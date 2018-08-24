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    Семак — мастер замен, Дзюба — герой

    Волевая победа «Зенита» над «Мольде» — в нашем обзоре прессы

    Лига Европы Зенит
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    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    23 августа питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над норвежским «Мольде» (3:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Гости первыми вышли вперед, но после 70-й минуты подопечные Семака сумели забить трижды.
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    Дзюба решил исход матча

    «Главный футболист "Зенита" прямо сейчас, именно его характер подхватила вся команда. Дзюба — это же былинный богатырь, который может пролежать тридцать лет на печи, а потом вдруг оказаться качком, гимнастом, мастером боевых искусств и истребителем змеев и прочей нечисти. Сейчас у Артема период подвигов, начавшийся на чемпионате мира, и партнеры идут за ним.

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    • В игре с "Мольде" форвард не останавливался и в первом тайме, когда "Зениту" не хватало осознанности в действиях, Дзюба бежал, боролся, прессинговал. Когда же пришло время побеждать, именно Артем исполнил главную роль: сначала сравнял счет, выпрыгнув выше всех, а потом сделал гол для коллеги Заболотного, пустившись в дриблинг в штрафной площади норвежцев и угодив в штангу. Дзюба поймал своего конька и снова, скача на нем, сделал результат для "Зенита", который настроился на волну настроения своего нападающего. Это очень прочная связь, которая сейчас приносит исключительную пользу», — подчеркнул автор Soccer.ru Александр Чистяков.

  • Антон Заболотный
  • Нападающий «Зенита»
  • Хорошие впечатления. Пришлось сложно, соперник дал отпор. С помощью своей самоотдачи переломили игру и забили три мяча. С Дзюбой играется отлично, хорошо срабатываемся. Играем друг на друга. Хорошо, что, когда я выхожу, выходит хорошая игра. Это хороший тандем. Сложно сказать, заряжает ли Дзюба меня своей энергией. Главное, что хорошо получается играть на поле. Не связываю тот факт, что мы пропускаем первыми, с недонастроем. Просто такая тенденция. Но хорошо, что мы отыгрываемся.

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    «Зенит» пропустил гол до перерыва
    twitter.com/zenit_spb

    «Первые 20 минут в исполнении "Зенита" просто сказка. Питерцы были хороши в движении с мячом и без него, прессинговали соперника высоко и агрессивно, и уже на 11-йминуте после корявого удара Дзюбы с разворота киксом воспользовался Дриусси, но попал лишь в штангу. Доминирование над "Мольде" можно было назвать абсолютным несмотря на массовые окопы норвежского коллектива в середине и на флангах.

    Команда Сульшера вытерпела и потихоньку выровняла игру к 30-й минуте, пару раз даже пробив по воротам Лунева. К этому времени "Зенит" потерял в скорости и пробовал выходить к воротам оппонента через забросы на Дзюбу. Это работало через два раза на третий. В отсутствие Нобоа и Паредеса игроки середины Краневиттер и Эрнани боялись ошибиться, не использовали проникающий пас и полостью отказались от креатива.

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    • Потухший "Зенит" с каждой минутой все чаще подпускал "Мольде" к своим воротам и все реже находил интересные варианты впереди. В итоге беда пришла откуда не ждали. На 42-й минуте последовал заброс в штрафную на Холанда, борьбу наверху выиграл отлично смотрящийся до этого Мевля. Миха скинул мяч на в одиночестве набегающего хавбека Эрика Хестада, который сходу зарядил в дальний угол. Мяч пролетел мимо перчаток Лунева, в нижнем углу ударился в штангу и угодил в ворота. Запахло Минском», — пишет журналист «Советского спорта» Константин Кринский.

  • Артем Дзюба
  • Нападающий «Зенита»
  • У нас русская душа: сначала, как обычно, себе приключения придумываем, а потом героически их преодолеваем. Честно говоря, и в первом тайме неплохо играли, доминировали. У соперника была лишь одна добротная атака, и тут же пропустили гол. Может быть, невезение. Но в целом, наверное, где-то мы недорабатываем все вместе в обороне, потому что нельзя пропускать одну атаку и сразу — гол. Но хорошо, что так закончилось. 3:1 — это, с одной стороны, комфортный счёт, а с другой — опасный. 2:0 там устроит соперника, так что все в этом противостоянии еще впереди.

    • Семак сделал правильные замены

    Сергей Семак
    twitter.com/zenit_spb

    «Зенитовцы были в настроении. Но не были свежими. А после первого тайма булгаковская осетрина и вовсе стала вызывать опасения. Как говорил один маг и чародей, свежесть бывает только одна — первая, она же последняя. Требовались замены, и из всего запасного набора карандашей, а может хуков и апперкотов, Сергей Семак логично вывел на 59-й минуте Александра Ерохина вместо Матиаса Краневиттера. Может, потому, Ерохин перемещается по городу пешком с рюкзаком, а аргентинец исключительно не машине — у него и сил больше.

    Проигрывая 0:1, Семак рисковал дальше — Смольникова сменил Заболотный. Накануне как раз юные фанаты просили у него на базе футболку. Антон отговаривался тем, что уже "обещал многим". В итоге сравнивать счет пришлось Дзюбе — другому бомбардиру Лиги Европы (хет-трик в игре с "Динамо"). И вот уж он "пахал" по-настоящему, отметив 30-летие. На 80-й минуте добавилось заказов у Заболотного, а перед финальным свистком отличился еще и Мевля.

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    • Семак сделал так, что "Зениту" хватило сил, даже в условиях кадрового дефицита. А воли у этой команды хоть отбавляй», — отметил обозреватель «Спорта День за Днем» Кирилл Легков.

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    twitter.com/zenit_spb

    «Признаться, когда у "Зенита" ничего не получалось, а до Дзюбы мяч не доходил, я думал о том, чтобы как-то обыграть тему дня рождения. Ну, согласитесь, что в первом тайме команда Семака играла так, будто накануне всем составом бурно отмечала 30-летие лидера. Ерунда это все! Даже кажется, что чем больше игроки "Зенита" двигаются, тем больше у них сил. Сами заряжаются. Как такое возможно? Спросите у тренерского штаба.

    Плохая новость в том, что этот удивительный шаблон, который нашел Семак, работает только с командами невысокого класса. Если ты убираешь игроков центра поля, чтобы насытить атаку, то рано или поздно будешь наказан командой с классной контратакой и сильными исполнителями. Вечно это работать не будет. Хотя к чему сейчас думать о вечном? И к черту плохие новости! "Зенит" вновь был великолепен. Браво, мужики», — констатировал Михаил Борзыкин из «Спорт-Экспресса». 0

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