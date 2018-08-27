Смелость Лопетеги позволяет «Реалу» побеждать

Накануне в рамках второго тура чемпионата Испании «Реал» на выезде победил «Жирону» со счетом 4:1. Публикуем самое интересное в медиа по поводу этого матча.

Корректировки от Лопетеги помогли «Реалу»

«После слабой первой половины поединка, в котором "Реал" только сравнял счет с не самого очевидного пенальти, подопечные Хулена Лопетеги проявили подлинную реакцию после перерыва и разбили "Жирону", показав зрелищный атакующий футбола. Гарет Бейл и Карим Бензема были в центре внимания, развив построналдовское партнерство, что сулит хорошие показатели, тогда как против Марко Ансенсио хозяева так и не нашли противоядие. Вместе с тем, огрехи мадридцев в обороне были использованы соперником, из-за чего за всех часто отдувался Начо», — рассказывает в материале ESPN Роб Трейн.

«В то же время, отправление Винисиуса Жуниора в резервную команду, ни одной предоставленной минуты на поле для Дани Себальоса, Маркоса Льоренте и Борхи Майораля свидетельствует о том, что предсезонка оказалась фальшивым рассветом для тех, кто хотел, чтобы молодым игрокам дали шанс. Гостям помогли указания тренера в перерыве действовать более прямо, когда Иско взял на себя функции Тони Крооса в полузащите. "Сливочным" еще предстоит много работать, но если их наставник поймает ту форму подопечных, что была во втором тайме, его команда будет неостановима».

Бейл и Бензема сгладили опасения по поводу голов «Реала»

«То, что Бензема забил дважды, тогда как по итогам всего прошлого сезона отличился пять раз, должно снять ношу с его плеч. Свою серию продолжает и Бейл, забивавший в каждом из предыдущих шести поединков клуба в Примере. Кроме того, именно валлиец отдал голевую передачу на француза в эпизоде с четвертым забитым мячом», — отмечает в материале Goal.com Рик Шарма.

«Благодаря глупым ошибкам каталонцев игра пошла в пользу гостей, чем и воспользовались Бейл и компания. На таких исполнителей лучше всего полагаться в том, чтобы расколоть крепкую оборону середняка турнирной таблицы. Но пока мы не знаем, что покажут подопечные Лопетеги против более сильных соперников: скорые выезды к "Севилье" и "Атлетику", а также дерби с "Атлетико" должны дать ответы на эти вопросы».

«Реал» — пациент, который выздоравливает

«В то время, как Роналду еще не забивал в Серии А, "Реал" имеет наибольшее число голов в Примере, хотя более близкий взгляд на вещи говорит о том, что все не так красочно для королевского клуба, как кажется, ведь в первой половине коллектив действовал неубедительно, и особенно — Марсело, из зоны которого и пришел забитый "Жироной" мяч. Мы так привыкли видеть Мадрид, который играет с изюминкой и рвением, когда на поле в каждой атаке действует Криштиану, что нынешняя версия команды создает впечатление, будто выздоравливающий пациент делает первые шаги после лечения в больнице. По ходу сезона мы наверное увидим ту версию коллектива, к которой привыкли», — пишет в своей редакционке на AS Альфредо Реланьо.

«Сейчас очевидной стала атакующая схема с треугольником Бейл-Бензема-Асенсио — они способны выдавать невероятные выступления, тогда как дальнейший календарь является для мадридцев благоприятным, ведь дальше они принимают дома "Леганес". Это идеальный старт для выздоравливающего пациента. Тем временем, Кейлор Навас совершил важные сейвы, а значит ставка на определенного вратаря выглядит более чем важной на данном этапе».

Лопетеги не боится смелых решений

«Лопетеги знает, что хочет, как этого достичь и, самое важное, у него нет страха принимать решения, которые он считает лучшими: эти решения непростые, если учесть давление внутри клуба, как, например, не брать в первую команду Винисиуса Жуниора, или же оставить первым номером Кейлора Наваса, оставив в запасе лучшего игрока ЧМ-2018 Луку Модрича, лучшего вратаря ЧМ-2018 Тибо Куртуа и лучшего защитника ЧМ-2018 Рафаэля Варана. Однако после победы над "Жироной" эти его шаги заслуживают уважения», — пишет на страницах Marca Карлос Карпио.

«Мадридцы начали сезон, пропустив на первой минуте матча и проиграв Суперкубок УЕФА из-за ошибки Марсело — одного из типичных недоразумений, которое случается с ним и его партнеров, и поэтому наставник не колебался, заменив бразильца по завершении часа игры. В первой половине "Реал" выглядел апатично, ему не хватало интенсивности, прессинга и баланса, но после гола гости пришли в себя и разбили хозяев. Хотя в этом коллективе больше нет Роналду, а замена ему не была подписана, эта команда и ее рулевой заслуживают больше хвалебных слов, чем получают». 0