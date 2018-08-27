Дела у «Локо» и Смолова потихоньку налаживаются

Московский «Локомотив» на своем поле переиграл «Анжи» (2:1) в пятом туре РПЛ. Первый гол за хозяев на 55-й минуте забил Мацей Рыбусь. Следом отличился Федор Смолов, для которого этот мяч стал дебютным за «Локо». Под занавес встречи ворота «Локомотива» распечатал Владислав Кулик, реализовавший пенальти.

Перед матчем было веселее, чем на игре

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров восхищается пиар-службой «Локомотива», но огорчен игрой команды.

«Болельщики "Локомотива" — счастливые люди. Руководство их любимого клуба всякий раз приятно удивляет и организовывает у стадиона в Черкизове все новые и новые пышные предматчевые мероприятия. Перед дерби со "Спартаком" здесь, например, прошел в концерт классической музыки, а в воскресенье выступала знаменитая российская рок-группа "Тараканы". Приходи, танцуй, скачи, гуляй, веселись перед игрой!

Оставалось прибавить ко всему этому великолепию еще и качество футбола. С ним ведь у железнодорожников на старте сезона было совсем туго: в Самаре в прошлом туре кое-как удалось заковырять долгожданный первый гол, но, учитывая количество моментов у "Крыльев", едва ли победа стала заслуженной. А в остальном у команды Юрия Семина за пазухой имелись сплошные "баранки", серость и скука.

"Если матч пойдет не ахти как, вы спускайтесь к нам на площадь в перерыве, мы с удовольствием сыграем еще пару песен", — напутствовал многотысячную аудиторию после вокалист "Тараканов" Дмитрий Спирин. Болельщики понимающе улыбались. И ведь музыкант словно в воду глядел! Первый тайм стал продолжением грустной истории для "Локомотива". Глядя на его футбол, не хотелось веселиться. Гораздо уместнее стали бы подушка и крепкий сон».

Жаль, что Савичев не забил

Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский сетует на скучную игру, которую зрителям пришлось наблюдать до перерыва.

«В первом тайме запомнился Гжегож Крыховяк. Преимущественно падениями, так как соперники раз за разом брали поляка на бедро. О Смолове и вовсе не было слышно. В очередном, третьем, матче за "Локомотив" Федор был не похож сам не себя. Казалось, не по своей вине. В течение этого времени мысль об отличиях нападающего и его новой команды обрастала все большими аргументами. С одной стороны бесконечные и в чем-то классические фланговые навесы для "Локомотива" Семина, а с другой — форвард, привыкший много и мелко играть низом, при этом ни в коем случае не действуя спиной к чужим воротам.

"Локомотив" походил на разъяренного рыбака, все никак не способного снять с крючка пойманного карася. И так и эдак ногами махал коллектив Семина, а уловоподобный "Анжи" висел на леске и надеялся сорваться с крючка в самый неподходящий момент. Территориального доминирования хозяев, их высокого прессинга и постоянных забросов оказалось недостаточно, чтобы даже раз за тайм приблизиться к голу. А вот гостям на 33-й минуте едва не повезло. После подачи с углового Фернандеш вынес мяч с линии вратарской, а тот угодил точно на ногу Савичеву. Константин мощно пробил слета в дальний угол, не хватило каких-то сантиментов. Может и жаль, что не попал. Тогда хоть что-то в этой наискучнейшей встрече изменилось».

Дядя Федор приехал

Корреспондент «Чемпионата» Максим Еремин радуется первому голу нападающего Федора Смолова в новом клубе.

«Даже после дисквалификации Игнатьева и травмы Хёведеса Борис Ротенберг не попал в состав. Вместо него направо пошёл левоногий Рыбусь. Казалось, там ему будет некомфортно. На деле оказалось, что выход не на своей позиции решил игру. Сместившись с правого фланга вдоль штрафной, он подработал себе мяч под любимую левую и пробил в дальний угол. Этот гол помог "Локо" победить. Но не расстраивайтесь, Ротенберг вышел в конце!

Дядя Фёдор забил

Побыв в тени первый час игры, Смолов получил суперпас из глубины и красиво перебросил голкипера. Теперь никто не вспомнит, как играл Фёдор в этой игре, и будут правы. Как говорил Сёмин об игре форварда: "Главное — его результативность". Стадион проводил футболиста овациями.

Голевую передачу выдал Гжегож Крыховяк. Поляк адаптируется к РПЛ, и уже сейчас он в полном порядке. Пожалуй, сегодня лучшим на поле был он.

