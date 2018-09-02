Кризис чемпиона: «Локомотив» потерял очки и Смолова

ФК «Краснодар» дома переиграл «Локомотив» (2:1) в шестом туре РПЛ. В первом тайме Мануэл Фернандеш поразил ворота хозяев, реализовав назначенный пенальти, а затем Вандерсон восстановил равенство в счете. Победный гол забил Магомед-Шапи Сулейманов уже в компенсированное время матча.

Спущенные мячи и обмен голами

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов разоблачает краснодарские хитрости и рассказывает о контрактных секретах «Локомотива».

«Серьезно, уже в начале встречи Гильерме несколько раз перед исполнением удара просил судью поменять мяч, потому что он был сдут — по его мнению. Но, судя по всему, это совсем не случайность — Гильерме не понравилась форма ни одного из мячей, да и со стороны казалось, что их полет слишком плавный. Если это задумка тренеров "Краснодара", то ее можно объяснить: кубанцы привыкли играть в мелкий пас, и им комфортно подстраиваться под спущенные мячи, а контратакующим железнодорожникам так играть неудобно — стремительную атаку развить сложнее.

Но, может быть, именно спущенный мяч помешал Игнатьеву попасть в ворота на 16-й минуте — форвард изящно перевешивал Гильерме после блестящей передачи Газинского из глубины, но не попал в ворота.

В первом тайме "Краснодар" атаковал заметно чаще и острее, больше владел мячом, но забили все-таки гости: вся оборона хозяев разом проморгала подключение Крыховяка, которого в штрафной подкосил Крицюк. Мануэл Фернандеш без проблем реализовал пенальти и, наверное, заставил боссов "Локомотива" пересмотреть предложение португальцу о продлении контракта — ранее агент игрока Паулу Барбоза признался, что красно-зеленые хотят сократить зарплату Фернандеша на целых 40 процентов».

Олег Фоменко Главный тренер «Краснодара» Сегодня ребята — молодцы. Начали хорошо, агрессивно. Владели мячом, создавали достаточно моментов. После пропущенного гола продолжили играть в футбол, проявив силу воли. Хочется сказать команде большое спасибо. Почему хорошо играем дома? На «Спартак» и «Локомотив» всегда особая мотивация, также помогает атмосфера. Почему не играет Перейра? Со здоровьем у него все хорошо, но есть конкуренция и лимит. Кто-то должен оставаться на скамейке. Куэва? Он играл в чемпионате Бразилии, там другой футбол, поэтому ему необходимо время. Он допускал потери по ходу сегодняшнего матча, но сделал голевой пас. Свою работу он выполнил.

Крыховяк — мегатоп

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Подгорнов выделяет польского новичка «Локомотива», который уже в котором матче показывает высокий уровень.

«А "Краснодар" как мог воевал с Крыховяком. Едва поляк получал мяч, на него налетал кто-то из оппонентов. Опорник "Локо" собрал на себе шесть фолов в первом тайме, не изменилась картина и во втором. Гжегож очень быстро стал ключевым игроком в системе Семина. Благодаря какой-то нечеловеческой выносливости он способен не только заниматься разрушением чужих атак, но и подключаться к своим.

В матче против "Анжи" он регулярно открывался под забросы партнеров из глубины на подступах к чужой штрафной площадке, создавая большинство в нужных зонах. Для Семина это очень важный нюанс. В прошлом сезоне он регулярно выпускал на поле Александра Коломейцева, который отлично открывается между линиями и помогает в розыгрыше мяча. Но сейчас он травмирован, поэтому тренерский штаб "Локомотива" эксплуатирует умения Крыховяка.

В этом сезоне поляк уже забил победный мяч в ворота "Крыльев Советов" и отдал голевую передачу на Смолова в домашнем матче против "Анжи". Очевидно, что Гжегож в прекрасной форме, и "Краснодар" не смог его остановить, как ни пытался».

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Моменты были. Был хороший футбол. Не хватало последнего паса. Во втором тайме «Краснодар» выглядел лучше, создал больше моментов. Игра шла до гола. Этот гол за счет большей агрессивности и давления заслужил «Краснодар». Второй гол случился из-за нашей ошибки. Но «Краснодар» хорошо прессингует и заставляет ошибаться. Нужно работать дальше. Перед началом чемпионата многие игроки были в разной форме, кто-то присоединился к нам совсем недавно. Начинается перерыв на матчи сборных. У нас будет время, чтобы подвести футболистов к единой форме.

«Локо» нужен здоровый Хеведес

Корреспондент «Чемпионата» Максим Еремин считает, что паникующую оборону «Локомотива» долго спасала лишь неизобретательность атак «Краснодара».

«Несколько касаний понадобилось Вандерсону, чтобы ворваться в чужую штрафную и оказаться в нескольких метрах от ворот. Да, в первую очередь провалился Мацей Рыбусь, но подстраховка из центра опаздывала очень сильно. И это при позиционной атаке соперника. Гилерме не выручил — "Краснодар" сравнял счёт. Впереди ещё ждал второй тайм, в котором местами в защите красно-зелёных царила паника. Хёведес, как со здоровьем-то?

Федя забил первый мяч за "Локо" и по идее должен был чувствовать себя более раскованно. За свои 50 с небольшим минут на поле он поучаствовал в нескольких моментах. В одном пробил во вратаря после красивого паса Фернандеша, в другом — сам вывел Фарфана на ударную позицию. Чуть позже, хромая, отправился на бровку. Смолов получил повреждение.

"Быки" и в первом тайме всячески пыталась прибрать инициативу в матче, но тогда получалось только местами. Зато во втором вопросов почти не осталось, "Локомотив" всеми силами отошёл назад. Опасные выпады были (самый-самый — удар Миранчука головой), но остальное время красно-зелёные отбивались от атак. "Краснодар" был в них не очень изобретателен».

