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    Вундеркинды Бундеслиги. За кем стоит следить в этом сезоне

    Топ-10 самых перспективных игроков чемпионата Германии

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    В последнее десятилетие элитный дивизион чемпионата Германии стал прекрасным местом для роста будущих звезд мирового футбола. Живое доказательство — Тони Кроос и Месут Озил. Кристиан Пулишич и Леон Бейли могут последовать по их стопам.
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    На фоне старта нового сезона журналист Squawka Мохамед Моалим составил список из десяти самых перспективных молодых игроков, за которыми стоит следить в Германии. Некоторые из них уже хорошо известны, а другие только начали свой путь на вершину.

    1. Паулиньо

    Паулиньо
    squawka.com

    Возраст: 18

    Клуб: «Байер»

    Позиция: левый вингер

    Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 0 (0)

    Бразилец прибыл в немецкий клуб из «Васко да Гама» этим летом. Там его многие считали не менее многообещающим талантом, чем вундеркинда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

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    • Это нападающий, который может сыграть по всему фронту атаки. Игрок, который родился в Рио, больше всего умеет и любит действовать на левом фланге, где устраивает яркие перфомансы с помощью рабочей правой ноги.

    2. Джейдон Санчо

    Джейдон Санчо
    squawka.com

    Возраст: 18

    Клуб: «Боруссия» Дортмунд

    Позиция: левый вингер

    Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 12 (685)

    Переход англичанина в дортмундский клуб прошлым летом из «Манчестер Сити» вызвал удивление, но в итоге это решение оказалось правильным.

    Уже в своем первом сезоне он провел за первую команду 13 поединков, более половины из них Джейдон начал с первых минут. Ожидается, что в новом сезоне он сможет стать важным звеном в команде Люсьена Фавра.

    3. Микаэль Кюизанс

    Микаэль Кюизанс
    squawka.com

    Возраст: 19

    Клуб: «Боруссия» Менхенгладбах

    Позиция: центральный полузащитник

    Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 24 (1195)

    Кюизанс является будущим французского футбола. Парень переехал в Гладбах из «Нанси», где прошел ступени молодежных команд, но за первую дебютировать не успел.

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    • Это умный центральный хавбек, который может действовать в опорной зоне, либо ближе к атаке, если потребует тренер. Уже в новом сезоне он имеет все шансы совершить прорыв и обратить внимание тренерского штаба национальной сборной Франции.

    4. Кай Хаверц

    Кай Хаверц
    squawka.com

    Возраст: 19 лет

    Клуб: «Байер»

    Позиция: атакующий полузащитник

    Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 30 (2138)

    Ранее в этом году Хаверц стал самым молодым игроком, которому удалось провести 50 поединков в Бундеслиге.

    Кажется, что он в элите уже давно, но этим летом ему исполнилось всего 19 лет. Вполне возможно, что новый сезон станет для него последним в Леверкузене перед трансфером в топ-клуб.

    5. Дайо Упамекано

    Дайо Упамекано
    squawka.com

    Возраст: 19 лет

    Клуб: «РБ Лейпциг»

    Позиция: центральный защитник

    Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 28 (2264)

    Довольно странно, но растет множество перспективных французских центрбеков. Упамекано, который будет проводить третий сезон в составе «Лейпцига», находится в этом списке.

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    • Игрок достойно провел прошлый сезон и теперь попытается стать одним из лидеров коллектива Ральфа Рангника.

    6. Боте Баку

    Боте Баку
    squawka.com

    Возраст: 20 лет

    Клуб: «Майнц»

    Позиция: центральный полузащитник

    Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 3 (234)

    Баку родился и вырос в Майнце, а ныне является очередным ярким выпускником академии местного клуба. В прошлом сезоне мы увидели его потенциал. Баку действовал в центре поля и чувствовал себя там хозяином положения. Стоит ожидать от него еще большего в новом сезоне.

    7. Аарон Мартин

    Аарон Мартин
    squawka.com

    Возраст: 21 год

    Клуб: «Майнц»

    Позиция: левый защитник

    Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 0 (0)

    Более пяти тысяч минут Мартин провел на поле за «Эспаньол» в последних двух сезонах Примеры. В Испании он был признан одним из самых перспективных защитников, а статистически он во многом не уступал Марсело из «Реала».

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    • Аренда в «Майнц» стала неодиданностью, но в случае успешных выступлений в Бундеслиге можно ожидать трансфера защитника в топ-клуб.

    8. Лука Йович

    Лука Йович
    squawka.com

    Возраст: 20 лет

    Клуб: «Айнтрахт»

    Позиция: нападающий

    Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 22 (927)

    Мощный центрфорвард забил восемь голов в дебютном сезоне на уровне Бундеслиги. Перспективный серб, которому доверена позиция на острие атаки команды, однозначно сделает все, чтобы улучшить статистику. Он очень голоден.

    9. Марко Рихтер

    Марко Рихтер
    squawka.com

    Возраст: 20 лет

    Клуб: «Аугсбург»

    Позиция: нападающий

    Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 12 (598)

    Рихтер в дебютном сезоне сумел забить всего один гол в 12 поединках, но его главный талант — способность действовать из глубины и связывать центрфорварда с полузащитой.

    10. Феликс Удуохай

    Феликс Удуохай
    squawka.com

    Возраст: 20 лет

    Клуб: «Вольфсбург»

    Позиция: центральный защитник

    Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 19 (1558)

    Удуохай начинал прошлый сезон в старте «волков», но серьезная травма колена помешала ему проявить себя в полной мере. Талантливый центрбек отлично читает игру, а этим летом его сватали в «Арсенал». Но сейчас Феликс мотивирован показать себя в немецкой команде, поэтому переезд в Англию подождет. 0

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