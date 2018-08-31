Роналду на «Олд Траффорд», Погба в Турине, Тухель против старых знакомых

Накануне в Монако прошла жеребьевка Лиги чемпионов, по итогам которой стали известны составы восьми квартетов для участия в групповом этапе. Мы решили узнать, что об этом событии написали мировые СМИ.

«МанСити» повезло, остальным нужно бороться

В Англии в целом остались довольны жеребьевкой группового этапа. При этом журналист The Guardian Джонатан Уилсон подчеркнул, что больше всего с группой повезло «Манчестер Сити».

«Футболисты "Тоттенхэма" в сезоне 2017/18 выступали в тяжелой группе. В этот раз она будет примерно такой же по силе.

Вы, наверное, помните, как в 1/8 финала "шпоры" проиграли "Ювентусу", хотя явно доминировали на поле. Теперь их главная задача — проанализировать весь накопившийся опыт, чтобы сделать шаг вперед, но это далеко не самая простая цель.

Идеологический подход "Барселоны" к формированию состава постепенно угасает, поскольку она все чаще и чаще покупает лучших игроков со всех концов света. Впрочем, несмотря на приобретение Малкома и Артуро Видаля, еще далеко не факт, что она будет более сильной, чем ранее, когда проиграла в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Интер" и вовсе находится в стадии перестройки, хотя сделал серию интригующих подписаний, получив таких игроков, как Раджа Наингголан, Квадво Асамоа и Стефан де Врей. В чемпионате Италии дела у него пока идут неважно, ведь в двух домашних матчах он набрал всего одно очко.

О ПСВ можно сказать только то, что эту команду тренирует пока еще малоопытный Марк ван Боммель.

На первый взгляд кажется, что у "Ливерпуля" самая сложная группа, но он должен верить в успех, ведь смотрится значительно более сильным с приходом Алиссона.

"Пари Сен-Жермен" — живое доказательство тому, что быть богатым хорошо, но ведь нужно еще и умело пользоваться своим богатством. Конечно, Томас Тухель превосходит Унаи Эмери в вопросе управления командной системой, но вопрос заключается в том, сможет ли он уравновесить напряженность между его футбольными идеями и нормальными взаимоотношениями с Неймаром.

"Пари Сен-Жермен" встретится со своим бывшим тренером Карло Анчелотти, который на старте этого сезона привел "Наполи" к двум победам в чемпионате, несмотря на потерю Жоржиньо. Что касается "Црвены Звезды", то она завоевала место в групповом этапе, победив "Ред Булл Зальцбург".

"Манчестер Сити" остается достаточно сильным, даже несмотря на то, что Кевин де Брейне может пропустить весь групповой этап из-за травы колена.

Пеп Гвардиола никак не может привести команду к победе в Лиге чемпионов, но сейчас не время думать об этом, а нужно анализировать игру противников. "Шахтер" хорошо известен, ведь с ним "горожане" играли в прошлом сезоне. Из донецкой команды ушли Бернард, Фред и Дарио Срна, но ее состав пополнили еще четыре бразильца, которые нередко приносят этому коллективу успех.

"Шахтер" по-прежнему не может играть в Донецке, но даже это не помешало команде Паулу Фонсеки во второй раз подряд завоевать чемпионский титул.

Важно отметить, что "Лион" проведет первую домашнюю игру при пустых трибунах из-за наказания УЕФА за поведение болельщиков. Также в группе выступит немецкий "Хоффенхайм".

Главным событием в группе H станет возвращение Криштиану Роналду на "Олд Траффорд". "Ювентус", выигравший семь кряду скудетто, стал главным ньюсмейкером летнего трансферного окна, поскольку довольно серьезно усилил состав, чтобы все-таки выиграть первую с 1996 года Лигу чемпионов. Роналду, возможно, уже не столь быстр, как раньше, но в важных матчах он по-прежнему забивает решающие голы.

Для Жозе Моуринью результаты жеребьевки стали серьезным ударом, ведь если в Премьер-лиге у него продолжатся неприятности, то с такими соперниками в еврокубках у команды попросту не будет времени на передышку.

"Валенсия" в прошлом сезоне финишировала четвертой в Примере, но она может стать еще сильнее, поскольку подписала Миши Батшуаи, Кевина Гамейро, Дениса Черышева и Жоффре Кондогбья.

Небольшим облегчением могут стать разве что матчи против "Янг Бойз", который выиграл свой чемпионат впервые с 1986 года», — считает Уилсон.

Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Я ожидал сложной группы, и мы получили сложную группу. Но в Лиге чемпионов не бывает по-другому. Это лучший клубный турнир в мире, поэтому здесь априори должно быть тяжело. «ПСЖ» — одна из самых захватывающих команд в мире. Думаю, их цель — победа в Лиге чемпионов, так что нас ждут два интересных матча. Что касается «Наполи», то мы обыграли их во время предсезонки, однако предстоящие встречи будут совершенно другими. Я гостил у «Наполи» еще с «Боруссией» и знаю, какая атмосфера там бывает. Матч «Црвены Звезды» с смотрел вчера. Она прошла в групповой этап, и в матчах с этой командой будет очень и очень жарко.

