ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Реальная евровесна и старые знакомые. «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы

    Реакция СМИ на итоги жеребьевки Лиги Европы для российских клубов

    Лига Европы Спартак Зенит Краснодар Футбол России Севилья Вильярреал Бордо Стандард Рейнджерс Копенгаген
    Вся лентаСамое главное
    Квинси ПромесРеальная евровесна и старые знакомые. «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы Криштиану РоналдуРоналду на «Олд Траффорд», Погба в Турине, Тухель против старых знакомых Лига ЕвропыЖеребьевка Лиги Европы 2018/2019
  • 21:28
    • «Ростов» и «Рубин» разошлись миром
  • 00:12
    • ЦСКА объявил о трансфере Облякова
  • 23:51
    • «Милан» вырвал победу в матче с «Ромой»
  • 22:08
    • Роналду не вызван в сборную Португалии
  • 21:57
    • Защитник «Баварии» перешел в ПСЖ
  • 20:03
    • Кутепов перенес операцию
  • 19:20
    • Стало известно расписание «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Квинси Промес
    Квинси Промес
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в ходе которой своих соперников узнали представители России. «Зенит» попал в группу С, где сыграет с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией», «Спартак» в группе G встретится с «Вильярреалом», «Рапидом» и «Рейнджерс», а соперниками «Краснодара» по группе J стали «Севилья», «Стандард» и «Акхисар Беледие».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Зенит»

    Повод для радости

    «У болельщиков "Зенита", особенно у тех, кто может себе позволить путешествовать за командой, есть все причины порадоваться выпавшему на долю "сине-бело-голубых" жребию. Копенгаген, Бордо и Прага — прекрасный маршрут, да и команды в этих городах играют крепкие, но не настолько, чтобы до предела осложнить "Зениту" задачу выхода из группы», — пишет Александр Чистяков на soccer.ru.

    Защите «Зенита» будет противостоять экс-игрок «Локо»

    Даме Н'Дойе играл за «Локо»
    Sky Sports

    «Успехи "Копенгагена" на стыке десятилетий дали спурт карьере не только Сольбаккена, но и главного бомбардира команды — Даме Н’Дойе. За 5 млн евро его приобрел московский "Локомотив", где нападающий забивал практически через игру. Потом и вовсе был переезд в АПЛ и весьма цельные полгода, но "Халл Сити" вылетел из АПЛ и продал нападающего в Турцию.

    Именно с Черного моря Н’Дойе этим летом вернулся к проливу Эрессун. Еще до переезда в Москву сенегалец сумел стать одним из лучших бомбардиров в истории "Копенгагена", а теперь он и вовсе установил рекорд, продолжая наращивать отрыв. 89 голов в 163 матчах за датский клуб, в том числе 7 мячей в 13 играх чемпионата страны и Лиги Европы после возвращения — обороне "Зенита" явно придется несладко», — рассказывает автор «Спорт День за Днем» Антон Кудинов.

    Копенгаген опасен

    «Мы оборонялись очень по-итальянски, — сказал в четверг после выхода в групповой этап Сольбаккен. "Копенгаген" и "Аталанта" за 210 минут не забили друг другу ни разу, а в серии пенальти датчане совершили на один промах меньше. В словах тренера чувствуется ирония: "Копенгаген" привык атаковать большими силами, особенно в Дании, но в матче с мощным соперником изменил игровую модель. "Зениту" нужно быть аккуратнее: успех "Копенгагена" в матче с "Аталантой" доказывает, что он может действовать по-разному и добиваться успеха», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

  • «Локомотив» попал в «группу жизни», на ЦСКА поставили крест
  • Реакция спортивных СМИ на результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
  • Вчера

    • «Зенит» должен решать задачу

    «Едва ли в этой группе есть команда сильнее нынешнего "Зенита", но выезды, с которыми у питерцев есть проблемы, тут довольно непростые. Впрочем, по составу российский клуб сильнее и должен решать задачу выхода из группы», — убежден Михаил Морозов из Bombardir.ru.

