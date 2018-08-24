«Уфе» не стоило бояться. У команды Джеррарда хватает недостатков

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Уфой» — 1:0. Единственный мяч был забит на 41-й минуте. После углового удара Морелос пробил головой, Беленов отразил мяч перед собой, а Коннор Голдсон оказался первым на добивании.

Третье подряд выездное спасение «Уфе» совершить не удалось

«Почти тайм уфимцы успешно гасили зажигательные бомбы, обильно сыпавшиеся на штрафную Беленова с обоих флангов. 40 минут план Томарова работал. И чем дольше на табло мерцали нули, тем сильнее нервничали глазгианцы. Домашняя ничья с дебютантом еврокубков в их планы точно не входила.

Увы, дотянуть до перерыва без пропущенного мяча гостям не удалось. То, что шотландцы не смогли сделать с игры, они сделали со стандарта. Британия! Полбеды, что Неделчару не удержал Морелоса на угловом. Беда, что Голдсон беспрепятственно обесценил сейв Беленова.

Пропущенный мяч раззадорил уфимцев. Они азартно взялись доказывать, что и сами в атаке кое-что умеют — когда ещё придётся в такой атмосфере себя показать? Так родились опасные моменты у Живоглядова и Пауревича. К сожалению, упущенные.

Второй тайм "Уфа" и вовсе отработала на полновесную четвёрку — надежно сзади и достаточно остро в атаке. Что-то в стиле ван Бастена 30-летней давности пытался изобразить свежий Карп — и у него это почти получилось. После его удара слёту Макгрегору пришлось вступить в игру. Потом Пауревичу, герою Люксембурга, какой-то ерунды не хватило, чтобы затолкать мяч в ворота.

В обоих выездных матчах "Уфа" уходила от поражения на последних минутах, в Люксембурге — так и вовсе секундах. Третий раз подряд ей этот фокус ей не удался. Но кто бросит хоть слово упрёка команде? Самое сложное — пока — испытание в Европе она выдержала с честью. И по-прежнему сохраняет отличные шансы на выход в группу», — пишет обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко.

Башкирцы выбрали «автобус»

«Уфа» ожидаемо играла от обороны twitter.com/rangersfc

«Сложно сказать, на что рассчитывал тренерский штаб "Уфы" во главе с Сергеем Томаровым. Вообще, в новом сезоне описывать тактический рисунок команды из Башкирии очень сложно. Упрощение, примитивизм, стремление свести ошибки к минимуму. Пожалуй, именно такие характеристики приходят на ум при просмотре матчей "Уфы".

В Глазго уфимцы вышли с одной целью — не рассыпаться и зацепить результат, который оставляет шансы перед ответным матчем. Наверное, Томаров может быть удовлетворён итоговым счётом, который оставляет уфимцам надежду. Но, кажется, "Уфа" могла наиграть и на большее.

И если первые 15 минут нахождения в "окопах" гостей были вполне предсказуемыми, учитывая вероятную ставку Джеррарда на быстрый гол, то дальнейшее использование "автобуса" несколько разочаровало. "Уфа" выстроила эшелонированную оборону, не став концентрировать игроков в центре поля. Логично было предположить, что "Рейнджеры" будут задействовать быстрые фланги. В целом, задумка Томарова сработала: активность хозяев не выглядела угрожающе для ворот соперника. Да, шотландцы полностью владели инициативой, а россияне отдали мяч оппоненту, но опасных атак у хозяев было немного.

При этом "Уфа" явно недооценила опасность, исходившую от стандартов "рейнджеров". Именно стандартное положение привело к единственному взятию ворот, пусть там шотландцам и помог Беленов, сыгравший непривычно неуклюже, отбив мяч перед собой на ногу сопернику. Но ведь и до этого был убойный момент с ударом головой Голдсона с линии вратарской после стандарта!

В концовке первого тайма "Уфа" и сама помогла футболистам из Глазго открыть счёт. Было видно, что гости подустали держать оборону, играя без мяча большую часть времени. Но вместо того, чтобы отодвинуть игру от своих ворот, уфимцы наоборот к ним прижались. Нет сомнений, что "Уфа" могла завершить первый тайм иначе, ведь после пропущенного мяча гости сразу создали едва ли не лучшие моменты в матче! Значит, силы все-таки были?», — спрашивает обозреватель Rusfootball.info Антон Мозговой.

Томаров vs Джеррард

Сергей Томаров изменил тактику после перерыва ФК «Уфа»

«В раздевалке Томаров, видимо, сказал своим игрокам, что соперник совсем не выглядит непобедимым, и надо играть агрессивнее. Россияне вышли на второй тайм с установкой отыграться. Взвинтили темп и стали грузить мяч в зону правого защитника "Рейнджерс" Джеймса Тавернье. Англичанину пришлось непросто, но он выстоял, а минут через 10 хватка гостей ослабла, и напряжение снизилось.

Рейнджеры вновь прибрали мяч к ногам и стали раскачивать оборону "Уфы" на флангах. Гости хотя и играли в пять защитников, действовали довольно узко, и по краям регулярно образовывались свободные зоны. Чтобы было кому замыкать подачи, Джеррард выпустил вернувшегося летом 193-сантиметрового североирландца Кайла Лафферти. 30-летний нападающий провел в Глазго четыре сезона с 2008 по 2012 год. Трибуны встретили форварда оглушительными аплодисментами.

Но идея Джеррарда не сработала. Опорники "Уфы" (Засеев или Салатич) стали опускаться еще глубже и на пару с левым/правым центральным защитником (Аликин/Табидзе) страховать крайнего (Йокич/Живоглядов), создавая таким образом большинство на флангах и полуфлангах. Британские края увязли и увяли. В концовке россияне даже пару раз неплохо сходили вперед и заставили понервничать почтенную шотландскую публику», — констатировал корреспондент «Советского спорта» Артем Зибрак.

Стивен Джеррард Главный тренер «Рейнджерс» Достаточно ли этого преимущества? Конечно, я бы сказал, что хотел бы получить большее преимущество в матче с «Уфой». На следующей неделе у нас будет ответная, и тот факт, что мы сыграли на ноль, является очень положительным моментом. Мы уважаем соперника, нам необходимо показать себя как героев и воинов — мы способны пройти дальше. Стыдно будет не попасть в групповой этап Лиги Европы. Для «Рейнджерс» будет позором не пройти «Уфу». Я не собираюсь возвращаться домой с чувством сожаления и стыда.

«Уфе» хватит мастерства зацепиться за шанс дома

«Стивен Джеррард прямо говорит, что не пройти "Уфу" будет для его команды позором. Такая позиция уже ставит под давление самих "рейнджеров", которые полетят в Россию с мыслью о том, как бы не опозориться. А это не лучшая психологическая установка. Другое дело, что уфимцам уже не сыграть так, как они выступали на "Айброкс". Здесь нужно действовать изобретательнее. Сухая победа — очень "противная" для отыгрывающегося. Нужно забивать, рисковать в какой-то мере, но при этом не допускать ни одной ошибки сзади.

Мастерства для этого у "Уфы" достаточно. Она это показала в Шотландии, где не выглядела безнадежно, но забить не смогла в редких шансах — это, конечно, было бы слишком сладко. С другой стороны, сам "Рейнджерс" не показал чего-то особенного кроме своего простого как три копейки, но достаточно надоедливого и изматывающего прессинга. Важно, чтобы "Уфе" хватило опыта и мудрости не попасть в ловушку при стремлении забить», — отметил автор блога «Командный дух» на Soccer.ru. 0