P.S. В самом конце игры "Анжи" всё же отыграл один мяч — Владислав Кулик уверенно исполнил пенальти. Но, если честно, это мало кого расстроило. "Локо" побеждает во второй игре подряд и неуверенно начинает победную серию. С анти-рекордами покончено».

Дела потихоньку налаживаются

Редакция Sport24 отмечает то, как изменилась игра «Локомотива» после перерыва.

«После перерыва все же стало заметно, у кого дома хранятся золотые медали чемпионата России. У Крыховяка их нет, но именно поляк сначала запорол голевой момент, но пару минут спустя его польский товарищ Рыбус идеально ввинтил мяч в дальний. 1:0 — в матчах с нынешним "Анжи" это уже почти три очка.

Так и вышло. После гола "Локо" не доминировал, доминировала вязкая борьба с минимумом эффектных действий. Но одна притягательная атака все же у "Локомотива" прошла — шикарная передача Крыховяка и… это случилось. Федор Смолов четко реализовал момент и забил свой первый гол за "Локо".

Смолову понадобилось три матча, чтобы отличиться в составе москвичей. Еще эта игра стала первой, в которой "Локомотив" в принципе забил на домашнем стадионе в нынешнем сезоне. И даже пенальти, реализованный "Анжи" в концовке, не сильно изменил ситуацию. Ситуация вот какая: дела у "Локо" и Смолова налаживаются. Потихоньку».

Крыховяк — кузнец победы

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин считает польского новичка главным героем в составе «Локомотива».

«Денисову в опорной зоне тесно играть с кем-то. Игорь готов самостоятельно выжечь все перед своей штрафной, лишь бы команда победила. А в матче с "Анжи" "Локомотиву" вообще не требовалось держать на поле 2 опорников. Поэтому Семин и поднял Крыховяка чуть повыше, к чужой штрафной. А, по сути, поляк весь матч отыграл box-to-box и стал лучшим.

Он и в первом тайме создал единственный эпизод, более-менее напоминающий опасный, когда оказался у лицевой на фланге и забрасывал на дальнюю штангу, где Фарфан не смог замкнуть. Наверно, такие вещи должен был делать Лысов, но Крыховяк заметил проседание на краю и отправился выручать молодого партнера. Поляк вообще был как-то нереально заряжен, как будто матч с "Анжи" — это первый финал Лиги Европы в составе "Севильи". А ведь с таким желанием на поле должен выходить каждый.

У Крыховяка 2 удара по воротам (1 в створ), 45 передач (38 точных, 85%), 2 паса ключевых. Именно он своим забросом сделал так, что Федору Смолову было сложнее не забить. А ведь до этого эпизода Смолов дважды попадал в офсайд. А Крыховяк выдержал идеальную паузу, которая позволила Федору застыть на одной линии с защитником, а потом рвануть. Похоже, что Семину теперь придется поломать голову, где для команды эффективнее использовать Крыховяка. Поляк оказался полезен и ближе к атаке, но он также силен и в отборе. Сейчас Крыховяк показывает уровень игры команды, которая претендует на чемпионство».

Неубедительный чемпион

Блогер Soccer.ru Синклейр не убежден игрой, показываемой «Локомотивом» на старте сезона.

«Действующий чемпион России одержал вторую победу подряд, но почему-то нет ощущения, что это набор хода или обретение чемпионской игры. Футбол "Локомотива" остается достаточно камерным, скучным и однообразным. А живинку в него внесла в матче с "Анжи" склонность махачкалинцев резко сдавать и уставать во втором тайме.

Игроки "Локомотива", очевидно, сами не слишком верили в себя в прошлом сезоне до последнего. А когда поняли, что получилось сотворить чемпионство, подумали: "Ну, второй-то раз подряд так не может повезти!?" Поэтому сейчас зачастую просто отбывают номер. И сложно сказать, как сбросить такое уныние. Ведь даже те же "Оренбург" и "Уфа" разбирали нынешний кризисный "Анжи" на атомы, а "Локомотив" весь первый тайм откатал телегу, которую можно показывать детям вместо "Спокойной ночи, малыши". И только когда махачкалинцы выдохлись по своей привычке после 50-й минуты, железнодорожникам улыбнулась удача и они забили целых два мяча.

Это не повод для слов о том, что "Локомотив" прибавляет. Он остается достаточно надежной, закрытой командой, которая, однако, абсолютно не заинтересована в прогрессе, в совершенствовании атаки. Может быть, соскоблить этот мох безразличия получится за перерыв на матчи сборных, поскольку тревожно за чемпионов, которые стартуют в сильнейшем еврокубке — вдруг встреча с "Реалом" там их раззадорит и разбудит». 0