    «Спартак»

    Неудобный соперник

    «В соперничестве с "бело-зеленым" венским клубом "Спартаку" предстоит нарушить многолетнюю неприятную традицию. "Рапид" — крайне неудобный соперник для российских команд. Эти "работнички" из Вены четырежды выбивали наших из еврокубков: в середине 90-х оставили "Динамо" без полуфинала Кубка Кубков, десять лет спустя лишили "Локомотив" Лиги чемпионов, а "Рубин" и вовсе оставляли за бортом еврокубков дважды. Такой вот злой гений.

    Хочется верить, "Спартак" прервет эту черную традицию. Любопытно, что именно в "Рапид" перешел на правах аренды Андрей Иван из "Краснодара". За "быков" румын не играл против "Спартака", может быть, выйдет в составе австрийцев?», — пишет Александр Чистяков из Soccer.ru.

  • Жеребьевка Лиги Европы 2018/2019
  • Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЕ: когда матчи, кто с кем играет
  • Вчера

    • Против «Вильярреала» шансы будут

    «Бывший клуб Дениса Черышева на бумаге — фаворит группы. С другой стороны, в еврокубках он не блистает. Потолок прошлого сезона — 1/16 финала Лиги Европы (вылет от "Лиона"). Этим летом испанцы потеряли несколько важных футболистов, зато усилились Карлосом Баккой и Санти Касорлой.

    У "Спартака" не лучшая статистика противостояний с испанскими клубами. Может, настало время её поправить? Шансы на это точно будут», — считает автор «Чемпионата» Максим Еремин.

  • «Уфе» не стоило бояться. У команды Джеррарда хватает недостатков
  • Минимальная победа «Рейнджерс» над «Уфой в Лиге Европы — в нашем обзоре прессы
  • 24/08/2018

    • «Рейнджерс» не будет сливать ЛЕ

    Стивен Джеррард
    clubcall.com

    «Стиви Джи принял "Глазго" перед стартом сезона и с трудом ввинтился в Лигу Европы — в последнем матче квалификации шотландцы вдевятером понервничали с "Уфой". Влияние Джеррарда-менеджера чувствуется: летом пришли три парня с "Энфилда" и Умар Садык из "Ромы" (у которых, по мнению владельца "Наполи", с "Ливерпулем" один владелец).

    В ШПЛ у Стивена пошло не очень — одна победа и две ничьи в травоядном чемпионате. Беда в том, что "Рейнджерс" ни за что не сольет Лигу Европы для нормального темпа во внутренней лиге — 50-тысячный "Айброкс" не поймет», — считает Данил Тармасинов из Eurosport.ru.

  • Не уровень ЛЧ: ПАОК запустил обратный отсчет для Карреры
  • Реакция спортивных СМИ на еврокубковое фиаско «Спартака»
  • 15/08/2018

    • Все по силам

    «Все соперники "Спартаку" по силам, даже "Вильярреал". Вопрос не столько в составе даже после продажи Промеса, сколько в психологической готовности к серьезным испытаниям. Невысокий уровень "Рейнджерс" мы видели, венский "Рапид" не так уж страшен, "Вильярреал" — далеко не главная испанская команда, но именно ментальные проблемы "Спартака" как команды — могут завалить все выступление. "Марибор" и ПАОК — как пример», — пишет автор сайта Bombardir.ru Михаил Морозов.

    «Краснодар»

    Загадка — сам «Краснодар»

    «По "Севилье" все понятно — это фаворит, а какими ресурсами располагают бельгийцы и турки — вопрос. Впрочем, сам "Краснодар" — еще более серьезная загадка: с новым тренером, со спорными приобретениями и потерей лидера, на котором вся команда и держалась. По большому счету, четвертый клуб России должен выходить из этой группы», — уверен Михаил Морозов из Bombardir.ru.

