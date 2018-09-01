Удар по «Спартаку». Отсутствие Промеса вызовет проблемы

В последний день летнего трансферного окна московский «Спартак» все же продал полузащитника Квинси Промеса «Севилье». За футболиста сборной Нидерландов «красно-белые» получили около 20 миллионов евро, но потеряли одного из лидеров на поле. Предлагаем узнать, как на это отреагировали СМИ.

Промес «пересидел»

Григорий Каленов в своем материале для Rusfootball.info написал о том, что Квинси Промесу нужно было уходить из «Спартака» еще раньше.

«Несмотря на затертость в последнее время этого тезиса, он верен. Переходить на более тяжелые условия — имеются в виду футбольные — следует на пике игровой формы. Промес этого не сделал, и уже неважно, вина здесь игрока или клуба. Адаптироваться в новом чемпионате Промесу будет куда сложнее.

Ну а "Спартаку" по этой причине надо срочно продавать футболиста — прямо сейчас, не дотягивая до зимы ни в коем случае. В тех реалиях, которые Квинси перерос, он будет только киснуть. Не имея реальных вызовов, того, чего он еще не преодолел, Промес откатится назад.

С этой стороны, "Спартак" все делает правильно — от голландца клуб получил максимум, его цикл в стане Народной команды завершен. Он уже громил ЦСКА, пятнадцать лет до того унижавший "красно-белых", выигрывал чемпионство, прошел с командой Лигу Чемпионов. Дважды не войдешь в одну реку, — у Промеса не будет той мотивации, что была раньше, даже при условии добросовестного отношения к обязательствам перед клубом.

Безболезненным расставание с Квинси для команды не пройдет точно. Даже если убрать сейчас чисто игровые моменты, рассуждения о том, кто будет разрывать на левом фланге после исчезновения голландца, останется вопрос ментальности. Промес это класс, это определенный уровень, даже немного бренд. Его уход ощутимо повлияет на общее ощущение команды самой себе. Как минимум, "Спартак" немного сбавит в уверенности», — убежден Каленов.

Сергей Родионов Генеральный директор «Спартака» Промес внес огромный вклад в успехи «Спартака», оставил ярчайший след в истории клуба. Мне хочется ему пожелать удачи и успехов в новой команде и сделать еще один шаг в своем футбольном развитии. Огромная ему благодарность за то, что он помогал команде завоевывать титулы, за голы, передачи. Да и вообще за его отношение к «Спартаку». Он останется в памяти наших болельщиков навсегда. Клуб исходил из той ситуации, которая назрела сегодня. Промес внес свой вклад в успехи красно-белых и если бы он не захотел уехать, то «Спартак» никогда бы его не продал.

Накопление проблем

Обозреватель «Соккер.ру» Александр Чистяков назвал несколько причин, по которым трансфер Квинси Промеса станет проблемой для «Спартака».

«1. Продажа Промеса не планировалась, это хаотичный трансфер. Массимо Каррера явно в недоумении из-за действий клуба, хотя с него никто не снимает ответственности за вылет из Лиги чемпионов: "Если бы уход Промеса входил в планы с мая, у нас было бы время подыскать ему замену".

2. Уход Квинси в последний день трансферного окна — непрофессиональный шаг руководства "Спартака". Федун объясняет это финансовым состоянием клуба, якобы из-за непопадания в Лигу чемпионов нарушились отношения с ФФП УЕФА, поэтому пришлось сводить дебет с кредитом за счет продажи лидера.

3. "Спартак" продал Промеса гораздо дешевле, чем мог, если бы эта сделка была подготовленной. 21 миллион евро при "клаусуле" в 30 миллионов — дикая скидка для "Севильи", которая намекает на то, что этот трансфер нужен был именно "Спартаку".

4. Массимо Каррера и обновленный тренерский штаб "Спартака" наиграли на новый сезон схему 4-3-3, которая учитывала наличие на левом фланге сильнейшего футболиста команды. Без Квинси эта расстановка не факт, что оптимальная для команды.

5. Расставание с ведущим футболистом — это удар и по его теперь уже бывшим партнерам. Как оставшиеся ключевые игроки оценивают действия клуба, стремящегося к чемпионству и четвертьфиналу Лиги Европы? "Спартак" наплевал на собственные амбиции, да еще и накануне ключевого матча первой части сезона против "Зенита".

6. Времени на приобретение замены Промесу у "Спартака" не остается, да эта операция и не планируется. Образовавшуюся дыру в составе Массимо Каррера будет закрывать за счет внутренних резервов.

7. Ложка меда в бочке дегтя: "Спартак" за четыре года нахождения Промеса в команде никогда не проигрывал, если выходил на матчи без Квинси. Это говорит об отсутствии "промесозависимости" у команды, что является хорошей новостью, хотя потерю в классе это не отменяет», — констатирует Чистяков.

