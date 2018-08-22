ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Моуринью давно изменился, но «МЮ» это не нравится

    В «Манчестер Юнайтед» сложилась ситуация, при которой главный тренер не получает тех игроков, которые необходимы ему прямо сейчас

    Челси Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюМоуринью давно изменился, но «МЮ» это не нравится «Ливерпуль» выиграл первые два матча и ни разу не пропустил«Ливерпуль» учится побеждать безобразно Гарри УилсонТаланты Чемпионшипа. Кто может зажечь в новом сезоне?
  • 15:08
    • СМИ: Анри согласился возглавить «Бордо»
  • 14:57
    • ЦСКА наказан условным закрытием фанатской трибуны
  • 14:41
    • Ари дисквалифицирован на три матча
  • 11:28
    • УЕФА введет VAR на матчах Лиги чемпионов с 1/4 финала
  • 11:14
    • Шарапова вошла в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменок года
  • 10:56
    • Шунин: Матчи против «Спартака» всегда принципиальны
  • 09:04
    • ПСЖ продлит контракт с аргентинским хавбеком
    Все новости спорта
    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
  • 50 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    В свое время Жозе Моуринью создал из молодых футболистов новое лицо «Челси» — некоторые в итоге стали клубными легендами. Но журналист FourFourTwo Ричард Джолли объясняет, почему тренер решил отказаться от этой стратегии в «Юнайтед», а также почему руководство манкунианцев не дает ему это сделать.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В «Юнайтед» могли прийти игроки, которые добиваются результата уже сейчас

    Виллиан уже работал с Моуринью в «Челси»
    twitter.com/chelseafc

    19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 29 и 34. Что это за набор цифр? Возраст игроков, которые прибыли в Манчестер в эпоху Жозе Моуринью. Диогу Далот — самый молодой, Златан Ибрагимович — главный ветеран в этом списке. Все это выглядит приемлемым балансом, который позволяет строить перспективный коллектив.

    Альтернативный набор цифр мог быть иным: 32, 30, 29, 29 и 29. Это Диего Годин, Виллиан, Иван Перишич, Жером Боатенг и Тоби Алдервейрелд — пять основных целей главного тренера, которые в итоге от него ускользнули. Каждый из них является весьма опытным футболистом, что свидетельствует о решении «Особенного» отказаться от любых попыток долгосрочного планирования в «МЮ».

  • Творческий кризис. Мхитарян рискует потеряться в Англии
  • У армянского полузащитника не складывается карьера в АПЛ
  • 17/08/2018

    • Периодические провалы от Виктора Линделефа и Эрика Байи объясняют, почему коуч хотел получить более опытного центрбека в свои ряды. Но тот же Алдервейрелд принял решение остаться в «Тоттенхэме» и противостоять «Юнайтед» на футбольном поле. Тренеру «МЮ» очень были нужны закаленные бойцы, но он их так и не получил. Более того, Виллиан проводит лучшие годы своей карьеры, а Перишич стал одним из главных героев чемпионата мира и находится на пике. Это те, кто мог начать решать задачи команды прямо сейчас.

    Все дело в конфликте

    Эд Вудворд
    twitter.com/manutd

    Проблемы стали очевидными для многих после того, как Моуринью угрюмо заявил, что его должность — главный тренер, но уж никак не менеджер в полном понимании этого слова. Присутствует противостояние португальца с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом. Знатоку футбола мешает бизнесмен, выступающий за долгосрочную перспективу, а не подписание футболистов, которых будет трудно продать в будущем. Чья философия лучше? Мастера по завоеванию трофеев или человека, который умеет делать прибыль?

  • Моуринью предупреждал. «МЮ» быстро оступился в новом сезоне
  • Реакция на сенсационное поражение «МЮ» от «Брайтона»
  • 20/08/2018

    • Вудворд стал удобной мишенью для критики со всех сторон, но в его действиях есть логика. Это не просто мудрость не подписывать слишком много стареющих футболистов, ценник на которых снижается с каждым годом.

    У руководства есть опасения. Представим, что летом 2021 года в теории могут закончиться контракты Алексиса Санчеса, Неманьи Матича и Виллиана с Алдервейрелдом (если бы они перешли). Всем — по 32-33 года, а ситуация приведет к упадку клуба, который будет вынужден найти еще 300 миллионов фунтов на новых игроков и вырастить из них лидеров. Стоит признать, что Вудворд поступает разумно, стараясь избежать подобных обстоятельств.

