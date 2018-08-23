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    «Уфа» уступила «Рейнджерс» в Глазго

    Лига Европы Уфа Футбол России Рейнджерс Бордо Футбол Франции Гент
    В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Уфой» — 1:0.

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    Единственный мяч был забит на 41-й минуте. После углового удара Морелос пробил головой, Беленов отразил мяч перед собой, а Коннор Голдсон добавил в цель.

    Ответный матч пройдет 30 августа в Уфе.

    Лига Европы. 4-й отборочный раунд
    «Рейнджерс» (Шотландия) — «УФА» (Россия) — 1:0 (1:0)
    Гол: Голдсон, 41«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер, Голдсон, Катич, Флэнаган, Кандеяш (Лафферти, 69), Джек, Эджариа, Арфилд, Кент (Миддлтон, 77), Морелос«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Аликин, Йокич, Салатич, Пауревич, Засеев (Ванек, 85), Обляков (Карп, 83), Игбун (Кротов, 90+3)Предупреждения: Игбун, 58. Лафферти, 72. Засеев, 76. Карп, 90. Голдсон, 90+4

    Еще в одном матче квалификации Лиги Европы бельгийский «Гент» на своем поле сыграл вничью с французским «Бордо» — 0:0. 0

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