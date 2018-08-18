Первый камешек в фундамент футбольной Суперлиги

Испанская Ла Лига заключила с компанией Relevent Sports 15-летний договор, согласно которому ряд матчей турнира будут проведены в США и Канаде, начиная с текущего сезона. Разбираемся, какие плюсы и минусы этой ситуации.

В чем суть соглашения

Ведущий испанский дивизион (Ла Лига) заключила с компанией Relevent Sports — организаторами Международного кубка чемпионов (МКЧ), который проводится в межсезонье — для развития футбола в США, для чего планируется провести официальный матч турнира в Америке уже в стартовавшем сезоне. Relevent, которой владеет собственник «Майами Долфинс» (американский футбол) Стивен Росс, ранее рассматривала возможность организации Европейской Суперлиги по футболу, но теперь рассматривает идею создания более глобального клубного первенства.

Ла Лига уже приложила большие усилия для завоевания некоторых заокеанских рынков, включая Индию — там поединки будут транслироваться в прямом эфире на Facebook в течение трех лет — а также Китай и те же США. Организация открыла офис в Нью-Йорке еще в 2015 году и назначила своими послами легендарных экс-форвардов Рауля Гонсалеса Бланко и Давида Вилью, которые сейчас работают в «Нью-Йорк Космос» и «Нью-Йорк Сити», что дает понять о намерениях Примеры развернуть активную деятельность в Северной Америке.

Согласно исследованиям рынка, проведенным Ла Лигой, около 50 млн футбольных фанатов, которые регулярно смотрят спорт по телевидению, на 80 процентов являются фанатами испанского чемпионата. Наибольшую долю в этой группе составляет испаноязычные американцы. И то, что летом прошлого года во время «Эль Класико» на МКЧ был аншлаг, только доказывает популярность Примеры. Поэтому сейчас план заключается в том, чтобы снова привезти в США испанских грандов, но теперь — в рамках официального турнира, где результат их матча имеет настоящее значение.

Плюсы соглашения

Главный (если не единственный) плюс для Ла Лиги в этом контракте лежит на поверхности — увеличение дохода, особенно в ситуации, когда главные финансовые сливки среди национальных первенств забирает английская Премьер-лига. Тем самым Примера захватывает новую аудиторию, которая в краткосрочной перспективе приносит ей доход с так называемого матч-дня (билеты, атрибутика и т.д.), а в долгосрочной — большее число фанатов испанского футбола в результате популяризации Примеры на другом континенте.

Еще один плюс — на фоне не самой благоприятной финансовой ситуации в клубах Ла Лиги не из первой шестерки-семерки, остальные участники первенства так или иначе получат свой кусочек лакомого пирога. Ведь тем самым новые фанаты будут больше обращать внимания на остальные команды турнира, а в перспективе — они также будут играть какие-то матчи в Северной Америке.

Минусы соглашения

В основном просматриваются следующие минусы. Так, проведение пусть даже одного матча в сезона за пределами Испании — это первый шаг на пути разрушения национальной самоидентификации турнира. Постепенно в США и где-то еще будет проходить все больше поединков Ла Лиги, и вместе с обильным количеством легионеров, которые уже давно никого не удивляют, первенство по сути станет мультинациональным, а с ним таковыми станут и клубы, поскольку оторвутся от своих корней и станут глобальными корпорациями.

Еще один минус — еще большее дорожание футболистов, ведь их работодатели будут зарабатывать еще больше, а значит и смогут тратить на усиление состава более значительные суммы. При том, что все будет согласно правилам финансового фэйр плэй — доходы будут соответствовать расходам.

Вдобавок, будет увеличиваться расслоение между грандами и остальными клубами, ибо последние не получат возможность выступать за океаном и зарабатывать столь огромные деньги. Соответственно будет существенно падать конкуренция и привлекательность тех самых национальных чемпионатов, что в итоге (и это еще один минус, хотя для кого-то, пожалуй, и плюс) приведет к глобальной Суперлиге, где будут выступать самые денежные бренды не только из Европы, но и других частей света. 0