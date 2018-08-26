Семак вернулся в Уфу, чтобы победить

Питерский «Зенит» на выезде уверенно обыграл «Уфу» (3:0) в матче 5-го тура РПЛ. 30-летний форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба забил уже шестой мяч в четырех официальных матчах кряду. «Зенит» вернул себе единоличное лидерство в турнирной таблице РПЛ: на счету клуба уже пять побед.

«Уфе» не хватило эмоций

Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков считает, что уфимский клуб не может приспособиться к игре на два фронта.

«Сергей Семак, возглавлявший тогда уфимцев, теперь работает в "Зените", но дело его рук все еще живет: "Уфа", заняв в минувшем чемпионате высокое шестое место и впервые в своей истории попав в еврокубки, борется за выход в групповой этап Лиги Европы. Так же, как и новый клуб российского тренера — оба на неделе провели свои первые матчи 4-го отборочного раунда: "Зенит" уверенно разобрался дома с "Мольде" (3:1), "Уфа" на выезде потерпела минимальное поражение в Глазго от "Рейнджерс" (0:1).

Борьба в ЛЕ напрямую влияет на настрой команды из Башкортостана — генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после разгрома от "Динамо" (0:3) в последнем туре сказал, что у игроков не остается эмоций на внутреннее первенство. Отсюда лишь четыре очка в стартовых четырех турах и десятое место в таблице. Эмоций уфимцам не хватило и в дебюте матча с "Зенитом", когда к 11-й минуте на табло горели неожиданные 2:0 в пользу гостей».

Калейдоскоп перестановок

Обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов фиксирует, что наставникам выступающих в еврокубках команд пришлось применять серьезную ротацию.

«У игроков и тренеров уфимского клуба в августе картинки городов и стран мелькают, как в детском калейдоскопе: Уфа, словенский Домжале, Москва, люксембургский Дифферданж, шотландский Глазго… И аэропорты, перелеты, автобусы. Голова с непривычки точно может закружиться. Поэтому наставник команды Сергей Томаров старается варьировать состав. Ну, насколько позволяют кадровые ресурсы. По сравнению с матчем в Глазго в основе появилось сразу четыре новых игрока. Александра Беленова, Йонуца Неделчяру, Азамата Засеева и Ивана Облякова сменили Георгий Шелия, Игорь Дивеев, Дмитрий Сысуев и Ловро Бизяк.

Ключевыми нужно признать выход на поле с первых минут вратаря Шелия (Беленов до этого играл без замен) и центрального защитника Дивеева, которым всерьез заинтересовался "Арсенал". Лондонский. Парень (19 лет ему исполнится только в сентябре) дебютировал в премьер-лиге в самый, пожалуй, неподходящий момент. Дома, с "Зенитом", у которого еще поймавший кураж Артем Дзюба в составе. Перед матчем Игорь волновался и выходил на игру с бледным лицом.

Питерская команда более привычна к игре на два фронта. Но и "Зенит" заменил почти половину состава по сравнению с игрой против "Мельде". Вместо Александра Анюкова, Михи Мевля, Матиаса Краневиттера и Эрнани на поле с первых минут появились Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Александр Ерохин и Леандро Паредес. Появление последнего напрашивалось наиболее явно: в матче против норвежцев центр поля "Зенита" не впечатлил ни скоростью, ни качеством передач».

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 26 Авг 2018 в 6:59 PDT

Третий гол Дзюбы в РПЛ

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов удивляется тому, как быстро питерцы установили комфортное преимущество.

«В воротах "Уфы" неожиданно появился Георги Шелия. Томарова уже как-то спрашивали, собирается ли он дать отдых подуставшему Александру Беленову, и вот теперь это случилось. Наверняка главный тренер уфимцев надеялся и на особую мотивацию голкипера, который при Семаке был глухим запасным. Но Шелия едва ли не впервые коснулся мяча, когда… вынимал его из сетки на 3-й минуте. Эльмир Набиуллин далеко бросил мяч из аута, а результатом борьбы стал нелепый автогол Ивана Пауревича. В некоторых матчах команда Семака достаточно долго набирала обороты, однако в Уфе полученное преимущество помогло сине-бело-голубым диктовать свою игру.

Хорошо открывался Артём Дзюба. Например, центрфорвард "Зенита" мог забить ещё через три минуты после быстрого гола гостей, когда юный Дивеев остался один в штрафной против двух зенитовцев. Шелия спас "Уфу". Отбил голкипер "Уфы" мяч и после выхода Дзюбы один на один, когда Артём обманул Дивеева и двух других центральных защитников соперника за счёт стенки с Александром Ерохиным. Но тут в пользу "Зенита" сыграл рикошет от штанги. Дзюба добил мяч, после чего отпраздновал гол в фирменном стиле. 0:2 за первую десятиминутку — кошмарное начало для Томарова!»

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 26 Авг 2018 в 7:04 PDT

Ерохин вывел из игры Йокича

Креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков радуется, что и концовка матча оказалась полна событий.

«Во втором тайме "Зенит" мог действовать, экономно расходуя силы — ведь в четверг ответная игра с "Мольде" на его поле, к слову, тоже искусственном. С другой стороны, рисковать нельзя: только победа возвращала сине-бело-голубых на чистое первое место, которое после успеха в субботнем матче с "Динамо" (2:1) захватил московский "Спартак".

