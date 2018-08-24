Логичное продолжение длинного пути. Анри близок к возвращению в Лигу 1

Французские и британские журналисты в один голос заявляют, что Тьерри Анри согласился стать новым главным тренером «Бордо» и сменить на этом посту Густаво Пойета. Пока ассистент Роберто Мартинеса в сборной Бельгии отмалчивается, мы решили узнать, что по поводу вероятного назначения думают СМИ.

Возращение на родину

Журналист Foot Mercato Орельен Леже-Моэк напоминает, что в своем время Тьерри Анри со скандалом покинул родину и долгое время не показывался широкой публике, но теперь у него появляется возможность вновь заявить о себе.

«На данный момент Тьерри Анри является самым серьезным кандидатом на пост наставника "Бордо". Для молодого тренера, у которого до сих пор нету опыта работы на столь высоком уровне, это отличная возможность вернуться в Лигу 1, с которой он в своем время разорвал все связи.

Впрочем, даже если он скажет "да" и захочет вернуться на родину, то последнее слово все равно останется за новым владельцем клуба — американским инвестиционным фондом GACP.

Дело в том, что идея приглашения Анри пришла не от владельцев, а от текущего руководства во главе с Николя де Таверно. Однако в ближайшее время руководить клубом будет совсем другая команда.

Вскоре состоится встреча представителей GACP с Анри, который постарается убедить их, что имеет достаточно возможностей для того, чтобы вернуть команде былую славу.

Сам же потенциальный тренер хотел бы получить несколько гарантий. Например, он желает убедиться, что новые владельцы готовы инвестировать в клуб большие средства. Ранее упоминалась сумма в 80 миллионов евро на трансферы, но реальна ли она? И самое главное: получит ли ее Анри до закрытия летнего трансферного окна?», — задается вопросом Леже-Моэк.

Кристоф Дюгари Бывший игрок сборной Франции Если бы Тьерри попросил у меня совета, то я бы посоветовал ему не идти туда, учитывая всю ситуацию. Лучше расслабься и отдыхай, но от работы откажись! Нужно дождаться, когда у клуба будут средства, гарантии и настоящая структура.

В именитой компании кандидатов

Обозреватель Le Parisien Оливье Бернар отметил, что Тьерри Анри стал фаворитом на пост наставника «Бордо» несмотря на то, что его конкурентами были именитые наставники.

«Если переговоры пройдут успешно, то уже вряд ли что-то помешает приезду Тьерри Анри, который станет четвертым чемпионом мира 1998 года, начавшим самостоятельную тренерскую карьеру в Лиге 1, после Дешама, Блана и Виейра.

Отказы со стороны Блана и Гарда, а также отсутствие энтузиазма по поводу кандидатуры Клинсмана, похоже, расчистили дорогу перед экс-форвардом "Арсенала", даже учитывая то, что в СМИ упоминалось имя Арсена Венгера, который, к тому же, нравится руководству "Бордо".

Легендарный тренер лондонского "Арсенала" сейчас свободен, но находится в Либерии по приглашению президента страны Джорджа Веа. Оттуда он вернется ближе к концу недели, но к тому времени его бывший подопечный уже может занять вакантный пост», — подчеркивает Бернар.

Арсен Венгер Главный тренер «Арсенала» Да, у Тьерри есть желание возглавить «Бордо». Он достаточно умный для этого и обладает всеми необходимыми качествами. Остается узнать, готов ли он посвятить тренерской работе свою жизнь.

По пути Зидана и Виейра

Автор LCI Йоан Роблен заметил, что Тьерри Анри взял пример со своих бывших партнеров по сборной Франции Зинедина Зидана и Патрика Виейра, которые тоже начинали тренерские карьеры, успев набраться опыта на младших постах.

«Как и Зинедин Зидан, Анри нашел время для того, чтобы вникнуть в профессию тренера. Завершив игровую карьеру в 2014 году, он подался на телевидение, став консультантом канала Sky Sports в Англии.

В то же время он задумывался о тренерской работе, поэтому вскоре начал работать в академии "Арсенала", где тренировал молодежь до 16 лет. Более того, он начал профессионально осваивать тренерское ремесло в Уэльсе.

Именно там он в рекордные сроки получил лицензию УЕФА вместе с еще одним французом Патриком Виейра, который сейчас тренирует "Ниццу". Имея определенную базу знаний, он вернулся в "Арсенал", а затем стал помощником тренера команды U18.

Вскоре после этого лучший бомбардир в истории "Арсенала" оказался в сборной Бельгии. В августе 2016 года Роберто Мартинес предложил ему должность ассистента. Француз согласился и начал отдельно работать с нападающими, в том числе и с Ромелу Лукаку, который блеснул на чемпионате мира 2018 года, где "красные дьяволы" заняли третье место.

К новой профессии Анри выбрал тот же подход, что Виейра, набравшийся опыта в "Манчестер Сити", и Зидан, который долгое время оставался в тени Анчелотти, прежде чем возглавил основную команду в Мадриде», — подчеркивает Роблен.

Бруно Женезио Главный тренер «Лиона» Путь Анри немного похож на путь Зидана: он сформировался как тренер, поработал на разных должностях, а теперь готов к новому этапу. Думаю, что он чувствует себя готовым. Хорошо, что в прессе много говорят об этом, это создает столь нужную атмосферу во французском футболе.

Вызовы нового тренера

Редакция Sky Sports в своем материале назвала главные вызовы, которые возникнут перед новым главным тренером «Бордо», заявив об ослабленном составе команды.

«Малком, перешедший в "Барселону", стал не единственной значимой потерей этим летом. Фактически, отправной точкой конфликта Пойета с руководством клуба стала продажа в "Монпелье" Гаэтана Лаборда, которая не была согласовала с уругвайским специалистом.

Лаборд не был твердым игроком основного состава, да и забил всего три гола в чемпионате Франции, но его отъезд лишь усугубил давние проблемы "Бордо". Что говорить, если последним игроком "жирондинцев", забившим хотя бы десять голов за сезон, был Шейк Дьябате в сезоне 2015/16.

Одной из возможностей для Анри вернуть позитив может стать Лига Европы. В чемпионате Франции у "Бордо" точно будут проблемы, но успешное выступление в еврокубках может их немного скрасить.

Ранее "Бордо" уже прошел "Вентспилс" и "Мариуполь", а последним препятствием на пути к групповому этапу является "Гент". Обыграв его, команда поможет новому тренеру проявить себя на евроарене», — говорится в материале. 0