ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Темные лошадки АПЛ. Они готовы бросить вызов грандам

    Новый сезон в чемпионате Англии набирает обороты. От кого ждать сюрпризов?

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Лестер Сити Вулверхэмптон Кристал Пэлас Борнмут Уотфорд Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Эвертона»Темные лошадки АПЛ. Они готовы бросить вызов грандам Рафаэль НадальUS Open. Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге АлисонТоп-9 вратарей — виртуозов дриблинга
  • 17:16
    • СМИ: Промеса не устроило предложение «Севильи»
  • 17:02
    • «Енисей» подтвердил приобретение бронзового призера Евро-2008
  • 16:54
    • «Спартак» претендует на нападающего «Интера»
  • 14:32
    • Промес тренируется со «Спартаком»
  • 14:21
    • IBU обвинил четырех российских биатлонистов в употреблении допинга
  • 13:51
    • Защитник «Рубина» заменит травмированного Кутепова в сборной России
  • 13:35
    • Трансфер Маркизио в «Зенит» зависит от предложения клуба
    Все новости спорта
    Футболисты «Эвертона»
    Футболисты «Эвертона»
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    Английская Премьер-лига способна удивить болельщика неожиданными результатами, в том числе и в вопросе борьбы за самые высокие места. Несмотря на наличие так называемой «большой шестерки», обозреватель Squawka Крис Смит, основываясь на анализе букмекеров, выделил те команды, которые способны бросить вызов грандам и, возможно, пробиться в еврокубки.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    1. «Эвертон»

    Главный тренер: Марку Силва.

    Баланс покупок и продаж во время летнего трансферного окна: +68,73 миллиона фунтов.

    Звездный игрок: Ришарлисон.

    Коэффициент: 5.00.

    Марку Силва
    squawka.com

    Пережив сезон упадка и апатии, «Эвертон» дает поводы для оптимизма в начале нового сезона 2018/19.

    Если не брать в расчет титул «Лестера», то за последние десять лет ни одна из команд не оказывала столь же сильного давления на «большую шестерку», как «Эвертон». С приходом нового тренера в лице Марку Силвы и подписанием таких качественных игроков, как Ришарлисон, Бернард и Йерри Мина, «ириски» имеют все для того, чтобы провести отличный сезон.

  • Топ-9 вратарей — виртуозов дриблинга
  • Девять лучших вратарей топ-чемпионатов Европы, которые любят идти в обводку
  • Вчера

    • Особенностью игры «Эвертона» в нынешнем сезоне стал переход на позицию «десятки» Гильфи Сигурдссона, которого на флангах поддерживают Ришарлисон и Тео Уолкотт. «Ирискам» не помешало бы подтянуть игру в обороне, и кто знает, как высоко они бы взобрались.

    2. «Лестер»

    Клод Пюэль
    squawka.com

    Главный тренер: Клод Пюэль.

    Баланс покупок и продаж во время летнего трансферного окна: +26 миллионов фунтов.

    Звездный игрок: Джейми Варди.

    Коэффициент: 9.00.

    Только ленивый не начал списывать «Лестер» со счетов после того, как чемпионы АПЛ-2016 отпустили Рияда Мареза в «Манчестер Сити».

    Однако Клод Пюэль все же смог найти замену алжирцу. Им стал Джеймс Мэддисон — одна из звезд Чемпионшипа в прошлом сезоне. Добавьте к нему Рикарду Перейру, Рашида Геззаля и Джонни Эванса, и вы поймете, что «лисы» серьезно добавили в качестве.

    «Лестер» хорошо начал сезон. Если он сможет стабильно держать свой уровень, то в Восточном Мидленде хорошо запомнят еще и сезон 2018/19.

    3. «Вулверхэмптон»

    Нуну Эспириту Санту
    standard.co.uk

    Главный тренер: Нуну Эспириту Санту.

    Баланс покупок и продаж во время летнего трансферного окна: +49,9 миллиона фунтов.

    Звездный игрок: Рубен Невиш.

    Коэффициент: 13.00.

    После непростых игр против «Эвертона» и «Лестера», в которых «Вулверхэмптон» набрал всего одно очко, многие посчитали, что перспективы «волков» сильно преувеличены.

    Тем не менее, боевая ничья 1:1 с «Манчестер Сити» и победа 2:0 над «Шеффилдом» в Кубке лиги вернула веру в парней Нуну Эспириту Санту.

  • Вечно злой, вечно хмурый. Почему Моуринью стал таким?
  • Португальский тренер сам виноват в том, что его критикуют больше остальных
  • Вчера

    • В лице Рубена Невиша и Жоао Моутинью «Вулверхэмптон» имеет высококлассных полузащитников. Если они смогут прогрессировать в вопросе адаптации в Англии, то команда попробует бросить вызов некоторым грандам лиги.

    4. «Кристал Пэлас»

    Рой Ходжсон
    squawka.com

    Главный тренер: Рой Ходжсон.

    Баланс покупок и продаж во время летнего трансферного окна: +9,68 миллиона фунтов.

    Звездный игрок: Вильфрид Заа.

    Коэффициент: 21.00.

