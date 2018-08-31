Жеребьевка Лиги Европы 2018/2019

Бонус на первый депозит

31 августа в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2018/2019, в котором примут участие три российские команды: «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

Жеребьевка

Жеребьевка Лиги Европы пройдет в Монако и начнется в 14:00 по Москве. LiveSport.Ru прямо на этой странице проведёт подробный онлайн (обновляйте страницу чаще).

Кто играет

Как и в прошлом сезоне, в групповом этапе ЛЕ сыграет 48 команд, которые будут разбиты по группам на четыре.

17 клубов оказались в турнире напрямую, 21 — из квалификации, 10 — неудачники квалификации Лиги чемпионов (среди них — московский «Спартак»).

В плей-офф выходят команды, занявшие 1-2 места в группах.

Корзины

Все команды разбиты на 4 корзины исходя из своего коэффициента. Команды из одной корзины друг с другом не сыграют. Кроме того, автоматически будут разведены представители одного чемпионата и клубы России и Украины.

Первая корзина: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Лондон, Англия), «Челси» (Англия), «Зенит» (Россия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Киев, Украина), «Бешикташ» (Турция), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Вильярреал» (Испания), «Андерлехт» (Бельгия), «Лацио» (Италия).

Вторая корзина: «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Лудогорец» (Болгария), «Копенгаген» (Дания), «Марсель» (Франция), «Селтик» (Шотландия), ПАОК (Греция), «Милан» (Италия), «Генк» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Краснодар» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Рапид» (Австрия).

Третья корзина: «Бетис» (Испания), БАТЭ (Беларусь), «Карабах» (Азербайджан), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Франкфурт» (Германия), «Мальмё» (Швеция), «Спартак» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Цюрих» (Швейцария), «Бордо» (Франция), «Ренн» (Франция).

Четвёртая корзина: «Аполлон» (Кипр), «Русенборг» (Норвегия), «Ворскла» (Украина), «Славия»(Прага, Чехия), «Акхисар Беледиеспор» (Турция), «Яблонец» (Чехия), АЕК (Ларнака, Кипр), «Види» (Венгрия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Дюделанж» (Люксембург), «Спартак» (Трнава, Словакия), «Сарпсборг 08» (Норвегия).

Даты матчей

20 сентября: тур 1

4 октября: тур 2

25 октября: тур 3

8 ноября: тур 4

29 ноября: тур 5

13 декабря: тур 6

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 17 декабря 2018 года. Финал пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.

Кроме того

Помимо жеребьевки продет церемония награждения лучшего игрока прошедшего розыгрыша Лиги Европы. Претенденты на награду: Диего Годин, Антуан Гризманн и Димитри Пайет. 0