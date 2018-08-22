Моуринью давно изменился, но «МЮ» это не нравится

В «Юнайтед» могли прийти игроки, которые добиваются результата уже сейчас

Виллиан уже работал с Моуринью в «Челси» twitter.com/chelseafc

19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 29 и 34. Что это за набор цифр? Возраст игроков, которые прибыли в Манчестер в эпоху Жозе Моуринью. Диогу Далот — самый молодой, Златан Ибрагимович — главный ветеран в этом списке. Все это выглядит приемлемым балансом, который позволяет строить перспективный коллектив.

Альтернативный набор цифр мог быть иным: 32, 30, 29, 29 и 29. Это Диего Годин, Виллиан, Иван Перишич, Жером Боатенг и Тоби Алдервейрелд — пять основных целей главного тренера, которые в итоге от него ускользнули. Каждый из них является весьма опытным футболистом, что свидетельствует о решении «Особенного» отказаться от любых попыток долгосрочного планирования в «МЮ».

Периодические провалы от Виктора Линделефа и Эрика Байи объясняют, почему коуч хотел получить более опытного центрбека в свои ряды. Но тот же Алдервейрелд принял решение остаться в «Тоттенхэме» и противостоять «Юнайтед» на футбольном поле. Тренеру «МЮ» очень были нужны закаленные бойцы, но он их так и не получил. Более того, Виллиан проводит лучшие годы своей карьеры, а Перишич стал одним из главных героев чемпионата мира и находится на пике. Это те, кто мог начать решать задачи команды прямо сейчас.

Все дело в конфликте

Эд Вудворд twitter.com/manutd

Проблемы стали очевидными для многих после того, как Моуринью угрюмо заявил, что его должность — главный тренер, но уж никак не менеджер в полном понимании этого слова. Присутствует противостояние португальца с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом. Знатоку футбола мешает бизнесмен, выступающий за долгосрочную перспективу, а не подписание футболистов, которых будет трудно продать в будущем. Чья философия лучше? Мастера по завоеванию трофеев или человека, который умеет делать прибыль?

Вудворд стал удобной мишенью для критики со всех сторон, но в его действиях есть логика. Это не просто мудрость не подписывать слишком много стареющих футболистов, ценник на которых снижается с каждым годом.

У руководства есть опасения. Представим, что летом 2021 года в теории могут закончиться контракты Алексиса Санчеса, Неманьи Матича и Виллиана с Алдервейрелдом (если бы они перешли). Всем — по 32-33 года, а ситуация приведет к упадку клуба, который будет вынужден найти еще 300 миллионов фунтов на новых игроков и вырастить из них лидеров. Стоит признать, что Вудворд поступает разумно, стараясь избежать подобных обстоятельств.

Моуринью не волнует завтрашний день

Но существует еще более серьезная проблема с Моуринью, который постоянно отмечает новые покупки «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на фоне скромных действий своего руководства. Португалец сейчас — менеджер быстрых решений. Он умеет создать команду-чемпиона. Его не интересует будущее, у него нет для этого терпения. Он хочет получить все и сейчас.

Во время своего второго прихода в «Челси» Жозе дал молодым и талантливым Мохаммеду Салаху, Кевину де Брейне и Ромелу Лукаку в сумме только восемь матчей игрового времени. Такая у него фишка — побеждать уже сегодня и не заботиться о том, что будет завтра.

Раньше все было иначе

Моуринью строил свой первый «Челси» из молодых и перспективных twitter.com/chelseafc

Любопытно, что в прошлом Моуринью не был сторонником такой стратегии развития. Возьмем «Челси» образца сезона-2004/05. Когда все начиналось, Арьену Роббену исполнилось 20 лет, Петру Чеху и Джо Коулу — по 22, Джону Терри и Уэйну Бриджу — по 24, Фрэнку Лэмпарду, Дидье Дрогба и Вильяму Галласу — по 26. Исключением был 31-летний Клод Макелеле.

Это была команда, которая строилась на много лет вперед. Некоторые ушли, но остальные стали ключевым ядром в игре «Челси». Не всех подписал именно Моуринью, но именно эти парни воплощали его тренерские идеи.

Португалец добивался прогресса от молодых. Он был готов дать шанс тем, у кого за спиной не было серьезных достижений. Их голод к успеху соответствовал ожиданиям Жозе. Прошло больше десяти лет и акцент «Особенного» изменился. Теперь ему нужны не молодые, а опытные мастера, которые успели доказать свой уровень.

У Моуринью нет сильной связи с молодыми игроками. Если Фергюсон чувствовал себя моложе рядом с ними, то португалец ищет взрослых парней в свою раздевалку. Это и создает экономические проблемы клубу, которые по масштабу могут привести к куда более губительным последствиям, чем просто нехватка усиления центра защиты и фланга атаки. 0