Везение на стороне мадридцев

Обозреватель испанской газеты AS Ариц Габилондо пришел к выводу, что «Реалу» и «Атлетико» повезло с соперниками, чего не скажешь о «Барселоне» и «Валенсии».

«Президент "Реала" Флорентино Перес не смог сдержать улыбку, когда узнал, что компанию его команде и "Роме" на групповом этапе составили ЦСКА и "Виктория" Пльзень. Пожалуй, самой большой угрозой для мадридцев здесь будут как раз "волки".

"Барселоне" не удалось попасть в столь же легкую группу, поэтому она вынуждена соперничать с исторически сложными соперниками — "Тоттенхэмом", "Интером" и ПСВ. Наличие команды Почеттино гарантирует, что "сине-гранатовым" придется приложить немало усилий, чтобы занять первое место.

А вот "Атлетико" почувствовал себя настоящим грандом, когда увидел, что с ним в группу попали "Боруссия" Дортмунд, "Монако" и "Брюгге". Практически все представители мадридского клуба заявили, что остались довольны жеребьевкой. Интригу вызывает разве что возвращение Фалькао в Мадрид.

Самым неудачным жребий вышел для "Валенсии", которой придется играть с "Ювентусом", "Манчестер Юнайтед" и "Янг Бойз". То есть, "Месталья" увидит приезд в Испанию Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Из этой группы будет очень сложно выйти», — констатирует Габилондо.

Серхио Рамос Капитан «Реала» Лига чемпионов — всегда особенный турнир. В прошлом сезоне нам снова удалось защитить титул. Три победы кряду — почему бы не выиграть и в четвертый раз? Нужно продолжать мечтать, ставить перед собой высокие цели и верить в свою команду.

Италия увидит звезд

Автор Corriere dello Sport Иван Задзарони написал о том, что итальянские города в новом сезоне смогут насладиться игрой сильнейших футболистов мира.

«Благодаря Кака и Диего Форлану мы увидим Поля Погба в Турине, Эдинсона Кавани — в Неаполе, Луку Модрича — в Риме и Лионеля Месси — в Милане.

Кто-то может сказать, что итальянским клубам уж слишком не повезло с соперниками, но давайте не забывать, что в прошлом сезоне "Рома" добралась до полуфинала Лиги чемпионов, хотя на групповом этапе играла с "Челси" и "Атлетико".

И все же, если судить по первым впечатлениям, Анчелотти не повезло попасть в одну группу с "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпулем", а Спаллетти — попасть в одну группу с "Барселоной", "Тоттенхэмом" и ПСВ.

Пути команд Аллегри и Ди Франческо кажутся менее сложными. Да, им предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед" и "Реалом", но даже в случае неудачи у них останутся хорошие шансы побороться за второе место.

У Аллегри, к слову, есть еще один враг: обязательство дойти до мадридского финала. На пути к этой цели ему должен помочь Роналду», — убежден Задзарони.

Даниэле де Росси Капитан «Ромы» У нас ровная группа. Нам попался лучший клуб в мире и две команды, которые создадут много проблем. Всегда здорово встречаться с «Реалом». Мы понимаем, что они являются фаворитами, но будем готовы отдать все силы и показать свою игру.

Парижская мечта

Во Франции больше всего надеются на «Пари Сен-Жермен», хотя колумнист L’Equipe Дамьен Дегорр признал, что группа у парижан очень серьезная.

«Жеребьевка Лиги чемпионов подарила французским клубам россыпь интересных и шикарных соперников. Перед "Монако" и "Пари Сен-Жермен" стоит непростая задача, а вот "Лиону" повезло чуть больше.

Вероятно, в Париже мы увидим много гламурных плакатов перед приездом "Ливерпуля" и "Наполи". Почему? Главный тренера парижан Томас Тухель ведь хорошо знаком со своими визави — Юргеном Клоппом и Карло Анчелотти.

Для Тухеля встреча с этими соперниками вряд ли будет приятной, учитывая его предыдущую статистику. В восьми матчах Бундеслиги против Клоппа он, как тренер "Майнца", смог выиграть всего раз. В то же время Анчелотти, тогдашний тренер "Баварии", в сезоне 2016/17 опередил его дортмундскую "Боруссию" сразу на 18 очков.

Преимуществом Тухеля станет то, что в этот раз он, как и его противники, руководит грандом.

К слову, наставник парижан упорно идет по следам Клоппа. Как и тренер "Ливерпуля", Тухель сделал себе имя в "Майнце", а затем успешно тренировал "Боруссию". Осталось дойти до финала в Лиге чемпионов с первым зарубежным клубом. Об этом мечтает весь Париж», — пишет Дегорр. 0