    Моуринью не волнует завтрашний день

    Но существует еще более серьезная проблема с Моуринью, который постоянно отмечает новые покупки «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на фоне скромных действий своего руководства. Португалец сейчас — менеджер быстрых решений. Он умеет создать команду-чемпиона. Его не интересует будущее, у него нет для этого терпения. Он хочет получить все и сейчас.

  • «Ливерпуль» учится побеждать безобразно
  • Реакция прессы на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
  • Вчера

    • Во время своего второго прихода в «Челси» Жозе дал молодым и талантливым Мохаммеду Салаху, Кевину де Брейне и Ромелу Лукаку в сумме только восемь матчей игрового времени. Такая у него фишка — побеждать уже сегодня и не заботиться о том, что будет завтра.

    Раньше все было иначе

    Моуринью строил свой первый «Челси» из молодых и перспективных
    twitter.com/chelseafc

    Любопытно, что в прошлом Моуринью не был сторонником такой стратегии развития. Возьмем «Челси» образца сезона-2004/05. Когда все начиналось, Арьену Роббену исполнилось 20 лет, Петру Чеху и Джо Коулу — по 22, Джону Терри и Уэйну Бриджу — по 24, Фрэнку Лэмпарду, Дидье Дрогба и Вильяму Галласу — по 26. Исключением был 31-летний Клод Макелеле.

    Это была команда, которая строилась на много лет вперед. Некоторые ушли, но остальные стали ключевым ядром в игре «Челси». Не всех подписал именно Моуринью, но именно эти парни воплощали его тренерские идеи.

  • Трансферный дайджест. 14-20 августа
  • Состоится ли очередной «трансфер года», отпустит ли «Аякс» своих вундеркиндов, куда подастся легенда «Ювентуса» и другие трансферные новости последних дней
  • 20/08/2018

    • Португалец добивался прогресса от молодых. Он был готов дать шанс тем, у кого за спиной не было серьезных достижений. Их голод к успеху соответствовал ожиданиям Жозе. Прошло больше десяти лет и акцент «Особенного» изменился. Теперь ему нужны не молодые, а опытные мастера, которые успели доказать свой уровень.

    У Моуринью нет сильной связи с молодыми игроками. Если Фергюсон чувствовал себя моложе рядом с ними, то португалец ищет взрослых парней в свою раздевалку. Это и создает экономические проблемы клубу, которые по масштабу могут привести к куда более губительным последствиям, чем просто нехватка усиления центра защиты и фланга атаки. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Челси» — «Арсенал». Хаос и классика
  • 19/08/2018 в 16:09
    •
  • Прогноз
  • «Глазго Рейнджерс» — «Уфа»
  • 1,71
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Новый король Парижа
    • 18:58 16/08/2018     Артем Дзюба
  • Чудо на «Петровском»: Дзюба уничтожил минское «Динамо»
    • 02:05 17/08/2018     Диего Симеоне
  • «Атлетико» разрушит двоевластие в Примере. Семь веских причин
    • 12:39 17/08/2018
    Тоже интересно
    Джастин Клюйверт Футбол Вундеркинды Серии A. За ними стоит следить в этом сезонеТоп-10 самых перспективных футболистов чемпионата Италии Вчера в 13:450
  • 08:37
    • Навас может сменить «Реал» на «Манчестер Сити»
  • 15:25
    • «СКА-Хабаровск» и «Сахалин» добыли победы в Кубке России
  • 11:57
    • Хавбек ПСЖ может продолжить карьеру в Испании
    Неймар Футбол Трансферный дайджест. 14-20 августаСостоится ли очередной «трансфер года», отпустит ли «Аякс» своих вундеркиндов, куда подастся легенда «Ювентуса» и другие трансферные новости последних дней 20/08/2018 в 20:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Три битвы за групповой этап ЛЧ
  • 3.18
    •
  • 11:43
    • «Боруссии» Д хочет приобрести нападающего «Барселоны»
  • 10:38
    • «Сибирь» усилилась защитником сборной Казахстана
  • 10:26
    • Бывший хавбек «Спартака» покинул тренерский штаб команды второй украинской лиги
    «Челси» Футбол АПЛ. «Челси» победил «Арсенал», «Ман Сити» разгромил «Хаддерсфилд», «МЮ» уступил «Брайтону»Обзор матчей второго тура английской Премьер-лиги Вчера в 00:090
  • 08:50
    • Экс-игрок «Спартака» продолжит карьеру в Мексике
  • 23:55
    • «Бенфика» упустила победу над ПАОК
  • 23:55
    • ПСВ одержал волевую победу над БАТЭ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие