«Ливерпуль» учится побеждать безобразно

Накануне во втором туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде победил «Кристал Пэлас» (2:0). Приводим самые интересные публикации в СМИ по этому поводу.

Кейта олицетворяет безудержный стиль «Ливерпуля»

«В первом тайме Наби Кейта с шумом носился по полю "Селхёрст Парк" в отчасти блестящем и отчасти яростном стиле, с такой безудержной энергией, что казалось, кто-то отключил ему тормоза. Он отметился обводками, поворотами, разрезающими чужую оборону передачами, но также и необъяснимыми ошибками. Это было потрясающее и перехватывавшее дыхание зрелище, и как будто он взял на себя обязательство обеспечить единоличное воплощение всего, что мы ожидали от "Ливерпуля" Юргена Клоппа за последние годы — захватывающее сумасбродство», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Дин.

«Доказательством тому служит его такое же всеобъемлющее выступление против "Вест Хэма" (4:0) в предыдущий уик-энд, потому не удивительно, что гвинеец столь стремительно ворвался в основной состав мерсисайдцев после своего перехода из "РБ Лейпцига" за 52,75 млн фунтов. Это говорит о том, что 23-летний центрхав уже оставляет отпечаток на этой команде, тогда как его коллега по амплуа Фабиньо — еще один дорогостоящий новичок — даже не попал в заявку на игру. В этом красочном первом тайме Кейта более чем достаточно показал, что "Ливерпуль" Клоппа — его настоящий дом».

«Ливерпуль» значительно прибавил в обороне

«Вирджил ван Дейк стал глыбой в обороне "Красных", проявляя ответственность тогда, когда это имело значение: хотя он проявил себя как центрбек, который хорошо играет внизу, это был один из тех вечеров, когда его мастерство в игре наверху оказалось ключевым, ведь он сделал восемь выносов мяча — столько же, сколько все его партнеры вместе взятые, а также выиграл 16 воздушных единоборств. Данная статистика демонстрирует, сколько велико влияние голландца на оборону его клуба. В 16 поединках АПЛ, которые он провел за мерсисайдцев, они пропустили только 10 мячей: если экстраполировать эту цифру на весь сезон, то в таком случае команда пропустила бы 24 гола — показатель, которого не было у нее почти десятилетие — он принес спокойствие защите», — отмечает в материале Sky Sports Адам Бейт.

«И если и был какой-то отсутствующий фрагмент в оборонительном пазле "Ливерпуля" — это вратарская позиция, но Алиссон также сделал нужную разницу: его качество в игре ногами очевидно, равно как и хладнокровие, за счет которых бразилец может эффективно начинать контратаки мерсисайдцев — сильное оружие, с учетом идентичности его новых одноклубников в атаке. Шесть мячей, забитых в двух стартовых турах, с одной стороны говорит о прежних "Красных", но если подопечные Клоппа действительно будут бороться с "Манчестер Сити" за чемпионство, определяющим будет то, что будет происходить не в нападении коллектива, а в обороне. Сейчас это две победы без пропущенных голов — Алиссон и ван Дейк делают разницу».

В Англии появился новый блестящий талант

«Удаление Аарона Ван-Биссаки не должно смущать в оценке того, что менеджер сборной Англии Гарет Саутгейт, присутствовавший на матче, стал свидетелем игры еще одного блестящего таланта, который ожидает вызова в лагерь "Трех Львов". В его действиях присутствовала уверенность, которой обычно нет в 20-летнем футболисте с небольшим количеством поединков за плечами. То, что он сумел нейтрализовать Садио Мане, многое говорит о его потенциале, чего не скажешь о более опытных партнерах проспекта по обороне», — хвалит таланта Ник Миллер в материале для ESPN.

«Казалось, фулбек "Кристал Пэлас" двигается как бегун на средней дистанции со всеми своими плавными движениями и худым телом на высокой скорости. Ему еще нужно поработать над отдельными аспектами (особенно в позиционной игре), но пока он справляется за счет невероятной силы в отборе, хотя в одном эпизоде и упустил Мохамеда Салаха. И все же, не сомневайтесь — это может быть началом блестящей карьеры».

«Ливерпуль» учится выигрывать тяжелые матчи

«Своим вызывающим образом эта сухая победа на тоненького над лондонцами впечатлила еще сильнее, чем унижение "Вест Хэма" на прошлой неделе: "Ливерпуль", который уже знал, что ему нельзя отпускать вперед "Сити", почти не давал себе слабину и вынужден был показать свою силу против физически мощных "Орлов" после того, как Джеймс Милнер реализовал пенальти. Это непривычное впечатление от этой команды — более сильная вибрация после многих лет сумасшествия, ощущение, что она учится побеждать безобразно. Если судить по данной игре, мерсисайдцы сосредоточились на то, чтобы не терять очки в любом поединке, вне зависимости от соперника», — пишет на страницах The Guardian Джейкоб Стейнберг.

«В прошлом сезоне "Красные" допустили осечки в матчах против "Бернли", "Эвертона", "Ньюкасла", "Суонси", "Уотфорда" и ВБА, и все кто считает, что в стартовавшей кампании Премьер-лиги не будет легких матчей, получил подтверждение, когда "Манчестер Юнайтед" проиграл "Брайтону" в воскресенье — это поражение манкунианцев стало напоминанием для подопечных Клоппа, что для самоуспокоенности нет места. Они само собой не могли позволить себе потакать "Пэлас" на глазах чужой публики: хозяева способны создать сложности для любого топ-соперника на своей арене, когда владение мяча — это привилегия, а не право. Дружина Роя Ходжсона последовала примеру "Брайтона", тяжело работая над тем, чтобы сдержать мощное нападение гостей почти весь первый тайм». 0