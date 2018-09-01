Дима Билан поможет «Ливерпулю» выиграть АПЛ

Перед стартом 4-го тура «Ливерпуль» находится на вершине турнирной таблицы АПЛ. Находим 4 фактора для того, чтобы он там остался и в концовке чемпионата.

Потрясная игра «Манчестер Сити» в прошлом сезоне посеяла сомнения в конкурентоспособности остальных команд Премьер-лиги. Единственным реальным конкурентом до поры выглядел «Ливерпуль».

В новом сезоне чемпион уже допустил одну ошибку, потеряв очки с «Вулверхэмптоном». Это можно считать сигналом для «мерсисайдцев» — пора действовать. Но есть 4 основных обстоятельства, которые должны благоприятно сложится для будущего чемпионства команды Юргена Клоппа.

Длина пути в Лиге чемпионов

Атака «Ливерпуля» в Лиге чемпионов Soccersouls

Спросите любого фаната «Манчестер Сити», что лучше: еще раз выиграть АПЛ или взять «ушастый» трофей ЛЧ? 99% болельщиков кивнет в сторону европейского трофея.

Если же проделать тот же трюк с фанатом «мерсисайдцев», скорее всего, все будет наоборот. «Ливерпуль» — второй клуб Англии по количеству трофеев внутреннего чемпионата.

Однако последний, 18-й, случился с «красными» еще в прошлом тысячелетии. Поэтому приоритетная задача на данный момент — выиграть Премьер-лигу.

С этой точки зрения участие в евротурнире может даже помешать «Ливерпулю». Поскольку «сливаться» из турнира самостоятельно опасно во всех смыслах, немецкий энтузиаст наверняка превратит самый престижный евротурнир в нехилую тренировочную площадку.

Странно звучит после прошлогоднего финала Лиги чемпионов. Однако это лишь предположение. Окончательное мнение можно будет сформировать после как минимум 2-го тура группы С, в которую попала команда Клоппа.

Удача

Алекс Окслейд-Чемберлен fourfourtwo.com

Как ни крути, без нее никак. В конце прошлого сезона ESPN провел забавное исследование «команд-неудачниц» английской Премьер-лиги. Парадоксально, но первенство взял «Ливерпуль».

Согласно отчету американской компании, команда Юргена Клоппа потеряла 12 очков из-за «неправильных решений» на поле. Так за океаном называются индивидуальные ошибки, которые привели к голам.

Следующий аспект удачи — судейство. В прошлом сезоне «Ливерпуль» был в тройке лидеров среди команд, в ворота которых чаще всего ставят пенальти. За 38 игр соперники «красных» пробили 6 пенальти, и если бы реализовали больше 4-х, «мерсисайдцы» стали бы первыми по этому показателю.

Интервью Александра-Арнольда

Ну, и самый главный аспект — травмы. Частый гость лазарета Хендерсон, ужасная травма Окслейда-Чемберлена, повреждение Деяна Ловрена — травмы не всегда случаются по вине клуба. Часто это просто фактор невезения.

Форма «Манчестер Сити»

Момент последней игры «Манчестер Сити» premierleague.com

Это еще один фактор, которые лежит вне области контроля команды Клоппа. Прошлый сезон «горожан» был феноменальным: рекордное количество очков, рекордное количество голов, никаких серьезных травм — все сопутствовало «голубой луне».

Очень многое будет зависеть от того, способен ли «Сити» набрать или даже превзойти свою прошлогоднюю форму. Однако уже старт сезона показал, что сейчас Дима Билан поет свою знаменитую песню только команде Юргена Клоппа.

Ведь чемпион уже потерял главного распасовщика Кевина Де Брёйне, на травме главный сменщик Эдерсона Клаудио Браво, есть повреждение у Данило… Да и в плане результата уже все не гладко — ничья с «Вулверхэмптоном» может стать еще одним сигналом для «красных». Да и для других команд тоже.

Личные встречи

Момент личной встречи в Лиге чемпионов The Tomkins Times

«Мерсисайдцы» постепенно становятся настоящей костью в горле арабских шейхов Манчестера. За последние 7 личных официальных матчей «красные» 5 раз праздновали победу.

Все помнят драматическую развязку на «Энфилде», когда его хозяева все-таки сумели удержать победу 4:3. Тот сезон начался с грандиозного провала — на своем поле «манкунианцы» в личной встрече вынесли соперника 5:0.

Но решающие игры, в том числе в Лиге чемпионов, «Ливерпуль» оставил за собой. К слову, этим летом в рамках Международного кубка чемпионов «красные» минимально переиграли «горожан» 2:1.

Если «мерсисайдцы» сохранят такой настрой в личных противостояниях, то добытый запас очков существенно поможет им в реализации плана немецкого гения. 0