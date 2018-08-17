«Атлетико» разрушит двоевластие в Примере. Семь веских причин

В эпоху Криштиану Роналду и Лионеля Месси трофеи словно магнитом прилипали к «Реалу» и «Барселоне». Однако «Атлетико» один раз нарушил традицию, и может сделать это вновь.
Обозреватель Squawka Стив Дженнингз выделил семь причин, почему команда Диего Симоне вновь может стать сильнейшей в Испании.
1. Диего Коста набрал идеальную форму
После впечатляющей игры на чемпионате мира в составе сборной Испании, сыгравшей ниже своих возможностей, Диего Коста вновь напомнил о себе в матче за Суперкубок УЕФА, забив потрясающий гол уже на 49-й секунде и принеся своей команде преимущество.
Мы вновь увидели традиционного Косту, который ведет силовую борьбу с защитниками, спорит с судьей из-за каждой мелочи и, самое главное, забивает важные мячи.
29-летний футболист постепенно приходит в себя после возвращения в «Атлетико» в январе. Во второй половине прошлого сезона он забил девять голов в 24 матчах.
Теперь он, похоже, готов регулярно действовать на острие атаки, где вместе с Антуаном Гризманном сформирует убойный тандем и потенциально может привести «Атлетико» к чемпионскому титулу.
Если бы Коста не покинул поле в связи с травмой в первом тайме финального матча Лиги чемпионов в сезоне 2013/14, то «Атлетико», вполне вероятно, смог бы оформить исторический дубль.
Благодаря своему упорству и вере в собственные силы, которые вернулись к нему после скандального ухода из «Челси», Коста мечтает войти в историю по итогам нового сезона.
2. Уверенность Гризманна после победы на ЧМ-2018
Нельзя отрицать тот факт, что до этого лета Антуан Гризманн входил в список лучших футболистов мира. Однако его победа на мировом первенстве в составе сборной Франции и забитый гол в финале дают ему неоспоримое преимущество перед конкурентами.
Гризманн стал талисманом «Атлетико» после того, как Диего Коста ушел в «Челси» в 2014 году. Француз забил 112 голов в 209 матчах, два из которых — в ворота «Марселя» в недавнем финале Лиги Европы.
Его решение остаться в «Атлетико» на фоне интереса со стороны «Барселоны» только укрепило связь с клубом и болельщиками. А его медаль чемпионата мира только добавит позитива, принеся больше свободы и уверенности.
Как уже упоминалось выше, в новом сезоне мы увидим мощный дуэт Гризманна и Диего Косты. Если оба игрока смогут оставаться в хорошей форме, то потенциал «Атлетико» не имеет границ.
3. Роналду остался в прошлом
Трудно представить, что «Реал» проиграл бы матч за Суперкубок УЕФА «Атлетико» с разницей в два мяча, если бы на поле был Криштиану Роналду.
Действительно, количество раз, когда Роналду решал исход подобных встреч кивком головы или ударом с правой ноги, даже сложно подсчитать.
И все же мы можем обратиться к статистике Роналду в матчах против «Атлетико». За время пребывание в столице Испании капитан сборной Португалии забил 22 мяча в 31 мадридском дерби, в том числе 12 голов в 16 встречах Примеры.
«Атлетико» должен быть благодарен судьбе, что ему больше не придется сталкиваться с пятикратным обладателем «Золотого мяча», по крайней мере в испанских турнирах — он все еще может противостоять «матрасникам» в Лиге чемпионов.
Конечно, у «Реала» еще есть время, чтобы найти замену своей бывшей суперзвезде. Сейчас же в качестве альтернативы рассматривается Гарет Бейл, который мог бы выйти на новый уровень без Роналду, хотя вряд ли он будет забивать так же часто.
В прошлом сезоне «Атлетико» опередил «Реал» в турнирной таблице, несмотря на 26 голов Роналду в Примере. Если Хулен Лопетеги не найдет тех, кто сможет возместить потерю португальца, то «матрасники», скорее всего, вновь окажутся выше своих соседей.
4. У обновленной атаки «Барселоны» нет стабильности
Атакующее трио «Барселоны» в составе Неймара, Луиса Суареса и Лионеля Месси наводило ужас на всех соперников в Европе, но это длилось недолго.
Все изменилось тогда, когда Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен». С тех пор «Барселона» перепробовала массу вариантов в попытке отыскать такой же качественный формат для атакующей линии.
И хотя «Барселоне» удалось выиграть Примеру в прошлом сезоне, Эрнесто Вальверде так и не определился с основными форвардами. Усман Дембеле страдал от травм и нестабильной формы, а Фелиппе Коутиньо никак не мог найти постоянного места на футбольном поле.
Этим летом чемпионы подписали бразильского нападающего Малкома из «Бордо». Но даже с ним быстро найти правильный баланс не получится, чем «Атлетико» и постарается воспользоваться.
Более того, этим летом старая гвардия «Барселоны» ослабла, потеряв Андреса Иньесту. Пока неясно, насколько сильно повлияет его уход на менталитет команды.
5. Логичные трансферы
Тома Лемар — несомненно главный летний трансфер «Атлетико». Прибывший из «Монако» француз станет еще одним мощным орудием в руках Симеоне, принеся команде дополнительный темп и игровое чутье.
Кроме того, «Атлетико» сделал ряд более спокойных и логичных приобретений. Мадридцы улучшили глубину на флангах обороны, где Хонни Кастро усилит левую бровку, а Сантьяго Ариас — правую.
Родри, перешедший из «Вильярреала», нацелен на то, чтобы восполнить потерю многолетнего капитана Габи, отправившегося в Катар.
Никола Калинич обеспечит прикрытие для Диего Косты, а Желсон Мартинш должен сражаться за место на одном из флангов атаки.
Симеоне имеет большую глубину состава, чем когда-либо. И у него еще есть время ее расширить.
6. Сильный состав
Даже несмотря не блестящую работу на трансферном рынке, у Диего Симеоне был очень сильный состав, который стоило бы опасаться.
Лидер обороны «Атлетико» Диего Годин решил остаться в команде, хотя незадолго до закрытия трансферного окна в Англии его хотел переманить «Манчестер Юнайтед».
Между тем, такие игроки, как Сауль Ньигес, отлично сыгравший в Суперкубке, Ян Облак и Коке настроены на то, чтобы на фоне набранного опыта за последние годы провести лучший сезон в карьере.
У «матрасников» собрались качественные игроки, но самое главное, что клуб этим летом сохранил всех своих звезд. По данным газеты Marca, рыночная стоимость игроков «Атлетико» уже превысила стоимость игроков «Реала», чего ранее никогда в истории не было.
Столь ценный баланс может серьезно повлиять на успех команды в предстоящем сезоне.
7. Хороший календарь
Поездка в «Барселону» в заключительном туре сезона 2013/14 не остановила «Атлетико», который обеспечил себе титул благодаря ничьей на «Камп Ноу». Впрочем, нет никаких сомнений, что мадридцы предпочли бы финишировать в чемпионате Испании более легкой игрой.
В этом сезоне их поездка в Барселону намечена на 7 апреля. Это будет последняя встреча с прямым конкурентом в борьбе за титул.
После этого у «матрасников» останутся еще семь матчей, самыми сложными из которых будут домашние игры против «Валенсии» и «Севильи». «Атлетико» вряд ли недооценивает этих соперников, но все же они вполне проходимы.
Если после 7 апреля «Атлетико» сможет оказаться выше «Барселоны» и «Реала», то, наверняка, уверенно выиграет свой 11-й титул в Примере. 0