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    Подковерные игры. У «Ростова» появился новый талисман

    СМИ — о победе «желто-синих» над «Арсеналом»

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    «Ростов» в выездном матче пятого тура российской Премьер-лиги одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный гол на 65-й минуте с пенальти забил Алексей Ионов. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.
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    С ковром на удачу

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев заметил, что ростовские болельщики взяли в Тулу счастливый для команды ковер.

    «Ростовские болельщики приехали в город оружейников с тем самым ковром, который стал одним из символов прошлого тура. Можно сказать, на удачу, ведь на прошлой неделе донская команда не оставила камня на камне от обороны "Енисея", и Валерий Карпин логично выставил в Туле тот же стартовый состав.

    Единственное, на этот раз "Ростов" действовал с большим акцентом на оборону, за 45 минут ни разу не потревожив дебютировавшего в воротах "Арсенала" Нигматуллина.

    Хозяева, у которых отбыл дисквалификацию Берхамов, после 0:3 от ЦСКА поменяли не только вратаря, но и половину обороны. Удаленного в столице Григалаву сменил Денисов, а слева вместо Хагуша играл набравший форму после травмы Альварес.

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    • Как раз с фланга испанца прошла единственная в первом тайме острая атака гостей, и лишь отчаянный подкат Комбарова не позволил Скопинцеву воспользоваться передачей Ионова. У "Арсенала", несмотря на территориальное преимущество, также было мало поводов для гордости. Пара ударов Ткачева перед уходом на перерыв, да штрафной, заработанный за счет эффектного финта Бакаева», — пишет Кузичев.

    Неожиданное пробуждение «Ростова»

    Автор «Советского спорта» Сергей Иванов подчеркнул, что «Ростов» не имел большого преимущества, но и малейшего пробуждения в середине второго тайма ему хватило для победы.

    «Что касается матча, то "ковровый антураж" вокруг игры получился намного веселее. В первом тайме "Ростов" отдал хозяевам мяч и, видимо, пытался "ужалить" контратакой, но ничего не получилась. Сигурдарсон цеплялся за мячи хуже обычного, а Скопинцев "заснул" на своем фланге.

    "Арсенал" же просто-напросто не знал, что делать с территориальным преимуществом. В себя туляки пришли лишь концовке первой половины, когда Ткачев дважды опасно пробил по воротам.

    После перерыва "Ростов" ненадолго "проснулся" и этого промежутка хватило, чтобы увезти из Тулы три очка. Ионов уверенно реализовал пенальти. В концовке счет мог удвоиться, но Гулиев "зарядил" в перекладину, а Шомуродов и Зуев не реализовали стопроцентные моменты.

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    • "Желто-синие" одержали уже четвертую победу в сезоне, а ковер, видимо, стал новым талисманом», — отмечает Иванов.

    Спорный эпизод с пенальти

    Журналисты rusfootball.info заметили, что в моменте с заработанным пенальти игрок «Ростова» мог находиться в офсайде.

    «Обычно спокойный и дипломатичный Олег Кононов после поражения от ЦСКА в пух и прах разнес арбитра Владислава Безбородова неделю назад, но сегодня у "Арсенала" появился новый повод жаловаться на судейство. По всей видимости, перед тем, как заработать пенальти Алексей Ионов забрался в положение "вне игры".

    Судьбу матча пятого тура чемпионата России решил гол Алексея Ионова с пенальти. Мяч, забитый на 65-й минуте, оказался единственным во встрече. 11-метровый был назначен за попадание мяча в руку защитника "Арсенала" Александра Денисова, который подменял дисквалифицированного Гию Григалаву. За удаление Григалавы в матче с ЦСКА Кононов и раскритиковал судейство Владислава Безбородова.

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    • Сам эпизод с пенальти больших споров не вызывал: мяч очевидно попал в руку, пусть Денисов падал и сыграл ей неумышленно. А вот к помощнику Кирилла Левникова Андрею Веретешкину возникли вопросы. После выноса мяча из штрафной "Арсенала" взмахнуть флажком он мог аж 2 раза, в каждой из фаз атаки, но не стал этого делать.

    Стоит отметить, что на матче лично присутствовали президент РФПЛ Сергей Прядкин и руководитель судейского корпуса Александр Егоров. Президент "Арсенала" Гурам Аджоев после гола "Ростова" явно что-то высказывал Прядкину», — подчеркивается в материале.

    Гулиев — лучший игрок матча

    Обозреватель портала «Футбол на Куличках» Глеб Калинин назвал лучшим игроком встречи Аяза Гулиева.

    «У "Ростова" прежде всего стоит выделить слаженную командную игру, а лучшим назовем Гулиева.

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    • Аяз действовал весьма полезно и успевал как разгонять атаки дончан, так и тормозить чужие выпады, отметившись четырьмя отборами. При этом 21-летний хавбек не только раздавал передачи, но и сам трижды пробивал по воротам Нигматуллина.

    И в концовке поединка Гулиев едва не записал свою фамилию на табло, но мяч после его выстрела и рикошета от рук голкипера ударился в штангу», — напоминает Калинин. 0

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