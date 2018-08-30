Темные лошадки АПЛ. Они готовы бросить вызов грандам

1. «Эвертон»

Главный тренер: Марку Силва.

Баланс покупок и продаж во время летнего трансферного окна: +68,73 миллиона фунтов.

Звездный игрок: Ришарлисон.

Коэффициент: 5.00.

Марку Силва squawka.com

Пережив сезон упадка и апатии, «Эвертон» дает поводы для оптимизма в начале нового сезона 2018/19.

Если не брать в расчет титул «Лестера», то за последние десять лет ни одна из команд не оказывала столь же сильного давления на «большую шестерку», как «Эвертон». С приходом нового тренера в лице Марку Силвы и подписанием таких качественных игроков, как Ришарлисон, Бернард и Йерри Мина, «ириски» имеют все для того, чтобы провести отличный сезон.

Особенностью игры «Эвертона» в нынешнем сезоне стал переход на позицию «десятки» Гильфи Сигурдссона, которого на флангах поддерживают Ришарлисон и Тео Уолкотт. «Ирискам» не помешало бы подтянуть игру в обороне, и кто знает, как высоко они бы взобрались.

2. «Лестер»

Клод Пюэль squawka.com

Главный тренер: Клод Пюэль.

Баланс покупок и продаж во время летнего трансферного окна: +26 миллионов фунтов.

Звездный игрок: Джейми Варди.

Коэффициент: 9.00.

Только ленивый не начал списывать «Лестер» со счетов после того, как чемпионы АПЛ-2016 отпустили Рияда Мареза в «Манчестер Сити».

Однако Клод Пюэль все же смог найти замену алжирцу. Им стал Джеймс Мэддисон — одна из звезд Чемпионшипа в прошлом сезоне. Добавьте к нему Рикарду Перейру, Рашида Геззаля и Джонни Эванса, и вы поймете, что «лисы» серьезно добавили в качестве.

«Лестер» хорошо начал сезон. Если он сможет стабильно держать свой уровень, то в Восточном Мидленде хорошо запомнят еще и сезон 2018/19.

3. «Вулверхэмптон»

Нуну Эспириту Санту standard.co.uk

Главный тренер: Нуну Эспириту Санту.

Баланс покупок и продаж во время летнего трансферного окна: +49,9 миллиона фунтов.

Звездный игрок: Рубен Невиш.

Коэффициент: 13.00.

После непростых игр против «Эвертона» и «Лестера», в которых «Вулверхэмптон» набрал всего одно очко, многие посчитали, что перспективы «волков» сильно преувеличены.

Тем не менее, боевая ничья 1:1 с «Манчестер Сити» и победа 2:0 над «Шеффилдом» в Кубке лиги вернула веру в парней Нуну Эспириту Санту.

В лице Рубена Невиша и Жоао Моутинью «Вулверхэмптон» имеет высококлассных полузащитников. Если они смогут прогрессировать в вопросе адаптации в Англии, то команда попробует бросить вызов некоторым грандам лиги.

4. «Кристал Пэлас»

Рой Ходжсон squawka.com

Главный тренер: Рой Ходжсон.

Баланс покупок и продаж во время летнего трансферного окна: +9,68 миллиона фунтов.

Звездный игрок: Вильфрид Заа.

Коэффициент: 21.00.

В прошлом сезоне Рой Ходжсон сотворил маленькое чудо, заняв с командой 11-е место в турнирной таблице. Дело в том, что до его прихода «Кристал Пэлас» находился на самом дне, проиграл четыре матча из четырех, а также не забил ни одного гола.

Улучшив свою репутацию после ухода из сборной Англии, Ходжсон занялся работой по поиску игроков, способных помочь команде добиться еще большего прогресса.

Ключевым стало сохранение в команде звездного Вильфрида Заа. Также в составе «Кристал Пэлас» появились Макс Майер и Шейку Куяте, что стало приятной новостью, ведь клуб выделил тренеру ограниченный бюджет.

В начале текущего сезона «Кристал Пэлас» слишком часто не везло, но в его игре были позитивные признаки.

4. «Борнмут»

Эдди Хау squawka.com

Главный тренер: Эдди Хау.

Баланс покупок и продаж во время летнего трансферного окна: +28,15 миллиона фунтов.

Звездный игрок: Джош Кинг.

Коэффициент: 21.00.

Многие болельщики по-прежнему считают их «боевыми парнишками из Борнмута», но давайте не забывать, что «вишни» проводят уже четвертый сезон в элитном дивизионе, а Эдди Хау находится на своем посту дольше, чем любой другой наставник в Премьер-лиге.

Заняв девятое и двенадцатое места в двух последних сезонах, «Борнмут» постепенно отдалился от баталий по борьбе за выживание.

Этим летом на южном побережье еще и не пожалели денег, побив собственный трансферный рекорд, когда подписали колумбийца Джефферсона Лерму за 25 миллионов фунтов. В трех стартовых матчах сезона эта команда не потерпела ни одного поражения.

6. «Уотфорд»

Хави Грасия squawka.com

Главный тренер: Хави Грасия.

Баланс покупок и продаж во время летнего трансферного окна: -20,3 миллиона фунтов.

Звездный игрок: Роберто Перейра.

Коэффициент: 26.00.

После перехода Ришарлисона в «Эвертон» многие ожидали, что «Уотфорд» начнет активно тратить вырученные средства на трансферном рынке. Этого не произошло. «Шершни» лишь выкупили контракт Жерара Деулофеу, а также сделали несколько точечных подписаний.

Самым же большим позитивом стало то, что они сохранили своего талантливого атакующего полузащитника Роберто Перейру. Экс-игрок «Ювентуса» здорово начал сезон и дал повод понять, что Хави Грасия может строить всю игру вокруг него.

Многие прогнозируют, что по ходу сезона «Уотфорд» начнет сдавать позиции, но, если Перейра продолжит забивать, а ветеран Хосе Холебас останется самым креативным фланговым защитником лиги, то у команды есть все шансы посоперничать с грандами. 0