Илья Геркус Президент «Локомотива» Так нельзя говорить — заслуживали поражения, не заслуживали. Произошло то, что произошло. Мы проиграли важную встречу. Расстроены таким стартом. Сохранили чемпионский состав, который серьезно усилили. Очевидно, что переживаем черную полосу, это надо признать. Результаты вызывают опасения. Это нельзя назвать уже «вкатом» в сезон.

«Краснодар» забивает и без Смолова

Редакция Sport24 сетует на скучный второй тайм, который закончился неожиданной развязкой.

«Второй тайм был уже не таким активным. Стадион начал заливать дождь, но мяч по мокрому газону ходить быстрее не стал. "Локомотив" все никак не мог довести мяч до Смолова. У того был всего один момент за всю игру — в конце первого тайма. На 57-й минуте Семин психанул и убрал Федора с поля. Хотя, возможно, причиной стала микротравма, которую форвард получил еще в первом тайме. Краснодарские трибуны аплодировали недавнему кумиру, а он — им.

Но замена никак атаку "Локо" не разнообразила — вышедший Антон Миранчук, а за ним и заменивший Фарфана Эдер, потерялись, и свой единственный мощный опасный момент за тайм гости создали после подачи Фарфана и удара Алексея Миранчука головой в падении. Крицюк совершил роскошный сейв.

Дальше Семин стал закрывать игру — выпустил вместо Миранчука Баринова, в то время как Мусаев наоборот начал усиливать атаку — опорника Газинского заменил молодой Магомед-Шапи Сулейманов. Он в компенсированное время шикарно разобрался в штрафной "Локомотива" и наказал соперника ударом между ног Гилерме. В прошлом туре его же гол на 88-й минуте спас "Краснодар" от поражения в игре с "Оренбургом".

2:1 — "Краснодар" побеждает благодаря голу воспитанника, а "Локомотиву" предстоит пережить мощный поток критики. И критики обоснованной. А у "Краснодара" и без Смолова есть кому забивать».

Владислав Игнатьев Защитник «Локомотива» Повели в счете, но упустили преимущество. Пока не везет. В чем причины? Непростой график... Старт сезона, а через два дня играем на выезде в Уфе на искусственном поле. Много факторов. Есть невезение. В прошлом сезоне было иначе. Но еще ничего не упущено, можно изменить ситуацию. «Краснодар» — он для всех неудобный соперник. Может, для «Урала» удобный, а всем остальным тяжело против него играть.

Неудачник Смолов

Автор Бомбардир.ру Александр Плеханов сочувствует форварду «Локомотива», не сумевшему проявить себя в важном матче.

«Перед матчем с "Краснодаром" Федор Смолов вел себя хорошо. Прогнозировалось, что фанаты будут его освистывать, но настроение на трибунах разделилось примерно одинаково. Кто-то Федора поддержал, а остальные показали негативное отношение. Сам Смолов поднялся на трибуну и подарил футболку одному из болельщиков. Этот жест оценили хорошо.

В самой игре от Смолова не было ничего хорошего. Пенальти в ворота "Краснодара" заработал Крыховяк, а исполнял Фернандеш. Портал WhoScored выставил Федору оценку 6,2. Нападающий лишь раз пробил в сторону ворот, выиграл два верховых единоборства и выдал только 60% успешных передач.

Начало второго тайма оказалось для Федора ужасно неудачным. В одном из эпизодов Смолов получил травму.

Он покинул поле без помощи носилок, но уже на скамейке продолжил получать помощь. Смолов не вызван в сборную, поэтому имеет дополнительное время на восстановление. Но матч с бывшим клубом все равно испорчен. Без Смолова "Локомотив" пропустил второй мяч в конце матча и проиграл. У команды Семина новый синдром по пропущенным голам перед финальным свистком».

Зря свистели Смолову

Автор Sports.ru Евгений Марков считает, что Федор Смолов не заслужил обструкции от краснодарских фанатов.

«Смолов — больше не любимый игрок Краснодара. Стадион освистал его, увидев в футболке "Локомотива" (когда объявляли состав и когда Федор касался мяча), а в начале второго тайма проводил выкриками: "Уноси". По словам Семина, у форварда болезненная микротравма, ушиб коленного сустава.

Перед матчем Смолов рассказывал, что ему интересно, как его примут трибуны. Поводы для свиста никто не сформулировал: пенальти, не забитый хорватам на ЧМ, уже неактуален, за бегство с места аварии Смолов извинился, с клубом попрощался (»Этот период навсегда останется в моем сердце«), а голевой пас на Азмуна в матче с "Рубином" (Федор ошибся, "Краснодар" проиграл 1:2) заиграл голевой передачей в следующем туре. Свист и "уноси" — точно зря.

Смолов не игнорит болельщиков И никогда от них не убегает. Даже после ранней замены и поражения 1:2 от "Краснодара" Федор раздал автографы всем, кто просил, и забрал два плаката, нарисованные для него болельщиками.

После разминки Смолов снял тренировочную футболку, надел кофту и побежал к трибуне. Перепрыгнув через рекламный щит, забрался наверх, добежал до женщины, в которую попал мячом несколькими минутами раньше, и подарил ей футболку.

Пока он бежал по лестнице к полю, к нему стекались болельщики, в основном дети, каждый хотел дотронуться до Смолова. Детская радость продолжилась на поле: Федор выводил мальчика и весь путь разговаривал с ним. Из-за чего подзадержался на стартовое построение.

Когда Смолова меняли на Антона Миранчука, а по трибунам слышалось "уноси", он все равно аплодировал болельщикам. Проваленная игра, один удар по воротам, травма. Как минимум в Краснодаре Федор заслужил поддержку». 0