«Волки» не испугались чемпиона. «Ман Сити» потерял первые очки в сезоне

«Манчестер Сити» в выездном матче третьего тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 1:1. На гол Вийи Боли «горожане» сумели ответить точным ударом Эмерика Ляпорта. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Бесстрашные «волки»

Корреспондент The Telegraph Джеймс Дакер похвалил «Вулверхэмптон» за бесстрашие, проявленное в матче с действующим чемпионом.

«Если что-то и символизировало решимость футболистов "Вулверхэмптона" бороться с огнем, так это активность спринклерной системы на стадионе "Молине" в перерыве матча.

Как много вы знаете клубов, которые решаются на активный полив газона, учитывая склонность "Манчестер Сити" к быстрой игре? Большинство противников "горожан" предпочитают держать газон сухим, позволяя ему распрямиться, чтобы хоть немного нарушить ритм игры чемпионов. Однако "волки" ясно дали понять, что не собираются отступать от собственной динамичной философии.

Многие опытные команды Премьер-лиги были напуганы встречей с "Сити", но недавно повышенная в квалификации команда Нуну Эспириту Санту оказалась бесстрашной, за что получила заслуженную награду.

Конечно, в какой-то мере "волкам" повезло, особенно если вспомнить, что Вийи Боли забил гол рукой, что не заметили судьи, а "горожане" несколько раз претендовали на получение пенальти. Да и вратарь Руй Патрисиу провел один из самых запоминающихся матчей в своей карьере», — считает Дакер.

Нуну Эшпириту Санту Главный тренер «Вулверхэмптона» Мы очень довольны. Хороший матч. Так мы и должны играть, прогрессируя с каждым туром. Надеюсь, на следующей неделе мы продолжим. Это большая победа для ребят. Неважно, с кем играешь, ты должен играть в соответствии со своими мыслями. Это наш путь. Мы должны быть собой и никому ничего не должны доказывать. Гол Боли рукой? Я не видел момента. Но я видел, что у нас было много моментов до гола. Думаю, мы в том отрезке вели игру. Когда забивается гол, соперник всегда реагирует. Нам нужно получше играть в плане первого паса. Мы хотим стать командой, которая будет контролировать темп матча.

Нереализованное преимущество

Автор The Guardian Стюарт Джеймс отметил, что «Манчестер Сити» владел ощутимым преимуществом, но пользы из него не извлек.

«Команда Гвардиолы хорошо держала мяч — у нее было 79 процентов владения. Однако "волков", конечно же, ни в коем случае нельзя обвинять в "парковке автобуса". Они в любой момент были готовы контратаковать, а Элдер Кошта и Адама Траоре создали множество проблем для гостей.

В концовке игры "Вулверхэмптон" даже мог вырвать победу, когда мяч после мощного выстрела Диогу Жота просвистел в сантиметрах над перекладиной.

После гола Эмерика Ляпорта у "Сити" тоже были моменты, притом болельщики хозяев вздохнули с большим облегчением, когда мяч после удара со штрафного от Серхио Агуэро скользнул по перекладине.

Это был уже второй случай, когда Агуэро попал в каркас, и третий для "горожан" в целом. А ведь можно еще вспомнить выдающийся сэйв Руя Патрисиу после классного удара от Рахима Стерлинга.

Несмотря на наличие опасных моментов, чемпионы совсем не чувствовали себя свободно. Гвардиола хоть и сказал, что доволен количеством шансов у чужих ворот, но признал, что его команда чувствовала себя некомфортно без мяча», — пишет Джеймс.

Пеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити» Хороший результат. Мы создавали моменты, но их вратарь спасал. Поэтому ничья. Мы знаем, как они хороши в этом сезоне. Мы не жалуемся. Во втором тайме мы четыре, пять, шесть раз атаковали, но всегда все осложнялось. Результат хороший, потому что мы много атаковали. В первом тайме Агуэро угодил в штангу. Иногда мяч в таком случае попадает в ворота, иногда нет. Проблема была в нашей нестабильной игре в обороне. Поэтому мы позволили сопернику создать несколько шансов. Но в целом игра была хорошей, нужно отдать должное. Когда я прибыл сюда три года назад, я уже знал, насколько сложны такие матчи. Учитывая, что мы пропустили первыми, реакция была хорошей. У них быстрые, сильные, качественные игроки. Я удивлен, как мы хорошо сыграли в билдапе. Но не смогли конвертировать игру в результат. Гол Боли рукой? Ой, это не мое дело. Я не судья. Пусть АПЛ решает, когда нужно вводить видеоповторы. Я просто поблагодарил судью.

Время Компани уходит

Журналист ESPN Ник Миллер указал на некоторые ошибки в действиях Венсана Компани, допустив, что вскоре бельгиец будет вынужден покинуть команду.

«Совсем недавно бельгиец отметил свое 10-летнее пребывание в клубе. Он является последним игроком, пришедшим в команду до того, как "Манчестер Сити" оказался во владении шейха Мансура.

Компани стал ключевым игроком, капитаном, к которому прислушиваются в раздевалке, и человеком, вокруг которого строится вся игра команды.

Однако, набравшись опыта, защитник постепенно постарел. Как минимум три раза в первом тайме 32-летний Компани допустил ошибки, присущие только тем игрокам, чьи лучшие годы остались позади. Он проигрывал соперникам в скорости и обрезался на ровном месте. Озверевшие форварды "волков" в какой-то момент атаковали Компани так, как хищники, выбиравшие самого слабого из стада бизонов.

После перерыва ситуация не улучшилась. В тот момент, когда Боли забивал гол, он выглядел потерянным и даже не опекал ни одного из игроков "Вулверхэмптона". Это был ярчайший довод в пользу того, что бельгиец больше не вписывается в команду Гвардиолы.

В прошлом сезоне он пропустил 21 матч из-за травмы, все это тоже сказывается. Вероятно, в этом чемпионате Компани будет постепенно вытеснен из состава. Он великолепно служил клубу, но его время ушло», — констатирует Миллер.

Кайл Уокер Защитник «Манчестер Сити» Мы создали достаточное количество шансов, чтобы забить на гол больше соперника. У них хорошо организованная команда, так что, думаю, тем, кто будет приезжать к ним в гости, будет тяжело. Они заслужили ничью. Нам нужно быть более безжалостными в атаке, но мы, защитники, должны взять вину за пропущенный гол на себя. Гол Боли рукой? Судьям сложно увидеть все. В концовке мы должны были сравнивать счет. Нужно двигаться дальше и надеяться, что в следующем туре возьмем три очка.

Тактика соперника на вооружении

Обозреватель The Independent Лоуренс Остлер заметил, как «Вулверхэмптон» умело разрушал быстрые атаки «Манчестер Сити».

«В прошлом сезоне "Манчестер Сити" проделал невероятную работу по разрушению контратак соперников. Фернандиньо, словно катаясь на коньках, успевал перехватывать острые передачи соперника и тут же начинал атаку своей команды. Это напоминало новую форму искусства.

Однако на "Молине" мы увидели противоположную картину. Уже "волки" действовали идеально, когда Райан Беннетт и Жоау Моутинью, используя весь свой опыт, не позволяли сопернику развернуться. До конца игры мы так и не увидели в действии убийственную быструю контратаку "горожан".

Конечно, "Манчестер Сити" отвечал целым шквалом ударов, особенно отличился Серхио Агуэро, но Руй Патрисиу выполнил несколько качественных сэйвов. За свою игру он заслужил оценку "восемь" или "девять", и этого хватило для того, чтобы избежать поражения», — констатирует Остлер. 0