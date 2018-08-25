«Бавария» рискует проиграть Бундеслигу самой себе

Накануне в стартовом туре чемпионата Германии «Бавария» на своем поле победила «Хоффенхайм» со счетом 3:1. Приводим самые интересные публикации в СМИ по этому поводу.

«Бавария» хорошо стартовала, но понесла существенную потерю

«В первом туре Бундеслиги "Бавария", которая стремится выиграть беспрецедентный седьмой чемпионский титул кряду, переиграла "Хоффенхайм". Матч был омрачен использованием системы VAR при спорных обстоятельствах, тогда как Томас Мюллер забил ударом головой, Роберт Левандовски перебивал пенальти, а Арьен Роббен отличился ударом с лету», — отмечает в материале на ESPN Марк Ловелл.

«Воодушевленные возвращением в ворота Мануэля Нойера, мюнхенцы начали свой путь к серебряной салатнице после успешного старта, и пока что не знают поражений на своем поле от "Крестьян" в 11 поединках. Тем не менее, хозяевам понадобился фартовый 11-метровый и немного помощи от VAR для того, чтобы дожать соперника, в то время, как из-за серьезной травмы сломалась ее восходящая звезда Кингсли Коман. Нельзя также не отметить то, что в своем первом матче в Бундеслиге во главе "ротен" Нико Ковач выпустил по ходу игры дебютанта Леона Горецку вместо Хави Мартинеса, дабы сделать атаку мощнее».

Левандовски не в форме, Киммих — лучший

«Роберт Левандовски был далек от тех стандартов, что он установил в недавние сезоны: 30-летний нападающий, который в последнюю неделю критиковал руководство "Баварии", был невидим на поле до исполнения пенальти и почти не предоставил оснований думать, что уже отошел от разочарования, вызванного сорванным переходом в "Реал". Между тем, на правом фланге обороны Йозуа Киммих показал, что уже пережил кошмар сборной Германии на ЧМ-2018 уверенным выступлением. Он сделал больше касаний, чем кто-либо другой на поле, и был постоянной движущей силой коллектива», — пишет в материале Goal.com Мэтт Дорман.

«Тем временем, решение главного тренера гостей Юлиана Нагельсманна заменить неэффективного полузащитника Винченцо Грифо в перерыве было мудрым. Вернувшись в межсезонье в свой бывший клуб, он наверняка желает поскорее забыть эти 45 минут поединка. То, что за это время ему удалось сделать только 10 перадач, совершить один отбор и однажды сходить в атаку, говорить о качестве выступлений хавбека».

«Бавария» добыла прагматичную победу

«В этом матче "Бавария" не играла в какой-то футбол будущего — она не вдохновляла своей игрой, а делала именно то, что хотела в течение большей части поединка — не больше и не меньше. Под руководством Ковача это была команда, которая доминировала на поле, не зависела от владения мячом, но также и от нескольких ускоряющих элементов — были длинные забросы мяча, фланговая игра и точные стандарты. Тем не менее, проблемой для хозяев стало то, что оппоненты применили прагматичный подход», — пишет на страницах Süddeutsche Zeitung Бенедикт Вармбрюнн.

«В центре обороны мюнхенцев действовали Жером Боатенг и Никлас Зюле, тогда как Матс Хуммельс оказался в запасе. Это может быть признаком того, как Ковач видит свою оборону, хотя такое решение основывалось и на качестве "Хоффенхайма", ведь еще накануне специалист заявил, что не будет предоставлять тому пространство, поэтому он и выбрал самых быстрых центрбеков. Хорват просто не хотел быть застигнутым врасплох Нагельсманном, который только несколько дней назад заявил, что нацеливается на чемпионский титул, и если подтверждать свои слова действиями, то где это делать, как не в Мюнхене против чемпиона?»

Нынешний состав должен тревожить Ковача

«Этот состав предоставляет наставнику "Баварии" много возможностей, а также может стать проблемой в ближайшие месяцы, ведь это стало видно даже на примере матча национального чемпионата в первом туре. Звездные Хуммельс и Роббен остались на скамейке, равно как и лучший бомбардир ЧМ-2014 Хамес Родригес и футболист сборной Германии Горецка, тогда как чемпион мира Корентен Толиссо и не самые последние исполнители Ренату Санчеш, а также Себастьян Руды даже не попали в заявку. Этот состав слишком велик, и руководство клуба сделает услугу наставнику, если до конца трансферного окна 31 августа отпустит кого-то», — предупреждает в статье Welt Юлиен Вольфф.

«Вместе с Руды кандидат на уход еще один защитник Хуан Бернат, тогда как трансфер Боатенга все еще возможен, поскольку им и испанцем интересуется ПСЖ. Роббен дал понять после поединка, что остался в запасе, тогда как у Хуммельса также высокие ожидания — отчетная игра снова показала, что управление и общий язык со звездами будет среди наибольших вызовов для Ковача. "Бавария" может проиграть в Бундеслиге только самой себе». 0