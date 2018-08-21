Таланты Чемпионшипа. Кто может зажечь в новом сезоне?

1. Дин Хендерсон

Дин Хендерсон squawka.com

Возраст: 21

Клуб: «Шеффилд Юнайтед» (в аренде из «Манчестер Юнайтед»)

Позиция: вратарь

Хендерсон является последним ярким продуктом вратарской школы «МЮ». Обладает навыком брать удары максимальной сложности, а в прошлом сезоне он был одним из лидеров «Шрусбери Таун» и помог команде финишировать третьей в Лиге 1.

Дин является яркой личностью за пределами поля, а его переход в клуб из Чемпионшипа — прекрасная возможность продолжить впечатляющий прогресс. Кроме того, Хендерсон продолжает представлять Англию на молодежном уровне.

2. Бэйли Пикок-Фаррелл

Бэйли Пикок-Фаррелл squawka.com

Возраст: 21

Клуб: «Лидс Юнайтед»

Позиция: вратарь

«Лидс» ярко начал сезон, одержав три подряд победы, а в команде свои способности демонстрирует голкипер сборной Северной Ирландии.

Многие ожидают, что Пикок Фаррелл, который ранее на правах аренды выступал за «Йорк Сити», в ближайшие годы станет главной звездой в воротах «Лидса» и поможет команде вновь пробиться в АПЛ.

3. Эзри Конса

Эзри Конса squawka.com

Возраст: 20

Клуб: «Брентфорд»

Позиция: центральный защитник

Конса является выпускником молодежной системы «Чарльтона». В клубе он прошел все команды разных возрастов, после чего стал ключевым игроком в защите «Эддикс».

У клуба хватало проблем за пределами поля, поэтому трансфер Консы был лишь вопросом времени. В итоге он перешел в «Брентфорд» — клуб, который отлично подходит для игрока такого плана. Это защитник, который умеет работать с мячом.

На счету центрбека в его 20 лет уже более 70 игр на профессиональном уровне, а также матчи за молодежные сборные Англии.

4. Рис Джеймс

Рис Джеймс (справа) squawka.com

Возраст: 18

Клуб: «Уиган» (в аренде из «Челси»)

Позиция: защитник

Джеймс — первый юниор, который попал в десятку ярчайших талантов. В прошлом сезоне он был ключевой фигурой в команде «Челси» U-18 и получил звание игрока сезона в академии лондонцев.

Этот футболист очень успешно работает в связке из трех центрбеков. Он уже выступал за молодежные сборные Англии разных возрастов, а в этом году получил приглашение в команду U-19.

5. Берсант Целина

Берсант Целина squawka.com

Возраст: 21

Клуб: «Суонси»

Позиция: полузащитник

Целина пополнил академию «Манчестер Сити» в 2012 году. На молодежном уровне он представлял Норвегию, но в итоге решил выступать за национальную сборную Косово.

Полузащитник перешел из манчестерского гранда в «Суонси» за три миллиона фунтов в июле после того, как сумел показать высокий уровень на правах аренды в голландском «Твенте» и «Ипсвиче». В прошлом сезоне на его счету 32 поединка и семь голов за «трактористов».

6. Мейсон Маунт

Мейсон Маунт squawka.com

Возраст: 19

Клуб: «Дерби Каунти» (в аренде из «Челси»)

Позиция: полузащитник

В прошлом сезоне хавбек был лидером голландского «Витесса», поэтому от парня теперь ждут многого и под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Маунт сумел забить 14 голов и отдать девять ассистов за голландскую команду, а это был только первый сезон таланта во взрослом футболе.

Также успешно полузащитник годом ранее выступал на чемпионате Европы U-19, где получил приз лучшему игроку турнира.

7. Трево Чалоба

Трево Чалоба squawka.com

Возраст: 19

Клуб: «Ипсвич Таун» (в аренде из «Челси»)

Позиция: защитник/полузащитник

Является младшим братом Натаниэля Чалоба, выступающего за «Уотфорд». Трево тоже прошел через академию «Челси» и сначала действовал на позиции центрального защитника, но в «Ипсвиче» из него сделали полузащитника, так как парень очень комфортно распоряжается мячом и умеет строить игру из глубины.

Чалоба был частью молодежной сборной Англии, которая в прошлом году выиграла чемпионат Европы.

8. Гарри Уилсон

Гарри Уилсон twitter.com/hullcity

Возраст: 21

Клуб: «Дерби Каунти» (в аренде из «Ливерпуля»)

Позиция: вингер

Уилсон — еще один яркий талант, от которого ждут впечатляющих выступлений в этом сезоне. Ему не удалось стать частью планов Юргена Клоппа в первой команде «красных», поэтому он отправился в Чемпионшип за опытом и прогрессом.

В прошлом сезоне Гарри забил семь мячей и отдал три ассиста в аренде за «Халл Сити» и помог команде выйти в Премьер-лигу. Лэмпард ждет, что вингер продолжит демонстрировать такой уровень и в новой команде.

9. Харви Барнс

Харви Барнс squawka.com

Возраст: 20

Клуб: «Вест Бромвич» (в аренде из «Лестера»)

Позиция: полузащитник

Атакующий хавбек уже показал свои навыки в нынешнем сезоне, записав на свой счет несколько голов и успешных действий в построении атак «дроздов».

Харви является сыном экс-футболиста «Йорк Сити» Пола Барнса, а его забитые мячи могут помочь «Вест Бромвичу» вернуться в элиту, после чего сам хавбек должен получить свой шанс в «Лестере».

10. Бен Вудберн

Бен Вудберн squawka.com

Возраст: 18

Клуб: «Шеффилд Юнайтед» (в аренде из «Ливерпуля»)

Позиция: форвард

Молодой парень уже провел 11 игр за «Ливерпуль», дебютировав еще в сезоне 2016/17. Однако крайне жесткая конкуренция в команде Юргена Клоппа ограничила перспективы Вудберна, поэтому аренда в «Шеффилде» поможет ему продемонстрировать свои таланты и окрепнуть.

Валлиец уже провел семь поединков за национальную сборную и стал вторым самым молодым автором гола после Гарета Бэйла. 0