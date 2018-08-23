«Зенит» одержал волевую победу над «Мольде»

Питерскийодержал домашнюю победу над норвежским(3:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Счет в матче на 42-й минуте открыли гости. Мевля возле собственной штрафной неудачно скинул мяч на ногу Эйрику Хестаду, который подобрал отскок и пробил в дальний нижний угол — Лунёв не дотянулся.

Отыгрались питерцы на 71-й минуте. Анюков пошёл в прессинг и отобрал мяч у чужой штрафной. Дриусси мягко навесил в центр штрафной, а Артем Дзюба выиграл борьбу и головой переправил мяч в нижний угол.

На 80-й минуте «Зенит» удвоил счет. Мак с правого края сделал передачу в штрафную, Дзюба на паузе убрал защитника и пробил в штангу. Антон Заболотный оказался первым на отскоке и добил мяч в сетку.

А на 90-й минуте Мак выполнил подачу с углового, Иванович пробил головой и попал в Заболотного. Мяч отскочил к Михе Мевле, который с четырёх метров пробил мимо вратаря.

Ответный матч пройдет 30 августа в Норвегии. 0