    В прошлом сезоне Рой Ходжсон сотворил маленькое чудо, заняв с командой 11-е место в турнирной таблице. Дело в том, что до его прихода «Кристал Пэлас» находился на самом дне, проиграл четыре матча из четырех, а также не забил ни одного гола.

    Улучшив свою репутацию после ухода из сборной Англии, Ходжсон занялся работой по поиску игроков, способных помочь команде добиться еще большего прогресса.

  • Проблема для Эмери. Озил становится обузой для «Арсенала»
  • Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» становится настоящей проблемой для Эмери
  • 28/08/2018

    • Ключевым стало сохранение в команде звездного Вильфрида Заа. Также в составе «Кристал Пэлас» появились Макс Майер и Шейку Куяте, что стало приятной новостью, ведь клуб выделил тренеру ограниченный бюджет.

    В начале текущего сезона «Кристал Пэлас» слишком часто не везло, но в его игре были позитивные признаки.

    4. «Борнмут»

    Эдди Хау
    squawka.com

    Главный тренер: Эдди Хау.

    Баланс покупок и продаж во время летнего трансферного окна: +28,15 миллиона фунтов.

    Звездный игрок: Джош Кинг.

    Коэффициент: 21.00.

    Многие болельщики по-прежнему считают их «боевыми парнишками из Борнмута», но давайте не забывать, что «вишни» проводят уже четвертый сезон в элитном дивизионе, а Эдди Хау находится на своем посту дольше, чем любой другой наставник в Премьер-лиге.

    Заняв девятое и двенадцатое места в двух последних сезонах, «Борнмут» постепенно отдалился от баталий по борьбе за выживание.

  • «Волки» не испугались чемпиона. «Ман Сити» потерял первые очки в сезоне
  • СМИ — о ничье в матче «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»
  • 26/08/2018

    • Этим летом на южном побережье еще и не пожалели денег, побив собственный трансферный рекорд, когда подписали колумбийца Джефферсона Лерму за 25 миллионов фунтов. В трех стартовых матчах сезона эта команда не потерпела ни одного поражения.

    6. «Уотфорд»

    Хави Грасия
    squawka.com

    Главный тренер: Хави Грасия.

    Баланс покупок и продаж во время летнего трансферного окна: -20,3 миллиона фунтов.

    Звездный игрок: Роберто Перейра.

    Коэффициент: 26.00.

    После перехода Ришарлисона в «Эвертон» многие ожидали, что «Уотфорд» начнет активно тратить вырученные средства на трансферном рынке. Этого не произошло. «Шершни» лишь выкупили контракт Жерара Деулофеу, а также сделали несколько точечных подписаний.

  • Максимум для Сарри. «Челси» выиграл на негостеприимном «Сент-Джеймс Парк»
  • Обзор СМИ после выездной победы «Челси» над «Ньюкаслом»
  • 27/08/2018

    • Самым же большим позитивом стало то, что они сохранили своего талантливого атакующего полузащитника Роберто Перейру. Экс-игрок «Ювентуса» здорово начал сезон и дал повод понять, что Хави Грасия может строить всю игру вокруг него.

    Многие прогнозируют, что по ходу сезона «Уотфорд» начнет сдавать позиции, но, если Перейра продолжит забивать, а ветеран Хосе Холебас останется самым креативным фланговым защитником лиги, то у команды есть все шансы посоперничать с грандами. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Моуринью потерял контроль над «МЮ»
  • 28/08/2018 в 17:30
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Рубин»
  • 1.70
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Накажет ли УЕФА ПСЖ?
    • 22:39 24/08/2018     Хулен Лопетеги
  • Смелость Лопетеги позволяет «Реалу» побеждать
    • 18:20 27/08/2018     Куинси Промес
  • Трансферный дайджест. 21-27 августа
    • 22:13 27/08/2018
    Тоже интересно
    Мария Шарапова Теннис US Open. Шарапова и Касаткина пробились во второй круг, Макарова и Медведев — в третийОбзор третьего соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 01:530
  • 11:41
    • УЕФА призвали не разводить российские и украинские команды
  • 11:10
    • «Реал» до закрытия трансферного окна приобретет форварда «Ювентуса»
  • 09:24
    • Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Севильи»
    Лига чемпионов Футбол Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ: когда матчи, кто с кем играет 00:450
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Совершит ли «Уфа» подвиг?
  • 4.51
    •
  • 18:12
    • Драчев: Обвинение в допинге только предъявлено, еще ничего не доказано
  • 17:31
    • Каррера надеется не подпустить Дзюбу к штрафной площади
  • 16:44
    • СМИ стали известны фамилии всех подозреваемых биатлонистов
    Жозе Моуринью Футбол Вечно злой, вечно хмурый. Почему Моуринью стал таким?Португальский тренер сам виноват в том, что его критикуют больше остальных Вчера в 18:560
  • 09:10
    • «Зенит» заплатит за защитника «Нанта» 5 млн евро
  • 08:17
    • Надаль одержал победу во втором круге Открытого чемпионата США
  • 08:07
    • Хачанов вышел в третий круг US Open, где сыграет с Надалем
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие