтобы восполнить потерю многолетнего капитана Габи, отправившегося в Катар.

Никола Калинич обеспечит прикрытие для Диего Косты, а Желсон Мартинш должен сражаться за место на одном из флангов атаки.

Симеоне имеет большую глубину состава, чем когда-либо. И у него еще есть время ее расширить.

6. Сильный состав

Сауль Ньигес squawka.com

Даже несмотря не блестящую работу на трансферном рынке, у Диего Симеоне был очень сильный состав, который стоило бы опасаться.

Лидер обороны «Атлетико» Диего Годин решил остаться в команде, хотя незадолго до закрытия трансферного окна в Англии его хотел переманить «Манчестер Юнайтед».

Между тем, такие игроки, как Сауль Ньигес, отлично сыгравший в Суперкубке, Ян Облак и Коке настроены на то, чтобы на фоне набранного опыта за последние годы провести лучший сезон в карьере.

У «матрасников» собрались качественные игроки, но самое главное, что клуб этим летом сохранил всех своих звезд. По данным газеты Marca, рыночная стоимость игроков «Атлетико» уже превысила стоимость игроков «Реала», чего ранее никогда в истории не было.

Столь ценный баланс может серьезно повлиять на успех команды в предстоящем сезоне.

7. Хороший календарь

Диего Симеоне squawka.com

Поездка в «Барселону» в заключительном туре сезона 2013/14 не остановила «Атлетико», который обеспечил себе титул благодаря ничьей на «Камп Ноу». Впрочем, нет никаких сомнений, что мадридцы предпочли бы финишировать в чемпионате Испании более легкой игрой.

В этом сезоне их поездка в Барселону намечена на 7 апреля. Это будет последняя встреча с прямым конкурентом в борьбе за титул.

После этого у «матрасников» останутся еще семь матчей, самыми сложными из которых будут домашние игры против «Валенсии» и «Севильи». «Атлетико» вряд ли недооценивает этих соперников, но все же они вполне проходимы.

Если после 7 апреля «Атлетико» сможет оказаться выше «Барселоны» и «Реала», то, наверняка, уверенно выиграет свой 11-й титул в Примере. 0