Леонид Федун Владелец «Спартака» Удачная ли сделка? С учетом той ситуации, в которую мы попали. Если бы мы попали в Лигу чемпионов, а он удачно там выступил, конечно, мы заработали бы больше денег. Но что произошло, то произошло. Поэтому, естественно, без Лиги чемпионов у клуба возникли проблемы с точки зрения финансового фэйр-плей — потеря 25 миллионов. Поэтому эти потери пришлось компенсировать этой сделкой. Будет ли какое-то прощание с Промесом? Мы опубликовали на сайте. А так — приедет за вещами, попрощаемся. Не переживайте.

Трансферный рекорд

Вячеслав Самбур и Максим Поляков в блоге на sports.ru напомнили, что трансфер Квинси Промеса в «Севилью» стал рекордным для «Спартака».

«По разным источникам, сумма трансфера — 20-21 млн евро. В любом случае это трансферный рекорд "Спартака" — 10 лет лидировал Роман Павлюченко, за которого "Тоттенхэм" заплатил более 17 миллионов. Но в списке самых дорогих продаж в истории российского футбола перехода Промеса нет даже в топ-5. Например, Жо уходил в 2008-м в "Ман Сити" за 24 млн евро.

Для "Севильи" покупка Промеса — тоже трансферная веха; только за одного игрока клуб платил больше: прошлым летом "Сампдория" получила за Луиса Муриэля 21,5 млн евро. Очень похоже, что голландец и колумбиец пересекутся в Андалусии ненадолго: Муриэль после неудачного сезона в примере наверняка уйдет в "Спортинг".

На решение Промеса уйти почти наверняка повлиял провал "Спартака" в квалификации ЛЧ: команда Карреры не справилась с ПАОК в третьем раунде, причем в Салониках Куинси не забил пенальти», — подчеркивается в статье.

Варианты замены Промеса

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров перечислил несколько имен футболистов, которые потенциально могли бы заменить Квинси Промеса в «Спартаке». Наиболее вероятными кандидатами, по мнению автора, являются Лоренсо Мельгарехо и Александр Ташаев.

«При действующей схеме 4-3-3 выход парагвайца на фланге атаки выглядит логично, поскольку Лоренсо уже не раз доказывал свой универсализм и демонстрировал высокую эффективность почти на любой позиции. Последние два матча Мельгарехо играл на этой же бровке, но в обороне, замещая раскритикованного Комбарова.

Плюс этого решения кроется в том, что, во-первых, парагваец будет добросовестно помогать в обороне, а, во-вторых, "Спартак" сохранит мощь при "стандартах". Мельгарехо — один из самых "прыгающих" в команде. Минус тоже имеется: придется ставить в защиту Комбарова, а это для многих болельщиков предвещает проблемы у своих ворот.

До сих пор экс-динамовца, который перед Санкт-Петербургом успел восстановиться от травмы, в "Спартаке" использовали на правой бровке, хотя в некоторых играх он периодически менялся флангами с Промесом. Не забудем, что и Станислав Черчесов перед чемпионатом мира рассматривал Ташаева именно на позицию левого хавбека. Учитывая фактор рабочей правой ноги, на этом месте Александр сможет чаще смещаться под удар, а не под прострел или навес», — пишет Гончаров.

Массимо Каррера Главный тренер «Спартака» Найти замену Квинси будет очень нелегко. Заменить такого футболиста, как Квинси, вообще непросто. Чтобы купить кого-то такого же уровня, надо потратить серьезные деньги. Или взять кого-то в аренду, или сделать ставку на молодёжь. Если бы уход Промеса был в планах с мая, у нас было бы время кого-то присмотреть.

Перевод на фланг Зобнина

А вот автор «Советского спорта» Артем Зибрак допустил, что компенсировать потерю Квинси Промеса смогут Роман Зобнин и Роман Еременко.

«Идея, не лишенная изящества. Никто из вышеперечисленных все же не способен давать в атаке тот объем, который делает Промес, и здесь реальной альтернативой ему мог бы стать Зобнин. Россиянин мобилен, вынослив, хорошо видит поле и качественно играет в пас. Кроме того, его перевод налево освободил бы позицию для новичка Романа Еременко, чья дисквалификация заканчивается в начале октября.

В этом случае акцент спартаковских атак сместится в центр, где должен дирижировать Еременко. А это, в свою очередь, повлечет всю перестройку атакующих действий команды в позиционной игре.

Зато это перестроение укрепит проблемный левый фланг обороны, ведь Промес в последних матчах практически не возвращался на помощь своим партнерам. Зобнину хватит выносливости участвовать и атаке, и в обороне. А в контратаках "Спартак" будет все так же хорош — скорости и техники ему также не занимать», — подчеркивает Зибрак. 0