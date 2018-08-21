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    Таланты Чемпионшипа. Кто может зажечь в новом сезоне?

    Топ-10 самых перспективных футболистов второго по статусу дивизиона английского футбола

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    Чемпионшип за последнее десятилетие значительно вырос по качеству футбола. Клубы вроде «Астон Виллы», «Дерби», «Лидса» и «Ноттингема», которые имеют опыт ярких побед в еврокубках, теперь ведут борьбу в этой лиге и пытаются вернуться в элиту. В составах этих команд хватает ярких талантов. Журналист Squawka Джеймс Ричардс выбрал десятку самых перспективных молодых игроков, за которыми стоит следить в новом сезоне.
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    1. Дин Хендерсон

    Дин Хендерсон
    squawka.com

    Возраст: 21

    Клуб: «Шеффилд Юнайтед» (в аренде из «Манчестер Юнайтед»)

    Позиция: вратарь

    Хендерсон является последним ярким продуктом вратарской школы «МЮ». Обладает навыком брать удары максимальной сложности, а в прошлом сезоне он был одним из лидеров «Шрусбери Таун» и помог команде финишировать третьей в Лиге 1.

    Дин является яркой личностью за пределами поля, а его переход в клуб из Чемпионшипа — прекрасная возможность продолжить впечатляющий прогресс. Кроме того, Хендерсон продолжает представлять Англию на молодежном уровне.

    2. Бэйли Пикок-Фаррелл

    Бэйли Пикок-Фаррелл
    squawka.com

    Возраст: 21

    Клуб: «Лидс Юнайтед»

    Позиция: вратарь

    «Лидс» ярко начал сезон, одержав три подряд победы, а в команде свои способности демонстрирует голкипер сборной Северной Ирландии.

    Многие ожидают, что Пикок Фаррелл, который ранее на правах аренды выступал за «Йорк Сити», в ближайшие годы станет главной звездой в воротах «Лидса» и поможет команде вновь пробиться в АПЛ.

    3. Эзри Конса

    Эзри Конса
    squawka.com

    Возраст: 20

    Клуб: «Брентфорд»

    Позиция: центральный защитник

    Конса является выпускником молодежной системы «Чарльтона». В клубе он прошел все команды разных возрастов, после чего стал ключевым игроком в защите «Эддикс».

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    • У клуба хватало проблем за пределами поля, поэтому трансфер Консы был лишь вопросом времени. В итоге он перешел в «Брентфорд» — клуб, который отлично подходит для игрока такого плана. Это защитник, который умеет работать с мячом.

    На счету центрбека в его 20 лет уже более 70 игр на профессиональном уровне, а также матчи за молодежные сборные Англии.

    4. Рис Джеймс

    Рис Джеймс (справа)
    squawka.com

    Возраст: 18

    Клуб: «Уиган» (в аренде из «Челси»)

    Позиция: защитник

    Джеймс — первый юниор, который попал в десятку ярчайших талантов. В прошлом сезоне он был ключевой фигурой в команде «Челси» U-18 и получил звание игрока сезона в академии лондонцев.

    Этот футболист очень успешно работает в связке из трех центрбеков. Он уже выступал за молодежные сборные Англии разных возрастов, а в этом году получил приглашение в команду U-19.

    5. Берсант Целина

    Берсант Целина
    squawka.com

    Возраст: 21

    Клуб: «Суонси»

    Позиция: полузащитник

    Целина пополнил академию «Манчестер Сити» в 2012 году. На молодежном уровне он представлял Норвегию, но в итоге решил выступать за национальную сборную Косово.

    Полузащитник перешел из манчестерского гранда в «Суонси» за три миллиона фунтов в июле после того, как сумел показать высокий уровень на правах аренды в голландском «Твенте» и «Ипсвиче». В прошлом сезоне на его счету 32 поединка и семь голов за «трактористов».

    6. Мейсон Маунт

    Мейсон Маунт
    squawka.com

    Возраст: 19

    Клуб: «Дерби Каунти» (в аренде из «Челси»)

    Позиция: полузащитник

    В прошлом сезоне хавбек был лидером голландского «Витесса», поэтому от парня теперь ждут многого и под руководством Фрэнка Лэмпарда.

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    • Маунт сумел забить 14 голов и отдать девять ассистов за голландскую команду, а это был только первый сезон таланта во взрослом футболе.

    Также успешно полузащитник годом ранее выступал на чемпионате Европы U-19, где получил приз лучшему игроку турнира.

    7. Трево Чалоба

    Трево Чалоба
    squawka.com

    Возраст: 19

    Клуб: «Ипсвич Таун» (в аренде из «Челси»)

    Позиция: защитник/полузащитник

    Является младшим братом Натаниэля Чалоба, выступающего за «Уотфорд». Трево тоже прошел через академию «Челси» и сначала действовал на позиции центрального защитника, но в «Ипсвиче» из него сделали полузащитника, так как парень очень комфортно распоряжается мячом и умеет строить игру из глубины.

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    • Чалоба был частью молодежной сборной Англии, которая в прошлом году выиграла чемпионат Европы.

    8. Гарри Уилсон

    Гарри Уилсон
    twitter.com/hullcity

    Возраст: 21

    Клуб: «Дерби Каунти» (в аренде из «Ливерпуля»)

    Позиция: вингер

    Уилсон — еще один яркий талант, от которого ждут впечатляющих выступлений в этом сезоне. Ему не удалось стать частью планов Юргена Клоппа в первой команде «красных», поэтому он отправился в Чемпионшип за опытом и прогрессом.

    В прошлом сезоне Гарри забил семь мячей и отдал три ассиста в аренде за «Халл Сити» и помог команде выйти в Премьер-лигу. Лэмпард ждет, что вингер продолжит демонстрировать такой уровень и в новой команде.

    9. Харви Барнс

    Харви Барнс
    squawka.com

    Возраст: 20

    Клуб: «Вест Бромвич» (в аренде из «Лестера»)

    Позиция: полузащитник

    Атакующий хавбек уже показал свои навыки в нынешнем сезоне, записав на свой счет несколько голов и успешных действий в построении атак «дроздов».

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    10. Бен Вудберн

    Бен Вудберн
    squawka.com

    Возраст: 18

    Клуб: «Шеффилд Юнайтед» (в аренде из «Ливерпуля»)

    Позиция: форвард

    Молодой парень уже провел 11 игр за «Ливерпуль», дебютировав еще в сезоне 2016/17. Однако крайне жесткая конкуренция в команде Юргена Клоппа ограничила перспективы Вудберна, поэтому аренда в «Шеффилде» поможет ему продемонстрировать свои таланты и окрепнуть.

    Валлиец уже провел семь поединков за национальную сборную и стал вторым самым молодым автором гола после Гарета Бэйла. 0

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