«Волки» не испугались чемпиона. «Ман Сити» потерял первые очки в сезоне

Бесстрашные «волки»
Корреспондент The Telegraph Джеймс Дакер похвалил «Вулверхэмптон» за бесстрашие, проявленное в матче с действующим чемпионом.
«Если что-то и символизировало решимость футболистов "Вулверхэмптона" бороться с огнем, так это активность спринклерной системы на стадионе "Молине" в перерыве матча.
Как много вы знаете клубов, которые решаются на активный полив газона, учитывая склонность "Манчестер Сити" к быстрой игре? Большинство противников "горожан" предпочитают держать газон сухим, позволяя ему распрямиться, чтобы хоть немного нарушить ритм игры чемпионов. Однако "волки" ясно дали понять, что не собираются отступать от собственной динамичной философии.
Многие опытные команды Премьер-лиги были напуганы встречей с "Сити", но недавно повышенная в квалификации команда Нуну Эспириту Санту оказалась бесстрашной, за что получила заслуженную награду.
Конечно, в какой-то мере "волкам" повезло, особенно если вспомнить, что Вийи Боли забил гол рукой, что не заметили судьи, а "горожане" несколько раз претендовали на получение пенальти. Да и вратарь Руй Патрисиу провел один из самых запоминающихся матчей в своей карьере», — считает Дакер.
Нереализованное преимущество
Автор The Guardian Стюарт Джеймс отметил, что «Манчестер Сити» владел ощутимым преимуществом, но пользы из него не извлек.
«Команда Гвардиолы хорошо держала мяч — у нее было 79 процентов владения. Однако "волков", конечно же, ни в коем случае нельзя обвинять в "парковке автобуса". Они в любой момент были готовы контратаковать, а Элдер Кошта и Адама Траоре создали множество проблем для гостей.
В концовке игры "Вулверхэмптон" даже мог вырвать победу, когда мяч после мощного выстрела Диогу Жота просвистел в сантиметрах над перекладиной.
После гола Эмерика Ляпорта у "Сити" тоже были моменты, притом болельщики хозяев вздохнули с большим облегчением, когда мяч после удара со штрафного от Серхио Агуэро скользнул по перекладине.
Это был уже второй случай, когда Агуэро попал в каркас, и третий для "горожан" в целом. А ведь можно еще вспомнить выдающийся сэйв Руя Патрисиу после классного удара от Рахима Стерлинга.
Несмотря на наличие опасных моментов, чемпионы совсем не чувствовали себя свободно. Гвардиола хоть и сказал, что доволен количеством шансов у чужих ворот, но признал, что его команда чувствовала себя некомфортно без мяча», — пишет Джеймс.
Время Компани уходит
Журналист ESPN Ник Миллер указал на некоторые ошибки в действиях Венсана Компани, допустив, что вскоре бельгиец будет вынужден покинуть команду.
«Совсем недавно бельгиец отметил свое 10-летнее пребывание в клубе. Он является последним игроком, пришедшим в команду до того, как "Манчестер Сити" оказался во владении шейха Мансура.
Компани стал ключевым игроком, капитаном, к которому прислушиваются в раздевалке, и человеком, вокруг которого строится вся игра команды.
Однако, набравшись опыта, защитник постепенно постарел. Как минимум три раза в первом тайме 32-летний Компани допустил ошибки, присущие только тем игрокам, чьи лучшие годы остались позади. Он проигрывал соперникам в скорости и обрезался на ровном месте. Озверевшие форварды "волков" в какой-то момент атаковали Компани так, как хищники, выбиравшие самого слабого из стада бизонов.
После перерыва ситуация не улучшилась. В тот момент, когда Боли забивал гол, он выглядел потерянным и даже не опекал ни одного из игроков "Вулверхэмптона". Это был ярчайший довод в пользу того, что бельгиец больше не вписывается в команду Гвардиолы.
В прошлом сезоне он пропустил 21 матч из-за травмы, все это тоже сказывается. Вероятно, в этом чемпионате Компани будет постепенно вытеснен из состава. Он великолепно служил клубу, но его время ушло», — констатирует Миллер.
Тактика соперника на вооружении
Обозреватель The Independent Лоуренс Остлер заметил, как «Вулверхэмптон» умело разрушал быстрые атаки «Манчестер Сити».
«В прошлом сезоне "Манчестер Сити" проделал невероятную работу по разрушению контратак соперников. Фернандиньо, словно катаясь на коньках, успевал перехватывать острые передачи соперника и тут же начинал атаку своей команды. Это напоминало новую форму искусства.
Однако на "Молине" мы увидели противоположную картину. Уже "волки" действовали идеально, когда Райан Беннетт и Жоау Моутинью, используя весь свой опыт, не позволяли сопернику развернуться. До конца игры мы так и не увидели в действии убийственную быструю контратаку "горожан".
Конечно, "Манчестер Сити" отвечал целым шквалом ударов, особенно отличился Серхио Агуэро, но Руй Патрисиу выполнил несколько качественных сэйвов. За свою игру он заслужил оценку "восемь" или "девять", и этого хватило для того, чтобы избежать поражения», — констатирует Остлер. 0