Дальше пошла несколько хаотичная игра с равными шансами на успех. Никто не забил, но на 69-й минуте Ерохин умело устранил из игры Бояна Йокича. Словенец сначала толкнул игрока "Зенит" рукой, а потом решил еще и боднуть. Такого судья Николай Волошин не стерпел: одна карточка за другой. Тем более что Ерохин вовремя растянулся на траве. После этого, как ни странно, чуть не забил Пауревич — мяч "просвистел" мимо ближней штанги ворот "Зенита". Семак решил освежить игру заменами, выпустив Эрнани и Краневиттера. Последний мог забить. Как и Дзюба. Но цифры на табло не изменились.

В итоге "Зенит", одержав пятую победу подряд, обошел "Спартак" в турнирной таблице и после матча с "Мольде" примет красно-белых 2 сентября на арене "Санкт-Петербург". Результат битвы решит, кто уйдет лидером на первый перерыв в чемпионате, вызванный матчами сборной России».

«Зениту» повезло?

Автор Rusfootball.info Вячеслав Залевский проводит тактический разбор матча и делает вывод — без везения питерский клуб мог и не победить.

«Частично, да. "Зениту" сильно упростила игру хронология матча, 2 быстрых мяча в первые 10 минут. Первый забит после аута (который кстати Набиуллин бросил не по правилам, в момент броска ноги должны быть вместе), неудачного удара Дриусси и рикошета в ворота "Уфы". Второй был забит после грубой ошибки Дивеева и удара Дзюбы в штангу. Более явные и логичные моменты Дзюбы и Ивановича реализовать не получилось.

Семак по-прежнему делает ставку на стандарты в атаке, очередной интересный розыгрыш засветили во втором тайме, когда Паредес отдавал проникающую передачу низом под рывок Ивановича в свободную зону. С этой точки зрения будет крайне любопытное противостояние со "Спартаком", две лучших команды на стандартах в атаке. "Спартак" вообще забивал только после стандартов в этом сезоне.

На оборонительных навесных стандартах "Зенит" продолжает обороняться по зонам, максимально насыщая вратарскую и подходы к ней. Вся остальная часть штрафной приносится в жертву, плюс есть явно уязвимое место — дальняя штанга, "Уфа" оттуда забила гол, который не засчитали. Концепцию зонной обороны под "Спартак" крайне желательно скорректировать, слабые места текущей соперники уже наверняка разобрали».

«Зенит» нужно проверить «Спартаком»

Автор Soccer.ru Станислав Горин оценивает, в каком состоянии питерская команда подходит к главной проверке — матчу с красно-белыми.

«Так что, пока не сыграли, не спешим петь дифирамбы "Зениту" как безупречной футбольной машине. Шероховатостей вправду много. Пять побед на старте означают, что календарь сложился в их пользу — "Уфа" оказалась самым статусным соперником по месту в таблице прошлого сезона, но они думают о Джеррарде, а не о Дзюбе и Семаке. Проиграть за одиннадцать минут не каждый сможет, но и взять победу так быстро прежний "Зенит" не сумел бы, а этот смог.

Понятно, что поймали волну — и Дзюба, и команда. Понятно, что пока не сравним с ЦСКА, "Краснодаром", "Локомотивом" и "Спартаком" — короновать не стоит. Но уже более половины читателей видят "Зенит" лидером таблицы РПЛ во время зимнего перерыва в нашем опросе. То есть Дзюба каждого второго уже убедил. "Зенит" за пять туров сыграл против не настолько сложных соперников, как тот же "Оренбург", поэтому идет первым, как в 2014, когда Виллаш-Боаш воспользовался похожим календарем для чемпионского старта.

Семак уже в истории, редко тренеры в чемпионате стартовали с пяти побед подряд. А знаете, когда тот "Зенит" Андре потерял первые очки? Сыграв со "Спартаком" дома в девятом туре. Сейчас центральная игра осени случится в самом ее начале — на следующей неделе. И хотя очевидно, что фавориты практически равны, разве что Семаку повезло с голом в ворота "Рубина" — тоже могли собрать четыре победы и ничью, как минимум одно отличие знаем. Том Круз играет за вторых.

А это значит, что Сергею Богдановичу чуточку проще — на его стороне спартаковец, который по духу на старте сезона вправду играет как будущий чемпион».

Дзюба, только не останавливайся!

Обозреватель «Спорта День за Днем» Роман Логинов восхищается нападающим «Зенита», набравшийм ход после ЧМ-2018.

«Артем Дзюба не теряет пойманный на чемпионате мира кураж. Хорошо двигается, открывается в разных зонах по центру и на флангах, цепляется за множество мячей, подыгрывает и сам делает голы. Его игра помогает "Зениту" добиваться лучших результатов, чем можно было ждать, учитывая, в каких условиях Семак готовил команду из-за ЧМ-2018. Да еще и в отсутствие новичков.

У Дзюбы в семи матчах нового сезона семь голов и четыре голевые передачи — топовые цифры! Главное, не останавливаться, чтобы сбылась мечта центрфорварда выиграть первое золото в карьере. Тем более впереди ключевые матчи лета и начала осени: с "Мольде" в Лиге Европы и "Спартаком" в РПЛ.

Если позже накопится дикая усталость, разумнее какие-то игры пропустить, нежели выдавать 80-90% собственных возможностей. Даже Криштиану Роналду в "Реале" иногда оставался вне заявки по воле Зинедина Зидана, чтобы сыграть на максимуме в самых тяжелых матчах сезона. И Зидан был прав.

Не удивит, если Семак, помня о "дерби двух столиц", поступит так в Мольде. Оставит Дзюбу на скамейке запасных, а при необходимости выпустит на поле».

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