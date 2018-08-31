Реальная евровесна и старые знакомые. «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в ходе которой своих соперников узнали представители России. «Зенит» попал в группу С, где сыграет с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией», «Спартак» в группе G встретится с «Вильярреалом», «Рапидом» и «Рейнджерс», а соперниками «Краснодара» по группе J стали «Севилья», «Стандард» и «Акхисар Беледие».

«Зенит»

Повод для радости

«У болельщиков "Зенита", особенно у тех, кто может себе позволить путешествовать за командой, есть все причины порадоваться выпавшему на долю "сине-бело-голубых" жребию. Копенгаген, Бордо и Прага — прекрасный маршрут, да и команды в этих городах играют крепкие, но не настолько, чтобы до предела осложнить "Зениту" задачу выхода из группы», — пишет Александр Чистяков на soccer.ru.

Защите «Зенита» будет противостоять экс-игрок «Локо»

Даме Н'Дойе играл за «Локо» Sky Sports

«Успехи "Копенгагена" на стыке десятилетий дали спурт карьере не только Сольбаккена, но и главного бомбардира команды — Даме Н’Дойе. За 5 млн евро его приобрел московский "Локомотив", где нападающий забивал практически через игру. Потом и вовсе был переезд в АПЛ и весьма цельные полгода, но "Халл Сити" вылетел из АПЛ и продал нападающего в Турцию.

Именно с Черного моря Н’Дойе этим летом вернулся к проливу Эрессун. Еще до переезда в Москву сенегалец сумел стать одним из лучших бомбардиров в истории "Копенгагена", а теперь он и вовсе установил рекорд, продолжая наращивать отрыв. 89 голов в 163 матчах за датский клуб, в том числе 7 мячей в 13 играх чемпионата страны и Лиги Европы после возвращения — обороне "Зенита" явно придется несладко», — рассказывает автор «Спорт День за Днем» Антон Кудинов.

Копенгаген опасен

«Мы оборонялись очень по-итальянски, — сказал в четверг после выхода в групповой этап Сольбаккен. "Копенгаген" и "Аталанта" за 210 минут не забили друг другу ни разу, а в серии пенальти датчане совершили на один промах меньше. В словах тренера чувствуется ирония: "Копенгаген" привык атаковать большими силами, особенно в Дании, но в матче с мощным соперником изменил игровую модель. "Зениту" нужно быть аккуратнее: успех "Копенгагена" в матче с "Аталантой" доказывает, что он может действовать по-разному и добиваться успеха», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

«Зенит» должен решать задачу

«Едва ли в этой группе есть команда сильнее нынешнего "Зенита", но выезды, с которыми у питерцев есть проблемы, тут довольно непростые. Впрочем, по составу российский клуб сильнее и должен решать задачу выхода из группы», — убежден Михаил Морозов из Bombardir.ru.

«Спартак»

Неудобный соперник

«В соперничестве с "бело-зеленым" венским клубом "Спартаку" предстоит нарушить многолетнюю неприятную традицию. "Рапид" — крайне неудобный соперник для российских команд. Эти "работнички" из Вены четырежды выбивали наших из еврокубков: в середине 90-х оставили "Динамо" без полуфинала Кубка Кубков, десять лет спустя лишили "Локомотив" Лиги чемпионов, а "Рубин" и вовсе оставляли за бортом еврокубков дважды. Такой вот злой гений.

Хочется верить, "Спартак" прервет эту черную традицию. Любопытно, что именно в "Рапид" перешел на правах аренды Андрей Иван из "Краснодара". За "быков" румын не играл против "Спартака", может быть, выйдет в составе австрийцев?», — пишет Александр Чистяков из Soccer.ru.

Против «Вильярреала» шансы будут

«Бывший клуб Дениса Черышева на бумаге — фаворит группы. С другой стороны, в еврокубках он не блистает. Потолок прошлого сезона — 1/16 финала Лиги Европы (вылет от "Лиона"). Этим летом испанцы потеряли несколько важных футболистов, зато усилились Карлосом Баккой и Санти Касорлой.

У "Спартака" не лучшая статистика противостояний с испанскими клубами. Может, настало время её поправить? Шансы на это точно будут», — считает автор «Чемпионата» Максим Еремин.