    Промес вернется

    «Самый успешный клуб в истории турнира, "Севилья" завоевывала Кубок УЕФА пять раз, что является рекордом соревнования. Вообще, от встреч наших команд с андалусийцами в XXI веке уже рябит в глазах. "Севилья" играла и против ЦСКА, и против "Зенита", были встречи с "Локомотивом". А "Спартак" соперничал с испанской командой буквально в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, причем добился домашней победы 5:1.

    В той игре солировал Квинси Промес, который сегодня стал игроком "Севильи". Голландец осенью вернется в Россию, чтобы сыграть против команды, в ворота которой не раз забивал, выступая за "Спартак". Фигура Квинси в центре сюжета грядущего противостояния», — подчеркивает Александр Чистяков из Soccer.ru.

    Еще один старый знакомый

    Евгений Селезнев
    haberturk.com

    «Украинец Евгений Селезнев возвращается в Краснодар — в 2016-м он несколько месяцев провел в уже нищей "Кубани", из-за этого не играл в сборной и вернулся на Украину. Селезнев выиграл для "Акхисара" первый в истории Кубок Турции и забил в нем 5 мячей. Трешечку украинский форвард отгрузил в двух матчах с "Галатасараем" и на горбу втащил маленький клуб в финал. "Сараю" досталось и в Суперкубке — Евген забил с игры и в серии пенальти и принес второй трофей. Недавно его удалили в чемпионате за плевок в соперника (помог только VAR), но к Лиге Европы Селезнев подкопит слюны», — пишет обозреватель Eurosport.ru Данил Тармасинов.

    «Акхисар» стоит опасаться

    «Турецкий "Акхисар" попал в Лигу Европы через сенсационную победу в Кубке Турции. А трофей клуб взял еще при предыдущем тренере Окане Буруке. Понятно, что успех маленького клуба в кубковом турнире — это всегда симбиоз удачи и терпения. "Акхисар" — не исключение. Это команда с мощными флангами и поставленной контратакующей игрой, благодаря которой ей и удалось одолеть "Галатасарай" в полуфинале и "Фенербахче" в финале Кубка. "Краснодару" стоит опасаться "Акхисар" — его футбол заточен как раз под команды, любящие владеть мячом», — отмечает Гоша Чернов из «Спорт-Экспресса». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Семак — мастер замен, Дзюба — герой
  • 24/08/2018 в 11:11
    •
  • Прогноз
  • «Ним» — ПСЖ
  • 4.60
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Результаты жеребьевки
  • «Локомотив» попал в «группу жизни», на ЦСКА поставили крест
    • Вчера в 02:28     Роналду пока не может забить за «Ювентус»
  • Роналду слабо слышит «Ювентус», а тот — его
    • 23:50 26/08/2018     Куинси Промес
  • Трансферный дайджест. 21-27 августа
    • 22:13 27/08/2018
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. Ничья «Ростова» и «Рубина», «Зенит» будет принимать «Спартак»Обзор матчей шестого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:440
  • 15:01
    • «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» узнали соперников по групповому этапу ЛЕ
  • 00:01
    • «Боруссия» потеряла очки во втором туре Бундеслиги
  • 22:19
    • Макарова уступила Севастовой на US Open
    Результаты жеребьевки Футбол «Локомотив» попал в «группу жизни», на ЦСКА поставили крестРеакция спортивных СМИ на результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов Вчера в 02:280
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Милан» настроен решительно
  • 6.56
    •
  • 21:15
    • «Химки» и «Ротор» сыграли вничью в девятом туре ФНЛ
  • 20:13
    • Турецкий гранд подписал Ляича
  • 19:47
    • Тульский «Арсенал» арендовал полузащитника «Ростова»
    Мария Шарапова Теннис US Open. Шарапова преодолела второй кругОбзор пятого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису Вчера в 08:490
  • 19:32
    • «Вердер» подписал полузащитника «Боруссии»
  • 16:33
    • «Ростов» усилился форвардом «Маккаби» из Тель-Авива
  • 16:17
    • Видеоповторы появятся в еврокубках со следующего сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие