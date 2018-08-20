«Реал» нашел неожиданную замену Роналду

Накануне в стартовом туре Примеры «Реал» со счетом 2:0 на своем поле победил «Хетафе». Приводим самые интересные публикации в медиа по этому поводу.

Уверенная, но не вдохновляющая победа «Реала»

«Дебют Хулена Лопетеги во главе "Реала" в Ла Лиге завершился комфортной победой 2:0 над "Хетафе" — Дани Карвахаль и Гарет Бейл забили по мячу в каждом из таймов в ворота соперника, который выглядел равно так же, как и в прошлом сезоне: плотно защищающийся, постоянно в движении и организованный на минимальное количество мячей на обоих концах поля. Это был вовсе не вечер для зрелища, где на трибунах было минимум публики, что не удивительно, ведь это все еще август и в Мадриде нет половины города. Уход Зинедина Зидана, Криштиану Роналду и Матео Ковачича, а также, в большей степени, отсутствие звездного подписания оставили фанатов королевского клуба не в лучшем состоянии духа, не говоря уже о том, что на "асулонес" вряд ли придет много народа», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Конечно, такой звезды, как Роналду, с его энергией, ударами, жестами на поле и страстью, явно не хватало, но с другой стороны хозяева излучали свой потенциал, прессинговали сильнее обычного, действовали как единое целое и делали правильные решения в каждом эпизоде. Ближе к концу игры "Реал" отошел назад, когда "Хетафе" атаковал с большей силой из-за присутствия Ивана Алехо — вингер, который пользовался рейдами Марсело на своем фланге. Притом "Сливочные" могут сетовать на два удара, угодившие в каркас ворот, а также не назначенный пенальти, поэтому вышла уверенная, но не вдохновлящая победа».

Лопетеги еще много работать над новым стилем

«Период адаптации к новому стилю Мадрида после ухода Зидана был неизбежен, и эта победа только подчеркнула данную мысль. "Сливочные" времена выглядели безупречно, однако подвижная система нового наставника все еще не работает на полную. Центральные полузащитники, кажется, не стремятся ходить вперед и поддерживать центрфорварда Карима Бензема, тогда как крайние нападающие Бейл и Марко Асенсио остаются на флангах, что оставляло фрацуза весьма изолированным от партнеров в обороне оппонентов», — отмечает в материале Goal.com Джо Райт.

«Тем самым они почти не позволяли гостям создавать моменты, но заслуживали набрать три очка, и первоначально о Лопетеги будут судить по первым результатам, особенно после того, как в прошлом сезоне "Барселона" уже с первых туров создала громадный отрыв от "Реала", потому любая победа будет оцениваться положительно. Между тем, эта кампания должна стать ключевой карьеры Бейла на "Сантьяго Бернабеу", ведь теперь ему не нужно играть в тени Роналду, и валлиец начал ее идеально. Вратарь "Хетафе" Давид Сория не справился ни с подачей Гарета на Карвахаля, ни с голом самого валлийца».

Прогресс Асенсио, Себальоса и Начо

«У Лопетеги полное доверие к Асенсио и Дани Себальосу. Это исполнители, которые очень сильно подходят идеям нового тренера, и по этой причине Лопетеги не колеблется предоставлять им больше времени на поле, чем кому-либо другому. Марко провел в основе два матча кряду, действуя высоко, И оправдал доверние наставника, ведь его старания привели ко второму голу; то же можно сказать и о Себальосе», — оценивает игру атакующих исполнителей хозяев на страницах Marca Лоренсо Лара.

«Дани очень редко использовался Зиданом, но теперь играет более ведущую роль под руководством его преемника, и готов принять вызов. Еще один футболист, прекрасно проявляющий себя при Лопетеги — Начо: он заменил в старте Рафаэля Варана, слабо отыгравшего против "Атлетико" в Суперкубке УЕФА, и выдал впечатляющую игру. Его универсализм делает его бесценным для любого состава, учитывая, что способен действовать на любом месте в обороне».

«Реал» решает проблему Роналду за счет обороны

«При всем внимании на необходимости улучшить игру в атаке, кажется, Лопетеги пытается повысить шансы своей команды на победу за счет в первую очередь исправления игры в обороне. Одна из проблем, которая возникла у тренера после потери Криштиану Роналду — это необходимость заменить кучу голов, которые он забивал. Но вместо того, чтобы заменить 50 с лишним мячей от португальца за сезон, рулевой мадридцев решил поступить иначе — он сокращает число голов, которые нужны его команде, чтобы выиграть. В поединке против "асулонес" хозяева были надежды в защите, что редко случалось при Зидане: это был тот же коллектив, которые в прошлом сезоне пропустил дважды от "Вильярреала" и "Севильи", а по итогам всей кампании провел только три "сухих" матча, хотя большинство в Примере атакуют не лучшим образом», — указывает на новую особенность в игре королевского клуба Робби Данн в материале ESPN.

«Порой нужно оказаться прижатым к стене, чтобы получилось нечто инновационное, а изобретение, которое становится следствием необходимости, иногда может стать самым важным в продолжительной перспективе. В этом смысле недостаток в новичках "Реала" этим летом вынудил Лопетеги больше работать на тренировках, а не на трансферном рынке. При этом кадровые изменения в виде решений оставить в запасе Каземиро и Луку Модрича не только сработали, но и дали шанс Себальосу показать свою ценность, ведь вместе с Тони Кроосом тот создал двойной стержень в центре поля: никто из них не пугает своей антропометрией, однако обладают достаточным позиционным сознанием, чтобы избавиться от опасности даже до того, как она возникнет». 0