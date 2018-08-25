Вундеркинды Бундеслиги. За кем стоит следить в этом сезоне

В последнее десятилетие элитный дивизион чемпионата Германии стал прекрасным местом для роста будущих звезд мирового футбола. Живое доказательство — Тони Кроос и Месут Озил. Кристиан Пулишич и Леон Бейли могут последовать по их стопам.

На фоне старта нового сезона журналист Squawka Мохамед Моалим составил список из десяти самых перспективных молодых игроков, за которыми стоит следить в Германии. Некоторые из них уже хорошо известны, а другие только начали свой путь на вершину.

1. Паулиньо

Паулиньо squawka.com

Возраст: 18

Клуб: «Байер»

Позиция: левый вингер

Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 0 (0)

Бразилец прибыл в немецкий клуб из «Васко да Гама» этим летом. Там его многие считали не менее многообещающим талантом, чем вундеркинда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Это нападающий, который может сыграть по всему фронту атаки. Игрок, который родился в Рио, больше всего умеет и любит действовать на левом фланге, где устраивает яркие перфомансы с помощью рабочей правой ноги.

2. Джейдон Санчо

Джейдон Санчо squawka.com

Возраст: 18

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

Позиция: левый вингер

Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 12 (685)

Переход англичанина в дортмундский клуб прошлым летом из «Манчестер Сити» вызвал удивление, но в итоге это решение оказалось правильным.

Уже в своем первом сезоне он провел за первую команду 13 поединков, более половины из них Джейдон начал с первых минут. Ожидается, что в новом сезоне он сможет стать важным звеном в команде Люсьена Фавра.

3. Микаэль Кюизанс

Микаэль Кюизанс squawka.com

Возраст: 19

Клуб: «Боруссия» Менхенгладбах

Позиция: центральный полузащитник

Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 24 (1195)

Кюизанс является будущим французского футбола. Парень переехал в Гладбах из «Нанси», где прошел ступени молодежных команд, но за первую дебютировать не успел.

Это умный центральный хавбек, который может действовать в опорной зоне, либо ближе к атаке, если потребует тренер. Уже в новом сезоне он имеет все шансы совершить прорыв и обратить внимание тренерского штаба национальной сборной Франции.

4. Кай Хаверц

Кай Хаверц squawka.com

Возраст: 19 лет

Клуб: «Байер»

Позиция: атакующий полузащитник

Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 30 (2138)

Ранее в этом году Хаверц стал самым молодым игроком, которому удалось провести 50 поединков в Бундеслиге.

Кажется, что он в элите уже давно, но этим летом ему исполнилось всего 19 лет. Вполне возможно, что новый сезон станет для него последним в Леверкузене перед трансфером в топ-клуб.

5. Дайо Упамекано

Дайо Упамекано squawka.com

Возраст: 19 лет

Клуб: «РБ Лейпциг»

Позиция: центральный защитник

Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 28 (2264)

Довольно странно, но растет множество перспективных французских центрбеков. Упамекано, который будет проводить третий сезон в составе «Лейпцига», находится в этом списке.

Игрок достойно провел прошлый сезон и теперь попытается стать одним из лидеров коллектива Ральфа Рангника.

6. Боте Баку

Боте Баку squawka.com

Возраст: 20 лет

Клуб: «Майнц»

Позиция: центральный полузащитник

Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 3 (234)

Баку родился и вырос в Майнце, а ныне является очередным ярким выпускником академии местного клуба. В прошлом сезоне мы увидели его потенциал. Баку действовал в центре поля и чувствовал себя там хозяином положения. Стоит ожидать от него еще большего в новом сезоне.

7. Аарон Мартин

Аарон Мартин squawka.com

Возраст: 21 год

Клуб: «Майнц»

Позиция: левый защитник

Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 0 (0)

Более пяти тысяч минут Мартин провел на поле за «Эспаньол» в последних двух сезонах Примеры. В Испании он был признан одним из самых перспективных защитников, а статистически он во многом не уступал Марсело из «Реала».

Аренда в «Майнц» стала неодиданностью, но в случае успешных выступлений в Бундеслиге можно ожидать трансфера защитника в топ-клуб.

8. Лука Йович

Лука Йович squawka.com

Возраст: 20 лет

Клуб: «Айнтрахт»

Позиция: нападающий

Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 22 (927)

Мощный центрфорвард забил восемь голов в дебютном сезоне на уровне Бундеслиги. Перспективный серб, которому доверена позиция на острие атаки команды, однозначно сделает все, чтобы улучшить статистику. Он очень голоден.

9. Марко Рихтер

Марко Рихтер squawka.com

Возраст: 20 лет

Клуб: «Аугсбург»

Позиция: нападающий

Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 12 (598)

Рихтер в дебютном сезоне сумел забить всего один гол в 12 поединках, но его главный талант — способность действовать из глубины и связывать центрфорварда с полузащитой.

10. Феликс Удуохай

Феликс Удуохай squawka.com

Возраст: 20 лет

Клуб: «Вольфсбург»

Позиция: центральный защитник

Сыграно матчей в Бундеслиге сезона 2017/18 (минуты): 19 (1558)

Удуохай начинал прошлый сезон в старте «волков», но серьезная травма колена помешала ему проявить себя в полной мере. Талантливый центрбек отлично читает игру, а этим летом его сватали в «Арсенал». Но сейчас Феликс мотивирован показать себя в немецкой команде, поэтому переезд в Англию подождет. 0