«Рейнджерс» не будет сливать ЛЕ

Стивен Джеррард clubcall.com

«Стиви Джи принял "Глазго" перед стартом сезона и с трудом ввинтился в Лигу Европы — в последнем матче квалификации шотландцы вдевятером понервничали с "Уфой". Влияние Джеррарда-менеджера чувствуется: летом пришли три парня с "Энфилда" и Умар Садык из "Ромы" (у которых, по мнению владельца "Наполи", с "Ливерпулем" один владелец).

В ШПЛ у Стивена пошло не очень — одна победа и две ничьи в травоядном чемпионате. Беда в том, что "Рейнджерс" ни за что не сольет Лигу Европы для нормального темпа во внутренней лиге — 50-тысячный "Айброкс" не поймет», — считает Данил Тармасинов из Eurosport.ru.

Все по силам

«Все соперники "Спартаку" по силам, даже "Вильярреал". Вопрос не столько в составе даже после продажи Промеса, сколько в психологической готовности к серьезным испытаниям. Невысокий уровень "Рейнджерс" мы видели, венский "Рапид" не так уж страшен, "Вильярреал" — далеко не главная испанская команда, но именно ментальные проблемы "Спартака" как команды — могут завалить все выступление. "Марибор" и ПАОК — как пример», — пишет автор сайта Bombardir.ru Михаил Морозов.

«Краснодар»

Загадка — сам «Краснодар»

«По "Севилье" все понятно — это фаворит, а какими ресурсами располагают бельгийцы и турки — вопрос. Впрочем, сам "Краснодар" — еще более серьезная загадка: с новым тренером, со спорными приобретениями и потерей лидера, на котором вся команда и держалась. По большому счету, четвертый клуб России должен выходить из этой группы», — уверен Михаил Морозов из Bombardir.ru.

Промес вернется

«Самый успешный клуб в истории турнира, "Севилья" завоевывала Кубок УЕФА пять раз, что является рекордом соревнования. Вообще, от встреч наших команд с андалусийцами в XXI веке уже рябит в глазах. "Севилья" играла и против ЦСКА, и против "Зенита", были встречи с "Локомотивом". А "Спартак" соперничал с испанской командой буквально в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, причем добился домашней победы 5:1.

В той игре солировал Квинси Промес, который сегодня стал игроком "Севильи". Голландец осенью вернется в Россию, чтобы сыграть против команды, в ворота которой не раз забивал, выступая за "Спартак". Фигура Квинси в центре сюжета грядущего противостояния», — подчеркивает Александр Чистяков из Soccer.ru.

Еще один старый знакомый

Евгений Селезнев haberturk.com

«Украинец Евгений Селезнев возвращается в Краснодар — в 2016-м он несколько месяцев провел в уже нищей "Кубани", из-за этого не играл в сборной и вернулся на Украину. Селезнев выиграл для "Акхисара" первый в истории Кубок Турции и забил в нем 5 мячей. Трешечку украинский форвард отгрузил в двух матчах с "Галатасараем" и на горбу втащил маленький клуб в финал. "Сараю" досталось и в Суперкубке — Евген забил с игры и в серии пенальти и принес второй трофей. Недавно его удалили в чемпионате за плевок в соперника (помог только VAR), но к Лиге Европы Селезнев подкопит слюны», — пишет обозреватель Eurosport.ru Данил Тармасинов.

«Акхисар» стоит опасаться

«Турецкий "Акхисар" попал в Лигу Европы через сенсационную победу в Кубке Турции. А трофей клуб взял еще при предыдущем тренере Окане Буруке. Понятно, что успех маленького клуба в кубковом турнире — это всегда симбиоз удачи и терпения. "Акхисар" — не исключение. Это команда с мощными флангами и поставленной контратакующей игрой, благодаря которой ей и удалось одолеть "Галатасарай" в полуфинале и "Фенербахче" в финале Кубка. "Краснодару" стоит опасаться "Акхисар" — его футбол заточен как раз под команды, любящие владеть мячом», — отмечает Гоша Чернов из «Спорт-Экспресса». 0