Первый камешек в фундамент футбольной Суперлиги

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    Испанская Ла Лига заключила с компанией Relevent Sports 15-летний договор, согласно которому ряд матчей турнира будут проведены в США и Канаде, начиная с текущего сезона. Разбираемся, какие плюсы и минусы этой ситуации.
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    В чем суть соглашения

    Ведущий испанский дивизион (Ла Лига) заключила с компанией Relevent Sports — организаторами Международного кубка чемпионов (МКЧ), который проводится в межсезонье — для развития футбола в США, для чего планируется провести официальный матч турнира в Америке уже в стартовавшем сезоне. Relevent, которой владеет собственник «Майами Долфинс» (американский футбол) Стивен Росс, ранее рассматривала возможность организации Европейской Суперлиги по футболу, но теперь рассматривает идею создания более глобального клубного первенства.

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    • Ла Лига уже приложила большие усилия для завоевания некоторых заокеанских рынков, включая Индию — там поединки будут транслироваться в прямом эфире на Facebook в течение трех лет — а также Китай и те же США. Организация открыла офис в Нью-Йорке еще в 2015 году и назначила своими послами легендарных экс-форвардов Рауля Гонсалеса Бланко и Давида Вилью, которые сейчас работают в «Нью-Йорк Космос» и «Нью-Йорк Сити», что дает понять о намерениях Примеры развернуть активную деятельность в Северной Америке.

    Согласно исследованиям рынка, проведенным Ла Лигой, около 50 млн футбольных фанатов, которые регулярно смотрят спорт по телевидению, на 80 процентов являются фанатами испанского чемпионата. Наибольшую долю в этой группе составляет испаноязычные американцы. И то, что летом прошлого года во время «Эль Класико» на МКЧ был аншлаг, только доказывает популярность Примеры. Поэтому сейчас план заключается в том, чтобы снова привезти в США испанских грандов, но теперь — в рамках официального турнира, где результат их матча имеет настоящее значение.

    Плюсы соглашения

    Главный (если не единственный) плюс для Ла Лиги в этом контракте лежит на поверхности — увеличение дохода, особенно в ситуации, когда главные финансовые сливки среди национальных первенств забирает английская Премьер-лига. Тем самым Примера захватывает новую аудиторию, которая в краткосрочной перспективе приносит ей доход с так называемого матч-дня (билеты, атрибутика и т.д.), а в долгосрочной — большее число фанатов испанского футбола в результате популяризации Примеры на другом континенте.

    Еще один плюс — на фоне не самой благоприятной финансовой ситуации в клубах Ла Лиги не из первой шестерки-семерки, остальные участники первенства так или иначе получат свой кусочек лакомого пирога. Ведь тем самым новые фанаты будут больше обращать внимания на остальные команды турнира, а в перспективе — они также будут играть какие-то матчи в Северной Америке.

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    • Минусы соглашения

    В основном просматриваются следующие минусы. Так, проведение пусть даже одного матча в сезона за пределами Испании — это первый шаг на пути разрушения национальной самоидентификации турнира. Постепенно в США и где-то еще будет проходить все больше поединков Ла Лиги, и вместе с обильным количеством легионеров, которые уже давно никого не удивляют, первенство по сути станет мультинациональным, а с ним таковыми станут и клубы, поскольку оторвутся от своих корней и станут глобальными корпорациями.

    Еще один минус — еще большее дорожание футболистов, ведь их работодатели будут зарабатывать еще больше, а значит и смогут тратить на усиление состава более значительные суммы. При том, что все будет согласно правилам финансового фэйр плэй — доходы будут соответствовать расходам.

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    • Вдобавок, будет увеличиваться расслоение между грандами и остальными клубами, ибо последние не получат возможность выступать за океаном и зарабатывать столь огромные деньги. Соответственно будет существенно падать конкуренция и привлекательность тех самых национальных чемпионатов, что в итоге (и это еще один минус, хотя для кого-то, пожалуй, и плюс) приведет к глобальной Суперлиге, где будут выступать самые денежные бренды не только из Европы, но и других частей света. 0

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